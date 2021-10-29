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Сергей Исенеков

Суд вынес приговоры по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»: бывшего гендиректора приговорили к 14 годам лишения свободы Статьи редакции

Других руководителей ТЦ приговорили к срокам от 11 до 13 лет лишения свободы.

Заводский районный суд города Кемерово начал оглашать приговор по первому делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС.

  • Бывшего гендиректора компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову приговорили к 14 годам лишения свободы;
  • Управляющую «Зимней вишней» Надежду Судденок приговорили к 13,5 годам колонии;
  • Техническому директору ТЦ Георгию Соболеву назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы;
  • Охранника «Зимней вишни» Сергея Антюшина приговорили к восьми годам лишения свободы;
  • Главу компании по обслуживанию противопожарной системы в ТЦ осудили на 6,5 лет колонии;
  • Инженера противопожарной системы в «Зимней вишне» приговорили к 5,5 года колонии;
  • Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин получил шесть лет лишения свободы;
  • Пожарный Сергей Генин приговорён к пяти годам колонии за халатность при тушении ТЦ «Зимняя вишня».

Торговый центр «Зимня вишня» загорелся 25 марта 2018 года в Кемерове. В пожаре погибли 64 человека, 41 из них — дети. В сентябре 2019 года на месте пожара открыли парк в память о погибших.

#новости #зимняявишня #кемерово

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53 комментария
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Андрей Рядькин

А надзорные органы?

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32
Символический лолипоп

МЧСник, что принимал отсутствующую систему пожаротушения, прост уволился неделю назад

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24
Федя Прозоров

Полученные взятки давно потрачены

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15
Стильная самочка орангутана

Медали за вскрытие преступной халатности, количество жертв не имеет значения

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3
Michael Petrov

ну нельзя ж посадить тех, кто опечатали все пожарные выходы ред.

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1
Символический лолипоп

Почему охранник получил больше, чем инженер и руководитель тушения пожара, интересно?

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17
Символический лолипоп

Видимо по их мнению плохо охранял людей от огня😑

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4
Символический лолипоп

по их мнению плохо охранял людей от огня

кого их-то?
я конечно все понимаю, тут что ни статья про приговор, то обсуждение судей-зверей и прочей херни, но вообще у охранников есть обязанности в форс-мажорных ситуациях, которые они должны неукоснительно по инструкции выполнять, видимо выполнял не так как надо. охранник - это вообще большая ответственность, у нас чет принято, что это как-то хуй, который на стуле сидеть должен и все. пора менять эти представления.

мой вопрос был исключительно на тему почему ему больше, инженеру и руководителю тушения меньше, желательно версию материалов дела, а не о том, кто там че считал

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2
Михаил Михалыч

Отличная работа тогда получается - зарплаты хуй с маслом, а отвечать за все

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10
Сталин спас Россию

Будто кто-то заставляет этих детин идти в охранники

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1
Символический лолипоп

ты еще врачей вспомни, у них тоже зп бывает хуй с маслом, но я думаю, что если твоей жене (просто пример, ничего личного) вырежут по ошибке трубу например, ответственности это с них не снимет, да? Или твой ребенок погибнет из-за некомпетентности или нежелания выполнять обязанности по причине низкой зп. Ты ж тут первый орать будешь, что обязаны.
Ну так вот несмотря на зп, охранники обязаны нести свою ответственность и соблюдать инструкции. И в опасных ситуациях эти инструкции отдельные.

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1
Михаил Михалыч

Так это вообще беспредел, когда низкие зарплаты у врачей

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0
Символический лолипоп

Могу предположить только что людей вывести проще когда ты уже на месте и всё только началось, а не бороться с последствиями. Видимо плохо эвакуировал. Большая ответственность - большая 3П, думаю вряд-ли она была у него больше средней по региону. И учения должны быть не реже раза в полгода

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0
Символический лолипоп

Вообще не представляю, как можно говорить про зп в данном случае. Есть блять ответственность на должности, зп тут ни при чем, коррелирует она или нет, тот кто на должность встал ответственность взял. Я там повыше написала про врачей и их зп, и про обязанности. А пониже написали про кнопку, звонки и другие вещи. Никто его голыми руками за его зп из огня детей вытаскивать не просил. НО. Если он съебал до эвакуации или хреново ее провел, или хреново оповестил - это проблема его ответственности и часть жертв на нем.
И если он хуево исполняет свои обязанности, то его ждет суд, меры, штрафы и так далее. Это данность.
Еще б родственникам предложил оправдать смерти тем, что у охранника была зп небольшая, вот он и не делал как надо (остальные в том числе).

