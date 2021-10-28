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Новости
Сергей Исенеков

Компания Facebook сменила название на Meta Статьи редакции

Таким образом корпорация хочет показать, что она не только соцсеть (название которой останется прежним).

115 115 комментариев
6487 просмотров

Facebook изменила название на Meta. Название вступит в силу с 28 октября. Марк Цукерберг объявил об этом в конце мероприятия Facebook Connect, основной темой которого стало развитие концепции «метавселенной».

По словам Цукерберга, так компания демонстрирует, что состоит не только из одной соцсети — в неё входят WhatsApp, Instagram, Oculus и другие проекты и сервисы, ранее приобретённые или созданные Facebook. Соцсеть Facebook сохранит старое название.

Как сказано на официальном сайте Meta, главная цель «метавселенной» — объединить людей в виртуальном мире и предоставить им множество способов для общения.

Цукерберг также отметил, что пользователям Meta не понадобится аккаунт в фейсбуке для использования других сервисов компании.

20 октября 2021 года журналисты узнали о том, что компания Facebook сменит название, чтобы ассоциироваться не только с одноимённой социальной сетью, а со всей «метавселенной» своих продуктов. СМИ считали, что новое название будет связано с брендом Horizon: уже существующий сервис для работы в виртуальных офисах упоминали на презентации, но он остался отдельным продуктом.

Марк Цукерберг анонсировал трансформацию Facebook из социальной сети в «метавселенную» ещё летом. Тогда основатель соцсети говорил, что хочет, чтобы пользователи мессенджеров, программ для видеосвязи и совместной работы общались не только в своей экосистеме, но и могли обмениваться информацией между разным софтом.

Для этого он предлагал несколько технологий, на которых будет работать «метавселенная»: виртуальная реальность, дополненная реальность и смешанная реальность (где объекты виртуального мира ограниченно взаимодействуют с объектами реального мира) .

Метавселенная — что создают Facebook, Microsoft…
Предсказанные десятки лет назад технологии становятся реальностью, но о революции пока не просили…
tjournal.ru

Переименование Facebook в «материанскую» компания Meta происходит на фоне массовой публикацией журналистов о внутреннем устройстве и проблемах соцсети. 25 октября 17 американских изданий одновременно выпустили больше 20 материалов проекта The Facebook Papers, и продолжают публиковать новые тексты всю неделю.

В материалах, основанных на внутренних документах Facebook, говорится об этических проблемах и утаивании информации о работе компании: от вреда алгоритмов для психики до договорённости Цукерберга с вьетнамскими коммунистами, игнорирования торговли людьми и шокирующего контента в Индии и Мьянме.

Все против Facebook: СМИ массово обвиняют…
Журналисты утверждают, что сервисы Цукерберга провоцируют у подростков тревожность и депрессию, а…
tjournal.ru

#новости #facebook

115 115 комментариев
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115 комментариев
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Вторичный пистолет

ДОН

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95
Вторичный пистолет

хахаха

Ответить
21
Вторичный пистолет

Привет, расскажи как ты сегодня

Ответить
2
12 комментариев
Tecno Art

Я раньше запостил ((
Где мои плюсы?
https://tjournal.ru/news/464179-novoe-nazvanie-facebook

Новое название facebook — Новости на TJ
Это не метаиронияFacebook теперь называется Meta. Речь не о социальной сети, а компании, в которую…
tjournal.ru
Ответить
24
Плотный
Ответить
16
Вторичный пистолет

Поставил тебе плюсик, не грусти.

Ответить
4
Лига порвах

@Лига Терпил объясни ему, что делать

Ответить
0
Животное

Это чтобы торговать в открытую МЕТАданными?

Ответить
28
Andrew Muralov

Метамфетамином.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Meta.com? Или фейсбук останется и мета это как альфабет?

Welcome to Meta | About Facebook
The Facebook company is now Meta. Our company’s vision is to help bring the metaverse to life, so…
Meta.com
Ответить
6
Вторичный пистолет

Сайт верстали долбаёбы.

