ФАС возбудила дело против Apple из-за запрета информировать пользователей в App Store об альтернативных способах оплаты Статьи редакции
Apple может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.
Apple должна была до 30 сентября «прекратить злоупотребление на рынке». Речь идёт о запрете разработчикам информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Компания это требование не исполнила. Об этом сообщила сама служба.
30 августа ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях. Ведомство тогда заявило, что компания «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS».
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