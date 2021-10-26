Павел Дуров анонсировал запуск рекламной платформы в телеграме Статьи редакции
Реклама появится только в каналах, где больше тысячи подписчиков, а у постов будет ограничение в 160 символов.
Основатель мессенджера Павел Дуров в своём канале рассказал о запуске платформы и заверил, что большинство обычных пользователей не заметит изменений.
- Мессенджер не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах, а реклама затронет только большие каналы — сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram.
- Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей.
- Официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми. В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале.
Дуров отметил, что сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы каналов в виде обычных сообщений. По его мнению, новые рекламные сообщения станут намного комфортнее для пользователей. «Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис», — написал Дуров.
Телеграм-канал «Код Дурова» также показал кабинет платформы Telegram и отметил, что стоимость рекламы за тысячу показов составляет 2 евро, а минимальный рекламный бюджет для запуска — 2 миллиона евро.
В начале октября на сайте Telegram появилась информация о спонсорских постах в каналах. Там отмечалось, что компания начнёт платить владельцам, когда окупит основные расходы.
Охуеть. Получается в телеге будет только реклама кока-колы, Макдака, Тинькова и ставок на спорт
Порог входа в рекламный кабинет Telegram — 2 миллиона евро, из которых 1 миллион — просто депозит, который не вернут, если рекламодатель за год потратит менее 10 миллионов евро.
Выводы — сами.