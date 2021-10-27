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Новости
Sasha Shambilova

Эрмитаж пожаловался в прокуратуру на посетителя, который повесил свой портрет в Военной галерее Статьи редакции

Музей попросил проверить его действия и выяснить, не оскорбил ли он память защитников Отечества.

Фото из инстаграма Смородина

Портрет в Военной галерее 1812 года обнаружила смотрительница зала и тут же его сняла. В Эрмитаже просят проверить действия посетителя на «предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества». Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным «Бумаги», автор акции — Кирилл Смородин. О том, что он повесил свой портрет, стилизованный под участников войны 1812 года, он сообщил в инстаграме 20 октября. Сейчас пост недоступен.

В Эрмитаж он пришёл вместе с подругой-фотографом. В посте Смородин написал, что решился на этот поступок, когда прогуливался по музею и подумал: «А почему здесь нет моего портрета?».

Фото из инстаграма Смородина

#новости #петербург

1204 просмотров
63 63 комментария
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63 комментария
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Командный американец

Долбаебам нет покоя

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14
Командный американец

удивительно, но это работает в обе стороны в этой истории

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20
Командный американец

В 3 стороны. Третья сторона - комментатор этой новости

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0
Командный американец

наблюдатель разве является стороной конфликта?

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0
Федя Прозоров

Думаю, перформанс был на уровне «Воображаемого музея» Кабакова, но что-то пошло не так

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0
Командный американец

Это что оскорбление в официальном подсайте от Ростислава?
Бунт?

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2
Командный американец

чё?

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1
Командный американец

Через плечо

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3
Командный американец

Хуй в очко

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4
Ваша Закладко

в культстолице

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1
aliftin

Ветераны 1812 года определённо будут в ярости.

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18
испанский смех

когда узнают!

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1
Командный американец

Вы понимаете, связь с тем светом нестабильная, обычно мы передаём туда послания вместе с людьми при смерти. У вас есть на примете такие?

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1
испанский смех
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0
Даниил Николаев

они ему обязательно приснятся

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

выяснить, не оскорбил ли он память защитников Отечества.

Бля, я сегодня яйца всмятку хотел сварить, а получились вкрутую. Надо выяснить, не оскорбил ли я память защитников отечества.

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14
Nick Rosenberg

В блокадном Ленинграде люди обои жрали, а ты яйца варишь, конечно оскорбил!

Ответить
7
Сальвадор Лемонес

МНЕ ПИЗДЕЦ

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1
Сальвадор Лемонес

Дались мне эти яйца нахуй, хотел же бересты погрызть да снегом растопленным запить. Нет, блять, ДАВАЙ ПОЖИРУЕМ

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5
Nick Rosenberg

Записывай извинения теперь.

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1
Сальвадор Лемонес
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4
Командный американец

Перед мной тоже пусть извинится. Я верующий, у меня пост.

НЕХОЙ ПРИ МНЕ ЯЙЦА ЕСТЬ, НА ЯЙЦА ГРЕХОВНЫЕ МЫСЛИ СРАМНЫЕ СОВРАЩАТЬ

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0
Сальвадор Лемонес
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2
Даниил Николаев

краткость - сестра таланта

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1
Трансгендолёт

Я вчера хлеб выбросил с плесенью. Это попадает под неуважение к блокадникам и защитникам Ленинграда, не в курсе?

Ответить
3
Трансгендолёт

Так ладно, сверху уже пояснили, мне тоже пиздец

Ответить
2
Ху Эмай

Кстати на счет хлеба и блокадников. Я помню нам в школе мозги промывали на эту тему, а у меня бабушка блокадница. Она когда хлеб выкидывала, я ее спросил, вот нас в школе ругают за такое, типа оскорбляем блокадников. Она грит, типа они там че ебанулись что ли, блокада давно прошла, сейчас хлеба дохуя уже, не надо хуйней этой заниматься.

Ответить
4
Трансгендолёт

У нас в школе похожая тема была, позвали ветерана и начали втирать по корку хлеба и ее важность, а он такой — а мы воевали чтобы вы хлеб не жалели и жили хорошо.

