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Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор внёс сайт издания «Проект» в реестр запрещённых в России Статьи редакции

Решение приняли спустя три месяца после того, как издание признали «нежелательным».

12 12 комментариев
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Сайт «Проекта» заблокировали по решению Генпрокуратуры. Доступ в нему ограничивается с 26 октября. На это обратил внимание телеграм-канал «ЧТД».

Сайты «нежелательных организаций» должны блокироваться по закону. Однако, как отмечает «ЧТД», для принятия такого решения Генпрокуратуре «понадобилось более трёх месяцев».

15 июля «Проект» признали «нежелательной» в России организацией, а главреда и сотрудников внесли в список «иностранных агентов». По мнению Генпрокуратуры, деятельность издания представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

«Проект» специализировался на расследованиях. Журналисты издания выяснили, как близкая знакомая Путина — Светлана Кривоногих — стала мультимиллионером и получила часть банка «Россия» , а также, как зарабатывают руководители Чечни Рамзан Кадыров и Адам Делимханов.

#новости #медиа

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Трансгендолёт
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9
Вторичный пистолет

Когда tj запретят? ред.

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Стильная самочка орангутана

Скоро. Ты думаешь почему Комитет жопой заёрзал и стал превращаться в таблоид? Думают проскочить.

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3
Сергей Колесников

Не проскочат, сначала "дочистят" основных "оппов", затем пойдут за около развлекательными, потянут за комментарии про "оскорбление власть имущих в комментариях".

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0
Стильная самочка орангутана

Всё так

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0
Трансгендолёт

Скоро, брат

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0
Вторичный пистолет

Да всем уже плевать, пусть делают что хотят

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0
Вторичный пистолет

Реестр иноагентов дополняется✍️

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0
Ilya Sidyakin

Иноагент это когда работать можно, но на тебе клеймо. А тут уже прям запрет и работать = уголовка, насколько я понимаю

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0
Вторичный пистолет

Плохо работают, очень медленно

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0
aliftin

Художницу реабилитировали, издание запретили. Не равнозначно как-то.

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0
Вторичный пистолет

Прокуратура нормального человека - проверяет слухи, выделяет в отдельное дело, назначает проведение расследования.

Прокуратура в РФ - если делать вид, что этого нет, то оно само пропадет.

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