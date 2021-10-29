Люди, которые распространяют такие слухи, — самые настоящие подонки. Мы по всем таким слухам обращались и будем обращаться в силовые структуры. Потому что так нельзя же. Это не просто шутки или анекдот. Когда распространяются слухи, которые приводят к панике, я бы назвал это преступлением.

