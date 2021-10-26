Павел Дуров сообщил о скором запуске и заверил, что большинство пользователей «едва ли заметит изменения» из-за принятых мер.

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Рекламные сообщения появятся в публичных каналах от 1000 читателей и будут ограничены 160 символами. При этом они будут соответствовать тематике канала, в котором они показываются. Об этом сказано на официальном сайте мессенджера.

Основатель мессенджера Павел Дуров в своём канале рассказал, что платформа запустится в скором времени, и заверил, что большинство пользователей не заметят изменений.

Мессенджер не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах, а реклама затронет только большие каналы — сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram.

Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей.

Официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми. В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале.

Дуров отметил, что сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы каналов в виде обычных сообщений. По его мнению, новые рекламные сообщения станут намного комфортнее для пользователей. «Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис», — написал Дуров.

Никакие данные пользователей не собираются и не анализируются для отображения рекламы. Каждый пользователь, просматривающий определённый канала в телеграме, видит одни и те же спонсируемые сообщения, что и другие.

из сообщения Telegram на официальном сайте



Телеграм-канал «Код Дурова» также показал кабинет платформы Telegram и отметил, что стоимость рекламы за тысячу показов составляет 2 евро, а минимальный рекламный бюджет для запуска — 2 миллиона евро.

Скриншот телеграм-канала «Код Дурова»

