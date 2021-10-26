«2ГИС» обновил навигатор: мини-карта, камеры превышения скорости и их муляжи, парковки и технологии для других сервисов Статьи редакции
Компания также обновила алгоритм, который рассчитывает время в пути — во время тестов оно определялось более чем на 20% точнее.
«2ГИС» представил новую версию навигатора. Масштабных изменений в нём два — новые данные и обновлённый интерфейс. Ближайшие месяцы навигатор будет работать в бета-режиме. Его можно включить в настройках приложения. Об этом представили компании рассказали TJ.
Чтобы протестировать новые возможности, достаточно обновить приложение, зайти в настройки навигатора в приложении 2ГИС и нажать на кнопку «Включить новый навигатор».
В новом навигаторе появился «градусник» с прогрессом маршрута и отображением пробок в пути, а также мини-карта в углу экрана, которая по клику отображает весь маршрут.
Для нового навигатора компания собрала и обновила данные о дорожной разметке, знаках полос и расположении камер. Теперь «2ГИС» отображает около 50 тысяч камер на территории покрытия в России, из них более девяти тысяч — в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти.
Во время поездки также отображается расположение камеры относительно потока — спереди или сзади автомобиля.
В навигаторе обновили информацию о парковках. Для 15 городов — Москвы, Петербурга, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Красноярска и Челябинска — собрали детальные данные по парковкам: бесплатная или платная с бесплатным интервалом, публичная или с особым доступом, есть ли места места для людей с ограниченными возможностями здоровья.
«2ГИС» также рассказал, что новые данные и алгоритмы доступны для сторонних компаний. Их уже начал использовать «Ситимобил». «Мы стали быстрее подавать такси, точнее определяем маршрут и, как следствие, лучше считаем стоимость поездки», — рассказали в сервисе такси.
В каком месте? Карта с кучей лишних объектов. Нет указаний поворотов по названиям направлений со знаков, а не по названиям улиц. Нет рекомендаций по движению в рядах (ТТК и съезды после туннелей). И само приложение как маркетплейс.
Их же карты попроще и быстрее ими маршрут проложить.
Как пример можно попробовать интерфейс Sygic или тех же Apple Maps в режиме навигации ред.