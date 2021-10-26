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Новости
Яна Ломакина

Хакасия первой из регионов России ввела комендантский час и приостановила работу транспорта в нерабочие дни Статьи редакции

Будет закрыто всё, кроме системообразующих предприятий, магазинов и аптек.

55 55 комментариев
1467 просмотров

В Хакасии из-за ситуации с распространением коронавируса в нерабочие дни ввели жёсткий локдаун. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава республики Валентин Коновалов.

С 28 октября по 7 ноября в республике будут действовать следующие ограничения:

  • Комендантский час: жителям запрещено выходить из дома с 22.00 до 06.00 по местному времени. Исключения — сотрудники предприятий, работающих непрерывно, а также некоторые категории граждан;

  • Люди старше 60 лет должны находиться на самоизоляции и не покидать своих домов;
  • В трёх городах (Абакан, Саяногорск, Черногорск) будет приостановлена работа общественного транспорта. Таксисты смогут работать при наличии QR-кода;

  • Будут закрыты рестораны (только на вынос), заведения сферы услуг, магазины (кроме продуктовых и аптек);

  • В детских садах, школах, колледжах, техникумах и учреждениях дополнительного образования начнутся каникулы.

Нам всем придётся нелегко. У кого-то упадут доходы, сорвутся планы. Всё это очень важно и для каждого конкретного человека, и для предпринимателей — для всех нас. Но речь идёт о жизнях. Сегодня нам необходимо совершенно осознанно пойти на самоограничения. Не из-за штрафов, не из-за контроля. Осознанно и ответственно ограничить перемещения, свои контакты и своего ближайшего окружения. Вакцинироваться. Тщательно соблюдать меры индивидуальной защиты и гигиены.

Валентин Коновалов
глава Республики Хакасия

Глава Хакасии попросил жителей «осознать наши общие задачи на ближайшие десять дней» и заявил о необходимости разорвать цепочки распространения инфекции и сформировать коллективный иммунитет. Ситуацию с коронавирусом в регионе он назвал «критической».

20 октября Владимир Путин ввёл нерабочие дни во всей России с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Некоторым регионам он предложил не ждать и вводить их уже с 23 октября.

С 28 октября по 7 ноября в Москве объявили локдаун — в столице будут работать только продуктовые магазины и аптеки. С 30 октября по 7 ноября аналогичные меры ввели в Петербурге.

#новости #covid-19

55 55 комментариев
8
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55 комментариев
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Невинный диод

Hackassия

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12
Сталин спас Россию

Взломожопия

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1
Невинный диод
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9
Невинный диод

О, пивозавр

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5
Невинный диод

Типичный житель Хакасии?

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0
Сальвадор Лемонес

Тепло у них там.

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0
испанский смех

Самоизоляция, самоограничения, нерабочие дни. Какой же блять сюр в рашке ебаной

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7
Невинный диод
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3
Невинный диод

Согласен. Заграницей такого нет

Ответить
0
Bad Mother Fucker

должно помочь

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7
Сергей Ахрем

Ну признайтесь честно хотя бы себе.Это ж фашисты ,они захватили власть

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–2
Невинный диод

Ну признайтесь честно хотя бы себе. Вам абсолютно похуй на Хакассию

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10
Невинный диод

блять да хоть такими методами надо уже победить этот ебучий коронавирус и вернуться к нормальной жизни

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0
Dmitriy Volkov

Будет как с повышением цен. Назад уже не вернётся.

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2
Невинный диод

Действовать только надо было раньше, могли бы и без комендантского часа обойтись.

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1
Рыжий

Чет не похоже, что нас вернут к нормальной жизни. Хоть все будем каждые 4 месяца колоть вакцины и ходить в костюмах химзащиты

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1
Невинный диод

варианты

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0
Сергей Ахрем

Мы не вернёмся к нормальной жизни пока не начнём игнорировать все ограничения.Никто не выпустит нас из карантина ,из него можно только вырваться самим

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0
Невинный диод

Продолжай игнорировать, пусть все умрут.

