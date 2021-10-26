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Новости
Sasha Shambilova

В США продали тысячу копий картины Энди Уорхола с одним оригиналом. Даже авторы лотереи не знают, кто его купил Статьи редакции

Все копии нарисовала роботизированная рука.

14 14 комментариев
2088 просмотров
«Феи» Энди Уорхола Фото MSCHF

Команда дизайнеров из США MSCHF объявила лотерею «Музей подделок» — они продали тысячу картин Энди Уорхола. Среди них — 999 копий и один оригинал работы «Феи» 1954 года.

Как сообщили в компании, картину они купили за 20 тысяч долларов, после чего роботизированная создала все копии. Листы бумаги состарили с помощью тепла и влаги. Купить одну из тысячи картин авторы лотереи предлагали за 250 долларов, где шанс получить оригинал — всего 0,1%.

Фото MSCHF

Главная цель акции — поставить под сомнение важность оригиналов. В манифесте авторы проекта заявили, что владельцев картин заботит не их красота, а документы, подтверждающие подлинность. По их словам, «оригинал стал такой же подделкой, когда его спрятали среди копий, как иголку в стоге сена».

Всю акцию в MSCHF назвали отдельным произведением искусства, а покупателей — авторами. Компания считает, что они «демократизировали творчество Уорхола» и развили его идеи.

Уорхол продвигал массовое производство искусства, как будто это обычные товары. То, что мы создали, продолжает эту идею. Мы заменили недостатки человеческой руки на недостатки роботизированной. Мечта индустриалистов всего мира — исчезновение человечества

MSCHF

В марте американский рэпер Lil Nas X в коллаборации с компанией MSCHF выпустил ограниченную серию кроссовок Nike под названием Satan Shoes («Сатанинская обувь»). Как утверждают создатели, в каждую пару добавили по капле человеческой крови.

#новости #арт

14 14 комментариев
14
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Ху Эмай

Главная цель акции

250*1000=250000
Купили за 20 тыс
Прибыль 230 тыс

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20
Невинный диод
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7
Невинный диод

А кто вообще их покупал?

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0
Ху Эмай

Не я

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0
Невинный диод

мне за такое бы на ИЗО тройку поставили

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3
Вася Пражкин

Балтику?

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4
Bibba La Bibba

Все копии нарисовала роботизированная рука.

Что не отменяет теоретической возможности найти оригинал

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2
Ashot Rager

Ага, а потом окажется, что это копия.
И никакого оригинала среди этих 1000 не было.

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1
Слава Чернокнижник

20к $ на оригинальную работу и ~30к $ на остальную организацию - прибыль ~200к $. Все ради искусства.

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1
WED CR.ST.

Ну так-то да, если в контексте акции рассматривать, то она вписывается в философию Уорхола и действительно с неплохим посылом. Учитывая ещё и то, что на поздних этапах он только роспись ставил на картинах, всё остальное его подмстерья на Фабрике штамповали.

Хотя, коллекционеры всё равно будут дрочить на подлинники и бумажки, да и анализ не так сложно сделать, чтоб найти его. Через призму охотников за оригиналами искусство лишь как ещё одна валюта, не более того. Хотя и есть те, кто собирает коллекции по другим мотивам и соображениям. Но, скорее, это меньшинство. Для большинства это просто товар.

Оригинал полезен и интересен для тех учёных, кто изучает историю искусства. Хотя, не для всех работ и течений это справедливо.

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1
Невинный диод

Я себе фей представлял иначе.

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0
Дизайнер Павленко

будет смешно, если все экземпляры купил один человек

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0
Eugene Panfilov

Теперь коллекционеры будут мечтать получить оригинал тех самых копий с этой акции

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0
Невинный диод

Как будто тжшник малевал

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0
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