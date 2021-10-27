«Мы не успели к простому человеку»: глава «Лиза Алерт» заявил о нехватке волонтёров из-за пропажи актрисы Светличной Статьи редакции
Актрису искали несколько дней под контролем главы СК и нашли на съёмках ток-шоу Малахова.
Глава поисково-спасательной организации «Лиза Алерт» Григорий Сергеев заявил, что из-за резонанса вокруг пропажи актрисы Светланы Светличной волонтёры «не успели к простому человеку», который погиб в лесу.
Светличная пропала в Москве 21 октября, заявление о пропаже её сын написал 24 октября. На следующий день в сообществе «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку о поиске актрисы. Через три часа там появилась ориентировка о поиске 61-летнего Андрея Серова, пропавшего в подмосковных Люберцах. Поисковый отряд рассказал о смерти мужчины 26 октября.
По словам Сергеева, для поисков Светличной от отряда были задействованы значительные ресурсы. Он уточнил, что, когда пропадает знаменитый человек, поиск под личный контроль берет глава СК, а если «исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет». «Но будем мы, и мы очень постараемся успеть. Конечно, если наши ресурсы не будут затрачены на резонанс», — добавил глава «Лиза Алерт».
Сергеев на вопрос «то есть человека можно было спасти, но выбрали участие в шоу, да ещё вместе со следователями и сыщиками?» ответил, что заявка на поиск Светличной «была раньше» и отряд «отреагировал адекватно обстоятельствам». Он обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в России.
Пресс-служба «Лиза Алерт» уточнила, что «не успели спасти — это несколько другая формулировка, там совсем по-другому». По словам представителя организации, Сергеев говорил об ограниченном ресурсе добровольцев, которые хотят выехать на поиски в Подмосковье, но не могут. «Мы добровольцы, но понятно, что, если бы на том поиске [в Люберцах] было больше людей, соответственно, было бы больше шансов найти человека», — добавили в пресс-службе.
Полиция нашла пропавшую Светличную 26 октября. В этот же день вышла передача Андрея Малахова на «России 1».
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