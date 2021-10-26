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Новости
Яна Ломакина

Глава СК поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы — в нём усмотрели «оскорбление исторической памяти» Статьи редакции

При этом рэпер уже извинился за свои слова.

72 72 комментария
3226 просмотров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю московского управления проверить, нарушило ли закон высказывание Алишера Моргенштерна о Дне Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СК отметили, что проверку организовали после обращения представителей ветеранской организации: «Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны».

В интервью Ксении Собчак рэпер сказал, что считает бессмысленным ежегодное празднование победы в Великой Отечественной войне, которую одержали 76 лет назад. По его мнению, Россия должна отмечать победы в космических и информационных технологиях.

Отрывок из интервью 

Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются [показать]. Не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю.

Алишер Моргенштерн
рэпер

Представители Союза Ветеранов России возмутились высказыванием, попросили проверить слова рэпера на нарушение закона и предложили его выпороть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал молодёжи, включая Моргенштерна, спросить о важности этого праздника своих пожилых родственников или ветеранов.

После этого Моргенштерн извинился за свои слова. «Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста», — написал рэпер. По его словам, он уважает ветеранов и гордится ими, но некорректно формулирует свои мысли.

#новости

72 72 комментария
20
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72 комментария
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Невинный диод

Ещё можно составить список войн, за которые россиянин должен гордиться, а которые такие, не очень, ну можно и забыть.

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38
Александр Белов

Тут всё просто, война в которой россия побеждала - это белый список, а где проигрывала - это чёрный и лучше про такие не вспоминать, а то закроють.

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13
Невинный диод

Просто вот такие моменты сразу навеивают вопросы про русско японскую , про войну СССР с Финляндией , про проигранную Иваном грозным войну , про постоянные мутки за речь Посполитую, за чеченскую и афганскую - пропаганда никак не говорит что должен патриот чувствовать про них

Ответить
4
Папуша

русско-японская

Ответить
8
Невинный диод

Мне кажется это уже на грани экстремизма

Ответить
6
Yan Fedoseev

Просто подпиши "Можем повторить" – тогда это уже патриотизм и все ок

Ответить
7
Невинный диод

♂FUCKING SLAVES♂ ред.

Ответить
1
Алексей Куликов

👮👮🕵️👮👮

Ответить
0
Llaren Hlaalo

Та вроде Ливонскую освещают адекватно в школе. Другое дело, что большинству абсолютно похуй на то что было до условных Наполеоновских войн.

Ответить
1
Невинный диод

А первая мировая куда?

Ответить
1
Nick Rosenberg

Война за поправки в конституцию.

Ответить
1
Пётр Козлов

Но ведь он просто сказал, что лично он не понимает - никого никуда не призывал, ни от кого ничего не требовал, просто весьма нейтрально заявил, что не понимает, и объяснил что именно он не понимает

Ответить
13
Александр Мирошников

Разве это теперь важно?

Ответить
4
Пётр Козлов

Ну для адекватных людей важно

Ответить
0
new_comment

Помню новость, что в Саудовской Аравии какой-то чувак написал в твиттере, что сомневается, что Аллах существует. Его оперативно казнили.

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0
neimovirne

Нахуя он извинялся, надо стоять на своем, все правильно сказал же

Ответить
12
Виталий Лановой

И поехать в сизо за оскорбление ветеранов

Ответить
4
neimovirne

он и так и так на бутылке теперь

Ответить
2
Последствия Диморфизма

Почему тогда не поддержал татьяныча когда его судили по такому же обвинению?

Ответить
–5
Невинный диод

иди отсюда фантазёр.

Ответить
1
Михаил Кометов

Ты меня называла

Ответить
7
Алексей Куликов

Наверно потому 6 лет назад Моргенштерн был особо ещё никем. А теперь Лебедев простой мурзилка.

Ответить
0
Вячеслав

Просто в уме надо держать, что он извился для галочки и всё. Остальные патриоты порадуются за победу над репером.

Ответить
0
некипишуй

быстро поднятое не считается упавшим

Ответить
0
Алексей Куликов

Наверно видимо по тому, что он ещё планирует продолжать жить и работать в России.

Ответить
0
Невинный диод

Дмитрию пескову я снова хотел бы рассказать историю про своего прадеда из концлагеря, которого освободили американские морпехи, а совки определили как возможного предателя на коксо химический завод : мой прадед каждый день победы плакал и ненавидел все милитаристкое, не всем выпала роль геройствовать на фронтах. Что мне в этот день делать? Орать можем повторить? Глазеть на ваши покрашенные БТР которые еле завелись ?
Дайте старикам достойно дожить уже без этого ура патриотизма.

