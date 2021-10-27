В спецоперации участвовали следователи из США, Австралии, Германии, Франции, Италии и других стран.

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Генеральный прокурор США Лиза Монако во время пресс-конференции, посвящённой международной спецоперации Фото UPI



Среди арестованных — 65 человек в США, 47 в Германии, 24 в Великобритании, четверо в Италии, четверо в Нидерландах, трое во Франции, двое в Швейцарии и один в Болгарии. Почти все они были крупными продавцами на площадке DarkMarket. Об этом рассказал Европол.

Операция Dark HunTor — результат совместной работы представителей различных спецслужб. Среди них ФБР, следователи из Австралии и ряда стран Европы. Она была нацелена на поимку преступников из Австралии, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Швейцарии, Великобритании и других стран.

У операции Dark HunTor была только одна чёткая цель — выследить продавцов, покупателей и поставщиков наркотиков, которые скрывались всё это время в даркнете, и убедиться, что они не нашли новую платформу для продажи.

Лиза Монако

генеральный прокурор США



В ходе спецоперации изъяли более 26 миллиона евро в виде наличных и криптовалюты, 234 килограмма наркотиков, включая 32,5 килограмма экстази и 152 килограммов амфетамина, а также 45 единиц огнестрельного оружия.

Международное расследование длилось на протяжении 10 месяцев под руководством немецких правоохранительных органов. «В даркнете осуществляется значительная доля операций по продаже нелегального оружия, наркотиков и данных украденных кредитных карт», — рассказали следователи из Германии.