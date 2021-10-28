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Новости
Артём Мазанов

Священника из Ульяновской области освободили от должности из-за поста о Навальном, который получил премию Сахарова Статьи редакции

Георгий Сухобокий был пресс-секретарём Мелекесской епархии.

71 71 комментарий
2075 просмотров

Георгия Сухобокого, служившего пресс-секретарем при Мелекесской епархии (Ульяновская область) освободили от должности из-за поста в соцсетях о Навальном. 20 октября он написал, что после присуждения оппозиционеру премии Сахарова «готов пожать ему руку».

После этого ему позвонил глава епархии Диодор (Исаев), который начал разговор со слов «Че за провокацию ты опять устроил?». Запись разговора священник опубликовал в тиктоке.

Глава епархии Диодор рассказал, что после поста Сухобокого «ему позвонили из Москвы». «Задают вопрос: как это ваш пресс-секретарь, это что? А мне что отвечать? Мне говорят: у вас не должно быть этого пресс-секретаря. Мне очень жаль, отец Георгий, ты очень талантливый человек, но у меня выбора не остается», — сказал он.

Давай дураком не прикидывайся, надоело уже… Навальный, повальный, Украина… Тебе это все зачем? Ты пресс-секретарь епархии, ты для чего всю эту воду мутишь? … Меня сегодня уже спрашивали — те, кому положено спрашивать… Знаешь, пусть сами с тобой разбираются. … Тобой заинтересовались, возрадуйся. Я тут не при чём. Мне сказали, что такого пресс-секретаря быть не должно — ну хорошо, ты добился своего, не будет.

епархии Диодор (Исаев)
глава Мелекесской епархии

После этого Сухобокий опубликовал в тиктоке указ от 31 октября, освобождающий его от должности. Он назвал своё увольнение несправедливым. «Епископ просто пытается не лишиться своей сытой комфортной жизни. Поэтому он сразу и запаниковал, как только ему сверху сказали меня прижать», — заявил он.

20 октября Европарламент присудил Навальному премию Сахарова «За свободу мысли». «Присуждая премию Сахарова Алексею Навальному, мы признаем его безграничную храбрость и подтверждаем непоколебимую поддержку Европарламента [в отношении] его немедленного освобождения», — заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.

#новости #рпц #навальный #соцсети

71 71 комментарий
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59 комментариев
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Вторичный пистолет

Артёму на шарф

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5
4 комментария
Артём Мазанов

А вы говорите мы не пишем про премию Сахарова....вот она

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17
iPhone 13 Pro Max

Ой да молчали бы лучше, такой инфоповод проспали, теперь не выебывайтесь хотя бы

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28
New

о боже... жесть...
мне так нравится как фанаты Навального рвуться от того что новость о нем не запостили.
при условии что в этот же день или на следующий писали о Соболь ред.

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–19
Вторичный пистолет

Это не «фанаты Навального» рвутся, это твои дырочки рвутся очень смешно.

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7
New

в принципе ничего и не ожидал от тебя.
все что ты можешь - это переход на личности

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0

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New

@Вахтёр и тут тоже

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–2
Сталин спас Россию

Заплачь

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–1
Роман Александров

Не "заплачь", а "заплоти" нологи

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0
Сталин спас Россию

Плачь и плоти
Со стороны

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0
Вторичный пистолет

вот она

а ссылка то где?

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1
Вторичный пистолет

Артём, одевай пожалуйста шарф, я переживаю за тебя!

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0
Артём Мазанов

У меня нет шарфа(

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0
Кирилл Вселенский

Переиграл и уничтожил

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0
aliftin

Даже священник не побоялся и написал. Не то что некоторые.

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24
Bohdan Shtepan

Священника еще суд божий ждет - вот он и задумался, куда душа его попадет. Ну, а у путинских подсосов души нет, они и мать родную продадут.

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2
испанский смех

ид комитет?

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3
Имя И Фамилия

Например тж

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1
New

Редакторы ТЖорнал в тот же день или через день писали о Любочке Соболь.

Неадекватные комментаторы: "ТЖ боится.
ТЖ испугался.
ТЖ писается в трусы и боится."

Чего они могут бояться? Они бояться лишь ваших комментариев. (тут должен быть смайлик фейспалма)

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–1
aliftin

Где в моем коменте увидел что-то про tj?

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0
New

а о ком ты?

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0
aliftin

Очевидно что о некоторых.

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1
ユリー シャネ

Ну ты не сравнивай Соболь и этого господина, ну, того самого из интернета, ну вот того, который в германии отдыхал.

