Молодые особи чаще ошибочно идентифицируют объекты, чем взрослые.

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Морской котик и сёрфер, снятые камерой с имитацией зрения акулы Видео исследователей Университета Маккуори

Учёные Университета Маккуори в Австралии подтвердили гипотезу, что большие белые акулы нападают на сёрфингистов, потому что путают их со своей основной добычей — тюленями и морскими львами. Исследование опубликовали в журнале The Royal Society Interface.

Специалисты смоделировали зрение акулы, чтобы понять, как они видят людей и животных. Учёные использовали несколько подвижных камер, которые перемещали со скоростью передвижения акул и стационарные камеры GoPro. Исследователи засняли видео с людьми на досках для сёрфинга и тюленями и морскими львами. Затем движения обработали в программе, моделирующей способ обработки форм зрением акулы.

Учёные обнаружили, что люди и ластоногие на поверхности океана выглядят для акул одинаково: они не видят мелких деталей и цветовые различия. Они путают доску для сёрфинга овальной формы с телом тюленя, а руки и ноги с плавниками.

Сравнение морского котика и человека на доске для серфинга глазами акулы Изображение исследователей Университета Маккуори

Специалисты изучали зрение молодых акул, поскольку в основном именно они нападают на людей, отметила соавтор исследования Лаура Райан. Несмотря на хорошее зрение, они опаснее, чем взрослые особи, поскольку ещё не имеют достаточного опыта анализа зрительных образов и другой сенсорной информации.

Теперь исследователи изучают способы изменить восприятие акулами силуэтов, например, с помощью светодиодных фонарей. Так они надеются предотвратить атаки на людей.