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Новости
Сергей Исенеков

В США и Европе арестовали 150 торговцев оружием и наркотиками в даркнете. Изъято 26 млн евро и 230 кг наркотиков Статьи редакции

В спецоперации участвовали следователи из США, Австралии, Германии, Франции, Италии и других стран.

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Генеральный прокурор США Лиза Монако во время пресс-конференции, посвящённой международной спецоперации Фото UPI

Среди арестованных — 65 человек в США, 47 в Германии, 24 в Великобритании, четверо в Италии, четверо в Нидерландах, трое во Франции, двое в Швейцарии и один в Болгарии. Почти все они были крупными продавцами на площадке DarkMarket. Об этом рассказал Европол.

Операция Dark HunTor — результат совместной работы представителей различных спецслужб. Среди них ФБР, следователи из Австралии и ряда стран Европы. Она была нацелена на поимку преступников из Австралии, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Швейцарии, Великобритании и других стран.

У операции Dark HunTor была только одна чёткая цель — выследить продавцов, покупателей и поставщиков наркотиков, которые скрывались всё это время в даркнете, и убедиться, что они не нашли новую платформу для продажи.

Лиза Монако
генеральный прокурор США

В ходе спецоперации изъяли более 26 миллиона евро в виде наличных и криптовалюты, 234 килограмма наркотиков, включая 32,5 килограмма экстази и 152 килограммов амфетамина, а также 45 единиц огнестрельного оружия.

Международное расследование длилось на протяжении 10 месяцев под руководством немецких правоохранительных органов. «В даркнете осуществляется значительная доля операций по продаже нелегального оружия, наркотиков и данных украденных кредитных карт», — рассказали следователи из Германии.

В сентябре 2020 года в США, Германии, Нидерландах, Великобритании, Австрии и Швеции арестовали 179 торговцев наркотиками и оружия в даркнете. У задержанных изъяли более 6,5 миллионов долларов наличными и в виртуальной валюте, 500 килограммов наркотиков, а также 64 единицы огнестрельного оружия.

#новости #сша #даркнет

13 13 комментариев
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Командный американец

убедиться, что они не нашли новую платформу для продажи.

Приходите к нам на гидру, крыша от ФСБ, низкие цены и вот это всё.

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3
Командный американец

бля, опять наркотики и оружие подорожают?

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2
Командный американец

еще и в биткоинах платить, боже мой...

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0
Последствия Диморфизма

И биткоин подешевеет. Сливай

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0
Bad Mother Fucker

то есть на каждого торговца приходится 0,3 ствола, 170 тыщ баксов и 1,5 кг мета

заебись раскрыли

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2
Командный американец

скучный вторник

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0
Иван Грозный

1,5 кг мета

не так уж и плохо

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0
Bad Mother Fucker

тебе на сколько хватит?

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0
Сергей Анонимович

Охранники склада вещдоков потирают руку

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1
Последствия Диморфизма

А что титов?

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0
Командный американец

В спецоперации участвовали следователи из США, Австралии, Германии, Франции, Италии и Донбасса.

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0
Командный американец

Донбасса?

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0
Андрей

В Петербурге с наркотиками задержали представителей Кадырова

один съебнул)

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