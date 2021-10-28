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Новости
Sasha Shambilova

«Ъ»: Кремль запланировал перезапустить кампанию по пропаганде вакцинации. Прошлую назвали «слишком агрессивной» Статьи редакции

По данным источника издания, теперь убеждать будут мягче, вызывая ассоциацию, что только с прививкой можно жить полной жизнью.

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В Администрации президента (АП) готовятся к новой кампании по продвижению вакцинации от Covid-19. Этим занимается внутриполитический блок Кремля, а поручение отдал первый замглавы АП Сергей Кириенко. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Новую стратегию вакцинации пока не приняли. Как отмечает источник издания, провал прошлой кампании связан с тем, что она была «слишком агрессивной и негативной»: акцент делался на смерти в случае отказа от вакцинации. Теперь прививки хотят рекламировать с помощью ассоциацией с «полной жизнью»: походом в кино или учёбой.

Другой источник назвал причиной провала недостаточную работу в регионах. Он также сообщил, что нужно использовать больше положительных стимулов в пропаганде вакцинации. По словам источника, теперь это исправят и усилят борьбу с противниками прививок.

К пропаганде вакцинации власти планируют подключить добровольцев. По данным источников, в регионах возобновят работу штабов общероссийской добровольческой акции «Мы вместе». Также участие в информационной агитации примут представители Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Основной эксперт ЭИСИ по пандемии Глеб Кузнецов рассказал, что власти фокусируются не на том и пытаются бороться с противниками вакцинации. Он считает, что нужно объяснить гражданам связь между вакцинацией и снятием ограничений, а не «играть в „Зарницу” с антиваксерами».

Хочешь пойти в ресторан, хочешь выйти на работу, хочешь, чтобы дети пошли в школу,— иди вакцинируйся.

Глеб Кузнецов
основной эксперт ЭИСИ по пандемии

Согласно сайту «Стопкоронавирус», в России полностью вакцинированы чуть больше 49 миллионов человек, первый компонент получили 53,5 миллиона. Коллективный иммунитет равен 45,7% при цели в 80%.

#новости #вакцинация #covid19

89 89 комментариев
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Вторичный пистолет

По данным источника издания, теперь убеждать будут мягче, вызывая ассоциацию, что только с прививкой можно жить полной жизнью.

Надо пообещать, что если сделаешь прививку, тебя не будут пытать в тюрьме. Вот это рабочая тема.

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24
Вторичный пистолет

А потом всё равно пытать.

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17
Грустная Псина

Вакцинируйся! Дыши полной грудью даже в СИЗО.

Ответить
1
Вторичный пистолет

Теперь будут манипуляции, что из-за отсутствия у тебя вакцины умирают маленькие дети и старички? А потом будут считать количество смертей и делить годы тюрьмы за их убийство между невакцинированными?

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24
Вторичный пистолет

БЕДНЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

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4
Вторичный пистолет

немцы их не смогли убить, а вы убиваете...

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2
Вторичный пистолет

Тех, кто не привтьётся будут называть "тупой осёл" и "ты ебанутый вообще?!"

Ответить
–1
Камнем вниз

Истории Путина про то, что европейцы ставят Спутник и покупают справки про Пфайзер, это уже новая пропаганда или ещё агрессивная?

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19
Vadim Zero

В реальности глубинный народ покупает справки в России и не ставит никакую вакцину. Чтобы в турцию сгонять и по тц пошататься. Лично знаю несколько подобных долбоебов.

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4
Вторичный пистолет

к сожалению, ковид взяток не берет и нападает по своему усмотрению

Ответить
–1
Вторичный пистолет

Это деменция.

Ответить
0
Вторичный пистолет

ведь можно же просто так взять и забыть предыдущий пиздеж

Ответить
12
Задумчивой Кот

Можно было бы устроить на красной площади публичную порку всех пропагандонов которые все это время гнали хуйню с телика про чипы и побочки от западных вакцин, заодно и тех что додумались при анонсе спутника устроить показуху про первые в мире и т.д. Но это все влажные мечты.

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0
Вторичный пистолет

ну что за отсутствие фантазии, варварство какое то, зачем пороть. просто можно их отправить на бесконечный процесс ревакцинации в провинциальную поликлинику с очередями , толкучкой и нехваткой вакцин

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3
Вторичный пистолет

теперь только денежными ништяками заманивать имхо

Ответить
1
Аркадий Соколов

а я совсем недавно видел, что риа до сих пор пишет про злые вакцины файзер

Ответить
7
Сергей Дворниченко
На Украине утилизируют более 34 тыс. доз вакцины…
Более 34 тыс. доз вакцины против COVID-19 компании Pfizer утилизируют на Украине из-за нарушения…
iz.ru
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1
Вторичный пистолет

риа, известия и прочие кремлядские говносми давно потеряли связь с реальностью.

