Xsolla восстановит в должности программиста, которого уволили после письма о «невовлечённости» Статьи редакции
Иван Романов требовал моральную компенсацию в размере одного миллиона рублей, но стороны заключили мировое соглашение в суде.
Компания Xsolla в Перми согласилась вернуть на работу уволенного программиста Ивана Романова после того, как тот подал в суд на компанию. На предварительном заседании стороны договорились о мировом соглашении. Компания также признает, что программист продуктивен и вовлечён в работу. Об этом сообщает РБК.
Романов требовал от Xsolla компенсацию морального вреда по иску о защите чести и достоинства. Он попросил признать указ об увольнении о «невовлечённости» незаконным, восстановить его на работе и выплатить зарплату за период с 16 августа. Также Романов хотел, чтобы основатель Xsolla Александр Агапитов публично принёс извинения перед 150 уволенными сотрудниками и выплатил один миллион рублей в качестве моральной компенсации.
Представители Xsolla отметили, что мнение Агапитова не отражает позицию компании, а он сам не проживает в России, из-за чего не может прийти в суд. Также они заявили, что Романова никто не увольнял, а он принял такое решение самостоятельно.
Уволенный сотрудник сообщил, что его уволили двумя приказами, первый из которых он отказался подписывать. Ему пришлось согласиться со вторым из-за угроз внесения в чёрный список, из-за чего он не смог устроиться на новую работу.
В августе Александр Агапитов отправил письмо об увольнении 147 сотрудникам пермского офиса. Это случилось после того, как «команда биг дата проанализировала активности» в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах и пометила его как «невовлечённого и малопродуктивного».
Пользователи соцсетей посчитали такое увольнение циничным по отношению к сотрудникам: массовая рассылка со списком в конце, упоминание «биг даты» в качестве оценки качества работы и «пассивно-агрессивный» тон сообщения вызвали критику. А «анализ вовлечённости и продуктивности» стал поводом для шуток.
Это далеко не единственное возможное объяснение. Я ещё как минимум несколько могу придумать.
Например, то что его ребёнок ходит в школу в этом районе, и вообще в целом для семьи и для него территориально это удобнее (кому-то может показаться пустяком, но некоторые о таком действительно волнуются).
Или у него остались интересные ему проекты в этой фирме.
Или ему нравится коллектив, исключая начальство.
Или предложение значительно более заманчивое, чем могут предложить в других местах.
Что за бред я прочитал
- Ты можешь кататься в офис в любой район города
- Программисты уже давно могут работать из дома бОльшую часть времени
- Интересные ему проекты - о да а больше таких же интересных проектов на таком огромном айтишном рынке нет. Только в xsolla
- То же самое про коллектив
- То же самое про заманчивые предложения
Да, так)) Компания может заплатить компенсации через суд + расходы на юристов + суд всё равно восстановит в должности работника. Если суды будут идти полгода, то работнику компенсируют по его средней зарплате всё время, что он не работал.
В России очень жёсткий ТК, у работников широкие права и их можно отстаивать. Это работает. Компаниям выгоднее идти на досудебку и предлагать компенсацию сразу.
Вообще, суд почти всегда встаёт на сторону работника, особенно при незаконном увольнении. Вот Вы найдите статью в Трудовом Кодексе, где написано, что можно уволить за "невовлечённость". Её просто нет.
А вот эти вот причины увольнения, да, существуют:
1. Работник не соответствует должности.
2. Сотрудник без уважительных причин не делает свою работу – неоднократно и при этом уже имеет выговор, предупреждение.
должны быть подтверждены конкретными документами.
Ёбаное мнение биг даты - никакой не документ.