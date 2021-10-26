Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
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Новости
Сергей Исенеков

Telegram представил собственную рекламную платформу — посты смогут публиковать каналы, где больше тысячи подписчиков Статьи редакции

Павел Дуров сообщил о скором запуске и заверил, что большинство пользователей «едва ли заметит изменения» из-за принятых мер.

86 86 комментариев
3584 просмотров

Рекламные сообщения появятся в публичных каналах от 1000 читателей и будут ограничены 160 символами. При этом они будут соответствовать тематике канала, в котором они показываются. Об этом сказано на официальном сайте мессенджера.

Основатель мессенджера Павел Дуров в своём канале рассказал, что платформа запустится в скором времени, и заверил, что большинство пользователей не заметят изменений.

  • Мессенджер не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах, а реклама затронет только большие каналы — сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram.
  • Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей.
  • Официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми. В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале.

Дуров отметил, что сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы каналов в виде обычных сообщений. По его мнению, новые рекламные сообщения станут намного комфортнее для пользователей. «Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис», — написал Дуров.

Никакие данные пользователей не собираются и не анализируются для отображения рекламы. Каждый пользователь, просматривающий определённый канала в телеграме, видит одни и те же спонсируемые сообщения, что и другие.

из сообщения Telegram на официальном сайте

Телеграм-канал «Код Дурова» также показал кабинет платформы Telegram и отметил, что стоимость рекламы за тысячу показов составляет 2 евро, а минимальный рекламный бюджет для запуска — 2 миллиона евро.

Скриншот телеграм-канала «Код Дурова»

В начале октября на сайте Telegram появилась информация о спонсорских постах в каналах. Там отмечалось, что компания начнёт платить владельцам, когда окупит основные расходы.

#новости #telegram

86 86 комментариев
1
33
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Реклама на TJ Отключить рекламу
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86 комментариев
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Невинный диод

запуск рекламной платформы в телеграме
Или
полное прекращение работы телеграм в России?

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47
Bad Mother Fucker

да

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11
Невинный диод

Пизда.

Ответить
5
Невинный диод

Нет ничего лучше хорошего комментария!

Ответить
2
Вася Пражкин

А можно прекратить не весь телеграмм, а только рекламу в нем?

Ответить
2
Невинный диод

На это нет денег

Ответить
3
Невинный диод

На какие деньги будет существовать Telegram, гений?

Ответить
0
Anton Gostev

большинство пользователей не заметят изменений

Отличные новости для рекламодателей

Ответить
31
Невинный диод

Рекламодатель не заметит как улетят его 2 миллиона.

Ответить
7
Стильная самочка орангутана

В чом и смысол

Ответить
0
Невинный диод

минимальный рекламный бюджет для запуска — два миллиона евро

реклама для олигархов

Ответить
11
Невинный диод

"20 идей по развитию России" будут рекламировать

Ответить
4
Neketa Fo

Охуеть. Получается в телеге будет только реклама кока-колы, Макдака, Тинькова и ставок на спорт

Радиорубка Лихачёва
Порог входа в рекламный кабинет ВКонтакте — 500 рублей.

Порог входа в рекламный кабинет Telegram — 2 миллиона евро, из которых 1 миллион — просто депозит, который не вернут, если рекламодатель за год потратит менее 10 миллионов евро.

Выводы — сами.
Ответить
3
Eugene Panfilov

А какие минусы в этом? Вроде как хорошо, что сразу отфильтруются бизнес-коучи, астрологи и прочее.

Ответить
27
Neketa Fo

но и полезной рекламы чего-то узкопрофильного там не будет. Однообразная ебень от крупных корпораций.

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3
Стильная самочка орангутана

Я уже вижу как крупные корпорации бегут нести два(пиздец) ляма евро в какой-то сраный мессенджер с сомнительной репутацией от мутного типа. Да.

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–6
Neketa Fo

не знаю, скоро увидим

Ответить
1
Невинный диод

Понесут как миленькие

Ответить
1
doffys

Полезная реклама? Думаешь там будет таргет хоть на уровень ближе к Инстаграмм?

Ответить
0
ред.

Еее криптаны заполонят телегу рекламой сигналов!

