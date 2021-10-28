Во Франции арестовали известного конспиролога Реми Дайе. Его подозревают в планах захватить власть и атаковать вышки 5G Статьи редакции
По версии следствия, Дайе удалось организовать сообщество, в которое входило 300 человек со всей страны.
Главное управление внутренней безопасности Франции рассказало о предотвращении попытки государственного переворота. По их версии, бывший политик и сторонник заговоров Реми Дайе планировал захватить официальную резиденцию французского президента — Елисейский дворец. Об этом сообщило издание Le Parisien.
Спецслужбы выяснили, что 55-летний Дайе и бывший депутат от партии «Демократическое движение» создал террористическое сообщество в нескольких городах Франции. В нём состояло множество действующих и отставных сотрудников полиции и военных.
Как считает следствие, Дайе начал свои призывы к захвату власти в 2020 году. Он публиковал ролики, в которых говорил о «народном перевороте» и высказывался о вакцианах от коронавируса, налогах, вышках 5G и бесполезности медицинских масок в борьбе с инфекциями.
В июне Дайе арестовали в Малайзии по обвинению в похищении восьмилетней девочки. Спустя три месяца бывшего депутата обвинили в терроризме и заговоре с целью захвата власти. Следствию стало известно о связях Дайе с неонацистким движением «Честь и нация», которые планировали нападение на масонскую ложу в городе Альзас, вышки 5G, на центры вакцинации, знаменитостей и журналистов.
Французские спецслужбы выяснили, что Дайе и его сторонники планировали собрать отряды единомышленников со всей страны в Париже, оснастив их полицейскими щитами и самодельной взрывчаткой. Затем захватить Елисейский дворец, здание парламента, министерства внутренних дел, министерства вооружённых сил, а также один из телеканалов.
Всего организация Дайе насчитывала около 300 участников. Спецслужбам удалось установить, что соратники бывшего депутата сотрудничали с антипрививочниками и «жёлтыми жилетами».
Адвокат Реми Дайе Жан-Кристоф Бассон Ларби отверг любые обвинения в терроризме своего подзащитного. По его словам, бывший депутат призывал «к мирному и народному свержению существующей политической системы в рамках осуществления своей свободы выражения мнений и совести».