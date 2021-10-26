У Facebook замедлился рост выручки. Компания обвиняет в этом новую политику конфиденциальности Apple Статьи редакции
Из-за обновления iOS 14 соцсеть больше не может показывать таргетированную рекламу.
Facebook отчиталась за третий квартал 2021 года — рост доходов от рекламы составил 33% по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Рост в первом квартале — 46%, а во втором — 56%. Компания считает, что замедление связано с недавним обновлением Apple.
Операционный директор Facebook Шерил Сандберг заявил, что из-за iOS 14 стало сложнее работать в отрасли, но при этом сам Apple получил преимущество. На новые изменения в политике конфиденциальности жаловался и Snapchat. Компания также заметила замедление роста выручки в третьем квартале.
Facebook пожаловался на ограничения отслеживания пользователей в iOS 14 ещё в конце августа. Тогда Apple ввела прозрачность отслеживания приложений. Теперь при заходе в приложении функция спрашивает пользователя, хочет ли он, чтобы его отслеживали. Если он отвечает нет, продавцы рекламы получают меньше данных, чем раньше.
В этом нюанс. Здесь сервисы рекламы делают подмену понятий.
Вам показывают не ту рекламу, которая вам интересна. Показывают ту рекламу, где вы интересны как ЦА.
Это вообще не одно и то же.
Например, если вы сидите на диете, вам могут пытаться продать вкусное «полезное» питание из расчета, что вы на него сорвётесь, утешая себя тем, что в рекламе его назвали полезным. Или ретаргетинг - вы посмотрели товар, но решили не покупать - вас будут догонять им надеясь, что вы посомневаетесь и примете эмоциональное решение о покупке.
Это не попытка соответствовать вашим интересам. Это попытка продать вас.
Если бы подстройка шла не от продавца и его интересов, а от покупателя (попытка выбрать из возможных опций релевантную), я бы тоже был не против.
Но в такой рекламе не сделаешь аукцион (потому что решение о показе будет приниматься не по биду, а по релевантности интересам клиента), поэтому не получится максимизировать доход. ред.
так и есть. а еще исходя из местоположения и другой аналитики (версия айфона, данные о возможной группе доходов) вам будут предлагать другие ценовые условия - "индивидуальные". В действительности продавая услуги по максимальной цене конкретно для вас. Ну и еще таргетинг он всегда непрозрачен - это большой простор для арбитражников, или просто для махинаторов (не зря столько статей о фактическом неэффективности таргетинга), когда нальют вам копеечный траф с развлекательных ресурсов, но разметят его как бизнес-аудитории.
Это даже лучше, чем просто показывать мне то, что меня интересовало. Да, пожалуйста, продайте мне фастфуд в пятницу, одиноких женщин в двух километрах от меня в субботу ночью и комплект зимней резины как только температура приблизится к нулю. Это то, что мне скорее всего будет интересного, или взбудоражит меня на импульсивную покупку.
И это в разы лучше, чем нерелевантная параша.
Основной поток данных о тебе забирается именно благодаря линковке твоего браузера с прилками на телефоне. Потому что гуглишь ты в браузере и странички открываешь тоже в нём. А на страничках пиксели, а в пикселях куки, а в куках айдишки, а айдишки такие же в прилках. И вот теперь линковка сломалась.