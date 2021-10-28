Instagram разрешил публиковать ccылки в историях всем пользователям — вне зависимости от числа подписчиков Статьи редакции
Вместо свайпа теперь используется стикер.
Instagram распространил функцию добавления гиперссылок в историях на всех пользователей. Раньше прикреплять гиперссылки могли только те аккаунты, у которых больше 10 тысяч подписчиков, сообщается в блоге соцсети.
Новая функция теперь доступна в разделе «наклейки». Чтобы прикрепить ссылку к истории, нужно выбрать наклейку «Ссылка» на панели вверху экрана. После нажатия на неё подписчики будут автоматически переправлены по ссылке. Цвет наклейки можно изменить.
Instagram обещает в ближайшее время добавить статистику переходов по ссылкам.
Мы слышали от остальной части нашего сообщества, что они также хотят делиться важными вещами со своими друзьями и семьёй. Чем бы вы ни занимались, от кулинарии до волонтёрства или шопинга, теперь у вас есть место для обмена историями — независимо от размера вашей учётной записи.
Мы слышали что тут новые возможности для рекламы есть, а значит куча бабосов дожидается нас. Чем бы вы ни занимались, мы придём за вами и заработаем эти бабосы.
Вроде уже выкатили эту фишку на всех. У некоторых уже успели отобрать эту возможность