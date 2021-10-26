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Новости
Яна Ломакина

Суд в Амстердаме постановил передать крымское «скифское золото» Украине. В России это назвали «узаконенным воровством» Статьи редакции

Президент Украины пообещал вернуть «и Крым».

76 76 комментариев
4096 просмотров
Экспонат из коллекции «скифского золота» Фото Peter Dejong/AP

Апелляционный суд в Амстердаме после семи лет разбирательств постановил, что «скифское золото» из Крыма принадлежит Украине и постановил отдать его Киеву, сообщает Reuters.

В 2013 году четыре крымских музея направили в Амстердам выставку «Крым — золотой остров в Чёрном море». Среди экспонатов — золотой скифский шлем, меч, расписной алтарь скифского царя Скилура, статуя змееногой богини скифов, украшения и другие предметы, всего около двух тысяч артефактов. Примерная оценочная стоимость коллекции — около двух миллионов евро.

После 2014 года полуостров вошёл в состав России, и возник вопрос, кому возвращать коллекцию «скифского золота». В 2016 году суд Амстердама постановил отправить коллекцию в Киев, но крымские музеи подали апелляционную жалобу. Новые слушания начались в 2019 году, но затем несколько раз откладывались.

Шлем из коллекции «скифского золота» Фото Peter Dejong/AP
Экспонат из коллекции «скифского золота» Фото Frank Augstein/AP 

В 2021 году суд постановил вернуть экспонаты Украине. «Хотя объекты происходят из Крыма, …они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году»,— заявила председательствующая судья. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение «долгожданной победой».

Мы всегда возвращаем своё. Сначала вернём «скифское золото», а потом и Крым.

Владимир Зеленский
президент Украины

В России раскритиковали решение суда. Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин счёл его «узаконенным воровством», при котором украинская сторона «утаскивает» у Крыма «часть культурного наследия, называя это возвращением». Замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов назвал решение политизированным. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Россия будет пытаться опротестовать вердикт суда.

«Скифское золото» останется в Нидерландах как минимум на три месяца — в течение этого времени Россия сможет подать кассационную жалобу. В этом случае слушания могут продлить ещё на год.

#новости #украина #россия #культура

76 76 комментариев
36
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76 комментариев
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Невинный диод

В районе Останкино сегодня ожидается потепление

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55
Arthur Sergeev

Почему бы этим золотом не оплатить российский газ?

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–11
Невинный диод

Артур, за газ можно платить деньгами, перестань пиздить мамино золото и заплати нормально

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14
Arthur Sergeev

Но ведь на Украине нет денег

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–3
Евгений

шел седьмой год "газового холодомора"

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9
Невинный диод

@Україна 🇺🇦 тут говорят у вас нет денег

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0
Marhal_New _Arleana

600 млн евро подкинули траншем пару дней назад.

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0
Невинный диод

Попрошайки

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0
Ruslan Albitsky

Брали золото у Украины, возвращать будут Украине. Дабы не нарушать отчётности.

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22
Невинный диод

Бюрократы-с.
Брали у конкретных музеев, должны возвращать конкретным музеям. Тут тоже есть логика.

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3
Ruslan Albitsky

Брали не у музеев лично. На высшем уровне передавалось. Поэтому и возвращать будут так же. Вот передаст ли Украина потом золото музеям, где оно хранилось, вопрос риторический.

Ответить
7
Невинный диод

Почему? Музеи заключают соглашение о сотрудничестве, обмениваются экспонатами.

Ответить
0
Влад Кудинов

Потому что это не местной почтой посылку отправить внутри страны. И по факту общаются представители стран, а не только музеев. У юнеско даже есть какие-то порядки, что возвращать надо не в музей, а стране, которая передавала эти экспонаты, потому что эти считается государственным достоянием. Именно по этому пункту, как я понял, и решили вернуть Украине

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2
Невинный диод

Наверно. Про Великобританию и Египет тоже какие-то споры десятилетиями тянутся насчёт экспонатов.

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0
Невинный диод

Вернут в страну , а страна музею

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2
Marhal_New _Arleana

В России это назвали «узаконенным воровством»

Пхахахаха

Ответить
18
Marhal_New _Arleana

Чёт орнул

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5
Задумчивой Кот

Новояз такой забавнй)

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0
Невинный диод

Это же прекрасно и правильно. Золото возвращено законным владельцам.

Ответить
10
Невинный диод

Где ты собрался потомков скифов искать?

Ответить
12
Marhal_New _Arleana

Скифоское золото принадлежит украинскому музею.

Ответить
8
Marhal_New _Arleana

Ты статью читал? Причем тут потомки скифов?