Ответить
11
Стильная самочка орангутана

Ща тебя Бастрыкин в лес вывезет как того журналиста, слишком много о себе думаешь

Ответить
6
Последствия Диморфизма

А это не для стариков

Ответить
0
Женя Кузьмин

evil BASTRYKIN be like

Ответить
11
Виталий Лановой
Ответить
9
некипишуй

лови видос и больше не позорься

Ответить
2
Виталий Лановой

я не хотел постить видос

Ответить
2
некипишуй

ладно

Ответить
0
Невинный диод

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин идёт куда подальше. Морген всё правильно сказал. Полностью поддерживаю Алишера.

Ответить
8
Последствия Диморфизма

Почему тогда не поддержал татьяныча когда его судили по такому же обвинению?

Ответить
–3
Невинный диод

откуда ты знаешь поддержал я его тогда или нет? Что за тупое утверждение?

Ответить
2
Последствия Диморфизма

Не помню твоего коммента под его постом

Ответить
–3
Невинный диод

Ты много чего можешь не помнить. Интернет не заканчивается одним тж.

Ответить
3
Последствия Диморфизма

Ууу. Ясно-понятно. То еще в жж было

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Гестапо ебаное. Когда книжки сжигать начнём? ред.

Ответить
5
Папуша

Убить падлу, ведь ветераны воевали, чтобы он жил!

Ответить
4
Невинный диод

Параллельная вселенная, где студент-Раскольников давал деньги в долг.

Ответить
2
Папуша

Не в долг, а на лечение

Ответить
0
Невинный диод

Моргенштерн извинился за свои слова

Бастрыкину нужно в паре с Кадыровым работать

Ответить
3
Сдавайся

О, это дело для сотни-другой следователей по особо важным делам

Ответить
2
Bad Mother Fucker

кстати, нельзя до конца исключать

что фраза об извинении вырвана из контекста

и на самом деле моргенштерн не извинялся

Ответить
1
Невинный диод

оно у него в аккаунте

Ответить
0
Bad Mother Fucker

это не доказательство

Ответить
0
Невинный диод

ну вот тж даже сейчас вырывают его фразу про день победы

Ответить
0
Bad Mother Fucker

как им не стыдно!

Ответить
1
max train

между тем, если зайти на более приземистые ресурсы в тему обсуждения этой новости, можно увидеть зарево от полыхающих задниц.

Моргенштерн возмутился Днем Победы: «Я вообще не…
Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) возмутился Днем Победы. Он отметил, что стране, которая…
www.yaplakal.com
Ответить
1
Madegghead

а ты уверен что то не боты?

Ответить
0
max train

ботов они там очень хорошо отлавливают и минусят

Ответить
0
Madegghead

и что они не в России находятся что ли?
Нет больших ресурсов которые могут чистить ботов без варианта присесть на бутылку.

Ответить
0
Опасный Дед

Охуеть. Полистал там комменты… Жаль этих ущербов.

Ответить
0
Роман Стиханов

Не верю, что я это печатаю, но Морген - прав частично. Реально ежегодное празднование - излишнее. Особенно с учётом репетиций. Уже больше утомляет и мешает, чем удивляет и вдохновляет.

Надо вернуть практику, как была в Советском Союзе. Отмечать День Победы раз в пятилетку. Вот тогда будет крутой парад военных достижений и чтения памяти. Это будет хотя бы реально событие.

Ответить
1
Eugene Panfilov

важными делами занимается человек

Ответить
1
Майка Ника

Если он не будет зарабатывать эти 12 млн рублей, тогда это будут делать солдаты НАТО!

Ответить
0
лЁХА еБЛЕНЮК

полезная информация

Ответить
0
испанский смех

он не понимает

Ответить
0
ваня ванин
Ответить
0
Невинный диод

рэпер уже извинился за свои слова.

лох

Ответить
0
Невинный диод

фразу вырвали из контекста

тж тоже вырвал фразу из контекста..

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Еще гуф на него дис записал

Ответить
0
Невинный диод

государственных праздников быть не должно

Ответить
0
Невинный диод

вот правда, не понимаю, нахуй было свое особое мнение по этому вопросу озвучивать, просто по такой хуйне хапнул проблем, которых можно было избежать.

Ответить
0
Последствия Диморфизма

Зумер решил пойти путем татьяныча

Ответить
0
Невинный диод

Моргенштерн - кумир зумеров (ну уж какой есть). После того, как деды попытаются его набутылить, то как же молодежь начнет относиться к дню победы? Наверное побежит его праздновать и начнет яростно чтить ветеранов. Наверное такого эффекта хотят добиться.

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0
Невинный диод

Роберт Дауни мл. закатывает глаза. Джпг

Ответить
0
Vyacheslav Khristolyubov

А Бастрыкин не хочет расследовать, почему ветераны (да и старики в целом) живут бедно?

Ответить
0
Жак Фреско

Посмотрим хватит ли ума у Моргенштерна свалить

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0
Александр Белов

Когда уже моргика закроют так же как и хованского?

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–10
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