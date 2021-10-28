По данным источника издания, теперь убеждать будут мягче, вызывая ассоциацию, что только с прививкой можно жить полной жизнью.

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В Администрации президента (АП) готовятся к новой кампании по продвижению вакцинации от Covid-19. Этим занимается внутриполитический блок Кремля, а поручение отдал первый замглавы АП Сергей Кириенко. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Новую стратегию вакцинации пока не приняли. Как отмечает источник издания, провал прошлой кампании связан с тем, что она была «слишком агрессивной и негативной»: акцент делался на смерти в случае отказа от вакцинации. Теперь прививки хотят рекламировать с помощью ассоциацией с «полной жизнью»: походом в кино или учёбой.

Другой источник назвал причиной провала недостаточную работу в регионах. Он также сообщил, что нужно использовать больше положительных стимулов в пропаганде вакцинации. По словам источника, теперь это исправят и усилят борьбу с противниками прививок.

К пропаганде вакцинации власти планируют подключить добровольцев. По данным источников, в регионах возобновят работу штабов общероссийской добровольческой акции «Мы вместе». Также участие в информационной агитации примут представители Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Основной эксперт ЭИСИ по пандемии Глеб Кузнецов рассказал, что власти фокусируются не на том и пытаются бороться с противниками вакцинации. Он считает, что нужно объяснить гражданам связь между вакцинацией и снятием ограничений, а не «играть в „Зарницу” с антиваксерами».

Хочешь пойти в ресторан, хочешь выйти на работу, хочешь, чтобы дети пошли в школу,— иди вакцинируйся. Глеб Кузнецов основной эксперт ЭИСИ по пандемии