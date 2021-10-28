Ритейлер сделал это из-за инфляции.

Сеть супермаркетов с низкими ценами Fix Price объявила о подорожании всей продукции до 18%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на финансовую отчётность компании.

Ритейлер введёт по всей России новые ценники — 59 и 79 рублей вместо нынешних 50 и 77 рублей. Цены в 55 рублей оставят. В компании объяснили, что товар будет попадать в ценовой сегмент 59 рублей двумя путями: если перемещается из сегмента 55 рублей, либо если обладает обновлёнными свойствами (например, новой упаковкой или другим объёмом).

Изменения в ценовой политике связаны с общим подорожанием товаров в стране и инфляцией. «Мы держали минимальные цены до последнего за счёт работы с поставщиками», — сказал представитель сети. Вводить новую минимальную цену начнут постепенно с 1 ноября.

Всего у Fix Price есть восемь типов фиксированных цен — от 50 до 299 рублей.