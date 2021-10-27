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Новости
Sasha Shambilova

Xsolla восстановит в должности программиста, которого уволили после письма о «невовлечённости» Статьи редакции

Иван Романов требовал моральную компенсацию в размере одного миллиона рублей, но стороны заключили мировое соглашение в суде.

62 62 комментария
4440 просмотров

Компания Xsolla в Перми согласилась вернуть на работу уволенного программиста Ивана Романова после того, как тот подал в суд на компанию. На предварительном заседании стороны договорились о мировом соглашении. Компания также признает, что программист продуктивен и вовлечён в работу. Об этом сообщает РБК.

Романов требовал от Xsolla компенсацию морального вреда по иску о защите чести и достоинства. Он попросил признать указ об увольнении о «невовлечённости» незаконным, восстановить его на работе и выплатить зарплату за период с 16 августа. Также Романов хотел, чтобы основатель Xsolla Александр Агапитов публично принёс извинения перед 150 уволенными сотрудниками и выплатил один миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Представители Xsolla отметили, что мнение Агапитова не отражает позицию компании, а он сам не проживает в России, из-за чего не может прийти в суд. Также они заявили, что Романова никто не увольнял, а он принял такое решение самостоятельно.

Уволенный сотрудник сообщил, что его уволили двумя приказами, первый из которых он отказался подписывать. Ему пришлось согласиться со вторым из-за угроз внесения в чёрный список, из-за чего он не смог устроиться на новую работу.

В августе Александр Агапитов отправил письмо об увольнении 147 сотрудникам пермского офиса. Это случилось после того, как «команда биг дата проанализировала активности» в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах и пометила его как «невовлечённого и малопродуктивного».

IT-компания Xsolla уволила 150 «невовлечённых и…
В соцсетях критикуют решение компании за «пассивную агрессию», рекомендуют обращаться в суд и…
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Пользователи соцсетей посчитали такое увольнение циничным по отношению к сотрудникам: массовая рассылка со списком в конце, упоминание «биг даты» в качестве оценки качества работы и «пассивно-агрессивный» тон сообщения вызвали критику. А «анализ вовлечённости и продуктивности» стал поводом для шуток.

Биг дата говорит, что вы петух: массовое…
А заявление главы компании «Въ***айте или уё***айте» только придало обсуждению второе дыхание в…
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#новости #бизнес #xsolla

62 62 комментария
19
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Трансгендолёт

Xsolla согласилась восстановить в должности программиста

Щас бы возвращаться, когда тебя с такими дифирамбами увольняли и такими хуями крыли. Неужели настолько низкая самооценка у человека?

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39
Командный американец

Либо ему согласились выплатить хорошие дивиденды а после он просто уволится по собственному

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16
Имя И Фамилия

Есть мнение, что он не особо хороший специалист и просто не прошёл бы в другие конторы, которые переманивали уволенных на хайпе

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0
Командный американец

Это далеко не единственное возможное объяснение. Я ещё как минимум несколько могу придумать.
Например, то что его ребёнок ходит в школу в этом районе, и вообще в целом для семьи и для него территориально это удобнее (кому-то может показаться пустяком, но некоторые о таком действительно волнуются).
Или у него остались интересные ему проекты в этой фирме.
Или ему нравится коллектив, исключая начальство.
Или предложение значительно более заманчивое, чем могут предложить в других местах.

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11
Иван Грозный

для него территориально это удобнее

я вообще не рассматриваю оферы более чем в десяти минутах пешком от дома

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2
Командный американец

Поэтому ты так часто переезжаешь?

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0
Иван Грозный

не. уже почти 10 лет в одном месте работаю

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0
Слава Инженеров

понятно, трудовая колония

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0
Пётр Козлов

Что за бред я прочитал

- Ты можешь кататься в офис в любой район города
- Программисты уже давно могут работать из дома бОльшую часть времени
- Интересные ему проекты - о да а больше таких же интересных проектов на таком огромном айтишном рынке нет. Только в xsolla
- То же самое про коллектив
- То же самое про заманчивые предложения

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1
Имя И Фамилия

Да я же ничего не утверждаю, лол.

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–1
Gedevan

А что вы делаете?

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–1
Имя И Фамилия

Мнение высказываю, букавы умеем читать?

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–1
Gedevan

букавы умеем читать?

Умеем, а вот вы похоже их писать не научились. Я вам скажу что вы делаете, хуйню пишете о неизвестном вам человеке а потом переобуваетесь.

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–1
Имя И Фамилия

Не надо приписывать мне то, что я не писал

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–1
Gedevan

Понятно, дурочку включил, норм стратегия, иногда прокатывает.

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0
Имя И Фамилия

@Санитар @Вахтёр

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–2
New

То есть "дурочку включил" - это обзывательство по твоему?

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–1
Имя И Фамилия

Нет, просто так тэгнул, всё норм

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–1
New

бывает

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–1
Имя И Фамилия

Рука дрогнула

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2
New

ахаххаха

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0
Задумчивой Кот

Скорее 3х от прошлой зарплаты предложили, чтобы вернулся и старательно делал вид что там все замечательно.

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0
Командный американец

Когда решил въёбывать, а не уёбывать.

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6
Марк Туллий

Скорее всего он возвращается, получает какие-то выплаты, работает до бонусов и увольняется.
Я думаю, сотрудник не дурак

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5
Nick Rosenberg

Скорее всего ему хуй за шиворот, а не бонусы.

