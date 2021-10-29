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Новости
Сергей Исенеков

В США предъявили обвинения россиянину Владимиру Дунаеву в хакерской деятельности из-за программы-вымогателя Trickbot Статьи редакции

Дунаеву грозит до 60 лет лишения свободы.

Министерство юстиции США обвиняет Владимира Дунаева в предполагаемом участии в киберпреступной организации. Об этом сказано в заявлении ведомства.

Согласно постановлению суда, 38-летний Дунаев вместе с подельниками разработал программу-вымогатель Trickbot. Эта программа позволила украсть данные с миллионов компьютеров различных компаний по всему миру с целью выкупа. Атакам подверглись также сети школ, банков, муниципальных органов власти и компаний в сфере здравоохранения, энергетики и сельского хозяйства.

Россиянина экстрадировали по запросу США из Южной Кореи в штат Огайо, где идёт судебный процесс по его делу.

Преступления совершались в период с ноября 2015 по август 2020 года. В июне 2021 года Минюст США объявил об аресте гражданки Латвии Аллы Витте, которая также участвовала в создании программы Trickbot.

#новости #хакеры #сша #суды

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Гора

Преступник был пойман. Это хорошо.

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Символический лолипоп

В США предъявили обвинения россиянину Владимиру

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Миша Рашкин

Надеюсь американские тюрьмы позаимствует идеи саратовских для этих компьютерных паразитов

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