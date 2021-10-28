Московские власти обнародовали результаты первого этапа испытаний «Спутника V» для подростков Статьи редакции
В тестировании приняли участие 99 несовершеннолетних.
Введение даже части «взрослой» дозы «Спутника V» формирует «хороший иммунитет» к коронавирусу у подростков, заявили в мэрии Москвы.
В испытании вакцины участвовали 99 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Добровольцам ввели оба компонента «Спутника V», объём составил 1/10 или 1/5 от дозы, ориентированной на взрослых. Препарат «показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности»: показатели превзошли таковые у взрослых участников аналогичного исследования первой-второй фазы.
В октябре директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса для детей может получить название «Спутник М», где «М» означает «маленькие». Теперь в Москве отбирают добровольцев для второго этапа испытаний.
Ну, вот смотри. Предположим, тебе сейчас 17 лет и 11 месяцев. По законам, ты ещё маленький. А значит, и вирус у тебя будет маленький и иммунитета нужно меньше, так что Спутник М тебе вполне подойдёт. А вот, если бы пришёл вакцинироваться через месяц, то был бы уже большим и тут только Спутник V помог бы.
Пожалуйста.
https://www.youtube.com/watch?v=Xwyzw0Pm3J4
У ВОЗ нет претензий к эффективности спутника от слова совсем. Там просто распизляйство наших – они бпнально не умеют сдавать документы и отчётность по международным стандартам. Вот представьте, что вы бухгалтер и завтра вдруг понадобилось всю отчётность сдавать по международному стандарту на английском языке. Вам для этого пару лет минимум переучиваться. А пфайзеры и прочие – международные корпорации, у них всё это буквально автоматом происходит.