Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":867,"title":"TJ \u0438\u0449\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043b\u043e\u043d\u0433\u0440\u0438\u0434\u043e\u0432: \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440\u044b \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=867&url=https:\/\/tjournal.ru\/team\/458238-ishchem-redaktora-otdela-longridov-nuzhno-pisat-operativnye-razbory-o-mirovyh-sobytiyah&placeBit=1&hash=10de05da23b939f2b8da1ed8ceea3dd605601445820aa5aceb4d8550ae1880a3","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

На Google составили протокол за повторное неудаление запрещённой информации. Компании грозит штраф в 1/10 оборота в РФ Статьи редакции

Роскомнадзор сообщил, что Google не удалил более 2,4 тысячи незаконных материалов.

26 26 комментариев
2094 просмотров

Протокол передадут в суд, за повторное неудаление запрещённой информации Google грозит штраф от 1/20 до 1/10 от оборота корпорации в России. Это первое требование Роскомнадзора применить «оборотный штраф». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно регулятору, компания «систематически» не удаляет незаконные материалы. Сейчас их больше 2,4 тысячи, в том числе:

  • пропаганда экстремистов и террористов, разжигающих религиозную рознь или героизирующих преступников;
  • пропаганда «индифферентного отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних». В качестве примеров Роскомнадзор приводит «зацепинг» и «руфинг»;
  • контент, отрицающий опасность Covid-19, и ложная информация о. приодных и техногенных катастрофах;
  • пропаганда наркотиков;
  • призывы к участию в несанкционированных акциях протеста несовершеннолетних.

С начала 2021 года на Google составили 16 протоколов за неудаление запрещённой информации. Их общая сумма — 32,5 миллиона рублей. В компании сообщали, что оплатили все штрафы, вступившие в силу.

5 октября «Ведомости» сообщили, что Роскомнадзор планирует применить «оборотный штраф» к Facebook, хотя компания удалила запрещённый контент.

#новости #google

26 26 комментариев
9
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Командный американец

Нашли себе новую нефтяную скважину

Ответить
20
Bad Mother Fucker

что же делать-то теперь

Ответить
0
Командный американец

полная остановка работы гугл в России

Ответить
39
Ху Эмай

Им еще пока 9/10 оставили.

Ответить
0
Shenmue

Welcom Harmony

Ответить
0
aliftin

Меня поисковик в браузере на yandex и привыкать.

Ответить
–3
Bad Mother Fucker

спасибо, тарищ майор, но нет

Ответить
8
aliftin

Жаль конечно, но вы все таки подумайте над этим.

Ответить
1
Командный американец

Одна шестая штрафует на одну десятую

Ответить
6
испанский смех

где те, кто смеялся над первыми штрафами в 5000 рублей год назад?

Ответить
4
Ху Эмай

Они среди нас

Ответить
3
Гамадрил

дыня импостер

Ответить
1
Командный американец

1/10 оборота залупы воротником

Ответить
1
Vasily Mordovin

Десятина

Ответить
1
Nick Rosenberg

Интересно, когда там уже америкосы впрягутся за свой бизнес?

Ответить
1
Arthur Zugrov

Вообще да, странно, рано или поздно дяди должны вмешаться. И рычаги воздействия имеются в виде зарубежных счетов некоторых товарищей.

Ответить
0
Shenmue

Goodbyele.ru ред.

Ответить
0
Bad Mother Fucker

а почему прическа такая странная?

Ответить
0
Командный американец

Горшок реинкарнировал.

Ответить
1
Командный американец

Гугл в курсе?

Ответить
0
Командный американец

Буква Ю

Ответить
0
Юлия Рябова

ох уж этот гугл!

Ответить
0
Командный американец

героизирующих преступников

это они о Навальном, что ли? Первый раз такую формулировку вижу

Ответить
0
Александр Федоров

А толку? Гугл заберет себе этот штраф с выручки от клиентов

Ответить
–1
Командный американец

Ага, с пользователя будут брать на 10% больше за гугл запросы, или за входящие письма в гмейле.....

Ответить
0
Selfish Ledger

32 миллиона рублей штрафов это пол ляма долларов. Это как слону дробина, они за день больше денег на одном youtube в России делают.

Ответить
–2
Написать комментарий...
Читать все 26 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null