В инструкциях не сказано, что такие топоры предназначены для использования в преступных целях. В них отмечалось, что орудия из магазинов «не всегда отвечают суровым погодным требованиям сибирской тайги», а также слишком дороги для жителей некоторых регионов России. В одной из статей рассказывалось о создании «совершенно экзотических топоров» — в том числе, каменных.