Ответить
3
Andrew Voronin

Кстати, я сам мать блокадника.

Ответить
1
Ху Эмай

Это не так работает. Ты сначала ставишь лайк, потом пишешь хуйню и тогда я тоже тебе ставлю лайк.

Ответить
0
Командный американец

Блять, прокуратура теперь должна проверять не оскорбился ли кто-нибудь. Каким образом? Будут ходить по улицам и спрашивать прохожих не оскорбились ли они?
И где они найдут ветеранов 1812 года? Некромант у них в штате есть?

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5
Командный американец

К осуждённому историку Соколову поедут, будут его опрашивать, не оскорбился ли он

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2
Командный американец

Можно ещё у Понасенкова спросить

Ответить
2
groostlan

страна оскорблённых

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4
испанский смех

обиженных

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1
Llaren Hlaalo

Смородин написал, что решился на этот поступок, когда прогуливался по музею и подумал: «А почему здесь нет моего портрета?».

Действительно...хммм..

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3
Командный американец
Ответить
2
Камнем вниз

картинка вполне тянет на экстремизм

Ответить
1
Федя Прозоров

Ветеран Ватерлоо Игорь Мойтянко уже написал заявление

Ответить
2
Сталин спас Россию

У вас там в России приступ массовой шизы штоле)

Ответить
0
Bad Mother Fucker

у кого у вас

ты с кем разговариваешь

Ответить
4
Сталин спас Россию

С твоей мамкой

Ответить
0
Bad Mother Fucker

зачем тебе моя мамка, ты же пидор

Ответить
1
Сталин спас Россию

Чтобы ногти на ногах обгрызала, мне лень их стричь

Ответить
1
Bad Mother Fucker

попроси нурсултана абишевича

Ответить
1
Сталин спас Россию

Он не хочет

Ответить
1
Bad Mother Fucker

но с ним у тебя больше шансов

Ответить
0
Командный американец

%шутка про то, что мамка напоминает мужика% 🤡🤡🤡

Ответить
0
Командный американец

Зачем казахи изучают конституцию российской шизы???

Ответить
1
Федя Прозоров

Орлов придет порядок наведет

Ответить
0
Командный американец

Щас ему ветераны пизды дадут с бастрыкиным по-быстрому

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0
Trevor Fillips

Пздц, это так ужасно, что такие милые глупости автоматически начинают считать каким-то плевком и попранием на нашу историю и отечество. Хотя я бы действительно был бы со всем этим согласен, если бы какие нибудь ебанутые начали бы там ебаться, с такими надо что-то делать, это да

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0
Sergey Michko

шаткое отечество

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0
Trevor Fillips

Да не, это просто время идиотское, скоро люди перестанут понимать друг друга окончательно

Ответить
0
Командный американец

не оскорбил ли он память защитников Отечества

не оскорбил. Оскорбляет только моргенштерн

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0
Evil Pechenka

и выяснить, не оскорбил ли он память защитников Отечества

Конечно оскорбил! Эти защитники отечества писец от всего оскорбляются. А особенно их память.

Ответить
0
Neketa Fo

Как я тебе?

Ответить
0
Командный американец

Ну, кстати, прикольный перформанс

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0
New

офигеть какой крутой.
просто вершина искусства

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0
Командный американец
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0
Plan 🇧&🇨

ребята, пока мы тут, надо что-то решать с теми, кто оскорбляет воинов Запасного полка с Куликовской битвы

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0
Антон Пострунин

Это потому что фотошоп плохой. Иначе бы не нашли, кто этих барклаев различит.

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0
Selfish Ledger

Это называется снятие с себя ответственности. Музей увидел и решил все слить на ментов ибо есть закон и это не их дело.
Так же в школах на западе детей могут забрать если ребёнок не так объяснит что ему дома родители зуб вырвали в ниточкой.
Так же закрывают глаза на гендеры. Учителю наплевать. Ребёнок назвал себя другим гендером - ок. Главное не перепутать чтобы ребёнка не оскорбить а то ответственность опять на тебе.

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–1
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