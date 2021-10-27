Три американские школы запретили костюмы из «Игры в кальмара» на Хэллоуин из-за «агрессивного послания» Статьи редакции
Школы ввели запрет после того, как дети придумали свою версию игры из сериала.
Под запрет попали зелёные спортивные костюмы игроков и розовые комбинезоны надзирателей в трёх начальных школах в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает CNY Central со ссылкой на письмо администрации.
В нём сказано, что после просмотра сериала дети придумали свою версию игры на выживание. Администрации школ опасаются, что она может быть опасной и насильственной, поэтому решили запретить хэллоуинские костюмы по мотивам «Игры в кальмара».
Также в школах уточнили, что костюмы в целом не должны быть слишком страшными и кровавыми, чтобы не пугать детей. Более того, на Хэллоуин нельзя приносить вещи, напоминающие оружие — игрушечные мечи или пистолеты.
13 октября Netflix объявил, что корейский драматический сериал «Игра в кальмара» стал самый популярным в истории сервиса — его посмотрели на 111 миллионах аккаунтов. Достижение закрепило за ним титул интернет-феномена.