Ответить
16
Стильная самочка орангутана

Чего ещё ожидать от людей, высравших реакт

Ответить
8
2 комментария
iPhone 13 Pro Max

А что не так? Вроде норм

Ответить
0
Вторичный пистолет

фейсбук останется и мета это как альфабет?

Да

Ответить
0
Вторичный пистолет
Ответить
10
Иван Прохоров
Ответить
7
Ваша Закладко

шах и мат цбер

Ответить
0
Махарадж
Ответить
7
Arséniy Andréevich
Ответить
6
Таблетка Галоперидола

Только сейчас понял что на этом лого написано УК

Ответить
2
Вторичный пистолет

ну и говно))))

Ответить
6
Вторичный пистолет

Как победитель конкурса среди шестиклашек
Типа бесконечность, симметричность яиц, неодинаковый шрифт почему-то, пиздец

Ответить
0
Вторичный пистолет

...ironic

Ответить
5
Александр Добриневский

Внезапно нормальное название и даже лого не всратое

Ответить
4
Стильная самочка орангутана

В принципе да, просто это ничего не исправит. Есть какой-то душок новомодных крипто нфт стартапов, а по сути фб как был неповоротливым айсбергом, так и останется.

Ответить
0
Вторичный пистолет

СБУшная http://meta.ua очень обрадуется

Ответить
4
Mikhail Kuropatkin

Интересно будет ли фб что то с ними делать

Ответить
0
Вторичный пистолет

Так это мета должна делать что-то с фб. Мета это старый портал для домохозяек как i.ua или ukr.net.

Ответить
0
Лига порвах

Сделал пост в мета

Ответить
3
Selfish Ledger

Захватил термин Метаверс и ни разу не упомянул какую информацию будут собирать с твоего зрачка стобы показывать более правильную реальность.

Ответить
2
Xtbtch

Убожество, превратился в говно, а назад не знает как

Ответить
2
Вторичный пистолет

Возможно это было единственное существующее не занятое никем название, которое никого не оскорбляет. Но это не точно

Ответить
2
Вторичный пистолет

Кай Метов

Ответить
1
Вторичный пистолет

пазишн намбар ту
мол только ему

Ответить
2
Вторичный пистолет

Пазишн намба уан:
Цукерберг позвонит сам

Ответить
4
2 комментария
Вторичный пистолет

шо лебедев? обосрал уже?

Ответить
1
Вторичный пистолет

Обосрался уже

Ответить
2
Вторичный пистолет

напишет скриньте камент, а потом такой "ну блять эт самое я имел ввиду что не имел ввиду а вы там блять не то подумали а я прав идите нахуй короче"

Ответить
1
Nick Rosenberg

Я все понимаю, но почему логотип в виде жопы?

Ответить
1
Махарадж

это иички

Ответить
2
Стильная самочка орангутана

Лента мёбиуса бесконечность бесконечные возможности прочь от земли мечты эфир крипта технологии будущее. Не сммщик, что ли?

Ответить
0
Netis

NEW META(дотерты поймут)

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Магнуса понерфят?

Ответить
1
Netis

В Некст патче понерфят шард я думаю

Ответить
0
2 комментария
Некая Л.

Будет Марси.

Ответить
1
Андрей Лузин

Да и хартстонщики (и еще с десяток игр)

Ответить
0
Вторичный пистолет

Сообщение удалено

Ответить
0
Вторичный пистолет

Что скрывает этот кролик??

Ответить
4
Вторичный пистолет

пуша что ты там такого сказать хотела я заинтригован?

Ответить
2
Игнат Теремов

Теперь в ебалокниге сидят мета-люди

Ответить
1
badResistor

Facebook->Meta*
*mfetamin

Ответить
1
Крафтовый компот

А вот и список всех проектов есть https://meta.ua/sitemap.asp

Ответить
1
Святий Миколай

Там недавно название mail.ru освободилось, могли бы одолжить. Зачем добру пропадать

Ответить
1
Вторичный пистолет

Какой-то знак рептилойдам

Ответить
1
Вторичный пистолет

Я такая пост-пост, я такая мета-мета!