Ответить
0
Марк Туллий

А ты че такой злой

Ответить
0
Nick Rosenberg

Реалист прост.

Ответить
0
Марк Туллий

Да не, не реалист, просто злой че-то какой-то
Осенняя хандра — сходи отдохни, чаю выпей

Ответить
2
Nick Rosenberg

А я смотрю ты большой спец по русским стартапам с поехавшими царьками во главе?

Ответить
0
Командный американец

Ты не понимаешь как это работает. Чувак выходит в суд, компания знает что не права, и предлагает мировое соглашение. Кроме восстановления в должности там, вероятно, была ещё и денежная компенсация)) Потому что через решение суда чувак бы поимел эту компанию по полной.

Ответить
2
Трансгендолёт

Хорошо, если так.

Ответить
0
Командный американец

Да, так)) Компания может заплатить компенсации через суд + расходы на юристов + суд всё равно восстановит в должности работника. Если суды будут идти полгода, то работнику компенсируют по его средней зарплате всё время, что он не работал.
В России очень жёсткий ТК, у работников широкие права и их можно отстаивать. Это работает. Компаниям выгоднее идти на досудебку и предлагать компенсацию сразу.

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1
Командный американец

При этом в абсолютном большинстве случаев работник легко выиграет такой суд с работодателем и получит больше чем 3 оклада, положенные при сокращении.

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2
Командный американец

Наоборот.

Теперь к нему вообще будут бояться подходить. Всё правильно сделал.

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1
Danil Kuznetsov

Потому что как можно выплатить зарплату уволенному сотруднику? Он восстанавливается, получает деньги за все эти месяцы и уходит в закат сразу же

Ответить
0
Andrey Saksonov

так он получит компенсацию и зарплату за это время, а после этого можно и по собственному уволиться - в этом вся суть трудовых тяжб

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Это можно воспринимать иначе. Из принципа заставил охуевшую контору себя нанять и извиняться.

Ответить
–1
Командный американец

Ой-ой, что это такое? Неужели бигдата соснула у ТК? Неожиданно!

Ответить
38
Командный американец

Представители Xsolla отметили, что мнение Агапитова не отражает позицию компании, а сам не проживает в России

Что за отмазки в стиле "уволен две недели назад"?

Ответить
14
Plan 🇧&🇨

представители Теслы сообщили, что Маск какой-то хуй с горы

Ответить
3
anvarich

Хоть один на принцип пошел из 150 тел

Ответить
6
Llaren Hlaalo

Хз. Мб зп там супер классная, но как много людей вернётся на работу, где тебя с большой вероятностью сверху хейтят ?

Ответить
0
Катюшка Фролова

Он вернется, получит зп за незаконное увольнение и уволится сам.

Ответить
14
Llaren Hlaalo

Ха, ну тогда хорошо, что суд на защите интересов граждан России. (unironically)

Ответить
1
Командный американец

Вообще, суд почти всегда встаёт на сторону работника, особенно при незаконном увольнении. Вот Вы найдите статью в Трудовом Кодексе, где написано, что можно уволить за "невовлечённость". Её просто нет.

А вот эти вот причины увольнения, да, существуют:

1. Работник не соответствует должности.

2. Сотрудник без уважительных причин не делает свою работу – неоднократно и при этом уже имеет выговор, предупреждение.

должны быть подтверждены конкретными документами.

Ёбаное мнение биг даты - никакой не документ.

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1
Командный американец

мнение Агапитова не отражает позицию компании

Чуть что, агапит и тинёк не отражают мнение компании

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3
Командный американец

Там юристы компании сами ужаснулись от объёма возможных претензий =)))

Ответить
1
solawind

Так бы и писали — просто пиздуны в интернет)
А сколько гонору было

Ответить
1
Командный американец

чёрный список

Байки украинского ИТ?

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2
Командный американец

Эйчары действительно общаются между собой, но мнение эйчаров из этой конторы вряд ли сейчас кого-то волнует на рынке.

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2
Командный американец

Народный фольклёр

Ответить
0
Командный американец

В чёрном чёрном городе, на чёрной улице, у старого злого эйчара есть чёрный чёрный список...

Ответить
1
Командный американец

моя биг дата сообщает шо они ебобо

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2
Командный американец

Гениально. Теперь его будут драть на работе как не в себя

Ответить
0
Командный американец

Не будут.

Ответить
1
Командный американец

Ради этого и вернулся

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0
Командный американец

Начнёт итальянскую забастовку. Будет делать всё строго по инструкции, компания сама рано или поздно предложит ему ещё несколько окладов, чтобы уволился по собственному))

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0
Коровка говорит мууу

Какие лапочки 🙃😍🥰

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0
Nick Rosenberg

Представители Xsolla отметили, что мнение Агапитова не отражает позицию компании

Ахахах, ну да, ну да. Просто какой-то рядовой чел ничего не значащую рассылку сделал.

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0
Ипполит Воробьянинов

С одной стороны — «да». А с другой — «почему бы и нет?»

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0
Виктор Огай

То есть остальные 146 все-таки пинали цилиндрический предмет на работе?

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0
Vyacheslav Khristolyubov

Также они заявили, что Романова никто не увольнял, а он принял такое решение самостоятельно.

Ему пришлось согласиться со вторым из-за угроз внесения в чёрный список, из-за чего он не смог устроиться на новую работу.

Best practice российского HR’а..

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0
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