Ответить
1
Сергей Дворниченко

Сейчас бы мне очередной раз просрочкой ставится, у нас уже пытались прививать просрочкой детей

МОЗ утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer, у яких були порушені умови…
www.ukrinform.ua
Ответить
0
Вторичный пистолет

Не ставься просрочкой, какие проблемы? Как это меняет тот факт, что говносми - говносми?

Ответить
0
Сергей Дворниченко

Ты реально не понимаешь что новость не фейк? Наш уточнял и по новостям даже крутили

Ответить
0
Грустная Псина

Просрочку надо было в Россию отправить, чтоб ей антивакцигаторы ставились.

Ответить
0
Вторичный пистолет

Там пфайзер, мрнк вакцина. Мракобесов от такого вообще корёжит.

Ответить
1
Сергей Дворниченко

Если ты работаешь в IT забацай приложуху и продай правительству, там рейтинг людей будет считатся по количеству антител, чем меньше их у тебя, тем меньше у тебя прав

Ответить
0
Andy

кремль запланировал

Этим ебанашкам еще два года назад думать нужно было, уже поздно

Ответить
7
Аркадий Соколов

ну сдох миллион чему бухтеть то

Ответить
1
Вторичный пистолет

Нужно было что?

Ответить
–1
Стильная самочка орангутана

А ебучий Путин не хочет масочку хоть раз надеть, не? Удивительно как это политическое животное без яиц вообще себе дорогу наверх прогрызло. Электорат понимаешь не поймёт, мужики засмеют. ред.

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6
Задумчивой Кот

Как как, умением вовремя подставить жопу кому надо и кидануть кого надо.

Ответить
1
Вторичный пистолет

Просто дружил с кем надо в своё время. Это же не демократическое государство, где надо выгодно отличаться от конкурентов в глазах электората. Тут совсем иначе к власти приходят.

Ответить
1
Сергей Дворниченко

"К пропаганде вакцинации власти планируют подключить добровольцев. По данным источников, в регионах возобновят работу штабов общероссийской добровольческой акции «Мы вместе». Также участие в информационной агитации примут представители Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ)."

Наймут новых ботов?

Ответить
2
Задумчивой Кот

А они кроме этого хоть что то делали в похожих ситуациях за последние n лет?

Ответить
3
Вторичный пистолет

Добровольцы так-то сами должны подлключаться, по определению.
Лично меня убеждать долбоёбов-антиваксеров как боящихся "шмурдяка", так и мрнк вакцин заебало уже летом.

Ответить
0
Сергей Дворниченко

а у добровольцев есть знания? Или они делают вид что понимают что написано в статьях про антитела, мРНК и подобное? Про которые услышали впервые только в время короны. Главное побольше в каментах устраивать налеты и постить ссылки.

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0
Вторичный пистолет

Достаточно знания о том, что у ВОЗ, FDA и прочих организаций здравоохранения знаний о вакцинах больше, чем у всяких ебланов из инстаграма.

Ответить
0
Сергей Дворниченко

Ну так подобные же и спамят пропагандой вакцин, и умными словечками, что бы показатса прогресивными

Ответить
0
Вторичный пистолет

пропагандой вакцин

Как будто это что-то плохое. Вакцины - заебись. Антиваксеры - долбоёбы. Это же факты.

Ответить
0
Сергей Дворниченко

Ты вроде перестал быть бесплатным ботом.Если врачам нужна премия, тебя поставят и просрочкой, обзвонять мамочек, и поставят детям. Или думаешь я это выдумал, и с таким не сталкивался?

Ответить
1
Вторичный пистолет

Я им никогда и не был. Мне платят за мои IT скилы в компании, абсолютно не связанной с медициной и не имеющей отношения к России и постсовку.

Ответить
–1
Вторичный пистолет

@Задумчивой Кот не думал что ты антиваксер, мда.

Ответить
0
Вторичный пистолет

Хочешь .... чтобы дети пошли в школу,— иди вакцинируйся.

