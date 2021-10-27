Иван Романов требовал моральную компенсацию в размере одного миллиона рублей, но стороны заключили мировое соглашение в суде.

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Компания Xsolla в Перми согласилась вернуть на работу уволенного программиста Ивана Романова после того, как тот подал в суд на компанию. На предварительном заседании стороны договорились о мировом соглашении. Компания также признает, что программист продуктивен и вовлечён в работу. Об этом сообщает РБК.

Романов требовал от Xsolla компенсацию морального вреда по иску о защите чести и достоинства. Он попросил признать указ об увольнении о «невовлечённости» незаконным, восстановить его на работе и выплатить зарплату за период с 16 августа. Также Романов хотел, чтобы основатель Xsolla Александр Агапитов публично принёс извинения перед 150 уволенными сотрудниками и выплатил один миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Представители Xsolla отметили, что мнение Агапитова не отражает позицию компании, а он сам не проживает в России, из-за чего не может прийти в суд. Также они заявили, что Романова никто не увольнял, а он принял такое решение самостоятельно.

Уволенный сотрудник сообщил, что его уволили двумя приказами, первый из которых он отказался подписывать. Ему пришлось согласиться со вторым из-за угроз внесения в чёрный список, из-за чего он не смог устроиться на новую работу.

В августе Александр Агапитов отправил письмо об увольнении 147 сотрудникам пермского офиса. Это случилось после того, как «команда биг дата проанализировала активности» в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах и пометила его как «невовлечённого и малопродуктивного».