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0
Символический лолипоп

Не поверишь но думаю повлияет, одно дело когда ты получаешь 30, и думаешь что за 30 вообще можно балду пинать ибо это вообще не серьёзная 3П. Другое дело когда 💯 и начинаешь задумываться а собственно 💯 за что? В 3 раза выше чем по региону. и при устройстве должны популярно объяснить за что. Врачи немного другое - там обычно нет такой критической ситуации, и если бывает, то в ней обычно один человек, а не целый ТЦ

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0
Святозавр

Вопрос, что у него в должностных написано. Давно смотрел ролик у Пивоварова, охранник то ли кнопку не нажимал, то ли звонил не активно.

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0
A patient patient
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2
Nuckelavee
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1
Bob

А как же те кто дал разрешение на строительство такого тц, и те кто проводил пожарные инспекции?

Ответить
10
Трансгендолёт

А как же те

Уважаемые люди, понимать надо.

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15
Символический лолипоп

Там вроде не строительство, а переделка была

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1
Vasilev Alexey

Там еще 3 уголовных дела есть.

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0
Символический лолипоп

Пожарный Сергей Генин приговорён к пяти годам колонии за халатность при тушении ТЦ «Зимняя вишня».

Вот это занятно. Читал о нём сто лет назад. Там мужика обвиняют в том, что не тот ранг пожару присвоил и медленно двигался по зданию. Если честно, то звучит как хуйня, чтобы отвлечь внимание от надзорных органов. Мужик приехал на место и в полной экипировки начал подниматься на четвёртый этаж. Он явно не заслуживает срока.

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12
Bender Rodriguez

не тот ранг пожару присвоил

На такие объекты автоматически 3й номер должен присваиватся, как обычно в целях экономии топлива решили всех не отправлять.

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4
Символический лолипоп

Людей бы это не спасло, как я понимаю. А все эти посадки из-за их гибели.
Я уже погуглил, приехало 7 экипажей, а не 11. Истинные виновники тут руководство ТЦ и надзорные органы.

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1
Символический лолипоп

Ещё вот такое есть на сайте комсомольской правды. Там ещё в 2018 за пожарного впрягались.

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4
Dr Serj

даже если бы приехало в 10 раз больше

это не так работает, смотрят выполнил ли он, что должен был по должностным инструкциям и правилам

если там сказано, что надо было присваивать другую категорию, то юридически виноват

и это не конкретно РФ, а вообще континентальная система права так работает, есть кодексы и правила, если все выполнил – то не виноват, не выполнил – виноват

в англосаксонской системе не так, там смотрят по прецедентам, а не по своду правил и там мнение судьи больше влияет, он устанавливает прецедент ред.

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0
Федя Прозоров

Виновных нашли и наказали, но проблема, что в случае пожара всё будет хуево, потому что за денюжку сотрудник мчс никаких нарушений не заметил, не решилась ред.

Ответить
9
Миша Рашкин

Предлагаешь изменить законы физики, чтобы огонь не сжигал?

Ответить
0
Федя Прозоров

Да, почему россия изобрела вакцину первой в мире, а огонь нет?

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2
Владимир Филатов

но воз одобрит её последней

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0
Символический лолипоп

Ну для начала: да.

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Ну вот пусть Путин указ подпишет

Ответить
1
Символический лолипоп

А Аман Тулеев?

Ответить
4
Дмитрий Бурмистров

спокойно отдыхает на своих дачах

Ответить
3
Eugen T

Спасибо великое

Ответить
0
Символический лолипоп

А что Тулеев?

Ответить
0
Символический лолипоп

Аман

Ответить
0
Символический лолипоп

A man.

Ответить
0
Владимир Филатов

2 lay F

Ответить
0
Петр Голенков

А пожарников за что???

Ответить
4
Егор Ниглов

Пожарники погибли или пострадали. А посадили пожарного.

Ответить
0
Символический лолипоп

Как пела Анжеличка Варум: "вишня, вишня, зимняя вишня
Никто ни в чём не виноват"

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2
Сергей Сергеич

Хуясе, не думал, что ещё шли разбирательства. А пожарных то за что, правда что-ли халатность была? Тяжело тут что-то комментировать конечно, всей правды мы не знаем, но как по мне странно конечно, когда "прямой" так сказать убийца может получить меньше, чем люди, которые "один там накосячил, другой тут накосячил, этот сделал, этот не сделал и так далее", в результате чего да, погибло много людей, тем более детей, но крайнего то хрен найдёшь все-равно.

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2
Владимир Филатов

типичный совок

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0
Ирина Китаева

-виновен
-но детей уже не вернуть
- полностью оправдан

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0
Николай Вакуленко

А владельцы где?

Ответить
0
Символический лолипоп

А кто виноват то?

Ответить
0
Символический лолипоп

Бог его знает.

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0
Символический лолипоп

Обэма

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0
x mst

Я понимаю, что многого не знаю, но лишь спустя 3 года начали раздавать приговоры? Почему настолько долго всё тянулось?

Ответить
0
Символический лолипоп

Был бы человек, а статья найдется

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–1
Имя Фамилия

Убили 41 ребенка и получили всего 10-ку. Сажал бы их всех пожизненно. Думаю родители детей голосовали за расстрел.

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–1
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