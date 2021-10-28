Давай дураком не прикидывайся, надоело уже… Навальный, повальный, Украина… Тебе это все зачем? Ты пресс-секретарь епархии, ты для чего всю эту воду мутишь? … Меня сегодня уже спрашивали — те, кому положено спрашивать… Знаешь, пусть сами с тобой разбираются. … Тобой заинтересовались, возрадуйся. Я тут не при чём. Мне сказали, что такого пресс-секретаря быть не должно — ну хорошо, ты добился своего, не будет.