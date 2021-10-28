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Новости
Sasha Shambilova

Хабаровский суд отменил решение о запрете паблика художницы Юлии Цветковой «Монологи вагины» Статьи редакции

Его заблокировали из-за «изображения женских половых органов».

20 20 комментариев
973 просмотров
Скриншот TJ

Дело отправили в суд первой инстанции из-за процессуальных ошибок. Адвокат Юлии Цветковой доказал, что Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор с нарушениями. Об этом «Новой газете» рассказала мать художницы Анна Ходырёва.

По её словам, дело рассмотрели всего «за пять минут», а ещё через «пять минут» решили запретить паблик Цветковой. Это считается нарушением, на которое адвокат указал в апелляции.

Если бы апелляционной суд не отменил решение, это бы предрешило приговор по уголовному делу о распространении порнографии.

Так что решение в Юлину пользу — это большая победа.

Анна Ходырёва
мать Юлии Цветковой

25 июня Центральный суд Комсомольска-на-Амуре признал запрещённой на территории РФ информацию в паблике во «ВКонтакте» художницы Юлии Цветковой и постановил заблокировать его.

В решении отметили, что контент из паблика «нарушает права неопределённого круга лиц, противоречит целям и задачам действующего законодательства, подрывает нравственность несовершеннолетних и создает угрозу причинения вреда их здоровью и развитию». Цель паблика — «снятие табу с женской физиологии».

#новости #блокировки

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Bad Mother Fucker

оттепель!

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10
Ваша Закладко

хабаровская ночь, свободный восток

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6
Стильная самочка орангутана

Осталось только Навального выпустить

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1
Bad Mother Fucker

Главное сейчас не бухтеть.

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3
Федя Прозоров

Текут ручьи

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0
Стильная самочка орангутана

Защёчные?

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0
Федя Прозоров

Я отказываюсь отвечать на этот вопрос

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0
Антон Лисин

К зиме письки разрешили

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4
Стильная самочка орангутана

Хоть что-то тёплое

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3
Антон Лисин

И влажное. Осталось побрить

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2
Вторичный пистолет

И помыть

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0
Вторичный пистолет

Да потерпишь.

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1
Антон Лисин

Облизывай как есть

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1
Федя Прозоров

К весне запретят

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1
DarkFire

дело рассмотрели всего «за пять минут», а ещё через «пять минут» решили запретить паблик Цветковой

Отличные работники в судах! Экономят наше время, выносят решения не читая дел! Как приятно жить!

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2
Федя Прозоров

С одной стороны, круто, что отменили абсурдное решение суда. С другой - монолог вагины?

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2
Сальвадор Лемонес

кто-то сказал ВАДЖАЙНА?!

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1
Вторичный пистолет

Сюр какой-то

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0
Вторичный пистолет

Какой интересный монолог.

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0
Вторичный пистолет

Одно из предложений на скрине:
«многие считают своё тело «грязным»».
Что за Шибанько вообще поднимают темы о «грязности» тела?
Письки и попы это зоны выброса отходов. По сути это система выхлопа в природном двигателе внутреннего сгорания.
Мы же не называем Ford Mustang грязным из-за того, что у него есть выхлопные трубы.
А природа ещё и такие части тела сделала сексуальными, то есть мало того, что о функционале подумала, так ещё и о дизайне позаботилась.

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0
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