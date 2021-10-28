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Новости
Яна Ломакина

Fix Price поднимет цены по всей России — вместо ценников 50 и 77 рублей будут 59 и 79 рублей Статьи редакции

Ритейлер сделал это из-за инфляции.

Сеть супермаркетов с низкими ценами Fix Price объявила о подорожании всей продукции до 18%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на финансовую отчётность компании.

Ритейлер введёт по всей России новые ценники — 59 и 79 рублей вместо нынешних 50 и 77 рублей. Цены в 55 рублей оставят. В компании объяснили, что товар будет попадать в ценовой сегмент 59 рублей двумя путями: если перемещается из сегмента 55 рублей, либо если обладает обновлёнными свойствами (например, новой упаковкой или другим объёмом).

Изменения в ценовой политике связаны с общим подорожанием товаров в стране и инфляцией. «Мы держали минимальные цены до последнего за счёт работы с поставщиками», — сказал представитель сети. Вводить новую минимальную цену начнут постепенно с 1 ноября.

Всего у Fix Price есть восемь типов фиксированных цен — от 50 до 299 рублей.

#новости #цены

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25 комментариев
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Вторичный пистолет

рубль за 2 месяца укрепился почти на 8% а они инфляцию нашли, булшит

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13
Вторичный пистолет

Инфляция и курс валют - немножко разные вещи.

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7
Вторичный пистолет

да, девальвация и инфляция вещи разные, ну вот только идут нога в ногу, редко где бывает по другому

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1
Вторичный пистолет

Россия страна возможностей!

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0
Имя И Фамилия

Инфляция на некоторые категории товаров у нас под 200%:)

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1
Вторичный пистолет

стал деревянее

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0
Head Hunter

🥲

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11
Вторичный пистолет

2007?

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0
Сергей Сергеев

лет 10 назад еще застал когда все было по 24, а это фото наверное года 2015

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0
Вторичный пистолет

Fixxed Price

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8
Степан Анейчик

Требую объяснений от редакции тж почему не было статей когда было подорожание от 30 до 40 и от 40 до 50

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8
Tecno Art

Тогда ещё не было тж, очевидно же

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0
Илья Михалков

В 2014 был тж почему же

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0
Олег Иванов

Редакционная политика ещё не изменилась

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0
Вторичный пистолет

Рубль подаёт - все дорожает
Рубль поднимается - похуй, все равно все дорожает
Получается дело не в рубле 🤔

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5
Вторичный пистолет

Сколько раз ни был в этих фикспрайсах, там вещи абсолютно разных ценовых категорий от 50 рублей до 300-400

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4
Вторичный пистолет

Валюта фиксированная, российский рубль.

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0
Русский

Сколько мы будем это терпеть?

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1
Николай Бойко

Ван Дарнхолм терпел, и нам велел!

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3
Eugene SOBI

Байден, прекращай.
Не надо шутить с войной..

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1
House M.D.

Когда туда завезут доллар, он будет по 59 или по 79?

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1
Дизайнер Павленко

а около 10 лет назад все было по 36 рублей

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0
Сдавайся

Когда уже перейдем на у.е.

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0
no name

Помню в далёком 14-м потешались над этой картинкой. Доллар по 38 казался чем-то смешным

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0
Вторичный пистолет
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0
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