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Новости
Сергей Исенеков

Американская компания продаёт доли в праве на редкую карточку с покемоном. Забрать её нельзя, но можно увидеть в галерее Статьи редакции

В компании считают, что «инвесторы» смогут разбогатеть, когда цена на карточку с Чаризардом возрастёт.

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2743 просмотров

Американская инвестиционная компания Otis предлагает инвестировать в долю карточки с покемоном Чаризардом 1999 года выпуска. Начальная стоимость акции — 238,8 тысяч долларов. Об этом рассказали в твиттере компании.

Otis @withotis
The 1999 1st Edition Holographic Charizard is widely considered the holy grail of Pokémon cards.

Today at 12PM ET, we will be dropping a PSA 10 copy of the card at a $236,800 market cap.

Here’s why we’re excited:
Голографическая карточка Чаризарда первого издания 1999 года считается Священным Граалем среди всех карточек Pokemon. Сегодня в 12:00 по восточную времени мы выпустим копию карточки с рыночной капитализацией в 236,8 тысяч долларов. Вот почему мы так взволнованы.

У акционеров нет возможности хранить карточку у себя дома. Otis выставил её в галерейном пространстве в Нью-Йорке — там на неё можно посмотреть вживую.

В компании уверены, что покупка части коллекционной карточки позволит инвесторам в дальнейшем получить прибыль. «По мере того, как цена за карточки увеличивается с каждым днём, то вполне вероятно, что и так редкие карточки Pokemon могут стать Священным Граалем для коллекционеров», — рассказали в компании изданию Vice.

Коллекционная карточка с Чаризардом — не первый предмет, которую Otis решило продавать по частям в виде акций. В их коллекции также есть запечатанная копия видеоигры Super Mario 64 для Nintendo 64, разработанные Канье Уэстом кроссовки Nike Air Yeezy 2009 года и карточка баскетболиста Майкла Джордана 1987 года.

На своём сайте Otis описывает себя как «альтернативную инвестиционную платформу на стыке азарта и финансов». Компания обещает каждому прикоснуться к небольшому кусочку современной культуры благодаря инвестициям в коллекционные вещи.

Otis утруждает, что их деятельность соответствует всем требованиям Комиссии по ценным бумагам США. «Когда вы инвестируете, вы становитесь дольщиком (акционером) в определённой суб-компании, которая владеет активом или группой активов. Каждый актив имеет банковский счёт», — сказано на сайте компании.

В марте 2021 года карточку с Чаризардом 1999 года продали на eBay за 312 тысяч долларов.

В октябре стало известно, что американец взял льготный кредит на поддержку бизнеса в пандемию и купил карточку Pokemon за 57 тысяч долларов. Мужчину обвинили в мошенничестве — ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф.

Карточки с покемонами популярнее, чем…
Раньше люди обменивались карточками с покемонами, а теперь те стоят сотни тысяч долларов, с полок…
tjournal.ru

#новости #сша #pokemon

31 31 комментарий
5
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Командный американец

инвестиционная компания Otis

Я думал, они по лифтам

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17
Дмитрий Григорьев

Эти по социальным

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3
Ivan Boldyrev

Инвестируют в рост положения лифта.

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2
amd

Могли бы сделать более трендовое наебалово. Выпустить NFT

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10
diN Volodin

Хз, звучит как начала другого нового тренда. Покупать долю во всем подряд, купить долю мозга Элон Маска, потом его выставят в музее.

Это по сути как та же крипта, где можно торговать одной миллиардной битка и все равно быть в плюсе от общей ценности. А главное, не надо покупателю передавать предмет, т.е. ты вообще ничего не теряешь и не вкладываешь в ту же доставку и передачу продукта. Просто якобы продал туже задницу Ники Минаж на миллион людей, а она все так же ходит с ней, но какие-то придурки хвастаются тем что у них есть в ней доля и торгуют ими.

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5
MadRat96

А почему нфт это наебалово?

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0
amd

А в чем ценность? Копировать не запрещено. Это же тупо право владения. Ценность только в рядах ЧСВшных долбоебов.

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6
Михаил Желтухин

А почему нфт это наебалово, а карточка с Чаризардом - нет?

Ответить
1
MadRat96

Копировать не запрещено, но права, если это уникальный предмет, одни - при копировании оригинала хэшкод меняется.

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0
Командный американец

Ну то есть ты владеешь уникальной ссылкой, а не картинкой? Охуенное вложение, дайте два.

Ответить
0
MadRat96

Если у тебя есть копия этой картинки это не значит, что ты ей владеешь. Иначе играми нинтендо владели бы игроки, купившие выходной продукт - диск, а не сама компания.

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0
amd
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5
Командный американец

Так в чем конечная ценность NFT? Что мне дает право на владение NFT, кроме возможности его перепродать? Где гарантии того, что моё вложение не превратится в тыкву?
https://www.vice.com/en/article/y3dyem/investors-spent-millions-on-evolved-apes-nfts-then-they-got-scammed

Investors Spent Millions on ‘Evolved Apes’ NFTs…
The developer behind the NFT project, ‘Evil Ape,’ suddenly disappeared along with its Twitter…
www.vice.com
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1
Дмитрий Григорьев

Наличие желающих приобрести.

А любые гарантии вложений практически всегда оплачиваются за счёт доходности. И таких активов полно, просто заработать на этом вряд ли получится, скажи спасибо если инфляцию догонишь или хотя бы не слишком отстанешь.

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1
Ирина Китаева

ебать люди пустую хуйню монетизируют

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7
Командный американец

Это ты про золото?

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0
Zee Zao

Дожили блять. ETF на карточку из детской игры.

Ответить
4
Миша Рашкин

Детская игра, в которую дети не играют

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1
Командный американец

Забрать её нельзя, но можно увидеть в галерее

- вы карточков отдаёте?
- нет, просто показываем.
- красивое...

Ответить
3
Командный американец

И эти люди потом называют биткоин пузырём

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2
Командный американец

Эти не называют

Ответить
0
Командный американец

Не совсем понимаю, в чем сложность выпустить поддельные карточки покемон, скажем, стоимостью не 250к$, а всего-то баксов за 30-40? Это же не деньги и даже не произведение искусства, такой мелочью никто не заинтересуется, что бы расследовать. Кроме разве что правообладателя.

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2
groostlan

и с годами она станет нахуй никому не нужна и обесценнится

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1
Роман Александров

Как почтовые марки?

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0
groostlan

как все символы эпохи: если это не имеет историческую ценность и не значимо для цивилизации, и интересно определённому кругу людей- то да, как и марки и прочее

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0
Роман Александров

Почтовые марки 100 летней давности сильно обесценились?

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0
MadRat96

Если они обеспечат гарантию того, что через 20-30 лет права будут принадлежать на акции тем же людям, то задумка гениальная и даже более рабочая, чем NFT.

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0
Роман Александров

Либо ишак, либо падишах

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1
Владислав Тихонов

Я так и не понял, продают долю в карточке или долю в компании, которая владеет карточкой, в тексте явное противоречие

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0
Сергей Сергеич

Бля Чаризард мой любимый, кроме Пикачу конечно.

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0
Командный американец

считается Священным Граалем среди всех карточек Pokemon.

что и так редкие карточки Pokemon могут стать Священным Граалем для коллекционеров

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0
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