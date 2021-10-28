Умерли 1159 человек.

В России за сутки выявили 40 096 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе. Это максимальный показатель за всё время пандемии.

В Москве за сутки заболело 8440 человек, Московской области — 2,6 тысяч, Санкт-Петербурге — 3,1 тысяч, Нижегородской области — 794 человека, Свердловской области — 696 человек.

За сутки от Covid-19 умерли 1 159 человек. Количество летальных исходов болезни превышает тысячу случаев десятый день подряд. Всего с начала пандемии умерли 235 057 человек.

В Москве, Подмосковье, Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии начался период нерабочих дней. Закрыты кафе, рестораны, салоны-красоты, фитнес-центры и другие общественные места. В школах и детских садах объявили каникулы.