ЦБ рассказал о распространении в РФ нового типа финансовых пирамид — в виде «онлайн инвестиционных игр» Статьи редакции
Такие проекты составляют 8% от общего числа финансовых пирамид, выявленных ЦБ за третий квартал 2021 года.
По словам главы департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Лях, некоторые из «игровых» финансовых пирамид «только начинают раскручиваться». Об этом пишет РБК.
Лях рассказал, что такие пирамиды «привлекают граждан возможностью лёгкого заработка и своей простотой, игровой формой». Обычно пользователю предлагают зарегистрироваться в проекте, где можно купить персонажа или виртуальную недвижимость, которые должны приносить доход. Но для получения выигрыша нужно приводить в проект новых игроков.
Глава департамента ЦБ заявил, что принцип таких игр — сетевой маркетинг, как и в финансовых пирамидах.
По словам представителя ЦБ, компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, «но, как обычно, это пишется маленькими буквами далеко внизу».
За девять месяцев 2021 года ЦБ выявил 424 финансовые пирамиды — на 284 больше, чем за аналогичный период 2020 года. Глава департамента Банка России рассказал, что большинство пирамид привлекают деньги с помощью криптовалюты или под видом инвестиций в неё.
Кстати, коммент про ПФР обычно как яркий маркер опирамиженных.
Помнится, когда Доронина за жопу взяли, стоял стон на полстраны: "да банки это же те же пирамиды, а у нас всё всем платится!", "пенсионный фонд — вот где пирамида!!11" и тому подобные. На днях, когда соскамилась очередная пирамидка из говна Краудвиз, можно было встретить те же самые метафоры от горе-инвесторов.