Поправки пока не сформированы, «речь идёт только о концептуальном предложении».

Роскомнадзор на заседании Общественного совета предложил распространить запреты, касающиеся телевизионных каналов, на кабельные каналы и на онлайн-кинотеатры — например, на использование ненормативной лексики. Об этом пишет «Интерфакс».

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что поддерживает эту идею. По его словам, «значительное число» сериалов, которые выпускают эксклюзивно под конкретный стриминг, «содержит большое число ненормативной или близкой к бранной лексики».

Что касается последнего [использование ненормативной лексики], то я считаю, что относительно аудиовизуальных сервисов отсутствие таких ограничений сегодня, по сути, провоцирует владельцев этих онлайн-кинотеатров на то, чтобы производить продукт, заведомо провокативный. Александр Хинштейн председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным информационным технологиям и связи

С 2014 года в России мат запрещён на ТВ, радио, сцене и в кинотеатрах.