ООН запустила кампанию с динозавром, предупреждающим о приближении вымирания человечества из-за изменения климата Статьи редакции
«У нас хотя бы был астероид, а у вас какое оправдание?»
Организация Объединённых Наций опубликовало видео, в котором динозавр по имени Фрэнки обращается к мировым лидерам и предупреждает человечество об опасности изменения климата. Ролик опубликовали на ютуб-канале ООН.
В начале ролика тиранозавр врывается зал Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и с трибуны говорит дипломатам о проблеме глобального потепления. «Вымирание — это плохо. У нас хотя бы был астероид, а у вас какое оправдание?», — говорит Фрэнки.
Ролик с динозавром Фрэнки — часть новой кампании ООН под названием «Не соглашайтесь на вымирание», которая посвящена изменению климата. Свой голос динозавру в видео подарил актёр и музыкант Джек Блэк.
Как заявляет ООН, страны ежегодно тратят около 423 миллиардов долларов на добычу ископаемых видов топлива, а не на помощь бедным странам в борьбе с глобальным потеплением. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно призывал к прекращению субсидирования добычи топлива, но главы правительств опасаются, что повышение цен вызовет волнения и забастовки в странах.