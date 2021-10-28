Компания Facebook сменила название на Meta Статьи редакции
Таким образом корпорация хочет показать, что она не только соцсеть (название которой останется прежним).
Facebook изменила название на Meta. Название вступит в силу с 28 октября. Марк Цукерберг объявил об этом в конце мероприятия Facebook Connect, основной темой которого стало развитие концепции «метавселенной».
По словам Цукерберга, так компания демонстрирует, что состоит не только из одной соцсети — в неё входят WhatsApp, Instagram, Oculus и другие проекты и сервисы, ранее приобретённые или созданные Facebook. Соцсеть Facebook сохранит старое название.
Как сказано на официальном сайте Meta, главная цель «метавселенной» — объединить людей в виртуальном мире и предоставить им множество способов для общения.
Цукерберг также отметил, что пользователям Meta не понадобится аккаунт в фейсбуке для использования других сервисов компании.
20 октября 2021 года журналисты узнали о том, что компания Facebook сменит название, чтобы ассоциироваться не только с одноимённой социальной сетью, а со всей «метавселенной» своих продуктов. СМИ считали, что новое название будет связано с брендом Horizon: уже существующий сервис для работы в виртуальных офисах упоминали на презентации, но он остался отдельным продуктом.
Марк Цукерберг анонсировал трансформацию Facebook из социальной сети в «метавселенную» ещё летом. Тогда основатель соцсети говорил, что хочет, чтобы пользователи мессенджеров, программ для видеосвязи и совместной работы общались не только в своей экосистеме, но и могли обмениваться информацией между разным софтом.
Для этого он предлагал несколько технологий, на которых будет работать «метавселенная»: виртуальная реальность, дополненная реальность и смешанная реальность (где объекты виртуального мира ограниченно взаимодействуют с объектами реального мира) .
Переименование Facebook в «материанскую» компания Meta происходит на фоне массовой публикацией журналистов о внутреннем устройстве и проблемах соцсети. 25 октября 17 американских изданий одновременно выпустили больше 20 материалов проекта The Facebook Papers, и продолжают публиковать новые тексты всю неделю.
В материалах, основанных на внутренних документах Facebook, говорится об этических проблемах и утаивании информации о работе компании: от вреда алгоритмов для психики до договорённости Цукерберга с вьетнамскими коммунистами, игнорирования торговли людьми и шокирующего контента в Индии и Мьянме.
Meta.com? Или фейсбук останется и мета это как альфабет?
СБУшная http://meta.ua очень обрадуется
Мне так думается, что у Марка прямо мечта сделать что-то вроде "Первому игроку приготовиться", буквально метавселенную на земле, где в виртуале все будут жить и зарабатывать, да по сути все к этому и идет. И даже не думаю, что это плохо. Многие уже сейчас знакомятся в виртуале, трахаются в виртуале, играют/общаются/смотрят фильмы в виртуале, программисты/дизайнеры/репетиторы и прочие зарабатывают в виртуале. Осталось только все это под одну крышу уютную перевести. У всех будут свои клевые дома в некой метавселенной. В общем весело будет.