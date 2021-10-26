Из-за обновления iOS 14 соцсеть больше не может показывать таргетированную рекламу.

Facebook отчиталась за третий квартал 2021 года — рост доходов от рекламы составил 33% по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Рост в первом квартале — 46%, а во втором — 56%. Компания считает, что замедление связано с недавним обновлением Apple.

Операционный директор Facebook Шерил Сандберг заявил, что из-за iOS 14 стало сложнее работать в отрасли, но при этом сам Apple получил преимущество. На новые изменения в политике конфиденциальности жаловался и Snapchat. Компания также заметила замедление роста выручки в третьем квартале.

Мы выявили две проблемы. Первая — снизилась точность таргетинга нашей рекламы, из-за чего пришлось увеличить затраты на достижение результатов для наших клиентов. Вторая — стало труднее измерить эти результаты. Шерил Сандберг операционный директор Facebook

Facebook пожаловался на ограничения отслеживания пользователей в iOS 14 ещё в конце августа. Тогда Apple ввела прозрачность отслеживания приложений. Теперь при заходе в приложении функция спрашивает пользователя, хочет ли он, чтобы его отслеживали. Если он отвечает нет, продавцы рекламы получают меньше данных, чем раньше.