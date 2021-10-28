В тестировании приняли участие 99 несовершеннолетних.

Введение даже части «взрослой» дозы «Спутника V» формирует «хороший иммунитет» к коронавирусу у подростков, заявили в мэрии Москвы.

В испытании вакцины участвовали 99 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Добровольцам ввели оба компонента «Спутника V», объём составил 1/10 или 1/5 от дозы, ориентированной на взрослых. Препарат «показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности»: показатели превзошли таковые у взрослых участников аналогичного исследования первой-второй фазы.

Двукратная вакцинация добровольцев вакциной как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета. из сообщения пресс-службы мэра Москвы

В октябре директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса для детей может получить название «Спутник М», где «М» означает «маленькие». Теперь в Москве отбирают добровольцев для второго этапа испытаний.