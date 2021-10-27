В США и Европе арестовали 150 торговцев оружием и наркотиками в даркнете. Изъято 26 млн евро и 230 кг наркотиков Статьи редакции
В спецоперации участвовали следователи из США, Австралии, Германии, Франции, Италии и других стран.
Среди арестованных — 65 человек в США, 47 в Германии, 24 в Великобритании, четверо в Италии, четверо в Нидерландах, трое во Франции, двое в Швейцарии и один в Болгарии. Почти все они были крупными продавцами на площадке DarkMarket. Об этом рассказал Европол.
Операция Dark HunTor — результат совместной работы представителей различных спецслужб. Среди них ФБР, следователи из Австралии и ряда стран Европы. Она была нацелена на поимку преступников из Австралии, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Швейцарии, Великобритании и других стран.
В ходе спецоперации изъяли более 26 миллиона евро в виде наличных и криптовалюты, 234 килограмма наркотиков, включая 32,5 килограмма экстази и 152 килограммов амфетамина, а также 45 единиц огнестрельного оружия.
Международное расследование длилось на протяжении 10 месяцев под руководством немецких правоохранительных органов. «В даркнете осуществляется значительная доля операций по продаже нелегального оружия, наркотиков и данных украденных кредитных карт», — рассказали следователи из Германии.
В сентябре 2020 года в США, Германии, Нидерландах, Великобритании, Австрии и Швеции арестовали 179 торговцев наркотиками и оружия в даркнете. У задержанных изъяли более 6,5 миллионов долларов наличными и в виртуальной валюте, 500 килограммов наркотиков, а также 64 единицы огнестрельного оружия.