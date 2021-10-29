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Новости
Артём Мазанов

ЦБ рассказал о распространении в РФ нового типа финансовых пирамид — в виде «онлайн инвестиционных игр» Статьи редакции

Такие проекты составляют 8% от общего числа финансовых пирамид, выявленных ЦБ за третий квартал 2021 года.

25 25 комментариев
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По словам главы департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Лях, некоторые из «игровых» финансовых пирамид «только начинают раскручиваться». Об этом пишет РБК.

Лях рассказал, что такие пирамиды «привлекают граждан возможностью лёгкого заработка и своей простотой, игровой формой». Обычно пользователю предлагают зарегистрироваться в проекте, где можно купить персонажа или виртуальную недвижимость, которые должны приносить доход. Но для получения выигрыша нужно приводить в проект новых игроков.

Глава департамента ЦБ заявил, что принцип таких игр — сетевой маркетинг, как и в финансовых пирамидах.

Если нет новых игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас.

Валерий Лях
глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России

По словам представителя ЦБ, компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, «но, как обычно, это пишется маленькими буквами далеко внизу».

За девять месяцев 2021 года ЦБ выявил 424 финансовые пирамиды — на 284 больше, чем за аналогичный период 2020 года. Глава департамента Банка России рассказал, что большинство пирамид привлекают деньги с помощью криптовалюты или под видом инвестиций в неё.

#новости #мошенничество

25 25 комментариев
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Трансгендолёт

Если нет новых игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас.

Лол, прямо как пенсионный фонд РФ))))

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15
Символический лолипоп

Ты очень хочешь в список иноагентов, я смотрю?

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7
Трансгендолёт

Я просто посчитал свою потенциальную пенсию недавно и немного ахуел.
Условно говоря если я буду 30 лет платить Х денег пенсионных отчислений в месяц, то в лучшем случае получил бы пенсию... Х/2!

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2
Символический лолипоп

Да, там наеб просто космических масштабов

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2
Вася Пражкин

Космических - это Х/20. Поэтому рубль еще опустят слегка за эти 30 лет.

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1
ред.

Заибана настолько старый, что уже покрылся паутиной

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1
Evgeny Kovalyov

Кстати, коммент про ПФР обычно как яркий маркер опирамиженных.
Помнится, когда Доронина за жопу взяли, стоял стон на полстраны: "да банки это же те же пирамиды, а у нас всё всем платится!", "пенсионный фонд — вот где пирамида!!11" и тому подобные. На днях, когда соскамилась очередная пирамидка из говна Краудвиз, можно было встретить те же самые метафоры от горе-инвесторов.

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0
Трансгендолёт

Ну в одном случае люди сами идут и обманываются.
А во втором — обязаловка.

Помнится, когда Доронина за жопу взяли, стоял стон на полстраны

Ну а хули, немамонты поди уже себе мерседесы запланировали купить с внезапных денег, а тут как обычно))

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1
Колыван Пряничков

Ну вообще вся банковская система стран - сплошная игра

кредиты / займы / инвестиции

Вообще чем старше становлюсь тем больше понимаю что мы живем в одной большой пирамиде

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3
Символический лолипоп

мы живем в одной большой пирамиде

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3
Символический лолипоп

Только эта пирамида не разваливается сама, пока население Земли растёт и люди богатеют.

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1
Символический лолипоп

Рожай детей!

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0
Вася Пражкин

Если нет новых игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас.

Звучит, прям как описание деятельности пенсионного фонда. Ниже уже написали, неужели это так очевидно? )

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1
Символический лолипоп

@Биржа TJ

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1
Символический лолипоп

где мои доходы от акций зоибаны, нахуй!!!!

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0
Символический лолипоп

Ну и что, ЦБ в очередной раз отреагирует только тогда, когда уже куча людей будет наёбана? Как с финико или с кэшбери.

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0
Символический лолипоп

С пфр до сих пор ебалом щёлкает, не запрещает

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1
Символический лолипоп

Сначала подумал, что "наёбана" - это тебя позвали

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1
Символический лолипоп

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ЭТО НЕ ПИРАМИДА

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0
Символический лолипоп

Тут на днях подобный деятель пост с рекламой этого говна публиковал

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0
ZGMarty

а могли бы кейсы с шапками открывать

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0
ред.

вся прелесть игр кальве, в том что кейсы/шапки не облегчают на игровой процесс и не дают преимущества в игре, так что тут доёб мимо

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0
Computer dragon

Ну Richbirds живёт вроде, уже лет 7

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0
Gedevan

Глава департамента ЦБ заявил, что принцип таких игр — сетевой маркетинг, как и в финансовых пирамидах.

Давно пора всю эту МЛМ тусовку прикрыть

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0
Ivan Boldyrev

Хана Тиньку.

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–3
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