Ответить
–1
Neurotoxin001

Всё, что ты перечислил (кроме Тинькова) - запрещено правилами, в том числе фастфуд.
https://promote.telegram.org/guidelines

Ответить
5
Невинный диод

Мак запустит рекламу по поиску работников, а кола будет рекламировать колу зеро. Туго мыслишь

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Когда не придумал вывод и написал выводы - сами

Ответить
1
Кирилл Вселенский

минимальный рекламный бюджет для запуска — 2 миллиона евро.

Поясните кому может понадобиться 280 символов в тг за 2млн евро без внешних ссылок, кроме 20 идей развития россии и всяким апешным помойкам

Ответить
6
digtyarenko

Вот тут неплохо Никита объясняет цели Дурова и как это будет работать на практике

Радиорубка Лихачёва
Немного поясню момент про минимальное пополнение бюджета в 2 млн евро и невозврат депозита при тратах менее 10 млн евро в год. Это называется коммиты.

Кратко: Telegram в первую очередь хочет привлечь крупные рекламные агентства. Агентства зарабатывают на том, что управляют рекл...
Немного поясню момент про минимальное пополнение бюджета в 2 млн евро и невозврат депозита при тратах менее 10 млн евро в год. Это называется коммиты.

Кратко: Telegram в первую очередь хочет привлечь крупные рекламные агентства. Агентства зарабатывают на том, что управляют рекламой своих клиентов, получая за это комиссию. Например, берут с клиента деньги за рекламу в Telegram по CPM в 20 евро, а сами будут играться с размещениями в разных каналах, добиваясь от 2 до 10 евро CPM, и разницу класть себе в карман.

Агентство может позволить себе крупное пополнение счёта. Агентство будет приводить крупных или средних клиентов — это интересные, солидные рекламодатели с хорошим чеком. Агентство стабильно работает с рекламой — оно не перестанет пользоваться платформой и нести на неё деньги из-за того, что у кого-то из клиентов сгорел бизнес: оно найдёт другого клиента.

Задача Дурова — быстро привлечь на платформу основные агентства, и уже их руками приводить клиентов с основными чеками. Это и качество контента в целом не уронит, и основные деньги в моменте позволит привлечь (долги-то надо покрывать), а коммиты — договорённости на траты — в размере не менее 10 млн евро в год позволяют прогнозировать выручку. А потом уже можно будет и понижать порог входа.

Так что сейчас начнётся бум среди агентств: «Через нас можно размещать рекламу на официальной платформе Telegram». И рекламодателям ничего не останется с таким порогом в 2 млн евро, как нести свои хорошие, но небольшие относительно порога чеки (несколько тысяч или десяткой тысяч евро в месяц) в агентства.
Ответить
6
Лига порвах

То есть Дуров поддерживает крупные корпорации и создаёт олигополию на рынке рекламы в телеге
@Либертарианство что думаете?

Ответить
0
Evil Pechenka

Что рыночек порешал. 😂

***

А по факту Паша сделал не рекламную систему, а кусок говна, ему очень удобно, пользователям нет.

Ответить
0
Марк Варламов

То есть, нельзя фастфуд, гемблинг, политику, медицину, финансовые организации. А еще нужны каналы от 1к подписчиков с бюджетом от 2 миллионов евро на старте с депозитом на 1 миллион евро, который сгорает, если за год не потратишь 10. И все это без внешних ссылок. Не представляю, кто вообще под эти критерии подходит ред.

Ответить
4
Невинный диод

Путин

Ответить
1
Марк Варламов

Он же политик, лидер и борец. Как минимум, по одному критерию не подходит

Ответить
0
Невинный диод

Ну так не президент, а лично путин.

Ответить
1
Марк Варламов

А, ладно, нельзя «вредные» финансовые организации, типа микрокредитов. То есть криптоканалы можно.

Ответить
0
Яшка Воронков

Медийная реклама

Ответить
0
Невинный диод

минимальный рекламный бюджет для запуска — 2 миллиона евро

Да за такие бабки, вместе рекламным кабинетом, я должен получить кресло в совете директоров telegram

Ответить
3
Кирилл Вселенский

А получишь по губам

Ответить
2
Невинный диод

Запуск рекламной платформы в рекламной платформе?

Ответить
2
Alex Bernhardt

Не знаю почему на него в ваших интернетах надрачивают. Он же мудак и первое большое интервью и это будут знать все.

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Кто надрачивает, где?

Ответить
0
Йохан Ирвинг

Чувак для россиян сделал бывшую топовую соцсеть и топовый месенджер, да действительно, почему люди его уважают

Ответить
0
Невинный диод

Ловким движением руки телеграм превращается во ВКонтакте . Снова.

