Суд вынес приговоры по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»: бывшего гендиректора приговорили к 14 годам лишения свободы Статьи редакции
Других руководителей ТЦ приговорили к срокам от 11 до 13 лет лишения свободы.
Заводский районный суд города Кемерово начал оглашать приговор по первому делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС.
- Бывшего гендиректора компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову приговорили к 14 годам лишения свободы;
- Управляющую «Зимней вишней» Надежду Судденок приговорили к 13,5 годам колонии;
- Техническому директору ТЦ Георгию Соболеву назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы;
- Охранника «Зимней вишни» Сергея Антюшина приговорили к восьми годам лишения свободы;
- Главу компании по обслуживанию противопожарной системы в ТЦ осудили на 6,5 лет колонии;
- Инженера противопожарной системы в «Зимней вишне» приговорили к 5,5 года колонии;
- Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин получил шесть лет лишения свободы;
- Пожарный Сергей Генин приговорён к пяти годам колонии за халатность при тушении ТЦ «Зимняя вишня».
Торговый центр «Зимня вишня» загорелся 25 марта 2018 года в Кемерове. В пожаре погибли 64 человека, 41 из них — дети. В сентябре 2019 года на месте пожара открыли парк в память о погибших.
по их мнению плохо охранял людей от огня
кого их-то?
я конечно все понимаю, тут что ни статья про приговор, то обсуждение судей-зверей и прочей херни, но вообще у охранников есть обязанности в форс-мажорных ситуациях, которые они должны неукоснительно по инструкции выполнять, видимо выполнял не так как надо. охранник - это вообще большая ответственность, у нас чет принято, что это как-то хуй, который на стуле сидеть должен и все. пора менять эти представления.
мой вопрос был исключительно на тему почему ему больше, инженеру и руководителю тушения меньше, желательно версию материалов дела, а не о том, кто там че считал
ты еще врачей вспомни, у них тоже зп бывает хуй с маслом, но я думаю, что если твоей жене (просто пример, ничего личного) вырежут по ошибке трубу например, ответственности это с них не снимет, да? Или твой ребенок погибнет из-за некомпетентности или нежелания выполнять обязанности по причине низкой зп. Ты ж тут первый орать будешь, что обязаны.
Ну так вот несмотря на зп, охранники обязаны нести свою ответственность и соблюдать инструкции. И в опасных ситуациях эти инструкции отдельные.
Вообще не представляю, как можно говорить про зп в данном случае. Есть блять ответственность на должности, зп тут ни при чем, коррелирует она или нет, тот кто на должность встал ответственность взял. Я там повыше написала про врачей и их зп, и про обязанности. А пониже написали про кнопку, звонки и другие вещи. Никто его голыми руками за его зп из огня детей вытаскивать не просил. НО. Если он съебал до эвакуации или хреново ее провел, или хреново оповестил - это проблема его ответственности и часть жертв на нем.
И если он хуево исполняет свои обязанности, то его ждет суд, меры, штрафы и так далее. Это данность.
Еще б родственникам предложил оправдать смерти тем, что у охранника была зп небольшая, вот он и не делал как надо (остальные в том числе).
Не поверишь но думаю повлияет, одно дело когда ты получаешь 30, и думаешь что за 30 вообще можно балду пинать ибо это вообще не серьёзная 3П. Другое дело когда 💯 и начинаешь задумываться а собственно 💯 за что? В 3 раза выше чем по региону. и при устройстве должны популярно объяснить за что. Врачи немного другое - там обычно нет такой критической ситуации, и если бывает, то в ней обычно один человек, а не целый ТЦ
Пожарный Сергей Генин приговорён к пяти годам колонии за халатность при тушении ТЦ «Зимняя вишня».
Вот это занятно. Читал о нём сто лет назад. Там мужика обвиняют в том, что не тот ранг пожару присвоил и медленно двигался по зданию. Если честно, то звучит как хуйня, чтобы отвлечь внимание от надзорных органов. Мужик приехал на место и в полной экипировки начал подниматься на четвёртый этаж. Он явно не заслуживает срока.
даже если бы приехало в 10 раз больше
это не так работает, смотрят выполнил ли он, что должен был по должностным инструкциям и правилам
если там сказано, что надо было присваивать другую категорию, то юридически виноват
и это не конкретно РФ, а вообще континентальная система права так работает, есть кодексы и правила, если все выполнил – то не виноват, не выполнил – виноват
в англосаксонской системе не так, там смотрят по прецедентам, а не по своду правил и там мнение судьи больше влияет, он устанавливает прецедент ред.
Хуясе, не думал, что ещё шли разбирательства. А пожарных то за что, правда что-ли халатность была? Тяжело тут что-то комментировать конечно, всей правды мы не знаем, но как по мне странно конечно, когда "прямой" так сказать убийца может получить меньше, чем люди, которые "один там накосячил, другой тут накосячил, этот сделал, этот не сделал и так далее", в результате чего да, погибло много людей, тем более детей, но крайнего то хрен найдёшь все-равно.