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Новости
Сергей Исенеков

В Москве сотрудники «Азбуки вкуса» вызвали полицию, увидев у покупателя пакетик с кошачьей мятой Статьи редакции

Они по ошибке приняли пакетик за наркотики.

Сотрудники московского магазина увидели на кассе у одного из покупателей пакетик с кошачьей мятой, перепутали его с наркотиком и вызвали Росгвардию. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал собеседник агентства, сотрудники Росгвардии проверили мужчину и установили, что в пакете были не наркотики, и отпустили домой.

Первоначально в новости ТАСС было сказано, что это случилось в магазине «ВкусВилл». Пострадавший написал на странице в фейсбуке, что инцидент произошёл в «Азбуке вкуса» на Кутузовском проспекте.

Представители «ВкусВилла» подтвердили ТАСС, что случай с вызовом Росгвардии не имеет отношения к их сети магазинов.

Данная ситуация не имеет никакого отношения к магазину сети. На это же указывает пост на Facebook от покупателя, с которым и произошел этот случай.

представитель пресс-службы «ВкусВилла»

#новости #москва

1858 просмотров
Спасибо за наводку Dangerus
58 58 комментариев
23
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58 комментариев
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Александра Утёнкова

Так вкусвилл или азбука?

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14
Невинный диод

Эти ваши буржуйские магазины все на одно лицо.

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10
Павел Фролов

Да ладно, во Вкусвилл в отличии от Азбуки Вкуса можно зайти и чего нибудь купить без пап, мам и кредитов

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3
Александра Утёнкова

Ага. Фольга пищевая. 91 руб. Я ща знатно офигела

Ответить
0
Невинный диод

Ну там подороже чем в пятерочке, да(

Ответить
0
Александра Утёнкова

В Пятёрочке не было, кончились. Надо срочно. Пришлось взять

Ответить
0
TJaba

Фольга пищевая

Надо срочно.

Все ясно, увижу тебя в пятерочке - сдам ментам

Ответить
4
Невинный диод

Скажите, а эта шоколадка- с фольгой?

Ответить
0
TJaba

В Грузии удобно, такие штуки на каждом углу продаются, даже в спаре на кассе лежат

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1
Невинный диод

Только быдло курит из бутылочки

Ответить
0
New

нормальные люди играют в "бутылочку"
как в 4ом классе)))

Ответить
1
Дмитрий Иванов

перепись нищебродов

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–2
Невинный диод

Всегда покупаю в интернете, потому что там дешевле!

Ответить
–1
Александра Утёнкова

Это сколько метров?

Ответить
1
Невинный диод

10-20-30

Ответить
1
New

40-50-60

Ответить
0
Невинный диод

Дай деняк.

Ответить
0
New

В азбуке вкуса можно купить сникерс например.
так что не ври

Ответить
0
Anton Gostev

Работают сообща, наверное, в азбуке заметили и поймали, тут же передали вкусвиллю, оттуда позвонили ментам

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4
Llaren Hlaalo

Вкусвилл скорее всего. Регулярно работники похожи на работников ЦРУ посреди Лубянки, с точки зрения "оглядываний и параноидального расстройства"

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1
Александра Утёнкова

Да? К нас тут рядом с домом вкусвилл новый открыли. Иногда туда захожу, хотя особой ценности в их магазинах не вижу.
Продукты пробивают на кассе самообслуживания. Так мне иногда кажется, что работникам так на все пох, что можно и не пробивать

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0
Невинный диод

Разрешите доебаться

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3
Невинный диод

можно и не пробивать

Ну все же расчет на добропорядочность. А если не добропорядочен то всегда есть камеры, найдут и пизды дадут.

Имхо хороший магазин для определенных групп товаров, доставка тоже быстрая. Из негатива - в последнюю доставку докинули два зеленых (причем прям совсем) банана в связку с желтыми. Но такое не часто

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0
Александра Утёнкова

В последний заход была вкусная Колбаса, похоже из мяса, и сало, да, я дожила до возраста, когда охота сала, и десерт трюфельный. Остальное такое... Даже сметана не зашла ред.

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0
Невинный диод

возраста, когда охота сала

Скоро дети, крепис

сметана не зашла

Странно, мой пушистый гурман только оттуда ест. В принципе по молочке у них нарекания были когда на улице Калифорния была.

ЗЫ: насчет возраста и странных увлечений типа кулинарии, вот эта комбинация оттуда в тушеном виде збс

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2
Романелло Кивогенс

Ценность - преимущественно вкусная и свежая еда, при покупке которой нет необходимости искать на упаковке дату производства и придирчиво изучать - не перерисовали ли её в магазине. Также нет нужды штудировать состав на этикетке в поисках мяса механической обвалки, фосфатных смесей и прочих мутных добавок (да и даже если в другом магазине состав "чистый", нет никакой гарантии, что продукт окажется съедобным - взять хотя бы тушёнку).

