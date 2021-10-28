Решение приняли спустя три месяца после того, как издание признали «нежелательным».

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Сайт «Проекта» заблокировали по решению Генпрокуратуры. Доступ в нему ограничивается с 26 октября. На это обратил внимание телеграм-канал «ЧТД».

Сайты «нежелательных организаций» должны блокироваться по закону. Однако, как отмечает «ЧТД», для принятия такого решения Генпрокуратуре «понадобилось более трёх месяцев».

15 июля «Проект» признали «нежелательной» в России организацией, а главреда и сотрудников внесли в список «иностранных агентов». По мнению Генпрокуратуры, деятельность издания представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.