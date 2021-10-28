Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":860,"title":"\u041f\u043e\u043b\u0451\u0442 \u043a \u042e\u043f\u0438\u0442\u0435\u0440\u0443 \u0432 \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u043b\u0438\u0437\u0435 \u0412\u0430\u043d\u0433\u0435\u043b\u0438\u0441\u0430. \u041a\u043e\u0434\u0437\u0438\u043c\u0430 \u0443\u0436\u0435 \u0437\u0430\u0446\u0435\u043d\u0438\u043b","url":"\/redirect?component=advertising&id=860&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/450423-poslushat-novoe-kosmicheskaya-opera-ot-sozdatelya-saundtreka-k-begushchemu-po-lezviyu&placeBit=1&hash=d7cf24ebd26468490c3963a5f0d2007e10183cc7470e797c409220708a49a72a","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Австралийские учёные: акулы нападают на людей, потому что путают их с тюленями Статьи редакции

Молодые особи чаще ошибочно идентифицируют объекты, чем взрослые.

57 57 комментариев
2049 просмотров
Морской котик и сёрфер, снятые камерой с имитацией зрения акулы  Видео исследователей Университета Маккуори 

Учёные Университета Маккуори в Австралии подтвердили гипотезу, что большие белые акулы нападают на сёрфингистов, потому что путают их со своей основной добычей — тюленями и морскими львами. Исследование опубликовали в журнале The Royal Society Interface.

Специалисты смоделировали зрение акулы, чтобы понять, как они видят людей и животных. Учёные использовали несколько подвижных камер, которые перемещали со скоростью передвижения акул и стационарные камеры GoPro. Исследователи засняли видео с людьми на досках для сёрфинга и тюленями и морскими львами. Затем движения обработали в программе, моделирующей способ обработки форм зрением акулы.

Учёные обнаружили, что люди и ластоногие на поверхности океана выглядят для акул одинаково: они не видят мелких деталей и цветовые различия. Они путают доску для сёрфинга овальной формы с телом тюленя, а руки и ноги с плавниками.

Сравнение морского котика и человека на доске для серфинга глазами акулы Изображение исследователей Университета Маккуори

Специалисты изучали зрение молодых акул, поскольку в основном именно они нападают на людей, отметила соавтор исследования Лаура Райан. Несмотря на хорошее зрение, они опаснее, чем взрослые особи, поскольку ещё не имеют достаточного опыта анализа зрительных образов и другой сенсорной информации.

Теперь исследователи изучают способы изменить восприятие акулами силуэтов, например, с помощью светодиодных фонарей. Так они надеются предотвратить атаки на людей.

В июле в Австралии официально отказались от термина «атака акул», чтобы их перестали воспринимать как «монстров-людоедов». Учёные пришли к выводу, что описание не соответствует реальному поведению хищников: они редко убивают людей и кусают их потому, что таким образом изучают окружающую обстановку: «Акулы любопытны, но у них нет рук, и когда они хотят что-то исследовать, то берут объект в рот». Чиновники согласились, что термин «атака» и «нападение» акулы создают культуру страха, мешающую усилиям по защите исчезающих видов этих рыб, и заменили их на «инцидент» или «взаимодействие».

#новости #наука #австралия #животные

57 57 комментариев
33
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
57 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Вторичный пистолет

потому что путают их с тюленями

Ответить
34
New

Эта фотка ложь.
Котик вдохнул и втянул живот. Не получится нормально измерить его талию!!!!!

Ответить
1
Василий Васин

Ты милый в этом коменте

Ответить
0
Вторичный пистолет

Кот Дитковского

Ответить
0
FOX

она добрая, она не кусается ред.

Ответить
21
Вторичный пистолет

Напомнило.

Ответить
23
New

Боже... как же я ненавижу людей с собаками в парках без поводков и намордников.

Недавно гулял в парке и там чувак посто отпустил свою собаку и она бегала по парку, к детям маленьким подбегал... интересно, чтобы он сказал, если бы она укусила того ребёнка?

Ответить
11
Михаил Октябрьский

Ему похуй, потому что наказания уголовного нет

Ответить
7
Вторичный пистолет

Какая разница, сожрет тебя акула потому, что хочет сожрать тюленя, или потому, что ты не похож на тюленя и ей любопытно

Ответить
11
Гамадрил

а ты людей из любопытства тоже ешь?

