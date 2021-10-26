В реестре запрещённых сайтов обнаружили инструкции по изготовлению туристических, охотничьих и каменных топоров Статьи редакции
Их сочли «незаконным изготовлением оружия».
Саратовский районный суд заблокировал три ссылки на инструкции по изготовлении разного рода топоров. Внимание на это обратила Роскомсвобода.
В инструкциях не сказано, что такие топоры предназначены для использования в преступных целях. В них отмечалось, что орудия из магазинов «не всегда отвечают суровым погодным требованиям сибирской тайги», а также слишком дороги для жителей некоторых регионов России. В одной из статей рассказывалось о создании «совершенно экзотических топоров» — в том числе, каменных.
Администрация ресурсов удалила некоторые ссылки на инструкции.
В сентябре 2021 года в реестре запрещённых сайтов обнаружили главу из книги по химии Всеволода Карножицкого — её признали «подрывающей безопасность государства».