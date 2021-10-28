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Новости
Яна Ломакина

Московские власти обнародовали результаты первого этапа испытаний «Спутника V» для подростков Статьи редакции

В тестировании приняли участие 99 несовершеннолетних.

Введение даже части «взрослой» дозы «Спутника V» формирует «хороший иммунитет» к коронавирусу у подростков, заявили в мэрии Москвы.

В испытании вакцины участвовали 99 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Добровольцам ввели оба компонента «Спутника V», объём составил 1/10 или 1/5 от дозы, ориентированной на взрослых. Препарат «показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности»: показатели превзошли таковые у взрослых участников аналогичного исследования первой-второй фазы.

Двукратная вакцинация добровольцев вакциной как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета.

из сообщения пресс-службы мэра Москвы

В октябре директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса для детей может получить название «Спутник М», где «М» означает «маленькие». Теперь в Москве отбирают добровольцев для второго этапа испытаний.

#новости #covid19 #вакцинация

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65 комментариев
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Вторичный пистолет

Лишь один успел съебаться

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26
Вторичный пистолет

Или не успел.

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13
Вторичный пистолет

Согласен

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6
Вторичный пистолет

Хорошо, если так

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2
Ваша Закладко

отличная выборка, хороший иммунитет, гуд гейм

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0
некипишуй

может он тупо не пришел?

кинул всех

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0
Вторичный пистолет

от 12 до 17 лет.

объём составил 1/10 или 1/5 от дозы, ориентированной на взрослых

Вот как это работает? В 17 1/5, а в 18 уже всю.

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18
Задумчивой Кот

Да. А еще корона уважает законы рф и поэтому не распространяется на территории массовых мероприятий организованных государством

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14
Владислав Моторин

Ну, вот смотри. Предположим, тебе сейчас 17 лет и 11 месяцев. По законам, ты ещё маленький. А значит, и вирус у тебя будет маленький и иммунитета нужно меньше, так что Спутник М тебе вполне подойдёт. А вот, если бы пришёл вакцинироваться через месяц, то был бы уже большим и тут только Спутник V помог бы.

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9
Вторичный пистолет

А если мне 17 лет 11 месяцев и 2 недели. Вот вкололи мне первую маленькую дозу, а через 3 недели мне уже больше 18, то есть вторую надо колоть большую??

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1
Вторичный пистолет

В 18 уже гулаг положен

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5
Вторичный пистолет

А там как вакцинируют??

Ответить
0
Вторичный пистолет

В париже

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0
Вторичный пистолет

Как денди?

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0
Вторичный пистолет

Какого года производства?

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0
Вторичный пистолет

Перестраховываются. Вдруг от 1/4 и больше дозы люди становятся бесплодными через 4 года, а тут оп-па... есть шанс, что не все подохнем. Заставим вчерашних подростков размножаться за себя и того 20-летнего бедолагу.

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0
Вторичный пистолет

«Спутник С», где «С» означает «сладкие»

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5
Вторичный пистолет

«Спутник V», где «V» означает «Vladimir».

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4
Вторичный пистолет

V значит Wireless

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0
Вторичный пистолет
Ответить
6
Вторичный пистолет

99

Хрюкнул

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4
Вторичный пистолет

чтоб если вдруг все умерли, не дай бог не написать цифру 100

Ответить
1
Вторичный пистолет

Четные цифры не получается фальсифицировать, формулы не работают

Ответить
0
некипишуй

ахуенный эксперимент, да

Ответить
0
Некая Л.

«Спутник М», где «М» означает «маленькие»

Странный выбор для названия.

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2
Вторичный пистолет
Ответить
7
Вторичный пистолет

По идее должно быть П

Ответить
2
Некая Л.

МД

Ответить
1
Вторичный пистолет

Ждем новую волну

Ответить
1
Вторичный пистолет

привет ты серфер?

Ответить
7
Вторичный пистолет

я просто плыву по течению как говно

Ответить
4
Вторичный пистолет

Просто признайся, что ждёшь прибой

Ответить
0
Некая Л.

