Все копии нарисовала роботизированная рука.

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«Феи» Энди Уорхола Фото MSCHF

Команда дизайнеров из США MSCHF объявила лотерею «Музей подделок» — они продали тысячу картин Энди Уорхола. Среди них — 999 копий и один оригинал работы «Феи» 1954 года.

Как сообщили в компании, картину они купили за 20 тысяч долларов, после чего роботизированная создала все копии. Листы бумаги состарили с помощью тепла и влаги. Купить одну из тысячи картин авторы лотереи предлагали за 250 долларов, где шанс получить оригинал — всего 0,1%.

Фото MSCHF

Главная цель акции — поставить под сомнение важность оригиналов. В манифесте авторы проекта заявили, что владельцев картин заботит не их красота, а документы, подтверждающие подлинность. По их словам, «оригинал стал такой же подделкой, когда его спрятали среди копий, как иголку в стоге сена».

Всю акцию в MSCHF назвали отдельным произведением искусства, а покупателей — авторами. Компания считает, что они «демократизировали творчество Уорхола» и развили его идеи.

Уорхол продвигал массовое производство искусства, как будто это обычные товары. То, что мы создали, продолжает эту идею. Мы заменили недостатки человеческой руки на недостатки роботизированной. Мечта индустриалистов всего мира — исчезновение человечества MSCHF