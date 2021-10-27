Актрису искали несколько дней под контролем главы СК и нашли на съёмках ток-шоу Малахова.

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Глава поисково-спасательной организации «Лиза Алерт» Григорий Сергеев заявил, что из-за резонанса вокруг пропажи актрисы Светланы Светличной волонтёры «не успели к простому человеку», который погиб в лесу.

Светличная пропала в Москве 21 октября, заявление о пропаже её сын написал 24 октября. На следующий день в сообществе «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку о поиске актрисы. Через три часа там появилась ориентировка о поиске 61-летнего Андрея Серова, пропавшего в подмосковных Люберцах. Поисковый отряд рассказал о смерти мужчины 26 октября.

По словам Сергеева, для поисков Светличной от отряда были задействованы значительные ресурсы. Он уточнил, что, когда пропадает знаменитый человек, поиск под личный контроль берет глава СК, а если «исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет». «Но будем мы, и мы очень постараемся успеть. Конечно, если наши ресурсы не будут затрачены на резонанс», — добавил глава «Лиза Алерт».

Ночью в будний день на поиске знаменитого человека работало два штаба, три обученных организатора поиска, председатель отряда как координатор, два информационных координатора, группа специалистов по прозвону лечебных заведений — ведь работающей базы неизвестных пациентов нет, 42 человека выполняли задачи на местности, пешком пройдено более 30 км по задачам, всего выполнено более 20 таких задач, расклеено 2150 ориентировок.И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб.

Григорий Сергеев глава «Лиза Алерт»

Сергеев на вопрос «то есть человека можно было спасти, но выбрали участие в шоу, да ещё вместе со следователями и сыщиками?» ответил, что заявка на поиск Светличной «была раньше» и отряд «отреагировал адекватно обстоятельствам». Он обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в России.

Пресс-служба «Лиза Алерт» уточнила, что «не успели спасти — это несколько другая формулировка, там совсем по-другому». По словам представителя организации, Сергеев говорил об ограниченном ресурсе добровольцев, которые хотят выехать на поиски в Подмосковье, но не могут. «Мы добровольцы, но понятно, что, если бы на том поиске [в Люберцах] было больше людей, соответственно, было бы больше шансов найти человека», — добавили в пресс-службе.

Пост [Сергеева] — скорее обращение к службам, чтобы они так же усиленно искали всех пенсионеров, а не только известных людей. А так обычно мы приезжаем, и пенсионеров никто кроме нас фактически не ищет, получается, что меньше шансов у других пенсионеров, малоизвестных пресс-служба «Лиза Алерт»

Полиция нашла пропавшую Светличную 26 октября. В этот же день вышла передача Андрея Малахова на «России 1».