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0
New

какая разница?
они оба оппозиция.
комментаторы кукарекают о том что сайт продался, но сайт пишет о любе соболь.. (из того же фбк) на следующий день...
эти комментаторы либо не в ладах с головой, либо у них проблема с логическим мышлением

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0
ユリー シャネ

Ну, возможно Соболь не воспринимается как такой оппозиционный "брэнд", как, ну, тот самый. Все-таки про нее намного меньше человек знают/что-то слышали/и.т.д.

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0
Вторичный пистолет

УКАЗ ёба. где трудовой договор? где судебное обжалование незаконного увольнения? где три оклада по ТК? почему эта конторка работает вне правового поля

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6
Вторичный пистолет

почему эта конторка работает вне правового поля

Неисповедимы пути Господни.

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10
Некая Л.

И что у него написано в трудовой книжке, а самое главное — существует ли она вообще? (нет, не существует, там чёрная касса)

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4
Вторичный пистолет

Меня сегодня уже спрашивали — те, кому положено спрашивать…

Он про прихожан? Церковь ведь для них или как?

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7
Имя Фамилия
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3
испанский смех

спрашивают с опущенных

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0
Вторичный пистолет

Мы так с тобой сейчас на статью наговорим! Думаешь сменил ник и товарищ майор тебя не узнает??

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0
Вторичный пистолет

Давно было понятно, что небогоугодная хуйня этот ваш Навальный! Теперь с пруфами!

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6
Некая Л.

Давай дураком не прикидывайся, надоело уже… Навальный, повальный, Украина… Тебе это все зачем? Ты пресс-секретарь епархии, ты для чего всю эту воду мутишь? … Меня сегодня уже спрашивали — те, кому положено спрашивать… Знаешь, пусть сами с тобой разбираются. … Тобой заинтересовались, возрадуйся. Я тут не при чём. Мне сказали, что такого пресс-секретаря быть не должно — ну хорошо, ты добился своего, не будет.

Особо говорливые крикуны на карандаше. Я вставил в одно из своих сообщений прозрачный GIF файл. Сейчас я его уже удалил. Но все обращения при его запросах остались у меня в логах. Всем провайдерам сейчас рассылаются abuse сообщения, они пропарсят логи и тогда мы поймем кто сюда писал и что писал. Идентификачия не займет много времени. Все очернители смогут реально ответить за свои слова. Я не сторонник таких методов, но вы, ребята, зарываетесь.

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5
Роман Александров

А сиськи были на этом гиф файле?

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0
Некая Л.

Был Вишмастер.

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1
Сдавайся

Если один человек обосрался, а второй сказал, что он него говной воняет, правильно понимаю, что второй очернил первого?

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0
Имя Фамилия

Из-за какого-то блогера из Москвы звонили. пфф

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3
Вторичный пистолет

Думаю, что персоналу РПЦ пиздеть о политике в целом недозволительно, тут или крестик снимите, или трусы наденьте

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–2
Вторичный пистолет
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8
Вторичный пистолет

Начальникам можно, ты не с россии штоли

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2
испанский смех

или крестик наденьте или трусы снимите

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0
Имя Фамилия

указ из будущего

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2
Yil Mudekki

халовин

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0
Вторичный пистолет

делете

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0
испанский смех

бумажка на фото это полный rest in cringe

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0
Вторичный пистолет

Священника из Ульяновской области забанили на ТЖ из-за поста о Навальном, который получил премию Сахарова

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0
Plan 🇧&🇨

Нормальный пресс-сек. Надо ему попробовать себя в Католической церкви.

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0
Андрей Галицкий

вот диодоры

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0
Pipez 999

Моргенштерн сказал Собчак в интервью, что он не верит Навальному, а Моргенштерн я верю.

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0
Вторичный пистолет

освободили от должности

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0
*

Священники...
Епархии...

Шёл 21-й год 21-го века...

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0
Вторичный пистолет

Артёму на шарф

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0
Что Зачем

Меня сегодня уже спрашивали — те, кому положено спрашивать...

Неужто прям вот он сам спросил? С икон который.

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0
Mr Hidden

Вообще как бы непонятно за, что дали. По критериям не проходит.

Критерии:
- защита прав человека и его основных свобод, в частности права на свободе слова.

Навальный говорил все, что хочет никто его свободы слова не лишал. Чтобы он добился чего-то в защите прав человека (хоть какого-то одного) не слышал.

- Защита прав меньшинств.
Тут вообще без комментариев. PR щики советовали ему не лезть в это, не лез. Что правильно, очень скользкий путь.

- Уважение ноим международного права.

Тоже минус. Попытки под себя трактовать нормы международного права это да.

- Развитие демократии и отстаивание верховенства закона.

Опять мимо. Он доказывал, что все воруют и его хотят убить, предоставляя в качестве доказательств слова и себя в президенты метил (хотя не только хоть бы куда во власть, хоть в мэры, то есть по сути работать на существующую власть). Так это не отставание это паранойя и жажда власти.

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–4
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