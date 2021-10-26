Компания также обновила алгоритм, который рассчитывает время в пути — во время тестов оно определялось более чем на 20% точнее.

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«2ГИС» представил новую версию навигатора. Масштабных изменений в нём два — новые данные и обновлённый интерфейс. Ближайшие месяцы навигатор будет работать в бета-режиме. Его можно включить в настройках приложения. Об этом представили компании рассказали TJ.

Чтобы протестировать новые возможности, достаточно обновить приложение, зайти в настройки навигатора в приложении 2ГИС и нажать на кнопку «Включить новый навигатор».

В новом навигаторе появился «градусник» с прогрессом маршрута и отображением пробок в пути, а также мини-карта в углу экрана, которая по клику отображает весь маршрут.

Мини-карта в углу экрана — привычная история для игрового мира. Игрок смотрит на неё, не отвлекаясь от игры, и понимает, что его ждёт дальше — где находятся важные точки, чему надо уделить больше внимания, а чего — избежать. «2ГИС»

Для нового навигатора компания собрала и обновила данные о дорожной разметке, знаках полос и расположении камер. Теперь «2ГИС» отображает около 50 тысяч камер на территории покрытия в России, из них более девяти тысяч — в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти.

Во время поездки также отображается расположение камеры относительно потока — спереди или сзади автомобиля.

В навигаторе обновили информацию о парковках. Для 15 городов — Москвы, Петербурга, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Красноярска и Челябинска — собрали детальные данные по парковкам: бесплатная или платная с бесплатным интервалом, публичная или с особым доступом, есть ли места места для людей с ограниченными возможностями здоровья.