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5
Иван Грозный

пообещал вернуть «и Крым»

будет жарко

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14
Невинный диод

Пыня не вечен.

Ответить
3
Llaren Hlaalo

Не Пыня Крым тоже не вернёт как-бы. Если не захочет сразу стать политическим или даже реальным трупом.

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8
Невинный диод

Кто помешает?

Ответить
1
Llaren Hlaalo

Остальные элиты ? Или люди думают, что после Пыни вся система поменяется и у власти будут жоские про-европейцы, которых стопудова поддерживает большинство населения ? Хех.
Указом не Пыня ничего не сделает.

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9
Anton Golovanov

А как ты себе это вообще представляешь? Вот в Крыму сейчас живет 2 миллиона граждан РФ, с ними что делать? Причем, насколько я понимаю, они по большей части не то чтобы ассоциируют себя с Украиной и хотят туда возвращаться.

Я думаю, что максимум, на что может реалистично рассчитывать Украина — это признание Россией неправоты и репарации. А судя по тому, как это обычно происходит в современном мире, это скорее всего это вялотекущий спор на десятки лет.

Ответить
0
Невинный диод

Я думаю у не Пыни будут более важные проблемы. Например всратая экономика и полностью недоверчивое население к любым инициативам

Ответить
2
Невинный диод

Так же говорили во времена его предшественника. Там была ещё война в одном из регионов в добавок.

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1
Невинный диод

Ну изменения ощутимы , так сказать))

Ответить
0
некипишуй

согласен, ощутимы

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2
Llaren Hlaalo

недоверчивое население к любым инициативам

Всё верно, но где уверенность, что население ЗА возвращение Крыма ? Весьма большое будет недоверие к такой инициативе.
ЦА Путина ещё далеко не скоро помрёт. Молодых не так уж и много за счёт того, что в 90ых отвратительная рождаемость была, да и потом не особо-то рожали. А совсем молодые зачастую пох*исты.

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0
Невинный диод

Да и с возрастом взгляды имеют св-во меняться.

Ответить
3
Untiy

но где уверенность, что население ЗА возвращение Крыма ?

Достаточно будет начать транслировать новости оттуда по федеральный каналам, и все сразу поймут, что Крым нахуй никому не нужен

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Откуда такая информация? Статистика уже есть?

Ответить
0
Llaren Hlaalo

Ну мейби нет, но инфы, что условного не Пыню будут поддерживать в вопросе возвращения Крыма Украине, так же нет. Исходя из сегодняшнего дня, условный не Пыня ничего не вернёт.

Ответить
0
Задумчивой Кот

У условного не пыни будут огромные проблемы с экономикой страны и в перспективе новые локальные конфликты в пределах наших границ когда этот театр абсурда под названием "сильная центральная власть" схлопнится. И в такой ситуации могут начаться очень интересные телодвижения, такие как возвращения дотационного региона взад бывшим владельцам или выдача всяких интересных личностей коих у нас копится под крылышком в силу разных причин, чтобы хотя бы часть санкции отменили. А такой вещью как "воля народа" в этой стране никто не интересовался со времен Петра первого. В мировой истории полно примеров подобных разворотов как при смене власти, так и без под гнетом внешних факторов.

Ответить
2
Llaren Hlaalo

Это пока-что, принятие желаемого за действительное. Без обид.
У условного не пыни будут огромные проблемы с экономикой страны

А может и не будут.
могут начаться очень интересные телодвижения

А могут и не начаться. Дотационность ещё ничего не определяет. Да и кто его знает. Мб к тому моменту Крым стабилизируется и станет хорошим местом для отдыха россиян. Опять же, фантазии. Единственный хороший претендент на такой расклад это Чечня. И то, всего лишь потому что чеченцев никто не любит.
А такой вещью как "воля народа" в этой стране никто не интересовался

Мейби так, но последний монарх настолько не интересовался, что его недосемейку вырезали в подвале в конечном итоге. Не Пыня будет куда прагматичней.
В мировой истории полно примеров

Не очень много примеров, где государство добровольно отказывалось от суверенитета на регионом на основании его экономической невыгодности.

Всё это всего-лишь теории, которых можно миллион построить. По факту, если исходить из сегодняшнего дня. Население такой мув не поддержит. Другие элиты тоже. ред.

Ответить
0
Romario

"Население" (симптоматично, что вы именно такой термин выбрали) никто не спрашивает.
Напомнить как Совок разваливался? Ну и вот.

Ответить
1
Llaren Hlaalo

Что не так в этом термине ?
Энивей. Ну вот никто не спрашивает. Вопрос: С какой стати не Пыне возращать Крым ? Потому что он...."демократ" избранный НАСЕЛЕНИЕМ, которое не имеет значения оказывается ?
Чтобы санкции сняли ? Кек. Или идейно ? Идейно такой человек должен придти только в результате выборов и при этом его позиция должна совпадать со мнением парламента и прочих элит энивей.