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2
Сергей Ахрем

232775/(232775+8316019)=0.0272

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0
Невинный диод

Сопутствующие жертвы, я понял.

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3
Имя И Фамилия

Лично ты всю свою семью закопать готов? Проценты он считает

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1
Сергей Ахрем

все переболели ,отцу 77

Ответить
0
Имя И Фамилия

Готов или нет?

Ответить
1
Сергей Ахрем

читай ответ

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1
Имя И Фамилия

Там виляния

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2
Сергей Ахрем

какие нахуй виляния Вася ,все сознательно отказались от вакцины

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–1
Невинный диод

Повторные заражения часто переносятся гораздо тяжелее, очень много случаев, когда первый раз люди переносили в лёгкой форме, а во второй умирали. Информация к размышлению.

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0
Сергей Ахрем

третичные заражения приводят к тому что хуй отвалится
с меня хватит этой чуши ,я ценю свободу превыше безопасности

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1
Сталин спас Россию

Не пробовал ещё свободно выйти в окно и свободно полететь как птица? Говорят, это небезопасно, но то явное враньё тоталитарных ублюдков, чтобы не дать людям летать.

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0
Bad Mother Fucker

а, понятно, чо ты смелый такой

Ответить
0
Сергей Ахрем

это у нас семейное

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0
Невинный диод

ты поделил людей на сумму людей и получил нихкя

Ответить
0
Сергей Ахрем

ну понятно ,тут ещё и с решением задач за 5 класс проблемы.Кому я объясняю

Ответить
0
Невинный диод

Ток это колво смертей пиздеж полный

Ответить
0
Сергей Ахрем

ну посчитай по тем странам ,чьей стате доверяешь ,там ещё меньше

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0
Невинный диод

и все умрем от короны? надежный план

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0
Сдавайся

Шел третий год победы над covid-19

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3
Jonny Odyssey

ну наконец-то нашли чем победить короновирус! Без раскачки, сделали толчок с места! Это прорыв! Выкуси ковид, мы самые первые смекнули как тебя искоренить!
Ведь все говорили, что коровирус с 22 до 6 утра только активен, а днем он убегает, боится общественного транспорта и ресторанных куарковод

Ответить
2
Рыжий

а днем он убегает, боится общественного транспорта

В трёх городах (Абакан, Саяногорск, Черногорск) будет приостановлена работа общественного транспорта. Таксисты смогут работать при наличии QR-кода

Ответить
0
Nick Rosenberg

Патрули с овчарками будут?

Ответить
1
Сергей Ахрем

всё будет ,если нет сопротивления

Ответить
0
Невинный диод

+ дроны с огнемётами

Ответить
0
Невинный диод

Нам всем придётся нелегко. У кого-то упадут доходы, сорвутся планы. Всё это очень важно и для каждого конкретного человека, и для предпринимателей — для всех нас. Но речь идёт о жизнях. Сегодня нам необходимо совершенно осознанно пойти на самоограничения

Урод, на них надо было давно пойти, но кто-то из-за выборов нихуя делать не хотел. Сейчас бы не пришлось на столько закручивать гайки.

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0
Невинный диод

Есть ещё вопрос по поводу"нам"...

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0
Невинный диод

Доходы и у него упадут. Обстрадается весь, а что людям делать ему уже похуй.

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0
Кирилл Вселенский

Можно сбежать в монголию или казахстан

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0
Alien Alien

На дюну бы успеть сгонять

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0
Папуша

Кто-нибудь знает законы: это нормально вводить комендантский час без ЧП?

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0
Сдавайся

В России разве не похуй на законы?

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0
Папуша

Ну мне же не похуй, а я в России => ответ отрицательный

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0
Рыжий

Походу нормально. Для несовершеннолетних уже лет 10 действует комендантский час, например. И хуй ты что сделаешь

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0
Невинный диод

Эт учительская страшилка

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0
Рыжий

Не, учительская страшилка была в нулевых. В 10ых её реализовали законом, в каждом регионе свои границы. Обычно летом с 23 до 6 часов

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0
Папуша

Я просто вырасту и стану совершеннолетней *смартнегр.жпг*

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0
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