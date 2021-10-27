Американская компания продаёт доли в самой дорогой карточке c покемоном. Забрать её нельзя, но можно увидеть в галерее Статьи редакции
В компании считают, что «инвесторы» смогут разбогатеть, когда цена на карточку с Чаризардом возрастёт.
Американская инвестиционная компания Otis предлагает инвестировать в долю карточки с покемоном Чаризардом 1999 года выпуска. Начальная стоимость акции — 238,8 тысяч долларов. Об этом рассказали в твиттере компании.
У акционеров нет возможности хранить карточку у себя дома. Otis выставил её в галерейном пространстве в Нью-Йорке — там на неё можно посмотреть вживую.
В компании уверены, что покупка части коллекционной карточки позволит инвесторам в дальнейшем получить прибыль. «По мере того, как цена за карточки увеличивается с каждым днём, то вполне вероятно, что и так редкие карточки Pokemon могут стать Священным Граалем для коллекционеров», — рассказали в компании изданию Vice.
Коллекционная карточка с Чаризардом — не первый предмет, которую Otis решило продавать по частям в виде акций. В их коллекции также есть запечатанная копия видеоигры Super Mario 64 для Nintendo 64, разработанные Канье Уэстом кроссовки Nike Air Yeezy 2009 года и карточка баскетболиста Майкла Джордана 1987 года.
На своём сайте Otis описывает себя как «альтернативную инвестиционную платформу на стыке азарта и финансов». Компания обещает каждому прикоснуться к небольшому кусочку современной культуры благодаря инвестициям в коллекционные вещи.
Otis утруждает, что их деятельность соответствует всем требованиям Комиссии по ценным бумагам США. «Когда вы инвестируете, вы становитесь дольщиком (акционером) в определённой суб-компании, которая владеет активом или группой активов. Каждый актив имеет банковский счёт», — сказано на сайте компании.
В марте 2021 года карточку с Чаризардом 1999 года продали на eBay за 312 тысяч долларов.
В октябре стало известно, что американец взял льготный кредит на поддержку бизнеса в пандемию и купил карточку Pokemon за 57 тысяч долларов. Мужчину обвинили в мошенничестве — ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф.