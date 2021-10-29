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Новости
Сергей Исенеков

Минцифры создаст платформу для мониторинга фишинговых сайтов. Она будет собирать данные приложений и почтовых сервисов Статьи редакции

По мнению экспертов, такая система может оказаться «малоэффективной, и позволит правоохранительных органам идентифицировать пользователей соцсетей и мессенджеров».

«Коммерсантъ» обнаружил на едином портале госзакупок тендер на создание системы для мониторинга фишинговых сайтов. На проект министерство планирует потратить 132 миллиона рублей, а запустить — в середине 2022 года, пишет издание.

В документах указано, что для сбора информации о фишинговых сайтах и утечках персональных данных будет сканироваться трафик в сетях связи. Сейчас для этого уже установлено специальное оборудование Роскомнадзора — технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). В пресс-службе министерства уточнили, что они пока не планируют использовать ТСПУ

Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо предложить методы борьбы и меры по совершенствованию законодательства для выявления и предотвращения фишинговых атак, разработать программное обеспечение, протестировать его и передать Минцифры. Только после этого министерство планирует провести аттестацию системы в соответствии с требованиями о защите конфиденциальной информации от несанкционированного доступа.

Руководитель департамента исследований T.Hunter Игорь Бедеров рассказал «Коммерсанту», что система министерства будет оперировать данными интернет-трафика, а это позволит идентифицировать анонимных пользователей сайтов, соцсетей, мессенджеров или даркнета. По мнению эксперта, этой информацией могут пользоваться правоохранительные органы и не только по делам, связанным с распространением фишинга.

Руководитель практики отечественного ПО «Крок» Александр Двинских считает, что платформа Минцифры вряд ли будет успешна, поскольку просто представляет собой базу поддельных ресурсов. «Попадание одного ресурса в неё не повлияет на создание десятка зеркал», — считает Двинских.

#новости #минцифры

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Трансгендолёт
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Символический лолипоп

Платформа для мониторинга фишинга. Сервис будет собирать данные о рыбаках, наживках, клевых местах

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7
Символический лолипоп
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5
Сталин спас Россию

Вот и до рыбаков режим добрался, ппц

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6
Символический лолипоп

Спасай, отец

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4
FOX

фишинговые сайты живут от силы неделю, смысла ноль

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2
Символический лолипоп

Ты все портишь. Люди деньги делают на этом.

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4
Символический лолипоп

Попил

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1
Символический лолипоп

И позавтракал

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3
Символический лолипоп

Ебать ты каламбурщик

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4
Символический лолипоп

Покакал хоть?

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2
Символический лолипоп

В процессе

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3
Alexander Matveev

Она будет собирать данные приложений и почтовых сервисов.

Откуда такая мысль и где подробности в тексте?

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2
Символический лолипоп

Руководитель отечественного ПО «Крок» Александр Двинских

Найс должность

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1
Символический лолипоп

Это как генерал

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2
Символический лолипоп

Генерал Крок

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3
Символический лолипоп

Мимокрок

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1
Символический лолипоп

Парадная форма подразумевает кроксы

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Дмитрий Щёлоков

Как элегантно обернуть тотальную слежку за всеми пользователями Интернета

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