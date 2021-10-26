Telegram представил собственную рекламную платформу — посты смогут публиковать каналы, где больше тысячи подписчиков Статьи редакции
Павел Дуров сообщил о скором запуске и заверил, что большинство пользователей «едва ли заметит изменения» из-за принятых мер.
Рекламные сообщения появятся в публичных каналах от 1000 читателей и будут ограничены 160 символами. При этом они будут соответствовать тематике канала, в котором они показываются. Об этом сказано на официальном сайте мессенджера.
Основатель мессенджера Павел Дуров в своём канале рассказал, что платформа запустится в скором времени, и заверил, что большинство пользователей не заметят изменений.
- Мессенджер не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах, а реклама затронет только большие каналы — сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram.
- Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей.
- Официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми. В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале.
Дуров отметил, что сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы каналов в виде обычных сообщений. По его мнению, новые рекламные сообщения станут намного комфортнее для пользователей. «Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис», — написал Дуров.
Телеграм-канал «Код Дурова» также показал кабинет платформы Telegram и отметил, что стоимость рекламы за тысячу показов составляет 2 евро, а минимальный рекламный бюджет для запуска — 2 миллиона евро.
В начале октября на сайте Telegram появилась информация о спонсорских постах в каналах. Там отмечалось, что компания начнёт платить владельцам, когда окупит основные расходы.
Охуеть. Получается в телеге будет только реклама кока-колы, Макдака, Тинькова и ставок на спорт
Порог входа в рекламный кабинет Telegram — 2 миллиона евро, из которых 1 миллион — просто депозит, который не вернут, если рекламодатель за год потратит менее 10 миллионов евро.
Выводы — сами.
Всё, что ты перечислил (кроме Тинькова) - запрещено правилами, в том числе фастфуд.
https://promote.telegram.org/guidelines
Вот тут неплохо Никита объясняет цели Дурова и как это будет работать на практике
Кратко: Telegram в первую очередь хочет привлечь крупные рекламные агентства. Агентства зарабатывают на том, что управляют рекл...
Кратко: Telegram в первую очередь хочет привлечь крупные рекламные агентства. Агентства зарабатывают на том, что управляют рекламой своих клиентов, получая за это комиссию. Например, берут с клиента деньги за рекламу в Telegram по CPM в 20 евро, а сами будут играться с размещениями в разных каналах, добиваясь от 2 до 10 евро CPM, и разницу класть себе в карман.
Агентство может позволить себе крупное пополнение счёта. Агентство будет приводить крупных или средних клиентов — это интересные, солидные рекламодатели с хорошим чеком. Агентство стабильно работает с рекламой — оно не перестанет пользоваться платформой и нести на неё деньги из-за того, что у кого-то из клиентов сгорел бизнес: оно найдёт другого клиента.
Задача Дурова — быстро привлечь на платформу основные агентства, и уже их руками приводить клиентов с основными чеками. Это и качество контента в целом не уронит, и основные деньги в моменте позволит привлечь (долги-то надо покрывать), а коммиты — договорённости на траты — в размере не менее 10 млн евро в год позволяют прогнозировать выручку. А потом уже можно будет и понижать порог входа.
Так что сейчас начнётся бум среди агентств: «Через нас можно размещать рекламу на официальной платформе Telegram». И рекламодателям ничего не останется с таким порогом в 2 млн евро, как нести свои хорошие, но небольшие относительно порога чеки (несколько тысяч или десяткой тысяч евро в месяц) в агентства.
То есть Дуров поддерживает крупные корпорации и создаёт олигополию на рынке рекламы в телеге
@Либертарианство что думаете?
То есть, нельзя фастфуд, гемблинг, политику, медицину, финансовые организации. А еще нужны каналы от 1к подписчиков с бюджетом от 2 миллионов евро на старте с депозитом на 1 миллион евро, который сгорает, если за год не потратишь 10. И все это без внешних ссылок. Не представляю, кто вообще под эти критерии подходит ред.