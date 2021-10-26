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Новости
Артём Мазанов

«2ГИС» обновил навигатор: мини-карта, камеры превышения скорости и их муляжи, парковки и технологии для других сервисов Статьи редакции

Компания также обновила алгоритм, который рассчитывает время в пути — во время тестов оно определялось более чем на 20% точнее.

27 27 комментариев
2352 просмотров

«2ГИС» представил новую версию навигатора. Масштабных изменений в нём два — новые данные и обновлённый интерфейс. Ближайшие месяцы навигатор будет работать в бета-режиме. Его можно включить в настройках приложения. Об этом представили компании рассказали TJ.

Чтобы протестировать новые возможности, достаточно обновить приложение, зайти в настройки навигатора в приложении 2ГИС и нажать на кнопку «Включить новый навигатор».

В новом навигаторе появился «градусник» с прогрессом маршрута и отображением пробок в пути, а также мини-карта в углу экрана, которая по клику отображает весь маршрут.

Мини-карта в углу экрана — привычная история для игрового мира. Игрок смотрит на неё, не отвлекаясь от игры, и понимает, что его ждёт дальше — где находятся важные точки, чему надо уделить больше внимания, а чего — избежать.

«2ГИС»

Для нового навигатора компания собрала и обновила данные о дорожной разметке, знаках полос и расположении камер. Теперь «2ГИС» отображает около 50 тысяч камер на территории покрытия в России, из них более девяти тысяч — в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти.

Во время поездки также отображается расположение камеры относительно потока — спереди или сзади автомобиля.

В навигаторе обновили информацию о парковках. Для 15 городов — Москвы, Петербурга, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Красноярска и Челябинска — собрали детальные данные по парковкам: бесплатная или платная с бесплатным интервалом, публичная или с особым доступом, есть ли места места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«2ГИС» также рассказал, что новые данные и алгоритмы доступны для сторонних компаний. Их уже начал использовать «Ситимобил». «Мы стали быстрее подавать такси, точнее определяем маршрут и, как следствие, лучше считаем стоимость поездки», — рассказали в сервисе такси.

#новости #2гис

27 27 комментариев
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Невинный диод

они это делают каждый месяц . в чем новость?

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4
aliftin

Об этом представили компании рассказали TJ.

Ты не понимаешь, тут исторический момент о том как tj ответили.

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17
Артём Мазанов

Тут момент в том, что есть минорные обновления, а есть крупные, о последних мы и пишем

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5
Невинный диод

ладно а то я щас начну задавать вопросы а че только про 2гис, но лучше не вскрывать эту тему

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2
Артём Мазанов

кстати не только! можешь посмотреть, мы такую новость например делали про обновление Яндекс карт

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4
Невинный диод

а гугл мапс и мапс ми?)

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2
Артём Мазанов

Честно, раньше слабо обращали внимание. Но мы изменили подход, чтобы выходили новости не только про определенные сервисы

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1
Последствия Диморфизма

Политика на tj или полная блокировка телеграм в россии?

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1
Невинный диод

ну не про премию Сахарова же

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0
aliftin

Не осуждаю, tj ресурс о технологиях.

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2
Невинный диод

к таким предложениям надо добавлять "наконец то". наконец то ответили

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1
Невинный диод

Сейчас я взломаю TJ и сделаю из его логотипа чёрный помидор. Чисто ради прикола. Проверяйте

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8
Невинный диод
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2
Упоротый Голубь

Не, кто бы что не говорил, но в плане навигации лучше всего яндекс.навигатор

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1
Пластиковое Окно

Надеюсь, его скоро подвинут.

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5
Стас Злей

В каком месте? Карта с кучей лишних объектов. Нет указаний поворотов по названиям направлений со знаков, а не по названиям улиц. Нет рекомендаций по движению в рядах (ТТК и съезды после туннелей). И само приложение как маркетплейс.

Их же карты попроще и быстрее ими маршрут проложить.

Как пример можно попробовать интерфейс Sygic или тех же Apple Maps в режиме навигации ред.

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0
Невинный диод

уже вижу новости (когда кого-то надо слить)

"Он ехал 150км/ч и врезался в столб. Все дело в том, что навигатор от 2гис отражал мини-карту как в компьютерных играх. Игры надо запретить!"

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3
Невинный диод

Об этом представили компании рассказали TJ.

Сегодня прям все общительные

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1
Dmitriy Krylov

Android auto поддерживается?

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0
Невинный диод

с августа

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1
Невинный диод

Они изобрели waze

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0
Andrew Voronin

Инвестиции Сбера работают?

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0
Василий Суслов

О, раз сторонним компаниям данные доступны, то может скоро частьиз всего этого и на Apple Maps появится

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0
Стас Злей

У них карты от Tomtom. Когда они обновят тогда и в Картах появится инфо.

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0
Андрей Акиньшин

Встроили мини-карту в мини-карту

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0
Flexx U

Конечно на дальние расстояния он пока глючит но по городу самое то..

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0
Андрей Сибриков

НАВИГАТАР!!!11

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–2
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