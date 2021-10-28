Вы направляетесь к климатической катастрофе. И всё же каждый год правительства тратят сотни миллиардов государственных средств на субсидии на добычу ископаемого топлива. Этой суммы хватило бы на закупку вакцины от коронавируса для всех жителей планеты или полную ликвидацию нищеты. Разве не лучше было бы помочь им вместо того, чтобы приближать вымирание всего живого?

