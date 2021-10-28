Его заблокировали из-за «изображения женских половых органов».

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Дело отправили в суд первой инстанции из-за процессуальных ошибок. Адвокат Юлии Цветковой доказал, что Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор с нарушениями. Об этом «Новой газете» рассказала мать художницы Анна Ходырёва.

По её словам, дело рассмотрели всего «за пять минут», а ещё через «пять минут» решили запретить паблик Цветковой. Это считается нарушением, на которое адвокат указал в апелляции.

Если бы апелляционной суд не отменил решение, это бы предрешило приговор по уголовному делу о распространении порнографии.

Так что решение в Юлину пользу — это большая победа. Анна Ходырёва мать Юлии Цветковой

25 июня Центральный суд Комсомольска-на-Амуре признал запрещённой на территории РФ информацию в паблике во «ВКонтакте» художницы Юлии Цветковой и постановил заблокировать его.