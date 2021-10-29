Других руководителей ТЦ приговорили к срокам от 11 до 13 лет лишения свободы.

Заводский районный суд города Кемерово начал оглашать приговор по первому делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС.

Бывшего гендиректора компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову приговорили к 14 годам лишения свободы;

Управляющую «Зимней вишней» Надежду Судденок приговорили к 13,5 годам колонии;

Техническому директору ТЦ Георгию Соболеву назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы;

Охранника «Зимней вишни» Сергея Антюшина приговорили к восьми годам лишения свободы;

Главу компании по обслуживанию противопожарной системы в ТЦ осудили на 6,5 лет колонии;

Инженера противопожарной системы в «Зимней вишне» приговорили к 5,5 года колонии;

Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин получил шесть лет лишения свободы;

Пожарный Сергей Генин приговорён к пяти годам колонии за халатность при тушении ТЦ «Зимняя вишня».

Торговый центр «Зимня вишня» загорелся 25 марта 2018 года в Кемерове. В пожаре погибли 64 человека, 41 из них — дети. В сентябре 2019 года на месте пожара открыли парк в память о погибших.