Хуясе конституционные права попирают

Ответить
5
Vadim Zero

Слишком агрессивной? Да ее вообще небыло! Такая мощная машина пропаганды, которая промывает мозг обывателям про всякую хуйню 24 на 7, не смогла донести элементарные вещи, про то что вакцинация нужна и безопасна. Почитать форумы антиваксеров, там глаза на лоб лезут от их мракобесного бреда и это все о того что людям нормально и доходчиво не разъяснили элементарных вещей.

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2
Вторичный пистолет

У машины пропаганды всегда одна цель: вносить в умы тревогу, смуту и сомнения.
Для вакцинации им наоборот нужно насаждать доверие, а они не умеют

Ответить
5
Вторичный пистолет

Ага, а после будут ходить ватаны и пиздить тех, кто не вакцинирован и требовать «пояснить за невакцинацию»

Ответить
1
Задумчивой Кот

"Да ее вообще небыло!"
Ага, не была толп агалтелых ботов доказывающих всем под каждым постом про вакцину что она аки волшебный щит 100% защищает от короны, а все разговоры про то что вакцинированные точно также заражаются, переносят и болею (просто в более легкой форме) пиздешь и провокация запада. А всех кто не привит надо сгонять в конслагеря и решить всех гражданских прав и доступа к медицине.
Не вообще не было, не разу)))

Ответить
0
Сергей Дворниченко

Даже слово выдумали форсить АНТИВАКСЕРЫ!!! Раньше тащили скрины переписок с пабликов Веганов, потом сывроедов, потом ЯЖЕМАМОК, теперь АНТИВАКСЕРЫ!!"!

Ответить
0
Вторичный пистолет

СКОЛЬКО ЕЩЁ ЛЮДЕЙ ДОЛЖНО УМЕРЕТЬ, ЛЕБОВСКИ

Ответить
2
aliftin

Где qrкод, Лебовски?

Ответить
5
Вторичный пистолет

считает, что нужно объяснить гражданам связь между вакцинацией и снятием ограничений

Проблема в том, что куче наших граждан вообще ничего объяснить нельзя. Они даже связи между нищетой и единой россий, за которую голосуют, не видят.

Ответить
4
Александр Борродач

95 % проблем, связанных с неэффективной кампанией вакцинации, можно решить ввозом Pfizer’а. Эти геополитические игры только усугубляют ситуацию. Алло, Европе не нужен Спутник, там и так достаточно хороших вакцин.

Ответить
4
Задумчивой Кот

Ты че, хочешь себе в вену пустить гейропейску жижу, а не нашу православную чистую как слеза младенца вакцину?? Ин агент что ли? Антиваксер!!!!

Ответить
0
Илья Гераськин

Прошлую назвали «слишком агрессивной»

Какую прошлую? Когда президент сказал, что привился но показывать отказался? И так же сделали почти все публичные представители власти?
Вот уж агрессивнее некуда

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3
Рыжий

По телику в почти каждом рекламном блоке крутят рекламу. Бесить начинает. Типа идёт какая-то веселая передача или фильм, раз реклама вакцинации с серьезным фоном и пенсионером, говорящем о важности прививки

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2
Вторичный пистолет

Да только это нихуя не работает. Все давно уже знают что реклама по телевизору всегда наебывает. Ходят даже поговорки в духе "хороший товар в рекламе не нуждается". Реклама по телевизору это не то место, где можно построить с потребителем доверительный диалог.

Ответить
0
Lofoten Forsake

У тебя вакцина работает? Зачем мне тогда прививаться. Вакцина не работает? Зачем мне тогда прививаться.

Ответить
3
Пётр Козлов

А как насчёт того, чтобы донести до людей, что прививка поможет им не лишиться конечностей и не сдохнуть? А то у людей отношение к прививке как к какой-то помехе или к обязаловке, чтобы сходить в рестик или как к лотерее на машину/квартиру, а не как к лекарству, которое потенциально может спасти им жизнь и приятным бонусом помочь вернуться к нормальной жизни с рестиками и путешествиями

Ответить
1
Сергей Ахрем

Так это правильное ,здоровое отношение исходя из ситуации.Они сами ввели все ограничения и сами предлагают вакцинироваться ,чтобы ограничения снять.Очевидно ,что это обязаловка

Ответить
4
Пётр Козлов

Согласен - тут проблема в том, что изначально в начале 2020 года со всех сторон трубили, что ковид это просто простуда, чо там эти европейцы справиться не могут, во тупые. Ну и несколько побед над ковидом за год тоже не создают впечатления, что ковид это реальная угроза.

