Хабаровский суд отменил решение о запрете паблика художницы Юлии Цветковой «Монологи вагины» Статьи редакции
Его заблокировали из-за «изображения женских половых органов».
Дело отправили в суд первой инстанции из-за процессуальных ошибок. Адвокат Юлии Цветковой доказал, что Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор с нарушениями. Об этом «Новой газете» рассказала мать художницы Анна Ходырёва.
По её словам, дело рассмотрели всего «за пять минут», а ещё через «пять минут» решили запретить паблик Цветковой. Это считается нарушением, на которое адвокат указал в апелляции.
Если бы апелляционной суд не отменил решение, это бы предрешило приговор по уголовному делу о распространении порнографии.
25 июня Центральный суд Комсомольска-на-Амуре признал запрещённой на территории РФ информацию в паблике во «ВКонтакте» художницы Юлии Цветковой и постановил заблокировать его.
В решении отметили, что контент из паблика «нарушает права неопределённого круга лиц, противоречит целям и задачам действующего законодательства, подрывает нравственность несовершеннолетних и создает угрозу причинения вреда их здоровью и развитию». Цель паблика — «снятие табу с женской физиологии».
Одно из предложений на скрине:
«многие считают своё тело «грязным»».
Что за Шибанько вообще поднимают темы о «грязности» тела?
Письки и попы это зоны выброса отходов. По сути это система выхлопа в природном двигателе внутреннего сгорания.
Мы же не называем Ford Mustang грязным из-за того, что у него есть выхлопные трубы.
А природа ещё и такие части тела сделала сексуальными, то есть мало того, что о функционале подумала, так ещё и о дизайне позаботилась.