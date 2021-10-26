Ранее ведомство включило в этот список Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте» и ещё четыре сервиса.

Роскомнадзор включил соцсети в новый реестр в рамках закона о самоконтроле соцсетей. Его участники должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённую информацию на территории России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

В сентябре 2021 года в реестр соцсетей включили Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Согласно федеральному закону, принятому в конце 2020 года, соцсети, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей, попадают в специальный реестр Роскомнадзора. Они должны блокировать запрещённую информацию. Какое наказание следует за невыполнение этих требований — не указано.