Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":860,"title":"\u041f\u043e\u043b\u0451\u0442 \u043a \u042e\u043f\u0438\u0442\u0435\u0440\u0443 \u0432 \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u043b\u0438\u0437\u0435 \u0412\u0430\u043d\u0433\u0435\u043b\u0438\u0441\u0430. \u041a\u043e\u0434\u0437\u0438\u043c\u0430 \u0443\u0436\u0435 \u0437\u0430\u0446\u0435\u043d\u0438\u043b","url":"\/redirect?component=advertising&id=860&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/450423-poslushat-novoe-kosmicheskaya-opera-ot-sozdatelya-saundtreka-k-begushchemu-po-lezviyu&placeBit=1&hash=d7cf24ebd26468490c3963a5f0d2007e10183cc7470e797c409220708a49a72a","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Три американские школы запретили костюмы из «Игры в кальмара» на Хэллоуин из-за «агрессивного послания» Статьи редакции

Школы ввели запрет после того, как дети придумали свою версию игры из сериала.

31 31 комментарий
1473 просмотров
Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Под запрет попали зелёные спортивные костюмы игроков и розовые комбинезоны надзирателей в трёх начальных школах в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает CNY Central со ссылкой на письмо администрации.

В нём сказано, что после просмотра сериала дети придумали свою версию игры на выживание. Администрации школ опасаются, что она может быть опасной и насильственной, поэтому решили запретить хэллоуинские костюмы по мотивам «Игры в кальмара».

Игра не подходит для перемен, её не следует обсуждать в школе. Тематические костюмы нарушают наши правила из-за потенциально агрессивного послания.

из письма администрации школы

Также в школах уточнили, что костюмы в целом не должны быть слишком страшными и кровавыми, чтобы не пугать детей. Более того, на Хэллоуин нельзя приносить вещи, напоминающие оружие — игрушечные мечи или пистолеты.

13 октября Netflix объявил, что корейский драматический сериал «Игра в кальмара» стал самый популярным в истории сервиса — его посмотрели на 111 миллионах аккаунтов. Достижение закрепило за ним титул интернет-феномена.

«Игра в кальмара»: южнокорейский сериал о…
Фанаты строят теории на основе цвета костюмов персонажей, воспроизводят игру «Сахарные соты» из…
tjournal.ru

#новости #игравкальмара #сша

31 31 комментарий
8
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
31 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Командный американец

нарушают наши правилам из-за потенциально агрессивного послания.

потенциально агрессивного послания

Тут чёт они даже наших законодателей переплюнули. Мыслепреступление какое-то.

Ответить
10
Сальвадор Лемонес

Но ты чуешь? Три школы, а не конгресс сша.

Ответить
7
Командный американец

Ты нашу думу видел? Там как раз что-то уровня школьных училок.

Ответить
2
Сальвадор Лемонес

То-то и оно.

Ответить
0
Никита Борисова

Школьных школьников.

Ответить
0
александр александр

а какая разница?

Ответить
0
Командный американец

наши ответят, не переживай так

Ответить
0
Командный американец
Ответить
2
Командный американец

как там на Украине погода?

Ответить
0
Командный американец

Замерзаем, ждём кредитов из ЕС

Ответить
1
Командный американец

Хотим в состав России

Ответить
2
Командный американец

Как-то ты ненастоящий украинец.

Ответить
1
Командный американец

Тиха

Ответить
0
Командный американец

Я НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

Ответить
1
Командный американец

Все правильно сделал

Ответить
1
Командный американец

Понимаю, мы все хотим объединения.

Ответить
0
Сталин спас Россию

Я не хочу

Ответить
0
Командный американец

ну дак ты в Казахстане.

Ответить
0
Командный американец

Лось тоже любила в прикинуться россиянкой и порвать пару-десяток пердаков, жаль она теперь тебя не уравновешивает

Ответить
1
Командный американец

Не переживаю, но таких занятных формулировок не припомню.

Ответить
0
Командный американец

Давайте так, например, ножи запретим, ведь они имеют потенциально агрессивное применение.

Ответить
0
Командный американец

Тупые совки запороли идею самого топ костюма

Ответить
9
Анастасия Лукьянова

И самого не замороченного в исполнении

Ответить
3
Ян Фёдоров

самого неоригинального

Ответить
1
Командный американец

предлагаю запретить физ-ру

Ответить
3
Командный американец

Если бы я жил в Америке, то пришёл бы в костюме русского

Ответить
1
PRIME XXVII

Хэллоуин хорошее время для массшутинга.

Ответить
0
Alice Khip

наши правилам

Поправьте

Ответить
0
Андрей Парусников

букмейкеры принимают ставки на шутинги в костюмах кальмаров на хэллоуин??

Ответить
0
Командный американец

после просмотра сериала дети придумали свою версию игры на выживание

С этими иховыми массшутингами учёба и так напоминает игру на выживание

Ответить
0
C'est la vie

Тем временем в России:

Сотрудники ГИБДД сняли свою версию «Игры в…
Сотрудники ГИБДД Красноярского края представили пародию на сериал «Игра в кальмара». Ролик они…
regnum.ru
Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 31 комментарий
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null