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Новости
Яна Ломакина

Вооружённые силы Украины впервые использовали турецкие боевые дроны Bayraktar в Донбассе Статьи редакции

Генштаб опубликовал кадры, снятые беспилотником.

Генеральный штаб военных сил Украины подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar, говорится в фейсбуке Генштаба.

По утверждению военных, Украина применила беспилотник после обстрела в районе населённого пункта Гранитное «для принуждения противника к прекращению огня». Bayraktar уничтожил одну артиллерийскую установку вместе с её расчётом, пишет Генштаб.

Представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР говорил, что украинские силы применили в районе Гранитного артиллерию. Представитель ЛНР обвинил военных в нарушении Минских соглашений «о запрете полётов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов вдоль линии соприкосновения».

Украина закупила у Турции беспилотники Bayraktar в начале 2019 года. Планировалось, что их оснастят высокоточными авиабомбами MAM-L, которые тоже производит турецкая компания. Bayraktar имеет системы лазерного наведения и четыре ракеты с дальностью поражения до 8 км.

#новости #украина #войны21века

1395 просмотров
38 38 комментариев
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38 комментариев
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Командный американец

@Arthur Sergeev рвись

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9
Командный американец

Как быстро донбасские шахтеры смогут в высокоточное оружие, требующее длительной инженерной подготовки для ремонта и эксплуатации ? Причем для изучения потребуется знание иностранного языка и высшее техническое.

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6
Рыжий

Вопрос нескольких часов (или сколько там идёт грузовой поезд с техникой из Ростова в Донбасс)

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7
Алексей Галка

Это какое такое высокоточное иностранное оружие, требующее длительной инженерной подготовки должно появиться у шахтеров или уже есть у Украины? Точку-У уже обе стороны откинуть успели, а лучше там и нет.

Ответить
0
Командный американец

Вопрос был немного про другое, как "ополчение" сможет оправдать появление равноценной ответочки. Это риторические вопросы.

Ответить
0
Саша Саша

По моему уже никто оправдываться не собирается.

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5
Алексей Галка

Так у них есть пзрк, ЗРК и рэб, а большего, кроме оперативной работы между звеном обнаружения цели и звеном обороны, которое цель подавит и уничтожит, для байрактара и не нужно, только эти звенья по минским на передке не содержатся.

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2
Командный американец

цель подавит и уничтожит

Напомни где на Донбассе училище где такому обучают

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0
Алексей Галка

Ну к чему это словесная гимнастика? Все всё понимают.

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0
Командный американец

К тому что правильно заданные вопросы помогут получить правильные ответы.
Я вот не понимаю

Ответить
0
Алексей Галка

Ну, глупые и наивные вопросы обычно игнорируют.

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0
Колыван Пряничков

ну все сейчас начнется

Суета жесткая

Наши в долгу не останутся - горит сарай , гори и хата

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3
Саша Саша

Ваши это кто?

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2
Колыван Пряничков

Турки конечно же
Они же беспилотники продают

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1
Командный американец

Выполняем минские соглашения так сказать

Ответить
–4
Саша Саша

Кто имеено те кто из пушки стрелял или те кто из дронов?

Ответить
7
Командный американец

Какой Минск, такие и соглашения

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5
Командный американец

Интересно, байкары могут быть сбиты пзрк?

Ответить
0
Командный американец

Откуда у простых трактористов и шахтеров пзрк?

Ответить
4
Саша Саша

а откуда артиллерийская установка?

Ответить
6
Командный американец

От аллаха

Ответить
2
AZP

Владимировича

Ответить
0
Командный американец

Там где было уже нету

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1
Командный американец

собрали по инструкции икеа

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1
AZP

У них и Тополь-М может неожиданно появиться. Проверено Боингом из Малайзии.

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0
Алексей Галка

Могут, но такие маленькие перекоптеры физически сложно заметить вовремя, нужны звуковые или радиорадары.

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3
Командный американец

тогда официально разъеб сепаров

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0
Marhal_New _Arleana

Они и раньше летали. Это первый боевой вылет

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1
Саша Саша

Человеческие жизни ушли на этом видео, печально. Они то молчат (пушки) то начинают стрелять, когда по телевизору громче арут. Совпадение?

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–2
Жабка

Идти в боевой артиллерийский расчет точно никто не заставлял. Должны были знать чем закончится. О чем люди думают непонятно.

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1
AZP

Человеческие жизни ушли на этом видео, печально

"Шахтёров и трактористов" не жалко. Они едут воевать в чужую страну, потому что им в уши насрали. Или потому что $ побещали, а дома ипотека не закрыта.

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0
Саша Саша

На этот коммент прилетают минусы, а что я не так сказал? про человеческие жизни вам не понравилось? Ну так извините, я здесь живу. Не хочется мне этого.

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0
Dmts

Какие жизни ушли? Весь расчет убежал после взрыва.

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0
Саша Саша

извините не внимательно смотрел, но мне кажется там так уебало, что один все таки не убежал. Ну все равно сильно уебало.

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0
StupidKenny100

Красота

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0
Командный американец

Так в Украине появилось первое оружие

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0
Командный американец

На!

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0
Подозрительный Кот

Bayraktar уничтожил одну артиллерийскую установку вместе с её расчётом.

скорее всего не уничтожил и попал рядом, а расчёт убежал.

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0
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