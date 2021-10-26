В Москве сотрудники «Азбуки вкуса» вызвали полицию, увидев у покупателя пакетик с кошачьей мятой Статьи редакции
Они по ошибке приняли пакетик за наркотики.
Сотрудники московского магазина увидели на кассе у одного из покупателей пакетик с кошачьей мятой, перепутали его с наркотиком и вызвали Росгвардию. Об этом пишет ТАСС.
Как рассказал собеседник агентства, сотрудники Росгвардии проверили мужчину и установили, что в пакете были не наркотики, и отпустили домой.
Первоначально в новости ТАСС было сказано, что это случилось в магазине «ВкусВилл». Пострадавший написал на странице в фейсбуке, что инцидент произошёл в «Азбуке вкуса» на Кутузовском проспекте.
Представители «ВкусВилла» подтвердили ТАСС, что случай с вызовом Росгвардии не имеет отношения к их сети магазинов.
можно и не пробивать
Ну все же расчет на добропорядочность. А если не добропорядочен то всегда есть камеры, найдут и пизды дадут.
Имхо хороший магазин для определенных групп товаров, доставка тоже быстрая. Из негатива - в последнюю доставку докинули два зеленых (причем прям совсем) банана в связку с желтыми. Но такое не часто
Ценность - преимущественно вкусная и свежая еда, при покупке которой нет необходимости искать на упаковке дату производства и придирчиво изучать - не перерисовали ли её в магазине. Также нет нужды штудировать состав на этикетке в поисках мяса механической обвалки, фосфатных смесей и прочих мутных добавок (да и даже если в другом магазине состав "чистый", нет никакой гарантии, что продукт окажется съедобным - взять хотя бы тушёнку).
Из минусов - цена, поэтому сейчас вместо посещения магазина лично предпочитаю заказывать товар через приложение AliExpress, благо там всегда водятся промокоды на скидке (притом скидка выгоднее собственных и распространяется на всю продукцию, а не на избранные товары). Ну и изредка на Пеппере публикуют ещё более выгодные скидки, особенно если это первый заказ:
https://www.pepper.ru/search?q=%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB
А где проходит эта граница между стукачеством и гражданской ответственностью? Ну вот например припарковался кто-то на месте для инвалидов или на газоне, сфотографировать номер и отправить его в гибдд - это стукачество? Потому что по-моему благое дело :)
(хотя лично я таким не занимаюсь, но поддерживаю тех, кому не лень)
А в чем именно правонарушение, ну так, логически? Чьи то права от этого нарушились? Какое-то зло по отношению к кому-то совершилось? Даже если бы это была трава, в части стран (куда более цивилизованных чем рашка) это легально.
Нет, в данном случае это тупо безмозглое вахтерство и стукачество ред.