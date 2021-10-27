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Новости
Яна Ломакина

Илон Маск стал богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes — его состояние достигло почти 300 миллиардов Статьи редакции

Капитализация компании Tesla выросла до триллиона долларов.

Стоимости акций Tesla подорожали на 13% на фоне сделки с Hertz о поставке 100 тысяч электромобилей. После этого состояние основателя компании Илона Маска увеличилось сразу на 41,7 миллиарда долларов — Forbes оценило его в 271,3 миллиарда долларов.

Илон Маск владеет 21% акций Tesla. Также ему принадлежит миноритарная доля в SpaceX, которую оценивают в 74 миллиарда долларов.

Ранее самым богатым человеком за всю историю рейтингов издания был основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос. На пике стоимости акций Amazon его состояние выросло до 212 миллиардов долларов. Сейчас оно оценивается в 196,5 миллиарда.

Forbes составляет рейтинг богатейших людей с 1918 года. Тогда издание оценило состояние 30 самых богатых американцев, и лидером стал Джон Рокфеллер с состоянием 1,2 миллиарда долларов (в 2021 году с учётом инфляции это был бы примерно 21 миллиард).

#новости #илонмаск

1375 просмотров
20 20 комментариев
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Сталин спас Россию

Пора раскулачивать

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4
Федя Прозоров

За этим комментарием я и зашел в тред

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0
Дизайнер Павленко

Вполне возможно, что застанем первого долларового триллионера в ближайшие годы.

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2
Андрей Фурцев

Я уже работаю над этим

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4
Федя Прозоров

Тем временем, Рогозин выпрашивает у Путина повышение зп, чтобы догнать и перегнать Америку

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2
Aneriko Vespucci

Ты ничего не понимаешь!

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0
Федя Прозоров

Там шантаж уровня: если не поднимешь, уйду к Маску в спэйс икс

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0
Командный американец

Толстый фраер

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–1
Владимир Швецов

Я конечно не согласен со всеми идеями Маска, но то что человек творит науку и будущее несмотря на все свои бзики факт

И противно так же наблюдать, что сами американцы из него делают второго Трампа и так же говнят
зайдите например в его твиттер и под любым постом будут ответы в духе "рряяяя богач сраный шоб ты сдох"

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–1
Max Payne

настоящие учёные изобрели электричество, антибиотики и все блага цивилизации, а этот что сделал со своими бюджетами?

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0
Владимир Швецов

то что космонавтика снова в моде, это во много заслуга Илона
ну да звучит спорно, но много ли интересовались космосом ну например в 2012-2013?

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3
Федя Прозоров

С большими деньгами приходят больные люди

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0
Max Payne

хуй знает какую науку он творит. на мою жизнь это никак не сказалось. мальчик-мажор играется

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–1
Командный американец

Маск ебёт

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0
Федя Прозоров

ся с налогами

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0
FUNGAME

А мог бы как все нормальные люди ебаться с мужиками!

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1
Елисей Маслов

SpaceX уже больше 100 млрд стоит

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0
Командный американец

А дармоед Рогозин на него ещё залупается, сидя на бюджетных вливаниях. ред.

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0
Командный американец

Интересно почему когда вдруг резко на фоне какого-нибудь события растёт капитализация Эпл, Гугла, Фейсбука, Амазона, никто не пишет что это пузыри? И пишут только когда такое случается с Теслой.

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0
Виталий Сапрыкин

Хх

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