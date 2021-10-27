Школы ввели запрет после того, как дети придумали свою версию игры из сериала.

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Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Под запрет попали зелёные спортивные костюмы игроков и розовые комбинезоны надзирателей в трёх начальных школах в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает CNY Central со ссылкой на письмо администрации.

В нём сказано, что после просмотра сериала дети придумали свою версию игры на выживание. Администрации школ опасаются, что она может быть опасной и насильственной, поэтому решили запретить хэллоуинские костюмы по мотивам «Игры в кальмара».

Игра не подходит для перемен, её не следует обсуждать в школе. Тематические костюмы нарушают наши правила из-за потенциально агрессивного послания. из письма администрации школы

Также в школах уточнили, что костюмы в целом не должны быть слишком страшными и кровавыми, чтобы не пугать детей. Более того, на Хэллоуин нельзя приносить вещи, напоминающие оружие — игрушечные мечи или пистолеты.