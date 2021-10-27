Эрмитаж пожаловался в прокуратуру на посетителя, который повесил свой портрет в Военной галерее Статьи редакции
Музей попросил проверить его действия и выяснить, не оскорбил ли он память защитников Отечества.
Портрет в Военной галерее 1812 года обнаружила смотрительница зала и тут же его сняла. В Эрмитаже просят проверить действия посетителя на «предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества». Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным «Бумаги», автор акции — Кирилл Смородин. О том, что он повесил свой портрет, стилизованный под участников войны 1812 года, он сообщил в инстаграме 20 октября. Сейчас пост недоступен.
В Эрмитаж он пришёл вместе с подругой-фотографом. В посте Смородин написал, что решился на этот поступок, когда прогуливался по музею и подумал: «А почему здесь нет моего портрета?».
Кстати на счет хлеба и блокадников. Я помню нам в школе мозги промывали на эту тему, а у меня бабушка блокадница. Она когда хлеб выкидывала, я ее спросил, вот нас в школе ругают за такое, типа оскорбляем блокадников. Она грит, типа они там че ебанулись что ли, блокада давно прошла, сейчас хлеба дохуя уже, не надо хуйней этой заниматься.
Это называется снятие с себя ответственности. Музей увидел и решил все слить на ментов ибо есть закон и это не их дело.
Так же в школах на западе детей могут забрать если ребёнок не так объяснит что ему дома родители зуб вырвали в ниточкой.
Так же закрывают глаза на гендеры. Учителю наплевать. Ребёнок назвал себя другим гендером - ок. Главное не перепутать чтобы ребёнка не оскорбить а то ответственность опять на тебе.