«Ъ»: Кремль запланировал перезапустить кампанию по пропаганде вакцинации. Прошлую назвали «слишком агрессивной» Статьи редакции
По данным источника издания, теперь убеждать будут мягче, вызывая ассоциацию, что только с прививкой можно жить полной жизнью.
В Администрации президента (АП) готовятся к новой кампании по продвижению вакцинации от Covid-19. Этим занимается внутриполитический блок Кремля, а поручение отдал первый замглавы АП Сергей Кириенко. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Новую стратегию вакцинации пока не приняли. Как отмечает источник издания, провал прошлой кампании связан с тем, что она была «слишком агрессивной и негативной»: акцент делался на смерти в случае отказа от вакцинации. Теперь прививки хотят рекламировать с помощью ассоциацией с «полной жизнью»: походом в кино или учёбой.
Другой источник назвал причиной провала недостаточную работу в регионах. Он также сообщил, что нужно использовать больше положительных стимулов в пропаганде вакцинации. По словам источника, теперь это исправят и усилят борьбу с противниками прививок.
К пропаганде вакцинации власти планируют подключить добровольцев. По данным источников, в регионах возобновят работу штабов общероссийской добровольческой акции «Мы вместе». Также участие в информационной агитации примут представители Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Основной эксперт ЭИСИ по пандемии Глеб Кузнецов рассказал, что власти фокусируются не на том и пытаются бороться с противниками вакцинации. Он считает, что нужно объяснить гражданам связь между вакцинацией и снятием ограничений, а не «играть в „Зарницу” с антиваксерами».
Согласно сайту «Стопкоронавирус», в России полностью вакцинированы чуть больше 49 миллионов человек, первый компонент получили 53,5 миллиона. Коллективный иммунитет равен 45,7% при цели в 80%.
Сейчас бы мне очередной раз просрочкой ставится, у нас уже пытались прививать просрочкой детей
"К пропаганде вакцинации власти планируют подключить добровольцев. По данным источников, в регионах возобновят работу штабов общероссийской добровольческой акции «Мы вместе». Также участие в информационной агитации примут представители Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ)."
—
Наймут новых ботов?
Слишком агрессивной? Да ее вообще небыло! Такая мощная машина пропаганды, которая промывает мозг обывателям про всякую хуйню 24 на 7, не смогла донести элементарные вещи, про то что вакцинация нужна и безопасна. Почитать форумы антиваксеров, там глаза на лоб лезут от их мракобесного бреда и это все о того что людям нормально и доходчиво не разъяснили элементарных вещей.
"Да ее вообще небыло!"
Ага, не была толп агалтелых ботов доказывающих всем под каждым постом про вакцину что она аки волшебный щит 100% защищает от короны, а все разговоры про то что вакцинированные точно также заражаются, переносят и болею (просто в более легкой форме) пиздешь и провокация запада. А всех кто не привит надо сгонять в конслагеря и решить всех гражданских прав и доступа к медицине.
Не вообще не было, не разу)))
А как насчёт того, чтобы донести до людей, что прививка поможет им не лишиться конечностей и не сдохнуть? А то у людей отношение к прививке как к какой-то помехе или к обязаловке, чтобы сходить в рестик или как к лотерее на машину/квартиру, а не как к лекарству, которое потенциально может спасти им жизнь и приятным бонусом помочь вернуться к нормальной жизни с рестиками и путешествиями
Вакцина сама по себе не панацея от пандемии, помочь может только комплекс мер. А у нас вместо этих мер устраивают только периодическую показуху, в промежутках устраивая еще рассадники для заразы типа парусов и напрочь игнорирую такие рассадники как ОТ. Но при этом из каждого утяга тебе доказывают что люди поставившую вакцину становятся не уязвимыми для вакцины и делают это те же люди что десятилетиями нам рассказывают про то что запад загнил и вот вот рухнет.
С чего бы народ к вакцине скептически относился, вед нет никаких предпосылок к недоверию))))
Прежде чем нести чушь, почитай как обстоят дела в красных зонах и какие у людей бывают последствия от ковида
https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/08/87875-noch-den-noch