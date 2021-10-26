Президент Украины пообещал вернуть «и Крым».

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Экспонат из коллекции «скифского золота» Фото Peter Dejong/AP

Апелляционный суд в Амстердаме после семи лет разбирательств постановил, что «скифское золото» из Крыма принадлежит Украине и постановил отдать его Киеву, сообщает Reuters.

В 2013 году четыре крымских музея направили в Амстердам выставку «Крым — золотой остров в Чёрном море». Среди экспонатов — золотой скифский шлем, меч, расписной алтарь скифского царя Скилура, статуя змееногой богини скифов, украшения и другие предметы, всего около двух тысяч артефактов. Примерная оценочная стоимость коллекции — около двух миллионов евро.

После 2014 года полуостров вошёл в состав России, и возник вопрос, кому возвращать коллекцию «скифского золота». В 2016 году суд Амстердама постановил отправить коллекцию в Киев, но крымские музеи подали апелляционную жалобу. Новые слушания начались в 2019 году, но затем несколько раз откладывались.

Шлем из коллекции «скифского золота» Фото Peter Dejong/AP

Экспонат из коллекции «скифского золота» Фото Frank Augstein/AP

В 2021 году суд постановил вернуть экспонаты Украине. «Хотя объекты происходят из Крыма, …они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году»,— заявила председательствующая судья. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение «долгожданной победой».

Мы всегда возвращаем своё. Сначала вернём «скифское золото», а потом и Крым. Владимир Зеленский президент Украины

В России раскритиковали решение суда. Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин счёл его «узаконенным воровством», при котором украинская сторона «утаскивает» у Крыма «часть культурного наследия, называя это возвращением». Замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов назвал решение политизированным. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Россия будет пытаться опротестовать вердикт суда.