Ответить
4
Задумчивой Кот

Вакцина сама по себе не панацея от пандемии, помочь может только комплекс мер. А у нас вместо этих мер устраивают только периодическую показуху, в промежутках устраивая еще рассадники для заразы типа парусов и напрочь игнорирую такие рассадники как ОТ. Но при этом из каждого утяга тебе доказывают что люди поставившую вакцину становятся не уязвимыми для вакцины и делают это те же люди что десятилетиями нам рассказывают про то что запад загнил и вот вот рухнет.

С чего бы народ к вакцине скептически относился, вед нет никаких предпосылок к недоверию))))

Ответить
3
Пётр Козлов

Йеп, проблема не доверия(абсолютно оправданного) людей к государству выстрелила очень сильно

Ответить
0
Rond

поможет им не лишиться конечностей и не сдохнуть

У вас уже руки поотваливались от кашля? Градус пиздятины с каждым днем все круче

Ответить
0
Пётр Козлов

Прежде чем нести чушь, почитай как обстоят дела в красных зонах и какие у людей бывают последствия от ковида

https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/08/87875-noch-den-noch

Новая газета - Novayagazeta.ru
Новая газета - Novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
Ответить
1
Вторичный пистолет

АП за всё берётся смело, всё превращается в говно
А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил

Ответить
2
Andrew Sychev

Нельзя. Прививка не даёт никаких профитов социальных

Ответить
2
Вторичный пистолет

Теперь прививки хотят рекламировать с помощью ассоциацией с «полной жизнью»: походом в кино или учёбой.

Ещё до пандемии перестал ходить в кино, а уж тем более учиться вне дома.

Ответить
1
Стильная самочка орангутана

Щас бы в зале с перешептывающимися быдланами сидеть, да.

Ответить
3
Вторичный пистолет

У тебя широкие взгляды на уровень децибел шёпота.

Ответить
1
Вторичный пистолет

Это ли не повод устроить красный тред

Ответить
–8
aliftin

С каких пор tj стал таким ведомым на дешёвые флешмобы.

Ответить
1
Вторичный пистолет

это традиция из 2019

Ответить
–1
aliftin

Вестись на хуйню? Такая себе традиция.

Ответить
1
Вторичный пистолет

что ты забыл в моём треде?
иди отсюда

Ответить
–2
Bibba La Bibba

террор*

Ответить
0
Вторичный пистолет

Минусящие в курсе, что обязаны написать коммент перед тем как минусить?

Ответить
–2
Аркадий Соколов

додумались посмотреть на международный опыт?

Ответить
1
Вторичный пистолет

Выходить из дома? Серьезно? Ходить на работу по улице среди людей? Не смешите меня)

Ответить
1
Вторичный пистолет

Все дети и даже те, кто проклинал дистанционку уже молят, чтобы ее вернули.

Ответить
0
Колыван Пряничков

правильно бля - когда только по официальным данным

Заражения
8 352 601

Смерти
233 898

"ОНИ" решили что надо что то делать - в этом вся Россия между прочим

Ответить
1
artemykairyak

Это так не работает))

Ответить
1
Аня Шалина

Я прям вижу: «Валера, да у нас никто не боится умирать, ало! Надо всем рассказать про рестораны!»

Ответить
1
Задумчивой Кот

Просто кто то из своих начал дохнуть массово, вот и дошло наконец что нагоном дебильных ботов делу не поможешь и надо что то реально делать, а не только бюджет осваивать. Еще полгодика таких прозрений и может пустят наконец зарубежные вакцины в страну.

Ответить
0
Рыжий

К тому времени уже умрут все...

Ответить
0
Вторичный пистолет

не «играть в „Зарницу” с антиваксерами».

а играть в кальмара

Ответить
0
Имя Фамилия

С дураками нужно бороться их методами. Сделайте вакцину платной и труднодоступной, и люди начнут убивать за неё.

Ответить
–2
Rond

А 30% налога в фсс оставим. Дураки же, хуле

Ответить
1
Вторичный пистолет

«Ъ»: Кремль запланировал перезапустить компартию

Ответить
0
Danil Oputin

Пропагандой хорошую вещь не назовёшь.

Ответить
0
Вторичный пистолет

Про зарницу – меткое и смешное сравнение

Ответить
0
Алексей Михайлов

Если ты не привьешься Суптником, им привьются солдаты НАТО.
И все. На следующий день будет 100% вакцинация населения.

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0
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