Капитализация компании Tesla выросла до триллиона долларов.

Стоимости акций Tesla подорожали на 13% на фоне сделки с Hertz о поставке 100 тысяч электромобилей. После этого состояние основателя компании Илона Маска увеличилось сразу на 41,7 миллиарда долларов — Forbes оценило его в 271,3 миллиарда долларов.

Илон Маск владеет 21% акций Tesla. Также ему принадлежит миноритарная доля в SpaceX, которую оценивают в 74 миллиарда долларов.

Ранее самым богатым человеком за всю историю рейтингов издания был основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос. На пике стоимости акций Amazon его состояние выросло до 212 миллиардов долларов. Сейчас оно оценивается в 196,5 миллиарда.

Forbes составляет рейтинг богатейших людей с 1918 года. Тогда издание оценило состояние 30 самых богатых американцев, и лидером стал Джон Рокфеллер с состоянием 1,2 миллиарда долларов (в 2021 году с учётом инфляции это был бы примерно 21 миллиард).