Илон Маск стал богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes — его состояние достигло почти 300 миллиардов Статьи редакции
Капитализация компании Tesla выросла до триллиона долларов.
Стоимости акций Tesla подорожали на 13% на фоне сделки с Hertz о поставке 100 тысяч электромобилей. После этого состояние основателя компании Илона Маска увеличилось сразу на 41,7 миллиарда долларов — Forbes оценило его в 271,3 миллиарда долларов.
Илон Маск владеет 21% акций Tesla. Также ему принадлежит миноритарная доля в SpaceX, которую оценивают в 74 миллиарда долларов.
Ранее самым богатым человеком за всю историю рейтингов издания был основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос. На пике стоимости акций Amazon его состояние выросло до 212 миллиардов долларов. Сейчас оно оценивается в 196,5 миллиарда.
Forbes составляет рейтинг богатейших людей с 1918 года. Тогда издание оценило состояние 30 самых богатых американцев, и лидером стал Джон Рокфеллер с состоянием 1,2 миллиарда долларов (в 2021 году с учётом инфляции это был бы примерно 21 миллиард).
Я конечно не согласен со всеми идеями Маска, но то что человек творит науку и будущее несмотря на все свои бзики факт
И противно так же наблюдать, что сами американцы из него делают второго Трампа и так же говнят
зайдите например в его твиттер и под любым постом будут ответы в духе "рряяяя богач сраный шоб ты сдох"