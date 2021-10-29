Власти Петербурга обратятся в полицию из-за фейковой новости ИА «Панорама» о подорожании проезда во время локдауна Статьи редакции
Александр Беглов назвал распространение этой информации «настоящей недобросовестной и продуманной акцией».
Власти Петербурга обратятся в правоохранительные органы из-за публикации на сайте фейковых новостей ИА «Панорама» сообщения о том, что во время нерабочих дней и локдауна проезд в общественном транспорте подорожает в несколько раз. Такое заявление сделал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Новый взгляд» телеканала «78».
24 октября 2021 года на сайте ИА «Панорама» появилась заметка, в которой со ссылкой на самого губернатора Санкт-Петербурга было сказано о повышении стоимости проезда в петербургском метро в 10 раз, а в наземном транспорте — в пять раз. Согласно изданию «Бумага», многие поверили в эту новость, её широко обсуждали в соцсетях. Спустя два дня властям Петербурга пришлось её опровергать.