Такие проекты составляют 8% от общего числа финансовых пирамид, выявленных ЦБ за третий квартал 2021 года.

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По словам главы департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Лях, некоторые из «игровых» финансовых пирамид «только начинают раскручиваться». Об этом пишет РБК.

Лях рассказал, что такие пирамиды «привлекают граждан возможностью лёгкого заработка и своей простотой, игровой формой». Обычно пользователю предлагают зарегистрироваться в проекте, где можно купить персонажа или виртуальную недвижимость, которые должны приносить доход. Но для получения выигрыша нужно приводить в проект новых игроков.

Глава департамента ЦБ заявил, что принцип таких игр — сетевой маркетинг, как и в финансовых пирамидах.

Если нет новых игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас. Валерий Лях глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России

По словам представителя ЦБ, компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, «но, как обычно, это пишется маленькими буквами далеко внизу».