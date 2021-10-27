Американская компания продаёт доли в праве на редкую карточку с покемоном. Забрать её нельзя, но можно увидеть в галерее Статьи редакции
В компании считают, что «инвесторы» смогут разбогатеть, когда цена на карточку с Чаризардом возрастёт.
Американская инвестиционная компания Otis предлагает инвестировать в долю карточки с покемоном Чаризардом 1999 года выпуска. Начальная стоимость акции — 238,8 тысяч долларов. Об этом рассказали в твиттере компании.
У акционеров нет возможности хранить карточку у себя дома. Otis выставил её в галерейном пространстве в Нью-Йорке — там на неё можно посмотреть вживую.
В компании уверены, что покупка части коллекционной карточки позволит инвесторам в дальнейшем получить прибыль. «По мере того, как цена за карточки увеличивается с каждым днём, то вполне вероятно, что и так редкие карточки Pokemon могут стать Священным Граалем для коллекционеров», — рассказали в компании изданию Vice.
Коллекционная карточка с Чаризардом — не первый предмет, которую Otis решило продавать по частям в виде акций. В их коллекции также есть запечатанная копия видеоигры Super Mario 64 для Nintendo 64, разработанные Канье Уэстом кроссовки Nike Air Yeezy 2009 года и карточка баскетболиста Майкла Джордана 1987 года.
На своём сайте Otis описывает себя как «альтернативную инвестиционную платформу на стыке азарта и финансов». Компания обещает каждому прикоснуться к небольшому кусочку современной культуры благодаря инвестициям в коллекционные вещи.
Otis утруждает, что их деятельность соответствует всем требованиям Комиссии по ценным бумагам США. «Когда вы инвестируете, вы становитесь дольщиком (акционером) в определённой суб-компании, которая владеет активом или группой активов. Каждый актив имеет банковский счёт», — сказано на сайте компании.
В марте 2021 года карточку с Чаризардом 1999 года продали на eBay за 312 тысяч долларов.
В октябре стало известно, что американец взял льготный кредит на поддержку бизнеса в пандемию и купил карточку Pokemon за 57 тысяч долларов. Мужчину обвинили в мошенничестве — ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф.
Хз, звучит как начала другого нового тренда. Покупать долю во всем подряд, купить долю мозга Элон Маска, потом его выставят в музее.
Это по сути как та же крипта, где можно торговать одной миллиардной битка и все равно быть в плюсе от общей ценности. А главное, не надо покупателю передавать предмет, т.е. ты вообще ничего не теряешь и не вкладываешь в ту же доставку и передачу продукта. Просто якобы продал туже задницу Ники Минаж на миллион людей, а она все так же ходит с ней, но какие-то придурки хвастаются тем что у них есть в ней доля и торгуют ими.
Так в чем конечная ценность NFT? Что мне дает право на владение NFT, кроме возможности его перепродать? Где гарантии того, что моё вложение не превратится в тыкву?
https://www.vice.com/en/article/y3dyem/investors-spent-millions-on-evolved-apes-nfts-then-they-got-scammed