Из минусов - цена, поэтому сейчас вместо посещения магазина лично предпочитаю заказывать товар через приложение AliExpress, благо там всегда водятся промокоды на скидке (притом скидка выгоднее собственных и распространяется на всю продукцию, а не на избранные товары). Ну и изредка на Пеппере публикуют ещё более выгодные скидки, особенно если это первый заказ:
https://www.pepper.ru/search?q=%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB

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0
Александра Утёнкова

Мне вот с вкусом не везёт откровенно говоря.

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0
solawind

У вв другой прикол, они часто на этикетках не указывают то что считается "вредным". На этом их в их группе в вк часто ловили

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0
Невинный диод

Ароматный мир похоже

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0
Dangerus

В фейсбуке потерпевший написал, что Азбука Вкуса

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0
Александра Утёнкова

Ну так поправь в новости

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0
Dangerus

Что править? В заголовке и тексте все написано определенно. Про вкусвилл - цитата

Ответить
0
Morgan

Да.

Ответить
0
1 2

Он в магазине ждал, пока менты приедут? Или сотрудники его удерживали?

Ответить
3
Dangerus

Если удерживали, тогда получается что сотрудники Азбуки Вкуса нарушили закон

Ответить
5
1 2

Вот вот. Работали бы у нас законы, чувак смог бы поиметь бабла в подобной ситуации

Ответить
4
1 2

Надеюсь ему хотябы предложили назначить любимый продукт.

Ответить
1
Александр Белов

- Что это у вас выпало из кармана в пакетике?
- Это чай!
- Сейчас милиция разберётся какой это чай. Держи его. Вызывай милицию!

Ответить
3
Dangerus

Могло быть что угодно, хоть хмели-сунели купленные тут же. А пока сотрудники Азбуки Вкуса отвлекали полицию на свои фантазии, в это время на чей то вызов по делу могли не успеть ответить и кого-то могли убить

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3
Bad Mother Fucker

лови белоруса!

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0
Невинный диод

"Покупатель, по какой-то причине, пока не стал писать жалобу на работников магазина."

Это потому что бог наделил его и весь народ большим терпением.

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3
Владислав Егоров

А на что конкретно он должен жалобу написать? Вроде так и должно по идее работать, увидел что то похожее на правонарушение - сообщил - человека проверили - если подтвердилось забрали, если нет отпустили, что не так?

Ответить
0
N/a

если нет отпустили,

Так а задерживать права не имеют сотрудники магазина, так что увидели что-то - ну я ушел, т.к. с чего бы мне не уйти? Да и за хранение административка, все административные ты считаешь нужно делегировать сотрудникам магазина?

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1
New

его никто не мог удерживать в магазине.
это его личные вещи.

ну ок... ты в курсе что некоторые таблетки из аптеки можно использовать как наркотик???
в следующий раз когда у человека из кармана выпадет блистер с таблетками тоже надо вызывать полицию?

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0
Денис Шевчук

Этот по русски. Стучать на соседа. Классика!

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0
Невинный диод

Безотносительно ситуации. Если ты видишь, что совершается правонарушение, то никуда сообщать об этом не нужно ты считаешь?

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–2
Невинный диод

Если что-то общественно-опасное то обязательно. Если чисто из занудства- то это называется стучать.

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2
Невинный диод

А где проходит эта граница между стукачеством и гражданской ответственностью? Ну вот например припарковался кто-то на месте для инвалидов или на газоне, сфотографировать номер и отправить его в гибдд - это стукачество? Потому что по-моему благое дело :)
(хотя лично я таким не занимаюсь, но поддерживаю тех, кому не лень)

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–2
Невинный диод

Ты уверена, что за рулём не инвалид? Если мешает, то конечно стоит отправить.

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0
solawind

А в чем именно правонарушение, ну так, логически? Чьи то права от этого нарушились? Какое-то зло по отношению к кому-то совершилось? Даже если бы это была трава, в части стран (куда более цивилизованных чем рашка) это легально.
Нет, в данном случае это тупо безмозглое вахтерство и стукачество ред.

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1
Невинный диод

Что в словосочетании "безотносительно ситуации" тебе не понятно? :)

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–2
solawind

если в данном случае безотносительно ситуации = выключив мозг (если он вообще был) то все понятно.

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0
Рамиль Газетдинов

Потому что нельзя такие вещи обсуждать "безотносительно ситуации".

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0
New

вообще то в сша соседи только так стучат на соседа.
что за бред ты пишешь?

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0
solawind

Когда синдром вахтёра достиг новых высот

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0
solawind

хожу в азбуку на смоленском и там регулярно бухие мидовцы закупаются элитным бухлом ведя себя как быдло, на них они донести не хотят? ред.

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0
Bad Mother Fucker

да ладно, невелика беда

как будто ТАСС в первый раз размещает недостоверную информацию

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0
A patient patient
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0
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