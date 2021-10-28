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Новости
Сергей Исенеков

Во Франции арестовали известного конспиролога Реми Дайе. Его подозревают в планах захватить власть и атаковать вышки 5G Статьи редакции

По версии следствия, Дайе удалось организовать сообщество, в которое входило 300 человек со всей страны.

35 35 комментариев
801 просмотров
Реми Дайе (посередине фотографии) в зале суда Фото AP

Главное управление внутренней безопасности Франции рассказало о предотвращении попытки государственного переворота. По их версии, бывший политик и сторонник заговоров Реми Дайе планировал захватить официальную резиденцию французского президента — Елисейский дворец. Об этом сообщило издание Le Parisien.

Спецслужбы выяснили, что 55-летний Дайе и бывший депутат от партии «Демократическое движение» создал террористическое сообщество в нескольких городах Франции. В нём состояло множество действующих и отставных сотрудников полиции и военных.

Как считает следствие, Дайе начал свои призывы к захвату власти в 2020 году. Он публиковал ролики, в которых говорил о «народном перевороте» и высказывался о вакцианах от коронавируса, налогах, вышках 5G и бесполезности медицинских масок в борьбе с инфекциями.

В апреле 2021 года Дайе вместе со своими сторонниками разослал нескольким депутатам сообщение, в котором говорилось, что «пришёл час расплаты». После получения письма лишь один обратился в прокуратуру, после чего началось расследование.

В июне Дайе арестовали в Малайзии по обвинению в похищении восьмилетней девочки. Спустя три месяца бывшего депутата обвинили в терроризме и заговоре с целью захвата власти. Следствию стало известно о связях Дайе с неонацистким движением «Честь и нация», которые планировали нападение на масонскую ложу в городе Альзас, вышки 5G, на центры вакцинации, знаменитостей и журналистов.

Французские спецслужбы выяснили, что Дайе и его сторонники планировали собрать отряды единомышленников со всей страны в Париже, оснастив их полицейскими щитами и самодельной взрывчаткой. Затем захватить Елисейский дворец, здание парламента, министерства внутренних дел, министерства вооружённых сил, а также один из телеканалов.

Всего организация Дайе насчитывала около 300 участников. Спецслужбам удалось установить, что соратники бывшего депутата сотрудничали с антипрививочниками и «жёлтыми жилетами».

Адвокат Реми Дайе Жан-Кристоф Бассон Ларби отверг любые обвинения в терроризме своего подзащитного. По его словам, бывший депутат призывал «к мирному и народному свержению существующей политической системы в рамках осуществления своей свободы выражения мнений и совести».

#новости #франция

35 35 комментариев
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35 комментариев
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Вторичный пистолет

«Честь и нация», которые планировали нападение на масонскую ложу

Чёт проиграл с этого вселенского зла.

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7
Вторичный пистолет

Ради рофла Путин должен позвонить Макрону с требованием освободить оппозиционера

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5
New

от создателей "Это другое"

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4
Вторичный пистолет

4к?

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1
Вторичный пистолет

А Маск мечтает до Марса добраться, лол.

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2
Вторичный пистолет

Ничего необычного, так всю историю человечества

Ответить
1
Вторичный пистолет

ОООООООООО ВЕРНУЛСАА

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1
пепси

С возвращением, ебанутыш ^^

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0
Anton NS

Почему мЕдь не уважает хэллоуин и не хочет своей аватарке сделать такие же черные глаза?

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0
Кирилл Вселенский

Хотите как во франции?

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1
некипишуй

а как там?

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0
Кирилл Вселенский

Так

Ответить
0
Сергей Дворниченко

Ахренеть, вот это епично

Ответить
1
Вторичный пистолет

Захват телеграфа, почты и вышек 5g

Ответить
1
vlad novikov

Если это правда, то я не пойму, как человек с такой кашей в голове смог стать депутатом. Странно, что нету ничего про плоскую землю. Но 300 чел - это капля в море.

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1
Вторичный пистолет

Не могу понять по фото кто из них заговорщик

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0
Сергей Исенеков

сори, я отмечу, спасибо!

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0
Вторичный пистолет

Отметь как следует

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4
Вторичный пистолет

ты уже взрослый

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4
Сергей Исенеков

еще 50 минут до конца рабочего дня, а потом как отмечу

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2
Вторичный пистолет

Что за работа до 22 часов? Вас там что за людей не держат?

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4
Вторичный пистолет

держат за фурнитуру для 18-секционных чугунных батаерй

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6
Сергей Исенеков

мы ж на цепи к батарее сидим, тут так и осталось

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1
New

получается они НЕЛЮДИ?
инопланетяне?

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0
New

вам платят почасовку или оклад?

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0
New

я слышал у вас там правила есть, как у продажников
если статью не дописал - нельзя встать в туалет сходить или кофе допить.

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0
Вторичный пистолет

В пиджаке.

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0
Вторичный пистолет

Не за что.

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1
Robocat

Кажется, будто тут коллаж из трех разных фоток)

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0
Сергей Дворниченко

Это заговор

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1
Ваня Чилипиздрик

захватить власть и атаковать вышки 5G

Я про это читал:

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0
некипишуй

ууууу кровавый рижыым

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0
Xtbtch

Во Франции арестовали известного конспиролога Реми Дайе. Его подозревают в планах захватить власть с помощью вышек 5G

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0
Michael Konovalov

Собрались 300 человек со всей страны, пришли в Елисейский дворец и сказали: дворец наш!

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0
Джон Кроули

Сразу видно что и во Франции есть аналог одноклассники.сру

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0
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