Ответить
1
FUNGAME

Со стеной?

Ответить
0
Невинный диод

Я к своему стыду уже забыл а чем собственно являлась то стена.

Ответить
1
FUNGAME

Тоже уже не помню. Помню только то, что её надо вернуть.

Ответить
14
Невинный диод

В нее же Твиттер по сути превратился

Ответить
0
123

Нет, твиттер это как раз как "новая" стена, помню требования убрать микроблог

Ответить
2
solawind

Я чувствую скоро заебут однотипные рекламные посты во всех каналах. Хорошая жизнь закончилась

Ответить
1
Eugene Panfilov

жди подписку Telegram PLUS ad free

Ответить
0
solawind

Нужно просто отписаться от всех крупных каналов, все равно во всех них одно говно

Ответить
3
Eugene Panfilov

тоже верно

Ответить
0
Лига порвах

Крупные — это все больше 1000?

Ответить
0
Владимир Филатов

помню, говорили про подписку для юридических лиц

Ответить
0
Вася Пражкин

Там отмечалось, что компания начнёт платить владельцам, когда окупит основные расходы.

То есть никогда?

Ответить
1
Andre Macareno

Дуров предал нашу философскую жизнь ради бабок

Ответить
0
Семен Семеныч

Телегу и так используют как онлайн-магазин миллионы людей

Ответить
0
FUNGAME

Там же скамеры одни под видом торговли, разве нет?

Ответить
2
Семен Семеныч

У нас да, в южной азии это один из основных платёжных средств

Ответить
0
Владимир Филатов

откуда инфа?

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Я сама дочь азиата

Ответить
2
Владимир Филатов

тайка?)

Ответить
3
FUNGAME

У них не так всё однозначно…

Ответить
1
Sergey FFF

Через 5-10 лет будет продан и реклама появится везде. А возможно и при Дурове.

Ответить
0
Невинный диод

Много рекламы в whatsapp?

Ответить
1
Tima

Он же принадлежит Facebook, а доходы у них огромные. А Дуров на чем зарабатывает?

Ответить
1
Невинный диод

Так речь о покупке. Купит их кто с доходами.

Ответить
0
Невинный диод

Удивительно, что только сейчас. Это же сколько лет телега ничего толком не приносила.

Ответить
0
Александр Белов

Внедрили бы сразу и никто бы не пользовался, а теперь когда все подсели, уже никто никуда не денется.

Ответить
0
Невинный диод

Меня реклама не парит.

Ответить
0
Александр Белов

Что вот даже на ютубе смотришь ролик и зашибись когда раза 3 рекламные ролики показываются?

Ответить
0
Невинный диод

YouTube Premium, не?

Ответить
1
Александр Белов

Если за всё платить, деньги могут закончиться!

Ответить
–1
Невинный диод

Youtube vanced, не?

Ответить
1
Александр Белов

не!

Ответить
0
Невинный диод

Тогда остается только страдать!

Ответить
0
Семен Семеныч

Все расходы оплачивал банк "Россия"

Ответить
0
Невинный диод

И лично Путин.

Ответить
0
Семен Семеныч

Вот только не надо рофлов, телега уже где только не шкварилась

Ответить
–1
Невинный диод
Ответить
1
Head Hunter

О, My Duck’s Vision, заебись

Ответить
2
Невинный диод

Это всё конечно делалось для поддержки Кремля, но местами оно всё равно забавно.

Ответить
1
Сергей Новиков

Она не торопится

Ответить
0
Невинный диод

В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий

То есть максимально неотличимо от обычного сообщения

Ответить
0
Друз Фаруэл

Реклама без ссылок?

Ответить
0
Grigory Kopiev

Telegram: мы против больших корпораций!
Тоже Telegram: минимальный бюджет для рекламы 2000000 евро.

Ответить
0
Сергей Новиков

ДА БЛИН, меня бесит этот дизайн Хэллоуинский. ВЕРНИТЕ ВСЁ КАК БЫЛО!!!

Ответить
0
Сергей Новиков

Сорри за офтоп

Ответить
0
Кирилл Сосновский

Инфантильные дети порвались. Неужели вы думали, что телеграмм всегда будет безвозмездно содержаться на чьи-то деньги и бесплатно радовать вас? Если вы хотите сохранить телегу, в ней должна быть реклама, как еще она должна существовать?

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0
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