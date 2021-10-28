Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Новости vc.ru

Сервис доставки продуктов «Самокат» подал иск против Apple в США, чтобы избежать удаления приложения из App Store Статьи редакции

Другая компания Samocat Sharing System считает, что «Самокат» незаконно использует её товарный знак.

  • Разработчик приложения «Самокат» компания Smart Space подала иск в окружной суд США в Калифорнии, первым на него обратил внимание Apple Insider.
  • В сентября Apple предупредила Smart Space, что компания Samocat Sharing System (SSS) подала жалобу на использование товарного знака. Компания потребовала удалить приложение «Самокат» из App Store. Она считает, что Samokat нарушает использование её товарного знака Samocat.
  • В иске указано, что Smart Space представила объяснения из российских законов, почему использование знака правомерно и заверила, что стороны ведут переговоры о разрешении спора. Но Apple не ответила компании.
  • Через суд Smart Space требует постановления, которое предотвратит удаление приложения из App Store. По собственным данным, до пандемии «Самокатом» в России пользовались около 188 тысяч человек, теперь — более 3,2 млн. Компания хочет избежать убытков.

#новости #право #apple

452 просмотров
7 7 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Вторичный пистолет

Это велосипед

Ответить
4
Артём Мазанов

Pull up in the tank, и я еду в бой (Ей)
Тут я — капитан, боевой ковбой (Ей)
Купил новый ТУ — это самолёт (Ей)
«Вруту-ту-ту-ту-ту» — а это вертолёт (Ей)
Pull up in the tank, и я еду в бой (Ей)
Тут я — капитан, боевой ковбой (Ей)
Купил новый ТУ — это самолёт (Ей)

Ответить
3
Вторичный пистолет

А теперь перечитай статью и хлопай по рюмашке всякий раз, как видишь слово "Самокат". День сразу станет лучше.

Ответить
1
Артём Мазанов

Ельцин так и делал

Ответить
0
AttentiveMilk

И стал президентом!

Ответить
0
Виталий Орлов

Samocat и Samokat же имеют разные написания. Да и сфера деятельности разная. Какие претензии вообще могут быть. Помешались уже на своих исках.

Ответить
1
Федя Прозоров

Следующий на очереди ozon, потому что группа o-zone видит нарушение прав

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null