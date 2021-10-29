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Новости
Сергей Исенеков

Власти Петербурга обратятся в полицию из-за фейковой новости ИА «Панорама» о подорожании проезда во время локдауна Статьи редакции

Александр Беглов назвал распространение этой информации «настоящей недобросовестной и продуманной акцией».

Власти Петербурга обратятся в правоохранительные органы из-за публикации на сайте фейковых новостей ИА «Панорама» сообщения о том, что во время нерабочих дней и локдауна проезд в общественном транспорте подорожает в несколько раз. Такое заявление сделал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Новый взгляд» телеканала «78».

Люди, которые распространяют такие слухи, — самые настоящие подонки. Мы по всем таким слухам обращались и будем обращаться в силовые структуры. Потому что так нельзя же. Это не просто шутки или анекдот. Когда распространяются слухи, которые приводят к панике, я бы назвал это преступлением.

Александр Беглов
губернатор Санкт-Петербурга

24 октября 2021 года на сайте ИА «Панорама» появилась заметка, в которой со ссылкой на самого губернатора Санкт-Петербурга было сказано о повышении стоимости проезда в петербургском метро в 10 раз, а в наземном транспорте — в пять раз. Согласно изданию «Бумага», многие поверили в эту новость, её широко обсуждали в соцсетях. Спустя два дня властям Петербурга пришлось её опровергать.

#новости #петербург

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Символический лолипоп

И это не новость ИА "Панорама"

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11
Символический лолипоп

Люди, которые распространяют такие слухи, — самые настоящие подонки.

Меня всегда так веселит подобная политическая "ярость", направленная на зарабатывание политических очков.

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6
Amkazan Amkazan

В этом деле чемпион - Володин

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0
Eugen T

Вот и за панорамой пришли

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2
Миша Рашкин

Ну это же главная пропагандонская скрепа - распространение лживых новостей

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0
Стильная самочка орангутана

Серая усатая мышь как всегда

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0
Emil

Ждем обыски в редакции!

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