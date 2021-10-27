Роскомнадзор сообщил, что Google не удалил более 2,4 тысячи незаконных материалов.

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Протокол передадут в суд, за повторное неудаление запрещённой информации Google грозит штраф от 1/20 до 1/10 от оборота корпорации в России. Это первое требование Роскомнадзора применить «оборотный штраф». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно регулятору, компания «систематически» не удаляет незаконные материалы. Сейчас их больше 2,4 тысячи, в том числе:

пропаганда экстремистов и террористов, разжигающих религиозную рознь или героизирующих преступников;

пропаганда «индифферентного отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних». В качестве примеров Роскомнадзор приводит «зацепинг» и «руфинг»;

контент, отрицающий опасность Covid-19, и ложная информация о. приодных и техногенных катастрофах;

пропаганда наркотиков;

призывы к участию в несанкционированных акциях протеста несовершеннолетних.

С начала 2021 года на Google составили 16 протоколов за неудаление запрещённой информации. Их общая сумма — 32,5 миллиона рублей. В компании сообщали, что оплатили все штрафы, вступившие в силу.