Всё не так просто, как многие думают. А совок в частности развалился потому что старая система была не нужна, как плебсу так и элитам.

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Это понятно. Будем договариваться с демократическими правительством. Уже есть даже платформа для этого.

Ответить
1
Невинный диод

Какая ? Виндоус 11?

Ответить
1
Невинный диод

Серьёзный парень

Ответить
1
Невинный диод

К сожалению, на Украине сейчас пока холодно - из-за неподъемных рыночных цен на реверсный российский газ из Европы.

Ответить
0
Евгений

в 14 году ситуация была гораздо хуже. И ничего, проскочили ту зиму.
Вчера даже Молдове Украина предлагала помощь в виде поставок, им Газпром отключил газ, требует чтоб за Приднестровье расплатилась. Так что и здесь проскочим. Для населения внутренней добычи хватит.
У нас то иллюзий давно и так не было насчёт России, но теперь и Европа почувствовала шантаж на себе.

Ответить
0
ユリー シャネ

В России это назвали «узаконенным воровством»

Пошутил бы про воровство, крым и россию, но не хочу сесть. Прошу отнестись с пониманием.

Ответить
8
Tim Hansen

"В России раскритиковали решение суда. Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин счёл его «узаконенным воровством», при котором украинская сторона «утаскивает» у Крыма «часть культурного наследия, называя это возвращением»."
Иронично

Ответить
5
Аркадий Иванов

а потом и Крым

Ну да, ну да.

Ответить
2
Невинный диод

MH 17 на очереди...

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2
Bad Mother Fucker

думаешь, вернут Украине?

Ответить
0
Невинный диод

ну понятно какое решение будет, очередной плевок деду в рожу

Ответить
0
Андрей Заварзин

В России раскритиковали решение суда. Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин счёл его «узаконенным воровством»

А он может в самоиронию

Ответить
1
othige9iz relay.firefox.com

Похуй на мнение России. Вот совсем

Ответить
0
Cерьёзный Валера

Ну так верни себе Крым, умник ;)

Ответить
0
Невинный диод

Это которое дед с амфорами выудил?

Ответить
0
Ruslan Albitsky

Нет, это было до него. В 8-9 веке.

Ответить
2
Невинный диод

Стоп, у него ж ещё и прицеп Скиф имеется!

Ответить
0
Невинный диод

Увы, Крым через суд не вернёшь. Только военным путём.

Ответить
0
Евгений

Ждём когда сдохнет падишах

Ответить
1
Колыван Пряничков

https://tjournal.ru/s/painting/462213-skifskoe-zoloto-dostanetsya-ukraine

Повтор

Скифское золото достанется Украине
Суд Амстердама счел скифское золото собственностью Украины и постановил передать его Киеву.
tjournal.ru
Ответить
0
Владимир Филатов

прикольно - подсайт про искусство, а называется painting

Ответить
0
Невинный диод

Нет это ты посмотрел в будущем и спиздил себе пост

Ответить
0
Eugen T

Абида!11

Ответить
0
Невинный диод

@Україна 🇺🇦 репост

Ответить
0
Невинный диод

Сейчас кто-то из минкульта скажет: - хрен вам, это все изначально наше было. ред.

Ответить
0
Robo Krabe

Ахаха
Ну так пусть не возвращают. Кто такой этот Амстердам чтоб росиюшке приказывать.
Запугать искандерами надо.

Ответить
0
Zero-one-one

Отдайте скифам

Ответить
0
Zero-one-one

Ах да...

Ответить
0
DarkFire

Он был на Украине 12 лет, сейчас уже 8 лет в Голландии. Можно ли его считать 1/3 голландским и что насчёт этого думают российские реперы?

Ответить
0
Джон Кроули

Не понимаю почему Россия судится в Голландии? Крым чей? Российский. Значит и золото российское. Надо судится в российском суде, а за одно и уголовные деле завести за воровство российского золота.

Ответить
0
Metalcoreman

Узаконенное воровство. Ай как мило, а рашка не хочет вернуть Беларуси их ценности вывезенные во время войны якобы для сохранения?

Ответить
–1
Джон Кроули

И не только Белорусси. В России любят вороваеное называть своим. Это их национальная забава.

В Москве могут впервые показать на выставке…
Оружейная палата Московского Кремля планирует впервые продемонстрировать на открытой выставке…
rus.err.ee
Ответить
0
Имя Фамилия

Слава Украине!

Ответить
–1
Невинный диод

Скифам слава!

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0
сироп от щекотки

Слава КОРРОКУ!

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0
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