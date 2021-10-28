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Новости
Сергей Исенеков

ООН запустила кампанию с динозавром, предупреждающим о приближении вымирания человечества из-за изменения климата Статьи редакции

«У нас хотя бы был астероид, а у вас какое оправдание?»

33 33 комментария
1099 просмотров

Организация Объединённых Наций опубликовало видео, в котором динозавр по имени Фрэнки обращается к мировым лидерам и предупреждает человечество об опасности изменения климата. Ролик опубликовали на ютуб-канале ООН.

В начале ролика тиранозавр врывается зал Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и с трибуны говорит дипломатам о проблеме глобального потепления. «Вымирание — это плохо. У нас хотя бы был астероид, а у вас какое оправдание?», — говорит Фрэнки.

Вы направляетесь к климатической катастрофе. И всё же каждый год правительства тратят сотни миллиардов государственных средств на субсидии на добычу ископаемого топлива. Этой суммы хватило бы на закупку вакцины от коронавируса для всех жителей планеты или полную ликвидацию нищеты. Разве не лучше было бы помочь им вместо того, чтобы приближать вымирание всего живого?

Динозавр Фрэнки

Ролик с динозавром Фрэнки — часть новой кампании ООН под названием «Не соглашайтесь на вымирание», которая посвящена изменению климата. Свой голос динозавру в видео подарил актёр и музыкант Джек Блэк.

Как заявляет ООН, страны ежегодно тратят около 423 миллиардов долларов на добычу ископаемых видов топлива, а не на помощь бедным странам в борьбе с глобальным потеплением. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно призывал к прекращению субсидирования добычи топлива, но главы правительств опасаются, что повышение цен вызовет волнения и забастовки в странах.

#динозавры #оон #новости

33 33 комментария
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Evgeny Kovalyov

Человечество гораздо быстрее вымрет от подобного кринжа.

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32
aliftin

Мем с пивозавром выходит на новый уровень.

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20
Ху Эмай

У нас хотя бы был астероид, а у вас какое оправдание?

А у нас лапки

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14
Вторичный пистолет

*палки
Если судить по твоей аве!

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–1
Вторичный пистолет

ну охуеть теперь.
мне что сделать? запретить правительству тратить бабки на добычу ископаемых?
или чё

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6
Evgeny Kovalyov

Ну хуй знает, внёс свои пять копеек в защиту планеты

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2
Вторичный пистолет

кто бы нас защитил ОТ ПЛАНЕТЫ

Ответить
1
Evgeny Kovalyov

Ей, в общем-то, на нас насрать.

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0
Вторичный пистолет

я запрещаю нахуй

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1
Юрий Удальцов

В статье указанно, что это тиранозавр, но это не так, это раптор который больше похож на воплощение велоцираптора из фильмов про Парк Юрского Периода

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4
Элджей Сартов

Не динозавр, а рептилоид

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3
ユリー シャネ

Этой суммы хватило бы на закупку вакцины от коронавируса для всех жителей планеты или полную ликвидацию нищеты

И тогда мы загадим планету еще быстрее! ДА !

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2
Задумчивой Кот

Вот интересно - через сколько лет появятся статьи от экологов со страшными циферками про загрязнения от резкого скачка производства всякой сопутствующей пандемии лабуды, типа средств защиты, антисептиков и тех же лекарств с вакцинами.

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1
Вторичный пистолет

Откуда такая самоуверенность, что нам астеройд не грозит

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2
Вторичный пистолет

Сначала BTS, теперь динозавры. Совсем ёбу дали наркоманы.

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2
Вторичный пистолет
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2
Вторичный пистолет

выходим на митинги, пацаны?

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1
Gedevan

Я уверен что не стоит раскачивать лодку, Путин обо всем знает и уже предпринимает меры, ещё чуть-чуть потерпеть и он все решит. Ведь на переправе коней не меняют. (Ещё был какой-то мем но я его забыл)

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2
Вторичный пистолет

«Вымирание — это плохо. У нас хотя бы был астероид, а у вас какое оправдание?»

у нас латынина

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1
Сергей Дворниченко

Рептилоиды уже даже не скрываются )

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1
Вторичный пистолет

а у вас какое оправдание?

А ты вообще кто по жизни, чтобы о чём-то у порядочных людей интересоваться?

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1
さよう なら

Вы хоть раз тирранозавра видели? Это явно не он

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1
Имя Фамилия

Не понимаю как это работает? Изменения климата происходит долгими годами, сотни лет. Мы живём здесь и сейчас, почему нас должно волновать, что будет с нашей планетой через 200-300 лет? если к этому времени мы все давно будем мертвы.

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–3
MELY

Бля, ну это пик эгоизма

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1
Barsuk Barsukoff
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0
Nevi Lant

Жесть, скорее бы потеплело, слишком долго. Нужно больше угольных ТЭС и производств.

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0
Ян Фёдоров

даёшь тропическую гиперборею!

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1
Michael Konovalov

Динозавр просто отмазался про астероид. По-любому бухали много.

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0
Ivan

Как же это жалко выглядит, с ума сойти

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0
Миржан Досымбаев

А вы в рептилойдов не верите. Так он ещё на золотом фоне :)

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0
ИгорьOK

Как похорошела Гретта! Давно её не видел!

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0
Lofoten Forsake

В ближайшее время это 3-5 миллионов лет?

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0
Имя И Фамилия
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–2
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