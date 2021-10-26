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Новости
Сергей Исенеков

Роскомнадзор внёс Telegram и «Живой журнал» в реестр «больших соцсетей» Статьи редакции

Ранее ведомство включило в этот список Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте» и ещё четыре сервиса.

Роскомнадзор включил соцсети в новый реестр в рамках закона о самоконтроле соцсетей. Его участники должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённую информацию на территории России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

В сентябре 2021 года в реестр соцсетей включили Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Согласно федеральному закону, принятому в конце 2020 года, соцсети, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей, попадают в специальный реестр Роскомнадзора. Они должны блокировать запрещённую информацию. Какое наказание следует за невыполнение этих требований — не указано.

#новости #соцсети #роскомнадзор #telegram

1249 просмотров
24 24 комментария
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Neketa Fo

Когда Роскомнадзор назвал тебя большой соцсетью

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28
FOX
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9
van der Pusch

Роскомнадзор внес ТЖ в реестр маленьких и сморщенных

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16
Neketa Fo

и заржал

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6
Владимир Филатов

так быстро появляются мемы?

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0
Невинный диод

Соцсеть на полшестого.

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2
Александр Воронин

инстаграм зато на 00:00 постоянно

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0
Ivan Boldyrev

Что вы выбираете, внесение Телеграма и ЖЖ в реестр больших соцсетей, или полное прекращение работы Телеграма в России?

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9
Последствия Диморфизма

Политоту на тж

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0
Ivan Boldyrev

У вас ошибка в слове "поллитру".

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0
Alex Jake

Слушайте. Я ещё в голове, как-то рисую ежедневного посетителя вк или одноклассников. Но как выглядит ежедневный посетитель жж в 2021 году?

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2
Денис Сенькин

плохо выглядит

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8
Neketa Fo
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5
Соколов Андрей

Old farters

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0
Последствия Диморфизма

Как-то так

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0
Alex Jake

Ну зато теперь мы знаем, что Tjournal ежедневно посещает менее 500 тысяч пользователей.

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4
Невинный диод

Из которых всего 300 тысяч платят подписку, ужас, как этот сайт еще выживает!

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0
solawind

Подлизывающего властям Пашу нежно берут за яица

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1
aasd addsd
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1
сироп от щекотки

А май спейс как, не внесли?

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0
сироп от щекотки

А май спейс как, не внесли?

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0
Невинный диод

ЖЖ ещё жив, ого

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0
Александр Воронин

ТЖ ТоЖе :(

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0
Ivan

Если жж внесли , так надо было мой мир и Фотострану вносить сразу)

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0
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