Ответить
1
Вторичный пистолет

Спасибо за пуш, IT Journal

Ответить
1
Анатолий Филиппов

Теперь у них будет Meta.Message, Meta.Photo, Meta.Drive и все такое. все меньше индивидуальности

Ответить
1
Nick Rosenberg

Удобно же, сразу будет понятно какой сервис лучше не трогать.

Ответить
0
Анатолий Филиппов

И то верно)

Ответить
0
некипишуй

"объединить людей в виртуальном мире и предоставить им множество способов для общения"

когда сука перестанут банить за слово "хохол"?

Ответить
1
Стильная самочка орангутана

За фамилию «Хохловский»

Ответить
0
Патриарх Перил

А может лучше FB

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Просто F

Ответить
1
Вторичный пистолет
Ответить
1
Andreyk1n Plus

Каво, какая мета.

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

МЕТАВЁРС АЛЛО БАРНАУЛ ВИАР ЭЙАР РЕКЛАМА ПРЯМО В ПОДКОРКУ

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1
Andreyk1n Plus
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0
Anton NS

Мне так думается, что у Марка прямо мечта сделать что-то вроде "Первому игроку приготовиться", буквально метавселенную на земле, где в виртуале все будут жить и зарабатывать, да по сути все к этому и идет. И даже не думаю, что это плохо. Многие уже сейчас знакомятся в виртуале, трахаются в виртуале, играют/общаются/смотрят фильмы в виртуале, программисты/дизайнеры/репетиторы и прочие зарабатывают в виртуале. Осталось только все это под одну крышу уютную перевести. У всех будут свои клевые дома в некой метавселенной. В общем весело будет.

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Но сначала посмотри два рекламных ролика

Ответить
1
Nick Rosenberg

Идеи типичного школьника.

Ответить
0
Andre Macareno

Был FANG, стал MANG
MAN

триггеред

Ответить
0
Rifat Kayumov

Был faang, стал faang. Ничего по сути не поменялось

Ответить
0
Вторичный пистолет

@Олег Ивахнов

Ответить
0
Леха

♂️REAL MAN♂️

Ответить
0
Леха

Там феминитив MAANA (Alphabet потому что), так что все ок

Ответить
0
New

Не ну гениально........
что то типо АВАЛОН ТЕХНОЛОДЖИС, которые закрывают компанию, а потом открывают новую с другим названием. а владельцы те же и суть такая же

Ответить
0
Люц Шнайдер

Предсказуемо

Ответить
0
Махарадж

я думал что будет The Facebook, а тут вон как

Ответить
0
Ваша Закладко

мета марк

Ответить
0
Михаил Октябрьский

Metla

Ответить
0
Vladislav Donets
Ответить
0
Вторичный пистолет
Ответить
0
Вторичный пистолет

Хуйня, надо было назваться Санлайт

Ответить
0
vlad novikov

меф

Ответить
0
Вторичный пистолет

Что там по гта

Ответить
0
Павел Морозов

амфетамин

Ответить
0
Леха

Miserable Essence for Targeted Ads

Ответить
0
Себастиан Перейра

Ну, охуеть
Теперь заживём

Ответить
0
Джон Кроули

Мета...амфитамин...

Ответить
0
Анатолий Филиппов

Больше нет теплааааа на двоих, все что у нас украл амфетамин

Ответить
0
Олег Матвеенко

}{YETA.

Ответить
0
Вторичный пистолет

А все началось с ребрендинга Сбера

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0
Миша Батухтин

Как всегда, всё копируют у вк

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0
Dennis Ko

«..Имелись, короче, вариантики, как оттопыриться по всем канонам..» (с)

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0
Вторичный пистолет

Страница Our Community

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0
Миша Рашкин

Т.е. Будет упор на развитие их как суперприложения. Стоимость акций пойдет вверх?

Ответить
0
Сергей Титок

он жеж инопланетянский робот, он вас всех прозондирует

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0
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