Пожалуйста.
https://www.youtube.com/watch?v=Xwyzw0Pm3J4

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2
Вторичный пистолет

Танцуй как тупая сука

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0
Некая Л.

Ладно.

Ответить
1
Рпош Ашршщ

может получить название «Спутник М», где «М» означает «маленькие»

А какую версию вакцины нужно колоть карликам?!

Ответить
2
Вторичный пистолет

Спутник К

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4
Иван Демченко

Комитет

Ответить
1
Вторичный пистолет

Нужно сделать
Спутники S M L XL [°_°] (X_X)

Ответить
0
Вторичный пистолет

может получить название «Спутник М», где «М» означает «маленькие».

Ну хорошо хоть не Моргенштерн

Ответить
2
Вторичный пистолет

В последний момент заменили, про празднование победы плохо высказался.

Ответить
3
Вторичный пистолет

чет как то маловато для такой вещи - 99 кейсов

Ответить
0
Вторичный пистолет

Это выжившие

Ответить
7
Вторичный пистолет

дожившие до пресс релиза

Ответить
1
Вторичный пистолет

Добейте выживших. джпг

Ответить
0
Некая Л.

Ещё и новость так подана
Теперь в Москве отбирают добровольцев для второго этапа испытаний.

Как будто люди в костюмах химзащиты приходят в семьи и отбирают детей у родителей для испытания Спутника.

Ответить
2
Задумчивой Кот

А зачем? У нас есть бюджетники.

Ответить
0
Сергей Ахрем

несовершеннолетние бюджетники это сироты чтоли?

Ответить
3
Сергей Дворниченко

откуда же еще, их даже спрашивать не нужно

Ответить
0
Некая Л.

Думаю, тут даже бюджетников не нужно напрягать. По-любому найдутся желающие из юнармии какой-нибудь.

Ответить
0
PRIME XXVII

Добровольцы в 12 лет? Сознательные граждане подрастают, ничего не скажешь.

Ответить
2
Andrew Muralov

Все данные, что нужно знать об испытаниях спутника «хороший иммунитет» - теперь понятно, почему ВОЗ никак не одобрит.
От йогуртов тоже «хороший иммунитет»

Ответить
1
Евгений Иванов

У ВОЗ нет претензий к эффективности спутника от слова совсем. Там просто распизляйство наших – они бпнально не умеют сдавать документы и отчётность по международным стандартам. Вот представьте, что вы бухгалтер и завтра вдруг понадобилось всю отчётность сдавать по международному стандарту на английском языке. Вам для этого пару лет минимум переучиваться. А пфайзеры и прочие – международные корпорации, у них всё это буквально автоматом происходит.

Ответить
1
Сергей Ахрем

ну понятно куда ветер дует
хотят заставить привиться несовершеннолетних под различными угрозами

Ответить
1
Вторичный пистолет

Было 100 я так понимаю.

Ответить
1
Luchano Spaguetti

ок

Ответить
0
Вторичный пистолет

«хороший иммунитет» к коронавирусу

благоприятный профиль безопасности и иммуногенности

хороший блет, в цифрах это как-то можно измерить ред.

Ответить
0
Задумчивой Кот

А зачем, сейчас введут обязаловкой в школах и все потащат спиногрызов колоться особо не вчитываясь

Ответить
0
Вторичный пистолет

В тестировании приняли участие 99 несовершеннолетних.

И 1 тайный легендарный участник

Ответить
0
Вторичный пистолет

Виталя Вентилятор, независимый блогер

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0
Dmitry Bondar

Сотый был распределителем.

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0
Вася Пражкин

Теперь в Москве отбирают добровольцев для второго этапа испытаний.

А с первого ребятишки где?

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0
Вторичный пистолет

Спутник П (пиздюк)

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0
Ден

Суки!! Верните 100-го пацана!! Куда спрятали??? Всей страной уже ищем!!!

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0
Reg0804

Вот это мощь исследования! 99 человек!

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0
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