Роскомнадзор предложил запретить мат в онлайн-кинотеатрах. В Госдуме поддержали эту идею Статьи редакции
Поправки пока не сформированы, «речь идёт только о концептуальном предложении».
Роскомнадзор на заседании Общественного совета предложил распространить запреты, касающиеся телевизионных каналов, на кабельные каналы и на онлайн-кинотеатры — например, на использование ненормативной лексики. Об этом пишет «Интерфакс».
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что поддерживает эту идею. По его словам, «значительное число» сериалов, которые выпускают эксклюзивно под конкретный стриминг, «содержит большое число ненормативной или близкой к бранной лексики».
С 2014 года в России мат запрещён на ТВ, радио, сцене и в кинотеатрах.
С другой стороны, озвучки которые официальные , в кинотеатрах и по телику и в прогосударственных стриминговых сервисах , они в этом плане преснее чем вода Байкала. Но меня беспокоит игровая индустрия, там относительно недавно начали смелеть, и все может закончиться.
Представь себе киберпанк без мата, такое преступление и наказание в антураже футуризма
Это всё так, это плохо и отвратительно. Вот только есть ли какие интересные сериалы у нас, в России? Догадываюсь, что мне будут перечислять, всё нахваливают стриминги, сериалы за отсутствие цензуры, за качество продукции, но почти всё хотелось выключить, ибо фейспалм от игры актёров, которой нет, от саундтреков, от поведения персонажей, сценария, режиссуры, да от всего, впрочем. И вышло ли у нас что - либо неполитткорректное? Лично я, при просмотре чувствовал себя ханжой, сексистом, угнетателем, насильником))). Феминизм - то точно пробился. Вот так им удалось всё это обставить))). Если что, мне понравились "Водоворот", "Вертинский", "Псих", "Шторм", "Домашний арест", "Мёртвое озеро", "Содержанки" ( 1 сезон ), "За час до рассвета", "Секреты семейной жизни", "Обычная женщина" ( 1 сезон ), "Пищеблок", "Коса", "Вампиры средней полосы" ( Стоянов и Догилева отжигают ).