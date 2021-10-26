Хакасия первой из регионов России ввела комендантский час и приостановила работу транспорта в нерабочие дни Статьи редакции
Будет закрыто всё, кроме системообразующих предприятий, магазинов и аптек.
В Хакасии из-за ситуации с распространением коронавируса в нерабочие дни ввели жёсткий локдаун. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава республики Валентин Коновалов.
С 28 октября по 7 ноября в республике будут действовать следующие ограничения:
Комендантский час: жителям запрещено выходить из дома с 22.00 до 06.00 по местному времени. Исключения — сотрудники предприятий, работающих непрерывно, а также некоторые категории граждан;
- Люди старше 60 лет должны находиться на самоизоляции и не покидать своих домов;
- В трёх городах (Абакан, Саяногорск, Черногорск) будет приостановлена работа общественного транспорта. Таксисты смогут работать при наличии QR-кода;
Будут закрыты рестораны (только на вынос), заведения сферы услуг, магазины (кроме продуктовых и аптек);
- В детских садах, школах, колледжах, техникумах и учреждениях дополнительного образования начнутся каникулы.
Глава Хакасии попросил жителей «осознать наши общие задачи на ближайшие десять дней» и заявил о необходимости разорвать цепочки распространения инфекции и сформировать коллективный иммунитет. Ситуацию с коронавирусом в регионе он назвал «критической».
20 октября Владимир Путин ввёл нерабочие дни во всей России с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Некоторым регионам он предложил не ждать и вводить их уже с 23 октября.
С 28 октября по 7 ноября в Москве объявили локдаун — в столице будут работать только продуктовые магазины и аптеки. С 30 октября по 7 ноября аналогичные меры ввели в Петербурге.
Нам всем придётся нелегко. У кого-то упадут доходы, сорвутся планы. Всё это очень важно и для каждого конкретного человека, и для предпринимателей — для всех нас. Но речь идёт о жизнях. Сегодня нам необходимо совершенно осознанно пойти на самоограничения
Урод, на них надо было давно пойти, но кто-то из-за выборов нихуя делать не хотел. Сейчас бы не пришлось на столько закручивать гайки.