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Реклама на TJ Отключить рекламу
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Новости
Сергей Исенеков

Павел Дуров анонсировал запуск рекламной платформы в телеграме Статьи редакции

Реклама появится только в каналах, где больше тысячи подписчиков, а у постов будет ограничение в 160 символов.

31 31 комментарий
661 просмотров

Основатель мессенджера Павел Дуров в своём канале рассказал о запуске платформы и заверил, что большинство обычных пользователей не заметит изменений.

  • Мессенджер не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах, а реклама затронет только большие каналы — сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram.
  • Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей.
  • Официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми. В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале.

Дуров отметил, что сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы каналов в виде обычных сообщений. По его мнению, новые рекламные сообщения станут намного комфортнее для пользователей. «Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис», — написал Дуров.

Никакие данные пользователей не собираются и не анализируются для отображения рекламы. Каждый пользователь, просматривающий определённый канала в телеграме, видит одни и те же спонсируемые сообщения, что и другие.

из сообщения Telegram на официальном сайте

Телеграм-канал «Код Дурова» также показал кабинет платформы Telegram и отметил, что стоимость рекламы за тысячу показов составляет 2 евро, а минимальный рекламный бюджет для запуска — 2 миллиона евро.

Скриншот телеграм-канала «Код Дурова»

В начале октября на сайте Telegram появилась информация о спонсорских постах в каналах. Там отмечалось, что компания начнёт платить владельцам, когда окупит основные расходы.

#новости #telegram

31 31 комментарий
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Невинный диод

запуск рекламной платформы в телеграме
Или
полное прекращение работы телеграм в России?

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10
Bad Mother Fucker

да

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4
Невинный диод

Пизда.

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1
Вася Пражкин

А можно прекратить не весь телеграмм, а только рекламу в нем?

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0
Anton Gostev

большинство пользователей не заметят изменений

Отличные новости для рекламодателей

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3
Невинный диод

минимальный рекламный бюджет для запуска — два миллиона евро

реклама для олигархов

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1
Невинный диод

Ловким движением руки телеграм превращается во ВКонтакте . Снова.

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0
FUNGAME

Со стеной?

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0
Невинный диод

Я к своему стыду уже забыл а чем собственно являлась то стена.

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0
FUNGAME

Тоже уже не помню. Помню только то, что её надо вернуть.

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1
Невинный диод

В нее же Твиттер по сути превратился

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0
Невинный диод

Запуск рекламной платформы в рекламной платформе?

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1
Невинный диод

В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий

То есть максимально неотличимо от обычного сообщения

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0
Невинный диод

Удивительно, что только сейчас. Это же сколько лет телега ничего толком не приносила.

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0
Семен Семеныч

Все расходы оплачивал банк "Россия"

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0
Невинный диод

И лично Путин.

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0
Семен Семеныч

Вот только не надо рофлов, телега уже где только не шкварилась

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0
Невинный диод
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0
Александр Белов

Внедрили бы сразу и никто бы не пользовался, а теперь когда все подсели, уже никто никуда не денется.

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0
Невинный диод

Меня реклама не парит.

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0
Александр Белов

Что вот даже на ютубе смотришь ролик и зашибись когда раза 3 рекламные ролики показываются?

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0
Невинный диод

YouTube Premium, не?

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0
Вася Пражкин

Там отмечалось, что компания начнёт платить владельцам, когда окупит основные расходы.

То есть никогда?

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0
Семен Семеныч

Телегу и так используют как онлайн-магазин миллионы людей

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0
FUNGAME

Там же скамеры одни под видом торговли, разве нет?

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0
Семен Семеныч

У нас да, в южной азии это один из основных платёжных средств

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0
Sergey FFF

Через 5-10 лет будет продан и реклама появится везде. А возможно и при Дурове.

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0
Невинный диод

Много рекламы в whatsapp?

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0
solawind

Я чувствую скоро заебут однотипные рекламные посты во всех каналах. Хорошая жизнь закончилась

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0
Eugene Panfilov

жди подписку Telegram PLUS ad free

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0
Neketa Fo

Охуеть. Получается в телеге будет только реклама кока-колы, Макдака, Тинькова и ставок на спорт

Радиорубка Лихачёва
Порог входа в рекламный кабинет ВКонтакте — 500 рублей.

Порог входа в рекламный кабинет Telegram — 2 миллиона евро, из которых 1 миллион — просто депозит, который не вернут, если рекламодатель за год потратит менее 10 миллионов евро.

Выводы — сами.
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