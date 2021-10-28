Телеканал также показал в эфире блогера Даню Милохина в женском платье.

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На телеканал «Муз-ТВ» составили протокол по части 2 статьи 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Карточку дела обнаружил телеграм-канал «Можем объяснить».

Заседание пройдет 17 ноября. Пресс-служба телеканала заявила журналистам, что «ничего не может сказать по этому поводу». «Муз-ТВ» может грозить приостановка работы на 90 суток или миллион рублей штрафа.

4 июня в Москве прошла премия «Муз-ТВ 2021». Телеканал показал в эфире в том числе певцов Филиппа Киркорова и Даву в образе молодоженов, а также блогера Даню Милохина в розовом платье.

После этого общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец написала заявление в полицию. Роскомнадзор пообещал проверить телеканал.