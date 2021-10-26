Заднюю часть украсили кольцами с 24 точками, символизирующими «гармонию между человеком и природой».

Фото @Beijing2020

На лицевой стороне медалей зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине выгравирован логотип пяти олимпийских колец, вокруг него — полное название Игр на английском языке. В центре задней части — эмблема и полное китайское название. Фотографии медалей опубликовал Организационный комитет Олимпиады в Пекине.

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Задняя часть украшена кольцами с 24 точками, которые символизируют «бескрайнее звёздное небо», «гармонию между человеком и природой» и порядковый номер Игр (XXIV). Коробка для награды сделана из бамбука, что «подчёркивает особенности китайской культуры и соответствует концепции экологичных Игр».

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине 4-20 февраля, Паралимпийские игры — 4-13 марта 2022 года.