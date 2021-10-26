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Новости
Артём Мазанов

Роскомнадзор предложил запретить мат в онлайн-кинотеатрах. В Госдуме поддержали эту идею Статьи редакции

Поправки пока не сформированы, «речь идёт только о концептуальном предложении».

Роскомнадзор на заседании Общественного совета предложил распространить запреты, касающиеся телевизионных каналов, на кабельные каналы и на онлайн-кинотеатры — например, на использование ненормативной лексики. Об этом пишет «Интерфакс».

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что поддерживает эту идею. По его словам, «значительное число» сериалов, которые выпускают эксклюзивно под конкретный стриминг, «содержит большое число ненормативной или близкой к бранной лексики».

Что касается последнего [использование ненормативной лексики], то я считаю, что относительно аудиовизуальных сервисов отсутствие таких ограничений сегодня, по сути, провоцирует владельцев этих онлайн-кинотеатров на то, чтобы производить продукт, заведомо провокативный.

Александр Хинштейн
председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным информационным технологиям и связи

С 2014 года в России мат запрещён на ТВ, радио, сцене и в кинотеатрах.

#новости #роскомнадзор #стриминг

2443 просмотров
51 51 комментарий
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51 комментарий
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Владимир Филатов

Предлагаю запретить мат в шахматах

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30
loock loockov

и радугу после дождя

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6
Невинный диод

Шах и всё

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0
Невинный диод

Закон против Кубика в кубе

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16
последний герой черновика

Если примут, то за них особенно обидно будет - ребята долго шли к заслуженной легализации, а так их снова загонят в серую зону

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2
Невинный диод

Александр Хинштейн

ЯСНО БЛЯТЬ

Ответить
13
Невинный диод

Это он такой потому, что смотрел фильмы с матом.

Ответить
2
Вася Пражкин

Александр Х..штейн

Ответить
1
Невинный диод

ЛУКИСТ??

Ответить
0
Невинный диод

Да не, я слышал много хуйни из первоисточников про персонажа

Ответить
0
Ivan Boldyrev

Приплетаем Лукашенко.

Ответить
0
Luchano Spaguetti

Самое забавное, что этот челик в нулевых был лютейшим оппозиционером.
Как и Володя Соловьев.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Заебали, опять детишек ограждают? ред.

Ответить
4
Артём Мазанов

Он пояснил, что "это касается тех ограничений, которые установлены в части законодательства о защите детей" 🤡🤡🤡🤡

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19
Невинный диод

Я вот только не понимаю, я вырос без этой защиты от всего, что со мной не так

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5
Gregory

Ты сидишь на тж и спрашиваешь, что с тобой не так?

Ответить
15
Невинный диод

Справедливо

Ответить
11
Gregory

Ну да. А, извините, нахуй нужна вся эта маркировка для контента, если у нас в контенте, к которому дети не должны иметь доступа, защищают этих самых детей?

Ответить
7
Трансгендолёт

чтобы ебать мозги потребителю, штрафовать производителей контента, площадки и просто делать жизнь невыносимой.
других целей у них нет, сорри.

Ответить
4
doffys

Плашку, блять, для кого придумали, ебланы

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7
Nikolay Kapustin

на плашке бабло освоено, надо теперь еще

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2
Невинный диод

Похуй

Ответить
4
Невинный диод

Дальше что?

Ответить
0
Невинный диод

Потерпим, увидим

Ответить
10
Невинный диод

Еще немного и всё наладится

Ответить
0
Невинный диод

С другой стороны, озвучки которые официальные , в кинотеатрах и по телику и в прогосударственных стриминговых сервисах , они в этом плане преснее чем вода Байкала. Но меня беспокоит игровая индустрия, там относительно недавно начали смелеть, и все может закончиться.
Представь себе киберпанк без мата, такое преступление и наказание в антураже футуризма

Ответить
0
loock loockov

Да поебать, вряд ли запретят мат в оригинальном войсовере

Ответить
0
van der Pusch

чет вспомнилось

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9
Невинный диод

Они просто не знают о его существовании. Вот когда узнают.

Ответить
0
Игнат Теремов

4 сезон голяка будем запиканным смотреть?

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3
Газманавт

А на ТЖ мат запретят?

Ответить
1
Невинный диод

Нихуя

Ответить
1
Невинный диод

back to torrents

Ответить
1
Невинный диод

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что поддерживает эту идею

Этот пидор и не такую хуйню поддержит.

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1
Пётр Козлов

А мы продолжаем неделю распилов

Ответить
1
Сдавайся

Ну ладно, посмотрим без цензуры на кинопабе

Ответить
1
ɔɥǝloʍǝǝʞ

Велком бек ту кинопаб, кубик в кубе

Ответить
1
new_comment

Хе-хе.

Ответить
1
Невинный диод

Ещё одна причина выучить английский, good job

Ответить
1
NavaGava

Заебали

Ответить
1
имя и фамилия

ограничивают великий рузкий, а не происки ли это иностранных агентов?

Ответить
0
Невинный диод

Ещё в книгах запретите блять

Ответить
0
Невинный диод

В рот ебал роскомпозор

Ответить
0
Михаил Октябрьский

А сами небось матерятся постоянно, ясен хуй

Ответить
0
Невинный диод

Зачем регулировать то, что уже и так работает, мат в фильмах запрещен, так откуда он блять появится

Ответить
0
Михаил Фанк

Придется english подтягивать

Ответить
0
Victor Aristov

Пидорасы, одним словом

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0
Невинный диод

В Госдуме поддержали эту идею со словами: "заебись придумано"

Ответить
0
сироп от щекотки

Хинштейн..пиздец, может у Митрофанова есть мнение еще на какой-то счет

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0
Николай Божен

2022: Роскомнадзор запретил есть свою пищу в онлайн-кинотеатре.

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0
Евгений Марач

Это всё так, это плохо и отвратительно. Вот только есть ли какие интересные сериалы у нас, в России? Догадываюсь, что мне будут перечислять, всё нахваливают стриминги, сериалы за отсутствие цензуры, за качество продукции, но почти всё хотелось выключить, ибо фейспалм от игры актёров, которой нет, от саундтреков, от поведения персонажей, сценария, режиссуры, да от всего, впрочем. И вышло ли у нас что - либо неполитткорректное? Лично я, при просмотре чувствовал себя ханжой, сексистом, угнетателем, насильником))). Феминизм - то точно пробился. Вот так им удалось всё это обставить))). Если что, мне понравились "Водоворот", "Вертинский", "Псих", "Шторм", "Домашний арест", "Мёртвое озеро", "Содержанки" ( 1 сезон ), "За час до рассвета", "Секреты семейной жизни", "Обычная женщина" ( 1 сезон ), "Пищеблок", "Коса", "Вампиры средней полосы" ( Стоянов и Догилева отжигают ).

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