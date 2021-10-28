По версии следствия, Дайе удалось организовать сообщество, в которое входило 300 человек со всей страны.

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Реми Дайе (посередине фотографии) в зале суда Фото AP



Главное управление внутренней безопасности Франции рассказало о предотвращении попытки государственного переворота. По их версии, бывший политик и сторонник заговоров Реми Дайе планировал захватить официальную резиденцию французского президента — Елисейский дворец. Об этом сообщило издание Le Parisien.

Спецслужбы выяснили, что 55-летний Дайе и бывший депутат от партии «Демократическое движение» создал террористическое сообщество в нескольких городах Франции. В нём состояло множество действующих и отставных сотрудников полиции и военных.

Как считает следствие, Дайе начал свои призывы к захвату власти в 2020 году. Он публиковал ролики, в которых говорил о «народном перевороте» и высказывался о вакцианах от коронавируса, налогах, вышках 5G и бесполезности медицинских масок в борьбе с инфекциями.

В апреле 2021 года Дайе вместе со своими сторонниками разослал нескольким депутатам сообщение, в котором говорилось, что «пришёл час расплаты». После получения письма лишь один обратился в прокуратуру, после чего началось расследование.

В июне Дайе арестовали в Малайзии по обвинению в похищении восьмилетней девочки. Спустя три месяца бывшего депутата обвинили в терроризме и заговоре с целью захвата власти. Следствию стало известно о связях Дайе с неонацистким движением «Честь и нация», которые планировали нападение на масонскую ложу в городе Альзас, вышки 5G, на центры вакцинации, знаменитостей и журналистов.

Французские спецслужбы выяснили, что Дайе и его сторонники планировали собрать отряды единомышленников со всей страны в Париже, оснастив их полицейскими щитами и самодельной взрывчаткой. Затем захватить Елисейский дворец, здание парламента, министерства внутренних дел, министерства вооружённых сил, а также один из телеканалов.

Всего организация Дайе насчитывала около 300 участников. Спецслужбам удалось установить, что соратники бывшего депутата сотрудничали с антипрививочниками и «жёлтыми жилетами».