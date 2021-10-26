Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Яна Ломакина

Китай представил дизайн медалей зимних Олимпийских игр 2022 года Статьи редакции

Заднюю часть украсили кольцами с 24 точками, символизирующими «гармонию между человеком и природой».

Фото @Beijing2020

На лицевой стороне медалей зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине выгравирован логотип пяти олимпийских колец, вокруг него — полное название Игр на английском языке. В центре задней части — эмблема и полное китайское название. Фотографии медалей опубликовал Организационный комитет Олимпиады в Пекине.

Задняя часть украшена кольцами с 24 точками, которые символизируют «бескрайнее звёздное небо», «гармонию между человеком и природой» и порядковый номер Игр (XXIV). Коробка для награды сделана из бамбука, что «подчёркивает особенности китайской культуры и соответствует концепции экологичных Игр».

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине 4-20 февраля, Паралимпийские игры — 4-13 марта 2022 года.

#новости #спорт #олимпиада

1162 просмотров
33 33 комментария
6
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442","\u043e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0430\u0434\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 33, "likes": 6, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 462355, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 26 Oct 2021 16:47:07 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
33 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Ху Эмай

символизирующими «гармонию между человеком и природой».

Для этого надо было летучую мышь изобразить

Ответить
15
Невинный диод

почему то не стала мемом история про китайскую медицину при помощи ужа как средства от геморроя

Ответить
3
Невинный диод

Это бы уже единение с квартирой было. Я из-за их мыши в том году разве что в магазин соседний выходил.

Ответить
1
Невинный диод

миска гречки, миска перловки и миска риса

Ответить
6
norm

Миска заезженный шутка для получения зеленый стрелочка

Ответить
3
Невинный диод

не бунтуй проклятый уйгур

Ответить
5
Невинный диод

Миска точек.

Ответить
1
Невинный диод

Для гармонии с природой.

Ответить
0
Невинный диод

*с семейным бюджетом

Ответить
0
Станислав Новиков

Китайцы явно шарят за гармонию с природой

Ответить
4
Александр Рынденков

А мне нравится дизайн, минималистично. Про единение с природой загнули, а так неплохо

Ответить
2
Невинный диод

Задняя часть украшена кольцами с 24 точками, которые символизируют «бескрайнее звёздное небо», «гармонию между человеком и природой» и порядковый номер Игр (XXIV)

Из всего вот этого верю только в порядковый номер. Остальное на столько из пальца высосано, что уже досасывать нечего.

Ответить
1
Невинный диод

Ты просто не понимаешь в символизме

Ответить
1
Невинный диод

Зато я понимаю в отсасывании пальца.

Ответить
2
Александр Белов

Из пальца ли? Я думаю чтобы такое выдумать надо не только пальцы сосать.

Ответить
0
FOX
Ответить
1
FOX
Ответить
0
solawind

символизирующими «гармонию между человеком и природой»

Символично для самой загрязняющей воздух страны в мире

Ответить
0
aliftin

Да пусть не торопятся, с такой обстановкой в мире у них много времени.

Ответить
0
Невинный диод

Выглядит как крышки от консервных банок

Ответить
0
Иван Грозный
Ответить
0
Невинный диод

Хм...

Ответить
0
groostlan

какие-то консервные банки

Ответить
0
Pipez 999

Надо в форме короновируса медали делать

Ответить
0
Невинный диод

А где кошкодевочки?

Ответить
0
Александр Белов

И давно кольца с точками символизируют гармонию природы с человеком?

Ответить
0
Невинный диод

Заднюю часть украсили кольцами с 24 точками, символизирующими «гармонию между человеком и природой».

На передней разместили шипы коронавируса

Ответить
0
Папуша

Бойкотировать бы их всем миром

Ответить
0
Невинный диод

Это же олимпиада, олимпиада вне политики! Слышишь?

Ответить
0
Папуша

А я не по политическим причинам предлагаю. А просто потому что китайцы бесят.

Ответить
0
Папуша

Я не наци, если што

Ответить
0
Папуша

Но как же хорошо в МСК и СПб без китайцев

Ответить
0
Невинный диод

АХ ТЫ ФАШЫСТ!

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 33 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null