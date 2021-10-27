Музей попросил проверить его действия и выяснить, не оскорбил ли он память защитников Отечества.

Фото из инстаграма Смородина

Портрет в Военной галерее 1812 года обнаружила смотрительница зала и тут же его сняла. В Эрмитаже просят проверить действия посетителя на «предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества». Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным «Бумаги», автор акции — Кирилл Смородин. О том, что он повесил свой портрет, стилизованный под участников войны 1812 года, он сообщил в инстаграме 20 октября. Сейчас пост недоступен.

В Эрмитаж он пришёл вместе с подругой-фотографом. В посте Смородин написал, что решился на этот поступок, когда прогуливался по музею и подумал: «А почему здесь нет моего портрета?».

Фото из инстаграма Смородина