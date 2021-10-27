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Новости
Яна Ломакина

«Дети ГУЛАГа» подали против Госдумы первый в истории коллективный иск о неисполнении решения Конституционного суда Статьи редакции

Они требуют предоставить им жильё в родных регионах.

29 29 комментариев
3955 просмотров
Дети жертв советских репрессий и юрист Григорий Вайпан Фото Александра Корякова 

Дети жертв политических репрессий подали первый в истории России коллективный иск к Госдуме о неисполнении решения Конституционного суда. Они требуют признать незаконным бездействие правительства, которое не предоставляет им жильё в городах, откуда выселили их родителей. Об этом сообщает «Би-би-си».

Закон «О реабилитации жертв политических репрессий» 1991 года обязывает российские власти возместить ущерб тем, кого отправили в ссылку или лагеря ГУЛАГа, а также родившимся в этих местах. Поскольку большинство репрессированных уже умерли, под действие закона попадают только их дети. Они имеют право получить от государства социальное жильё в счёт того, которое их семьи утратили из-за террора.

Однако по факту они не могут вернуться на прежнее место жительства — попасть в очередь на получение жилья трудно. В 2005 году Госдума передала регионам полномочия компенсировать ущерб жертвам репрессий. В 2009 году «Дети ГУЛАГа» оспорили это решение: Конституционный суд потребовал изменить закон, но это так и не сделали.

Фото Александра Корякова 

23 истца требуют признать незаконным «бездействие» Госдумы и обязать её незамедлительно исполнить постановление. Они добиваются возвращения в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, Орловскую и Ростовскую области, Ставропольский край. Самому старшему истцу — 89 лет, самому младшему — 64 года. Ещё один 74-летний мужчина умер незадолго до подачи иска.

Как отметил юрист Григорий Вайпан, подача иска приурочена к трём датам — Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября), 30-летию закона 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» и 30-летию Конституционного суда. «Иск поднимает обострившуюся в последние годы проблему неисполнения решений КС. По данным самого КС, с 2010 года законодатель не исполнил 35 его постановлений», — сказал Вайпан.

#новости #право #репрессии

29 29 комментариев
46
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Командный американец

Дети "Детей Гулага" тоже будут детьми Гулага, если Дети Гулага не перестанут выёбываться

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23
Командный американец

Всё норм. ГУЛАГ — социальный лифт и путёвка в жизнь. РИА новости хуйни не скажут.

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10
Командный американец

РИА новости хуйни не скажут.

А это тогда что такое?!

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9
Командный американец

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

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4
Командный американец
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1
Командный американец

НЕ РВИСЬ

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1
Командный американец
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4
Pete Doherty

Главное, чтобы детей детей гулага не сделали детьми гулага.

Ответить
1
Командный американец

Иск поднимает обострившуюся в последние годы проблему неисполнения решений КС. По данным самого КС, с 2010 года законодатель не исполнил 35 его постановлений

Суд в России это фикция, а это лишь подтверждение.

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13
Командный американец

вангую проигрыш .
у этого государства другие приоритеты, для него это не дети гулага а сопутствующий ущерб.

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10
Командный американец

Вангую внезапную смерть всех истцов

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–2
unidentified flying BASTARD 🌈

ничо, сейчас найдут анонимный донат из Америки и будут они иностранными агентами

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9
Gedevan

Осталось ещё чуть-чуть потерпеть, скоро достроят ГУЛАГ-2022 и сразу всем жилье раздадут.

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6
Командный американец

Госдума не место для исполнения предписаний КС

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5
Universe

ща КС признают нежелатльной организацией и всё, делов-то

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0
Genesi5 ­

Где сидели - туда и обращайтесь

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2
Егор Ниглов

Дети Гулага? Что за Гулаг такой, где эта страна? Значит перед нами стопроцентный инагент, товарищи. Мы - дети России, иных вариантов не дано. Явно прослеживается провокация пятой колонны, наши западные партнеры не дремлют. Может хватит раскачивать лодку?

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–4
Dmitriy Volkov

Ебать какой ироничный и смешной комментарий

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2
Командный американец

Предатели! Сложное время, вы что, не понимаете?

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1
Командный американец

Интересное время выбрали.
Потом внукам придется уже за них просить компенсацию.

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1
Командный американец

Внукам придётся уже досиживать

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2
Александр Добриневский

Эй, Госдума! Привет тебе от детей ГУЛАГА

Ответить
1
Анатолий Черняк
Ответить
1
Командный американец

Лучше бы на Моргенштерна подали

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0
Bad Mother Fucker

жалобу мусорам?

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0
Aram Mirzoyants

ну всё, пиздец. допрыгались. сейчас их признают иностранными агентами, действующими в интересах иностранного государства

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0
Igor Karklin

Такими темпами отставку правительства можно организовать

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0
Bad Mother Fucker

не взлетит

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0
Андрей Иванов

Дети бутылки через десятилетия с принтом Моргенштерна на груди будут требовать десятки миллионов цифровых рублей по делам о репостах в соцсетях.

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–11
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