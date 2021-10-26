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Новости
Сергей Исенеков

В реестре запрещённых сайтов обнаружили инструкции по изготовлению туристических, охотничьих и каменных топоров Статьи редакции

Их сочли «незаконным изготовлением оружия».

Саратовский районный суд заблокировал три ссылки на инструкции по изготовлении разного рода топоров. Внимание на это обратила Роскомсвобода.

В инструкциях не сказано, что такие топоры предназначены для использования в преступных целях. В них отмечалось, что орудия из магазинов «не всегда отвечают суровым погодным требованиям сибирской тайги», а также слишком дороги для жителей некоторых регионов России. В одной из статей рассказывалось о создании «совершенно экзотических топоров» — в том числе, каменных.

Администрация ресурсов удалила некоторые ссылки на инструкции.

В сентябре 2021 года в реестре запрещённых сайтов обнаружили главу из книги по химии Всеволода Карножицкого — её признали «подрывающей безопасность государства».

#новости #роскомсвобода #цензура

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10 10 комментариев
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Ху Эмай

1984 все ближе и ближе

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3
Evgeny Lukin

Ясно чего в нашей школе снесли мастерскую для уроков труда

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2
Alexey Kochetkov

а че всмысле

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2
Невинный диод

Первый экстремист. Холст, масло

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0
Вася Пражкин

А как же сайты по изготовлению вил и лопат? Доколе?

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1
Невинный диод

Ждём внесения инструкций по добыванию огня

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1
Невинный диод

В одной из статей рассказывалось о создании «совершенно экзотических топоров» — в том числе, каменных.

только такие ассоциации)

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1
Невинный диод

Саратовский суд

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0
Александр Борродач
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0
Имя И Фамилия

В инструкциях не сказано, что такие топоры предназначены для использования в преступных целях.

А преступники указывают? Я просто не в теме.

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–1
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