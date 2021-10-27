«Дети ГУЛАГа» подали против Госдумы первый в истории коллективный иск о неисполнении решения Конституционного суда Статьи редакции
Они требуют предоставить им жильё в родных регионах.
Дети жертв политических репрессий подали первый в истории России коллективный иск к Госдуме о неисполнении решения Конституционного суда. Они требуют признать незаконным бездействие правительства, которое не предоставляет им жильё в городах, откуда выселили их родителей. Об этом сообщает «Би-би-си».
Закон «О реабилитации жертв политических репрессий» 1991 года обязывает российские власти возместить ущерб тем, кого отправили в ссылку или лагеря ГУЛАГа, а также родившимся в этих местах. Поскольку большинство репрессированных уже умерли, под действие закона попадают только их дети. Они имеют право получить от государства социальное жильё в счёт того, которое их семьи утратили из-за террора.
Однако по факту они не могут вернуться на прежнее место жительства — попасть в очередь на получение жилья трудно. В 2005 году Госдума передала регионам полномочия компенсировать ущерб жертвам репрессий. В 2009 году «Дети ГУЛАГа» оспорили это решение: Конституционный суд потребовал изменить закон, но это так и не сделали.
23 истца требуют признать незаконным «бездействие» Госдумы и обязать её незамедлительно исполнить постановление. Они добиваются возвращения в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, Орловскую и Ростовскую области, Ставропольский край. Самому старшему истцу — 89 лет, самому младшему — 64 года. Ещё один 74-летний мужчина умер незадолго до подачи иска.
Как отметил юрист Григорий Вайпан, подача иска приурочена к трём датам — Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября), 30-летию закона 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» и 30-летию Конституционного суда. «Иск поднимает обострившуюся в последние годы проблему неисполнения решений КС. По данным самого КС, с 2010 года законодатель не исполнил 35 его постановлений», — сказал Вайпан.