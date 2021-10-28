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Новости
Яна Ломакина

Instagram разрешил публиковать ccылки в историях всем пользователям — вне зависимости от числа подписчиков Статьи редакции

Вместо свайпа теперь используется стикер.

Instagram распространил функцию добавления гиперссылок в историях на всех пользователей. Раньше прикреплять гиперссылки могли только те аккаунты, у которых больше 10 тысяч подписчиков, сообщается в блоге соцсети.

Мы слышали от остальной части нашего сообщества, что они также хотят делиться важными вещами со своими друзьями и семьёй. Чем бы вы ни занимались, от кулинарии до волонтёрства или шопинга, теперь у вас есть место для обмена историями — независимо от размера вашей учётной записи.

из обращения Instagram

Новая функция теперь доступна в разделе «наклейки». Чтобы прикрепить ссылку к истории, нужно выбрать наклейку «Ссылка» на панели вверху экрана. После нажатия на неё подписчики будут автоматически переправлены по ссылке. Цвет наклейки можно изменить.

Instagram обещает в ближайшее время добавить статистику переходов по ссылкам.

#новости #cоцсети #instagram

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FOX

привет спам

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9
FOX
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2
Вторичный пистолет

Здарова, фокс. Как ты меня узнал?

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1
FOX

@Кто это

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0
Вторичный пистолет

Это я, Спам

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0
Вторичный пистолет

С Пэм?

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1
Кто это

Я не знаю других имен «Миша Копейкин»

***
Я совершенно точно уверен, что под этим именем скрывается старый добрый надежный дедовский метод, нужно просто...

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0
Вторичный пистолет

Мы слышали от остальной части нашего сообщества, что они также хотят делиться важными вещами со своими друзьями и семьёй. Чем бы вы ни занимались, от кулинарии до волонтёрства или шопинга, теперь у вас есть место для обмена историями — независимо от размера вашей учётной записи.

Мы слышали что тут новые возможности для рекламы есть, а значит куча бабосов дожидается нас. Чем бы вы ни занимались, мы придём за вами и заработаем эти бабосы.

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4
Мистер Андерсон

как они на этом заработают, если теперь все могут лепить ссылки бесплатно в свои сторисы?

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1
Алексей Приловский

теперь будут больше заказывать промоушн у фейсбука

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4
Мистер Андерсон

кому надо заказывать рекламу у блогеров с аудиторией меньше 10к? впервые инста сделала что-то для удобства обычных юзеров. больше никаких «ссылка в профиле».

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1
Вторичный пистолет

блять то запрещают то разрешают

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1
Вторичный пистолет

так это инстаграм, у них что ни день, то новое нововведение и обновление интерфейса))

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1
van der Pusch

ну и смысл теперь набирать 10к

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1
Вторичный пистолет

Эх, заживём. Теперь всё наладится.

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1
Вторичный пистолет

А чё, раньше нельзя было?
Хотя... Шо тогда было похуй, шо сейчас похуй.

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1
Вторичный пистолет

ебать спасибо нахуй

почему это раньше нельзя было делать?
свайпы - пиздец неудобная хуйня в инсте

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0
Сергей Сергеич

Не обязательно было свайпать, можно было просто нажать на нижнюю кнопку. Вот и вот🙃

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0
New

Не матерись.
Ты на приличном сайте находишься

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0
Вторичный пистолет

Вроде уже выкатили эту фишку на всех. У некоторых уже успели отобрать эту возможность

Инстаграм начал предупреждать некоторых…
Сколько пользователей затронула проблема — неизвестно.
tjournal.ru
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0
Danil Oputin

Когда эта прила разрешит мне цитировать в переписке директа?

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0
Вторичный пистолет

🥳

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