По мнению экспертов, такая система может оказаться «малоэффективной, и позволит правоохранительных органам идентифицировать пользователей соцсетей и мессенджеров».

«Коммерсантъ» обнаружил на едином портале госзакупок тендер на создание системы для мониторинга фишинговых сайтов. На проект министерство планирует потратить 132 миллиона рублей, а запустить — в середине 2022 года, пишет издание.

В документах указано, что для сбора информации о фишинговых сайтах и утечках персональных данных будет сканироваться трафик в сетях связи. Сейчас для этого уже установлено специальное оборудование Роскомнадзора — технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). В пресс-службе министерства уточнили, что они пока не планируют использовать ТСПУ

Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо предложить методы борьбы и меры по совершенствованию законодательства для выявления и предотвращения фишинговых атак, разработать программное обеспечение, протестировать его и передать Минцифры. Только после этого министерство планирует провести аттестацию системы в соответствии с требованиями о защите конфиденциальной информации от несанкционированного доступа.

Руководитель департамента исследований T.Hunter Игорь Бедеров рассказал «Коммерсанту», что система министерства будет оперировать данными интернет-трафика, а это позволит идентифицировать анонимных пользователей сайтов, соцсетей, мессенджеров или даркнета. По мнению эксперта, этой информацией могут пользоваться правоохранительные органы и не только по делам, связанным с распространением фишинга.

Руководитель практики отечественного ПО «Крок» Александр Двинских считает, что платформа Минцифры вряд ли будет успешна, поскольку просто представляет собой базу поддельных ресурсов. «Попадание одного ресурса в неё не повлияет на создание десятка зеркал», — считает Двинских.