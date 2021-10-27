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Новости
Сергей Исенеков

Американская компания продаёт доли в самой дорогой карточке c покемоном. Забрать её нельзя, но можно увидеть в галерее Статьи редакции

В компании считают, что «инвесторы» смогут разбогатеть, когда цена на карточку с Чаризардом возрастёт.

2 2 комментария
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Американская инвестиционная компания Otis предлагает инвестировать в долю карточки с покемоном Чаризардом 1999 года выпуска. Начальная стоимость акции — 238,8 тысяч долларов. Об этом рассказали в твиттере компании.

Otis @withotis
The 1999 1st Edition Holographic Charizard is widely considered the holy grail of Pokémon cards.

Today at 12PM ET, we will be dropping a PSA 10 copy of the card at a $236,800 market cap.

Here’s why we’re excited:
Голографическая карточка Чаризарда первого издания 1999 года считается Священным Граалем среди всех карточек Pokemon. Сегодня в 12:00 по восточную времени мы выпустим копию карточки с рыночной капитализацией в 236,8 тысяч долларов. Вот почему мы так взволнованы.

У акционеров нет возможности хранить карточку у себя дома. Otis выставил её в галерейном пространстве в Нью-Йорке — там на неё можно посмотреть вживую.

В компании уверены, что покупка части коллекционной карточки позволит инвесторам в дальнейшем получить прибыль. «По мере того, как цена за карточки увеличивается с каждым днём, то вполне вероятно, что и так редкие карточки Pokemon могут стать Священным Граалем для коллекционеров», — рассказали в компании изданию Vice.

Коллекционная карточка с Чаризардом — не первый предмет, которую Otis решило продавать по частям в виде акций. В их коллекции также есть запечатанная копия видеоигры Super Mario 64 для Nintendo 64, разработанные Канье Уэстом кроссовки Nike Air Yeezy 2009 года и карточка баскетболиста Майкла Джордана 1987 года.

На своём сайте Otis описывает себя как «альтернативную инвестиционную платформу на стыке азарта и финансов». Компания обещает каждому прикоснуться к небольшому кусочку современной культуры благодаря инвестициям в коллекционные вещи.

Otis утруждает, что их деятельность соответствует всем требованиям Комиссии по ценным бумагам США. «Когда вы инвестируете, вы становитесь дольщиком (акционером) в определённой суб-компании, которая владеет активом или группой активов. Каждый актив имеет банковский счёт», — сказано на сайте компании.

В марте 2021 года карточку с Чаризардом 1999 года продали на eBay за 312 тысяч долларов.

В октябре стало известно, что американец взял льготный кредит на поддержку бизнеса в пандемию и купил карточку Pokemon за 57 тысяч долларов. Мужчину обвинили в мошенничестве — ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф.

Карточки с покемонами популярнее, чем…
Раньше люди обменивались карточками с покемонами, а теперь те стоят сотни тысяч долларов, с полок…
tjournal.ru

#новости #сша #pokemon

2 2 комментария
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Командный американец

инвестиционная компания Otis

Я думал, они по лифтам

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amd

Могли бы сделать более трендовое наебалово. Выпустить NFT

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