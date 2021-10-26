Нам всем придётся нелегко. У кого-то упадут доходы, сорвутся планы. Всё это очень важно и для каждого конкретного человека, и для предпринимателей — для всех нас. Но речь идёт о жизнях. Сегодня нам необходимо совершенно осознанно пойти на самоограничения. Не из-за штрафов, не из-за контроля. Осознанно и ответственно ограничить перемещения, свои контакты и своего ближайшего окружения. Вакцинироваться. Тщательно соблюдать меры индивидуальной защиты и гигиены.