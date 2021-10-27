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Новости
Артём Мазанов

ФАС возбудила дело против Apple из-за запрета информировать пользователей в App Store об альтернативных способах оплаты Статьи редакции

Apple может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

Apple должна была до 30 сентября «прекратить злоупотребление на рынке». Речь идёт о запрете разработчикам информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Компания это требование не исполнила. Об этом сообщила сама служба.

30 августа ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях. Ведомство тогда заявило, что компания «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS».

#новости #apple

2503 просмотров
53 53 комментария
12
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53 комментария
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Дамир Камалетдинов

В декабре у Apple выходит срок перед американским судом, поэтому изменения будут в любом случае, а ФАС как всегда решила присосаться, как будто это она влияет на международную корпорацию.

Так что это абсолютно ничего не значит и штрафа никакого они не получат.

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25
Командный американец

за мужиком всегда последнее слово

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0
Командный американец

За этим мужиком ещё мужик

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5
Gedevan

В декабре у Apple выходит срок перед американским судом, поэтому изменения будут в любом случае

Ну да, в Эпл же дураки сидят, не догадаются для разных рынков разные условия сделать в зависимости от законодательства этих стран.

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1
Командный американец

ну вот теперь эпплу пиздец, у егс появился союзник где не ждали

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8
Колыван Пряничков

БЛЯ очень важная статья - аж на главной выделено ))))

Мне срать - они все равно при деньгах

Оплатят
И по новой заработают на пользователях

Все норм - расходимся

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4
Командный американец

Штраф от выручки, а не прибыли - ощутимый удар. Наверняка будут метить на головную компанию, чтоб бабла побольше срубить. И тут эплу задуматься надо будет: платить или уйти с рынка

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0
Колыван Пряничков

пфф
Отработают в сторе этот штраф

да и по факту предъява будет суб-компании (которая стором заведует)

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2
IO

Такими темпами Apple придётся со всех рынков уходить

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0
Командный американец

УЪУ

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3
Командный американец

ТЬФУ

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0
Llaren Hlaalo

Прям во всём мире на огрызок накинулись.

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1
Командный американец

Цукерберг не согласится

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2
Gedevan

Потому что давно пора было это сделать, этот вопрос лежал на поверхности.

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1
Командный американец

Что? Вопрос плавал на поверхности?

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0
Ваша Закладко

ничё ничё, марк тольк крепчает

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0
Сталин спас Россию

Ура!

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1
Владислав Недзвецкий

Так им!

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2
Командный американец

Не знаю, что бы я делал без этой новости. Спасибо за молнию!

Ответить
1
Командный американец

дочитал бы освежитель. кстати твой где произведен?

Ответить
1
Командный американец

Северная Корея

Ответить
1
Командный американец

у тебя ароматом нищеты?

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1
Командный американец

У меня морской бриз

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2
Командный американец

Вы специально пишете что угодно, только потому что это пуш был?

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1
Командный американец

у меня отключены пуши, можно меня вычеркнуть из списка

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0
Имя И Фамилия
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3
Командный американец

выглядит так, что я оказался еще в одном

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1
Имя И Фамилия

Это список вычеркнутых из того списка

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2
Командный американец

Записал тебя в список тех, кто знает про список вычеркнутых из того списка

Ответить
2
Командный американец
Ответить
0
Сталин спас Россию

Да

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0
Командный американец

Хорошо

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2
Имя И Фамилия

Тебе делать нечего, клиентов нет?

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0
Командный американец

Я дома валяюсь

Ответить
0
Командный американец

В панировке?

Ответить
3
Командный американец

Панировка или пропаловка

Ответить
1
Командный американец

Может даже планировка

Ответить
1
Командный американец

Кто же пьёт кофе по утрам?

Ответить
0
Командный американец

Это был сложный вопрос.

Вот если кто пьёт шампанское по утрам, то ответ известен: аристократы или дегенераты.

Ответить
1
Командный американец

Они ещё в булошную на такси ездят.

Ответить
1
Имя И Фамилия

Извращенцы какие-то

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0
Командный американец

⚡⚡⚡⚡

Ответить
1
Командный американец
Ответить
1
Дмитрий Григорьев

Ммм, краеугольный камень питательного завтрака.

Ответить
0
Имя И Фамилия

А вот и важные новости технологий подъехали

Ответить
1
Командный американец

не убудет

Ответить
0
Dmitry Pasyutin

.

Ответить
0
Командный американец

сделают team cuck

Ответить
0
Дмитрий Кузнецов

Цукерберг проплатил !!!1

Ответить
0
Командный американец

Теперь Эпл начнут кричать ФУ.

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0
Ваша Закладко

алфабэт, апорт

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0
Александр Горелик

ай моська, знать она сильна

кто-нибудь знает вообще количество сотрудников этой службы и расходы на них? не экономичней для пользователя будет без их существования?

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0
Командный американец

как бы это не закончилось тем что есть в игровой индустрии - каждый вендор начнет плодить свои магазины. что в принципе и логично было бы

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–1
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