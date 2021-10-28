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Новости
Артём Мазанов

На «Муз-ТВ» составили протокол о гей-пропаганде. На телеканал пожаловались из-за Киркорова и Давы в образе молодоженов Статьи редакции

Телеканал также показал в эфире блогера Даню Милохина в женском платье.

20 20 комментариев
2453 просмотров

На телеканал «Муз-ТВ» составили протокол по части 2 статьи 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Карточку дела обнаружил телеграм-канал «Можем объяснить».

Заседание пройдет 17 ноября. Пресс-служба телеканала заявила журналистам, что «ничего не может сказать по этому поводу». «Муз-ТВ» может грозить приостановка работы на 90 суток или миллион рублей штрафа.

4 июня в Москве прошла премия «Муз-ТВ 2021». Телеканал показал в эфире в том числе певцов Филиппа Киркорова и Даву в образе молодоженов, а также блогера Даню Милохина в розовом платье.

После этого общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец написала заявление в полицию. Роскомнадзор пообещал проверить телеканал.

Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала «Муз-ТВ» с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Роскомнадзор

#новости #медиа

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alien Alina

Напоминаю, что Милохин в платье - пропаганда, а это НЕ пропаганда, не перепутай: ред.

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24
Polina Malahova
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10
Вторичный пистолет

Это наше, САВЕЦКОЕ!

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7
Вторичный пистолет

когда там Россия 1 накажут

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10
Polina Malahova

Ждем иска на ТО "Экран".

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9
Sergey Michko

«Составили протокол» = приняли жалобу от каких-то челов?

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0
Вторичный пистолет

От очередной какой-то уполномоченной пизды, которая делает вид, что работает, а не смотрит Муз-тв на диване.

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8
Вторичный пистолет

Филя тут ну чисто мразиш

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0
Вторичный пистолет

Я не буду шутить про таблоид

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3
Вторичный пистолет

SELECT tj FROM tablo WHERE id

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4
Артём Мазанов

Вместо тебя пошутят

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1
Вторичный пистолет

Здесь явно не таблоид, а пиздец со стороны государства.

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1
Данил Вишнивецкий

а вот Моргентершна называли "Женщиной года" и никого протокола не было, и он тоже был в платье :/ даже на свадьбе своём

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1
Polina Malahova

Это они еще за шотландцев не взялись!

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0
Вторичный пистолет

КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ

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1
Vasya Ivasya

А на самого Киркоров чего не пожаловались?

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0
Ліга дурнів

Всё ещё не таблоид.

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0
Сергей Дворниченко
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0
Антон Лисин

Надо было в конституции прописать, что секс только в одной позе возможен

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0
Вторичный пистолет

вообще то это образ продюссера и оплачиваемого им артиста

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0
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