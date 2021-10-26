Глава СК поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы — в нём усмотрели «оскорбление исторической памяти» Статьи редакции
При этом рэпер уже извинился за свои слова.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю московского управления проверить, нарушило ли закон высказывание Алишера Моргенштерна о Дне Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В СК отметили, что проверку организовали после обращения представителей ветеранской организации: «Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны».
В интервью Ксении Собчак рэпер сказал, что считает бессмысленным ежегодное празднование победы в Великой Отечественной войне, которую одержали 76 лет назад. По его мнению, Россия должна отмечать победы в космических и информационных технологиях.
Представители Союза Ветеранов России возмутились высказыванием, попросили проверить слова рэпера на нарушение закона и предложили его выпороть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал молодёжи, включая Моргенштерна, спросить о важности этого праздника своих пожилых родственников или ветеранов.
После этого Моргенштерн извинился за свои слова. «Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста», — написал рэпер. По его словам, он уважает ветеранов и гордится ими, но некорректно формулирует свои мысли.
Дмитрию пескову я снова хотел бы рассказать историю про своего прадеда из концлагеря, которого освободили американские морпехи, а совки определили как возможного предателя на коксо химический завод : мой прадед каждый день победы плакал и ненавидел все милитаристкое, не всем выпала роль геройствовать на фронтах. Что мне в этот день делать? Орать можем повторить? Глазеть на ваши покрашенные БТР которые еле завелись ?
Дайте старикам достойно дожить уже без этого ура патриотизма.
между тем, если зайти на более приземистые ресурсы в тему обсуждения этой новости, можно увидеть зарево от полыхающих задниц.
Не верю, что я это печатаю, но Морген - прав частично. Реально ежегодное празднование - излишнее. Особенно с учётом репетиций. Уже больше утомляет и мешает, чем удивляет и вдохновляет.
Надо вернуть практику, как была в Советском Союзе. Отмечать День Победы раз в пятилетку. Вот тогда будет крутой парад военных достижений и чтения памяти. Это будет хотя бы реально событие.