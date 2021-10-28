Австралийские учёные: акулы нападают на людей, потому что путают их с тюленями Статьи редакции
Молодые особи чаще ошибочно идентифицируют объекты, чем взрослые.
Учёные Университета Маккуори в Австралии подтвердили гипотезу, что большие белые акулы нападают на сёрфингистов, потому что путают их со своей основной добычей — тюленями и морскими львами. Исследование опубликовали в журнале The Royal Society Interface.
Специалисты смоделировали зрение акулы, чтобы понять, как они видят людей и животных. Учёные использовали несколько подвижных камер, которые перемещали со скоростью передвижения акул и стационарные камеры GoPro. Исследователи засняли видео с людьми на досках для сёрфинга и тюленями и морскими львами. Затем движения обработали в программе, моделирующей способ обработки форм зрением акулы.
Учёные обнаружили, что люди и ластоногие на поверхности океана выглядят для акул одинаково: они не видят мелких деталей и цветовые различия. Они путают доску для сёрфинга овальной формы с телом тюленя, а руки и ноги с плавниками.
Специалисты изучали зрение молодых акул, поскольку в основном именно они нападают на людей, отметила соавтор исследования Лаура Райан. Несмотря на хорошее зрение, они опаснее, чем взрослые особи, поскольку ещё не имеют достаточного опыта анализа зрительных образов и другой сенсорной информации.
Теперь исследователи изучают способы изменить восприятие акулами силуэтов, например, с помощью светодиодных фонарей. Так они надеются предотвратить атаки на людей.
В июле в Австралии официально отказались от термина «атака акул», чтобы их перестали воспринимать как «монстров-людоедов». Учёные пришли к выводу, что описание не соответствует реальному поведению хищников: они редко убивают людей и кусают их потому, что таким образом изучают окружающую обстановку: «Акулы любопытны, но у них нет рук, и когда они хотят что-то исследовать, то берут объект в рот». Чиновники согласились, что термин «атака» и «нападение» акулы создают культуру страха, мешающую усилиям по защите исчезающих видов этих рыб, и заменили их на «инцидент» или «взаимодействие».
@Сумасшедший тюлень опасносте