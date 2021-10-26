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Новости
Sasha Shambilova

У Facebook замедлился рост выручки. Компания обвиняет в этом новую политику конфиденциальности Apple Статьи редакции

Из-за обновления iOS 14 соцсеть больше не может показывать таргетированную рекламу.

Facebook отчиталась за третий квартал 2021 года — рост доходов от рекламы составил 33% по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Рост в первом квартале — 46%, а во втором — 56%. Компания считает, что замедление связано с недавним обновлением Apple.

Операционный директор Facebook Шерил Сандберг заявил, что из-за iOS 14 стало сложнее работать в отрасли, но при этом сам Apple получил преимущество. На новые изменения в политике конфиденциальности жаловался и Snapchat. Компания также заметила замедление роста выручки в третьем квартале.

Мы выявили две проблемы. Первая — снизилась точность таргетинга нашей рекламы, из-за чего пришлось увеличить затраты на достижение результатов для наших клиентов. Вторая — стало труднее измерить эти результаты.

Шерил Сандберг
операционный директор Facebook

Facebook пожаловался на ограничения отслеживания пользователей в iOS 14 ещё в конце августа. Тогда Apple ввела прозрачность отслеживания приложений. Теперь при заходе в приложении функция спрашивает пользователя, хочет ли он, чтобы его отслеживали. Если он отвечает нет, продавцы рекламы получают меньше данных, чем раньше.

#новости #apple #facebook

1864 просмотров
34 34 комментария
14
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Плотный

мы больше не можем эффективно впаривать говно

Жаль.

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28
Невинный диод

А почему сразу говно? Рекламируются все товары и услуги, независимо от того хорошие они или плохие.

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1
Невинный диод

Но впаривать говно мы не перестанем. Поэтому у пользователей будет просто больше рекламы, чтобы мы компенсировали недополученную прибыль.

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0
Невинный диод

Отрицательный темп роста выручки

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10
Ёжик-под-левой-сисей

Никогда не пойму - что плохого в том, что каждая собака знает, что я гуглю и какие страницы посещаю. Мне же лучше видеть рекламу того, что мне интересно, чем памперсов и фенов дайсон.

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1
K.A.

В этом нюанс. Здесь сервисы рекламы делают подмену понятий.

Вам показывают не ту рекламу, которая вам интересна. Показывают ту рекламу, где вы интересны как ЦА.

Это вообще не одно и то же.

Например, если вы сидите на диете, вам могут пытаться продать вкусное «полезное» питание из расчета, что вы на него сорвётесь, утешая себя тем, что в рекламе его назвали полезным. Или ретаргетинг - вы посмотрели товар, но решили не покупать - вас будут догонять им надеясь, что вы посомневаетесь и примете эмоциональное решение о покупке.

Это не попытка соответствовать вашим интересам. Это попытка продать вас.

Если бы подстройка шла не от продавца и его интересов, а от покупателя (попытка выбрать из возможных опций релевантную), я бы тоже был не против.

Но в такой рекламе не сделаешь аукцион (потому что решение о показе будет приниматься не по биду, а по релевантности интересам клиента), поэтому не получится максимизировать доход. ред.

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14
Io Eau

так и есть. а еще исходя из местоположения и другой аналитики (версия айфона, данные о возможной группе доходов) вам будут предлагать другие ценовые условия - "индивидуальные". В действительности продавая услуги по максимальной цене конкретно для вас. Ну и еще таргетинг он всегда непрозрачен - это большой простор для арбитражников, или просто для махинаторов (не зря столько статей о фактическом неэффективности таргетинга), когда нальют вам копеечный траф с развлекательных ресурсов, но разметят его как бизнес-аудитории.

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1
Arthur Zugrov

Отличный ликбез. Как маркетолог полностью согласен.

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0
Ёжик-под-левой-сисей

Это даже лучше, чем просто показывать мне то, что меня интересовало. Да, пожалуйста, продайте мне фастфуд в пятницу, одиноких женщин в двух километрах от меня в субботу ночью и комплект зимней резины как только температура приблизится к нулю. Это то, что мне скорее всего будет интересного, или взбудоражит меня на импульсивную покупку.

И это в разы лучше, чем нерелевантная параша.

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0
syrslava
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0
Гамадрил

зачем ты вообще видишь рекламу?

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0
Ёжик-под-левой-сисей

Потому что я пользуюсь Safari, который выпилил нормальные эдблоки уже года два как. Safari просто летает по сравнению с Хромом, и я не готов это променять.

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0
ユリー シャネ

adugard dns в помощь

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0
Ёжик-под-левой-сисей

Когда я его тестил последний раз после выпиливания uBlock, он работал в разы хуже, и с их DNS-ками я не мог пользоваться своими секурными DNS-ками от VPN. Сейчас лучше стало?

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0
ユリー シャネ

Он мне мешал обновлять погоду у гугла на пиксельэкспириенс, но вообще с рекламой справлялся хорошо.

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0
Илья Гераськин

Так новая политика вообще не про браузеры. Им мало знать что ты гуглишь и какие страницы посещаешь

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0
Ёжик-под-левой-сисей

Основной поток данных о тебе забирается именно благодаря линковке твоего браузера с прилками на телефоне. Потому что гуглишь ты в браузере и странички открываешь тоже в нём. А на страничках пиксели, а в пикселях куки, а в куках айдишки, а айдишки такие же в прилках. И вот теперь линковка сломалась.

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1
ユリー シャネ

бедненький...

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7
Evgeny Kozlov

"Операционный директор Facebook Шерил Сандберг заявил"

- это как бы "она"

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2
Илья Гераськин

А может они/их? Мы не можем быть уверены

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5
Андрей Апанасик

Если он отвечает нет, продавцы говна получают меньше данных, чем раньше.

Отлично же.

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4
Соколов Андрей

Опять Цукерберга обижают

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3
Llaren Hlaalo

Война копрораций(sic!). yay.
Let them fight.

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3
Невинный диод

У меня замедлился рост зарплаты.
Обвиняю в этом роснано

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2
Невинный диод

Предлагаю сброситься на помощь ФБ, кто чем может, конечно. Любая помощь важна. Кидайте донаты в коммент, я Марку переведу на карту в конце месяца.

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1
Артур Логвинов

Спасибо, Apple

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1
Илья Гераськин

Ну да ну да. Это ведь никак не связано с тем, что в 2020 году были сплошные локдауны и куча компаний сливали бюджеты заложенные на оффлайн мероприятия в онлайн рекламу. Это всё злой Кук виноват

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0
Невинный диод

Там сильно эффективность падает сейчас. Один и тот же бюджет, а результат меньше. Взгляни глазами рекламодателя.

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0
Невинный диод

Пиздиловка ужа с ежом

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0
Антон Сциталов

То есть пользователям показывали то, что они не хотели видеть? Видимо это были лекции по математике и биологии.

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0
Roma Roma

чуваки в комментариях смешные, сейчас количество говно рекламы в вашей ленте как раз таки станет больше

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0
Mario Puzo
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0
Кирилл Вселенский

Разрешил гуглу и фейсбуку, потому что это иностранные фирмовые соцсети показывающие актуальную для меня рекламу, запретил только яндексу ахаххаха

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0
Невинный диод

Потому что у тебя постперестроечный снгшный синдром, да? Что любой товар с иностранной этикеточкой- эталон легендарного заокеанского качества?

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0
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