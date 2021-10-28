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Новости
Яна Ломакина

В России впервые выявили более 40 тысяч новых заболевших Covid-19 за сутки — это максимум с начала пандемии Статьи редакции

Умерли 1159 человек.

В России за сутки выявили 40 096 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе. Это максимальный показатель за всё время пандемии.

В Москве за сутки заболело 8440 человек, Московской области — 2,6 тысяч, Санкт-Петербурге — 3,1 тысяч, Нижегородской области — 794 человека, Свердловской области — 696 человек.

За сутки от Covid-19 умерли 1 159 человек. Количество летальных исходов болезни превышает тысячу случаев десятый день подряд. Всего с начала пандемии умерли 235 057 человек.

В Москве, Подмосковье, Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии начался период нерабочих дней. Закрыты кафе, рестораны, салоны-красоты, фитнес-центры и другие общественные места. В школах и детских садах объявили каникулы.

#новости #covid19

3820 просмотров
107 107 комментариев
19
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107 комментариев
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Вторичный пистолет

это все потому что ТЫ не сделал вакцину

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31
Лига порвах

Нет ты

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23
Вторичный пистолет

а я переболел, у меня антитела

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–8
19 комментариев
Николай Бойко

но я же сделал прививку((

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3
Вторичный пистолет

сделай еще парочку, брат

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0
Maxim Rebitsky

Путин же говорил что победили? Или обманул?
Хотя врятли царь может обмануть, скорей всего бояре неправильную информацию поднесли, ах какие, ну ничего, выпишем им премию.

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19
пытаюсь жить эту жизнь

Ты вырвал из контекста, мы победили печенегов, а не коронавирус

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13
Ivan Boldyrev

И половцев.

Ответить
0
Вторичный пистолет

ты вырвал из контекста, мы победили одну из волн

Ответить
–3
aliftin
Ответить
7
Вторичный пистолет

Путин? Обманул?? Быть такого не может

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0
Виталий Лановой

Это правда, у меня в подъезде троих соседей за неделю в ковид госпиталь увезли.

Ответить
1
Вторичный пистолет

Ну, тогда значит правда.

Ответить
32
Виталий Лановой

Не, чувствуется когда видишь как скорая подъезжает врачи в защитных костюмах выносят соседей ред.

Ответить
3
6 комментариев
Вторичный пистолет

У Дыньки вот никого не увозили, так что ты вриошь

Ответить
2
Вторичный пистолет

В США никого не увозили!

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0
5 комментариев
Имя Фамилия

Соседи одни жили? Квартиры пустые?

Ответить
2
Имя Фамилия
Ответить
10
Последствия Диморфизма

Т.е. по факту 80?

Ответить
5
Вторичный пистолет

По факту всем плевать

Ответить
11
Последствия Диморфизма

Не всем, я вот переживаю

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1
12 комментариев
Вторичный пистолет

Люди всегда умирали от респираторных заболеваний.
Но ежедневно за этим следить и сообщать из каждого утюга придумали только с марта 2020 года.
Спасибо за ваш вклад в это важное дело.

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–22
Evgeniya

Ну да, в 2019 за первые девять месяцев года от пневмонии умерло 18 тысяч, а в 2021 за тот же период умерло почти 300 тысяч (только по официальной статистике). Одно и то же. /s

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13
Закомплексованная Душа

Ты походу поехавший

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6
New

Люди всегда умирали от онкологии, но следить за этим и лечить их начали нормально только в конце 20 века

Ответить
3
Вторичный пистолет

Победили ковид. Ща только трупами врага закидаем

Ответить
6
Вторичный пистолет
Ответить
2
Вторичный пистолет

Епт... шикарный пиздец

Ответить
2
Вторичный пистолет

С пробитием блеать!

Ответить
5
Николай Бойко
Ответить
1
Павел Бокарёв

чет какая то херня
то есть когда показатели были минимальные - народ вокруг выл белугой, половина ленты была в похоронах и истерике и реально отъезжали все вокруг

щас тишина, благодать и шутейки про локдаун. как так то?

Ответить
0
Кузькин отец

некому истерить все умерли

Ответить
13
New

«народ вокруг выл белугой, половина ленты была в похоронах и истерике» - ты про что вообще говоришь?
Лента где?

Ответить
0
Вторичный пистолет

ТЭГИ!
Т-Э-Г-И!!!

Ответить
3
Яна Ломакина

спасибо друг

Ответить
4
New

Пожалуйста 😐

Ответить
0
Вторичный пистолет

Ну написано же - дополняется)

Ответить
2
Вторичный пистолет

🥳

Ответить
2
Вторичный пистолет

Охуеть. Ну что, наше правительство в очередной раз отоспалось и показало свою полную несостоятельность. В угоду выборам получили эту картину, уроды.

Ответить
2
Дмитрий Хоккаидов

Шашлычники?

Ответить
2
Кузькин отец

Шаурмешники

Ответить
0
Вторичный пистолет

Делайте скрин, после длительных выходных показатель начнет падать. Это потому что наше Правительство приняло решительные и эффективные ограничительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции!!!11

Ответить
1
Закомплексованная Душа

Ну по логике действительно должно упасть.
Или ты видишь в этом какой-то заговор

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0
New

С чего вдруг должно упасть?
Там тысячи людей в отпуск поехали.
Билеты в Турцию и египет раскуплены и стоят в 10 раз дороже чем обычно.
Щас поедут на курортах и там будут друг друга заражать.
Наташка пересадит с турком и привезёт сюда заразу

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1
1 комментарий
Имя Фамилия

Конечно начнёт падать. Волны всегда так ходят.

Ответить
0
Хиханьки да Хаханьки
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0
Андрей Анисимов

Че пацаны ждем 10000 в день?

Ответить
1
web-watcher

может, ты имел в виду 100 000?

Ответить
0
Андрей Анисимов

это по не официальным данным 100 000 будет, по официальным: 10 000

Ответить
0
Александр Твердотелов

Нолик не дописал

Ответить
0
Вторичный пистолет

Все уже устали от изоляцией и полумер. Так корона психологически победила

Ответить
1
London Chernobyl
Ответить
0
Vlad I
Ответить
2
Вторичный пистолет

С эмиграцией и ковидом скоро в России вообще никого не останется

Ответить
0
Sergey Michko

как в Ширли-Мырли: россияне "уедут на канары", а в это время приедут бригады из других стран — обустраивать Россию

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

В Украине 26к за один день и 576 умерших. Пиздец

Ответить
0
Вторичный пистолет

Когда там коллективный иммунитет

Ответить
0
Anton Gostev

Ну ничего, локдаун поможет, как помогал и раньше

Ответить
0
PRIME XXVII

Конечно, щас все недельку типа дома отсидяться и цифры резко пойдут вниз. Tsar and his tsirk.

Ответить
0
Лев Глебович

Я сделал вакцину, и через полгода заболел.

Ответить
0
Дмитрий Тимофеев

во ты лох

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–2
Андрей Иванов

С ужасом теперь воспринимаются сравнения Норвегии, ОАЭ и России, и доводы дескать да тоже добывают нефть но посмотрите на их население...

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0
Алексей Иванов

ПАСИБ ДЯДЬ ВОВ, ПОБЕДИЛИ КОРОНАВИРУС

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0
Jonny Odyssey

чем больше привитых, тем больше заболевших

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–1
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