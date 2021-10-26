Они по ошибке приняли пакетик за наркотики.

Сотрудники московского магазина увидели на кассе у одного из покупателей пакетик с кошачьей мятой, перепутали его с наркотиком и вызвали Росгвардию. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал собеседник агентства, сотрудники Росгвардии проверили мужчину и установили, что в пакете были не наркотики, и отпустили домой.

Первоначально в новости ТАСС было сказано, что это случилось в магазине «ВкусВилл». Пострадавший написал на странице в фейсбуке, что инцидент произошёл в «Азбуке вкуса» на Кутузовском проспекте.

Представители «ВкусВилла» подтвердили ТАСС, что случай с вызовом Росгвардии не имеет отношения к их сети магазинов.

Данная ситуация не имеет никакого отношения к магазину сети. На это же указывает пост на Facebook от покупателя, с которым и произошел этот случай.

представитель пресс-службы «ВкусВилла»



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