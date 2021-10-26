При этом рэпер уже извинился за свои слова.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю московского управления проверить, нарушило ли закон высказывание Алишера Моргенштерна о Дне Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СК отметили, что проверку организовали после обращения представителей ветеранской организации: «Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны».

В интервью Ксении Собчак рэпер сказал, что считает бессмысленным ежегодное празднование победы в Великой Отечественной войне, которую одержали 76 лет назад. По его мнению, Россия должна отмечать победы в космических и информационных технологиях.

Отрывок из интервью

Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются [показать]. Не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю. Алишер Моргенштерн рэпер

Представители Союза Ветеранов России возмутились высказыванием, попросили проверить слова рэпера на нарушение закона и предложили его выпороть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал молодёжи, включая Моргенштерна, спросить о важности этого праздника своих пожилых родственников или ветеранов.