Ответить
0
Вторичный пистолет
Ответить
3
Сталин спас Россию

Интересно, а безрукие девушки так же себя ведут? 🤔

Ответить
5
Вторичный пистолет

Мне люди не кажутся настолько интересными

Ответить
0
Владимир Филатов

чем не тюлень

Ответить
8
испанский смех

намальна

Ответить
1
Александр Борродач

Почувствовал себя акулой

Ответить
0
Гамадрил

дитковского от них ещё попробуй отличи ред.

Ответить
5
Mario Puzo

От людей или от тюленей?

Ответить
0
Денис Долгов

Морские котики наносят ответный удар ред.

Ответить
4
Вторичный пистолет

А с кем путает оппозицию власть?

Ответить
1
Вторичный пистолет

приплел как мог, ребят

Ответить
6
Сталин спас Россию

С людьми

Ответить
1
Вторичный пистолет

значит нужно плавать в ярких жилетах?

Ответить
1
марат котляров

И стоя

Ответить
3
Вторичный пистолет

отвечу в стиле пикабу

Ответить
6
Вторичный пистолет

очень переоценённая дама

Ответить
3
Вторичный пистолет

как и все дамы, брат))))

Ответить
13
Вторичный пистолет

брат 😘

Ответить
2
Владимир Филатов

как и брат

Ответить
0
Дефицитный Сервелат

А кто это? Друг интересуется.

Ответить
2
Вторичный пистолет

Это Асем

Ответить
7
Stanley H. Tweedle

Стойя

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Среди порноактрис-то?

Ответить
0
Вторичный пистолет

Нет, среди микробиологов

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Ну я неиронично. Там такой кал в топе что популярность Стойи это аномалия скорее.

Ответить
0
New

Какой у неё псевдоним?

Ответить
0
Mario Puzo

Да не жирный я!

Ответить
2
Вторичный пистолет

Это ведь уже давным-давно известно О.о

Ответить
1
Гамадрил

они подтвердили гипотезу что люди это тюлени

Ответить
2
Вторичный пистолет

Это тоже уже давным-давно известно

Ответить
0
Иван Кондратьев

Доигрались со своим бадипозитивом

Ответить
1
Andrey Petrov

Не атака, а инцидент
Не нападение, а взаимодействие
Про хлопки и отрицательный рост вспоминать не будем, так как это другое и не в Австралии

Ответить
1
Daniil Stryukov

В июле в Австралии официально отказались от термина «атака акул», чтобы их перестали воспринимать как «монстров-людоедов».

У агрессии нет видовой принадлежности! Нет плохих видов, есть плохие особи! 111

Ответить
1
Vladislav Nadolinski

Скоро появятся первые ЛГБТ активисты среди акул

Ответить
0
Вторичный пистолет

@Сумасшедший тюлень опасносте

Ответить
0
Вторичный пистолет

Ничего не знаю, моя акула из икеи даже не пытается меня сожрать!

Ответить
1
Вторичный пистолет

Не самом деле они звереют от музыки Beach Boys

Ответить
0
испанский смех

какая в жопу разница

Ответить
0
Вторичный пистолет

Нихуя не путают получается

Ответить
0
Євген Синоверський

. ред.

Ответить
0
Dimakey Lekko

Австралийские учёные-акулы нападают на людей

Ответить
0
Vladislav Nadolinski

«Акула произвела хлопок, сделав дайверу отрицательную жизнь»

Ответить
0
Вторичный пистолет

Я тоже иногда путаю, но не нападаю

Ответить
0
Максим Шишлов

Неудивительно, тюленя и человека очень легко между собой спутать
https://youtu.be/aoMIgNVlCB0

Ответить
0
Вторичный пистолет

да ещё в детстве помню в программах о животных говорили что акула путает серфингиста с черепахой или тюленем

Ответить
0
unknown

Так это же уже давно было известно.

Ответить
0
TJaba

акулы нападают на людей, потому что путают их с тюленями

С другой стороны, стало ли нам от этого легче🤔

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 57 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null