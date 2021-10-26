Суд в Амстердаме постановил передать крымское «скифское золото» Украине. В России это назвали «узаконенным воровством» Статьи редакции
Президент Украины пообещал вернуть «и Крым».
Апелляционный суд в Амстердаме после семи лет разбирательств постановил, что «скифское золото» из Крыма принадлежит Украине и постановил отдать его Киеву, сообщает Reuters.
В 2013 году четыре крымских музея направили в Амстердам выставку «Крым — золотой остров в Чёрном море». Среди экспонатов — золотой скифский шлем, меч, расписной алтарь скифского царя Скилура, статуя змееногой богини скифов, украшения и другие предметы, всего около двух тысяч артефактов. Примерная оценочная стоимость коллекции — около двух миллионов евро.
После 2014 года полуостров вошёл в состав России, и возник вопрос, кому возвращать коллекцию «скифского золота». В 2016 году суд Амстердама постановил отправить коллекцию в Киев, но крымские музеи подали апелляционную жалобу. Новые слушания начались в 2019 году, но затем несколько раз откладывались.
В 2021 году суд постановил вернуть экспонаты Украине. «Хотя объекты происходят из Крыма, …они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году»,— заявила председательствующая судья. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение «долгожданной победой».
В России раскритиковали решение суда. Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин счёл его «узаконенным воровством», при котором украинская сторона «утаскивает» у Крыма «часть культурного наследия, называя это возвращением». Замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов назвал решение политизированным. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Россия будет пытаться опротестовать вердикт суда.
«Скифское золото» останется в Нидерландах как минимум на три месяца — в течение этого времени Россия сможет подать кассационную жалобу. В этом случае слушания могут продлить ещё на год.
@Україна 🇺🇦 тут говорят у вас нет денег
Потому что это не местной почтой посылку отправить внутри страны. И по факту общаются представители стран, а не только музеев. У юнеско даже есть какие-то порядки, что возвращать надо не в музей, а стране, которая передавала эти экспонаты, потому что эти считается государственным достоянием. Именно по этому пункту, как я понял, и решили вернуть Украине
А как ты себе это вообще представляешь? Вот в Крыму сейчас живет 2 миллиона граждан РФ, с ними что делать? Причем, насколько я понимаю, они по большей части не то чтобы ассоциируют себя с Украиной и хотят туда возвращаться.
Я думаю, что максимум, на что может реалистично рассчитывать Украина — это признание Россией неправоты и репарации. А судя по тому, как это обычно происходит в современном мире, это скорее всего это вялотекущий спор на десятки лет.
недоверчивое население к любым инициативам
Всё верно, но где уверенность, что население ЗА возвращение Крыма ? Весьма большое будет недоверие к такой инициативе.
ЦА Путина ещё далеко не скоро помрёт. Молодых не так уж и много за счёт того, что в 90ых отвратительная рождаемость была, да и потом не особо-то рожали. А совсем молодые зачастую пох*исты.
У условного не пыни будут огромные проблемы с экономикой страны и в перспективе новые локальные конфликты в пределах наших границ когда этот театр абсурда под названием "сильная центральная власть" схлопнится. И в такой ситуации могут начаться очень интересные телодвижения, такие как возвращения дотационного региона взад бывшим владельцам или выдача всяких интересных личностей коих у нас копится под крылышком в силу разных причин, чтобы хотя бы часть санкции отменили. А такой вещью как "воля народа" в этой стране никто не интересовался со времен Петра первого. В мировой истории полно примеров подобных разворотов как при смене власти, так и без под гнетом внешних факторов.
Это пока-что, принятие желаемого за действительное. Без обид.
У условного не пыни будут огромные проблемы с экономикой страны
А может и не будут.
могут начаться очень интересные телодвижения
А могут и не начаться. Дотационность ещё ничего не определяет. Да и кто его знает. Мб к тому моменту Крым стабилизируется и станет хорошим местом для отдыха россиян. Опять же, фантазии. Единственный хороший претендент на такой расклад это Чечня. И то, всего лишь потому что чеченцев никто не любит.
А такой вещью как "воля народа" в этой стране никто не интересовался
Мейби так, но последний монарх настолько не интересовался, что его недосемейку вырезали в подвале в конечном итоге. Не Пыня будет куда прагматичней.
В мировой истории полно примеров
Не очень много примеров, где государство добровольно отказывалось от суверенитета на регионом на основании его экономической невыгодности.
Всё это всего-лишь теории, которых можно миллион построить. По факту, если исходить из сегодняшнего дня. Население такой мув не поддержит. Другие элиты тоже. ред.
Что не так в этом термине ?
Энивей. Ну вот никто не спрашивает. Вопрос: С какой стати не Пыне возращать Крым ? Потому что он...."демократ" избранный НАСЕЛЕНИЕМ, которое не имеет значения оказывается ?
Чтобы санкции сняли ? Кек. Или идейно ? Идейно такой человек должен придти только в результате выборов и при этом его позиция должна совпадать со мнением парламента и прочих элит энивей.
Всё не так просто, как многие думают. А совок в частности развалился потому что старая система была не нужна, как плебсу так и элитам.
в 14 году ситуация была гораздо хуже. И ничего, проскочили ту зиму.
Вчера даже Молдове Украина предлагала помощь в виде поставок, им Газпром отключил газ, требует чтоб за Приднестровье расплатилась. Так что и здесь проскочим. Для населения внутренней добычи хватит.
У нас то иллюзий давно и так не было насчёт России, но теперь и Европа почувствовала шантаж на себе.
И не только Белорусси. В России любят вороваеное называть своим. Это их национальная забава.