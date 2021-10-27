Генштаб опубликовал кадры, снятые беспилотником.

Генеральный штаб военных сил Украины подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar, говорится в фейсбуке Генштаба.

По утверждению военных, Украина применила беспилотник после обстрела в районе населённого пункта Гранитное «для принуждения противника к прекращению огня». Bayraktar уничтожил одну артиллерийскую установку вместе с её расчётом, пишет Генштаб.

Представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР говорил, что украинские силы применили в районе Гранитного артиллерию. Представитель ЛНР обвинил военных в нарушении Минских соглашений «о запрете полётов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов вдоль линии соприкосновения».

Украина закупила у Турции беспилотники Bayraktar в начале 2019 года. Планировалось, что их оснастят высокоточными авиабомбами MAM-L, которые тоже производит турецкая компания. Bayraktar имеет системы лазерного наведения и четыре ракеты с дальностью поражения до 8 км.