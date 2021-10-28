Священника из Ульяновской области освободили от должности из-за поста о Навальном, который получил премию Сахарова Статьи редакции
Георгий Сухобокий был пресс-секретарём Мелекесской епархии.
Георгия Сухобокого, служившего пресс-секретарем при Мелекесской епархии (Ульяновская область) освободили от должности из-за поста в соцсетях о Навальном. 20 октября он написал, что после присуждения оппозиционеру премии Сахарова «готов пожать ему руку».
После этого ему позвонил глава епархии Диодор (Исаев), который начал разговор со слов «Че за провокацию ты опять устроил?». Запись разговора священник опубликовал в тиктоке.
Глава епархии Диодор рассказал, что после поста Сухобокого «ему позвонили из Москвы». «Задают вопрос: как это ваш пресс-секретарь, это что? А мне что отвечать? Мне говорят: у вас не должно быть этого пресс-секретаря. Мне очень жаль, отец Георгий, ты очень талантливый человек, но у меня выбора не остается», — сказал он.
После этого Сухобокий опубликовал в тиктоке указ от 31 октября, освобождающий его от должности. Он назвал своё увольнение несправедливым. «Епископ просто пытается не лишиться своей сытой комфортной жизни. Поэтому он сразу и запаниковал, как только ему сверху сказали меня прижать», — заявил он.
20 октября Европарламент присудил Навальному премию Сахарова «За свободу мысли». «Присуждая премию Сахарова Алексею Навальному, мы признаем его безграничную храбрость и подтверждаем непоколебимую поддержку Европарламента [в отношении] его немедленного освобождения», — заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.
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Давай дураком не прикидывайся, надоело уже… Навальный, повальный, Украина… Тебе это все зачем? Ты пресс-секретарь епархии, ты для чего всю эту воду мутишь? … Меня сегодня уже спрашивали — те, кому положено спрашивать… Знаешь, пусть сами с тобой разбираются. … Тобой заинтересовались, возрадуйся. Я тут не при чём. Мне сказали, что такого пресс-секретаря быть не должно — ну хорошо, ты добился своего, не будет.
Особо говорливые крикуны на карандаше. Я вставил в одно из своих сообщений прозрачный GIF файл. Сейчас я его уже удалил. Но все обращения при его запросах остались у меня в логах. Всем провайдерам сейчас рассылаются abuse сообщения, они пропарсят логи и тогда мы поймем кто сюда писал и что писал. Идентификачия не займет много времени. Все очернители смогут реально ответить за свои слова. Я не сторонник таких методов, но вы, ребята, зарываетесь.
Вообще как бы непонятно за, что дали. По критериям не проходит.
Критерии:
- защита прав человека и его основных свобод, в частности права на свободе слова.
Навальный говорил все, что хочет никто его свободы слова не лишал. Чтобы он добился чего-то в защите прав человека (хоть какого-то одного) не слышал.
- Защита прав меньшинств.
Тут вообще без комментариев. PR щики советовали ему не лезть в это, не лез. Что правильно, очень скользкий путь.
- Уважение ноим международного права.
Тоже минус. Попытки под себя трактовать нормы международного права это да.
- Развитие демократии и отстаивание верховенства закона.
Опять мимо. Он доказывал, что все воруют и его хотят убить, предоставляя в качестве доказательств слова и себя в президенты метил (хотя не только хоть бы куда во власть, хоть в мэры, то есть по сути работать на существующую власть). Так это не отставание это паранойя и жажда власти.