В США продали тысячу копий картины Энди Уорхола с одним оригиналом. Даже авторы лотереи не знают, кто его купил Статьи редакции
Все копии нарисовала роботизированная рука.
Команда дизайнеров из США MSCHF объявила лотерею «Музей подделок» — они продали тысячу картин Энди Уорхола. Среди них — 999 копий и один оригинал работы «Феи» 1954 года.
Как сообщили в компании, картину они купили за 20 тысяч долларов, после чего роботизированная создала все копии. Листы бумаги состарили с помощью тепла и влаги. Купить одну из тысячи картин авторы лотереи предлагали за 250 долларов, где шанс получить оригинал — всего 0,1%.
Главная цель акции — поставить под сомнение важность оригиналов. В манифесте авторы проекта заявили, что владельцев картин заботит не их красота, а документы, подтверждающие подлинность. По их словам, «оригинал стал такой же подделкой, когда его спрятали среди копий, как иголку в стоге сена».
Всю акцию в MSCHF назвали отдельным произведением искусства, а покупателей — авторами. Компания считает, что они «демократизировали творчество Уорхола» и развили его идеи.
В марте американский рэпер Lil Nas X в коллаборации с компанией MSCHF выпустил ограниченную серию кроссовок Nike под названием Satan Shoes («Сатанинская обувь»). Как утверждают создатели, в каждую пару добавили по капле человеческой крови.
Ну так-то да, если в контексте акции рассматривать, то она вписывается в философию Уорхола и действительно с неплохим посылом. Учитывая ещё и то, что на поздних этапах он только роспись ставил на картинах, всё остальное его подмстерья на Фабрике штамповали.
Хотя, коллекционеры всё равно будут дрочить на подлинники и бумажки, да и анализ не так сложно сделать, чтоб найти его. Через призму охотников за оригиналами искусство лишь как ещё одна валюта, не более того. Хотя и есть те, кто собирает коллекции по другим мотивам и соображениям. Но, скорее, это меньшинство. Для большинства это просто товар.
Оригинал полезен и интересен для тех учёных, кто изучает историю искусства. Хотя, не для всех работ и течений это справедливо.