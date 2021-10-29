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Новости
Сергей Исенеков

Леонид Рошаль заявил, что готов сесть в СИЗО вместо задержанной Элины Сушкевич. Глава СК потребовал объяснений её ареста Статьи редакции

Детского неонатолога обвиняют в убийстве новорожденного ребёнка.

24 24 комментария
2859 просмотров
Элина Сушкевич (посередине) в зале суда Фото ТАСС

Руководитель Национальной медицинской палаты (НМП) и детский врач Леонид Рошаль заявил о невиновности неонатолога Элины Сушкевич, которую в начале октября 2021 года повторно арестовали и обвинили в гибели новорожденного ребёнка. Об этом сообщается на сайте НМП.

Это дело неправильно оценено. Доктор не виноват. Судебно-медицинская экспертиза была проведена с большими ошибками. Заключение под стражу врача Элины Сушкевич наносит огромный ущерб жителям Калининградской области и перинатальному центру, где сейчас не хватает 30% неонатологов. Один из лучших врачей [региона] заключён под стражу.

Леонид Рошаль
руководитель Национальной медицинской палаты

Рошаль написал поручительство с просьбой освободить врача из-под стражи до суда, но 27 октября суд отказал в удовлетворении этой просьбы и подтвердил законность ареста Сушкевич и исполняющей обязанности главврача роддома в Калининграде Елены Белой.

Это дело выходит за рамки приличия. Очевидно, что поставлена задача засудить. И мы будем защищать врача дальше. А сегодня я снова предлагаю – отпустите врача из-под стражи. Я готов сидеть за неё.

Леонид Рошаль
руководитель Национальной медицинской палаты

После заявления Рошаля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, а также представить обоснования ареста Сушкевич.

По версии следствия, в ноябре 2018 года детский неонатолог Элина Сушкевич по указанию бывшего главврача калининградского роддома № 4 Елены Белой ввела родившемуся с крайней степенью недоношенности ребенку смертельную дозу лекарства — магния сульфата. Белая решила, что ребёнок не выживет, поэтому ради статистики отделения предложила убить его. В историю родов внесли данные, что плод погиб в утробе матери.

В 2019 году двух врачей задержали. Сразу же после ареста Сушкевич Российское общество неонатологов опубликовало официальное заявление в поддержку коллеги, а врачи со всей страны говорили, что она ключевой специалист, который занимается лечением тяжёлых новорожденных в роддоме.

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В июне 2019 года в защиту Сушкевич и Белой высказался и Леонид Рошаль. Он говорил, что результаты судмедэкспертизы необходимо тщательно проверить.

В декабре 2020 года присяжные оправдали Белую и Сушкевич, после чего суд вынес им оправдательный приговор. В июне 2021 года суд отменил его и отправил дело на новое рассмотрение. В октябре врачей вновь задержали.

#новости #медицина

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norm

суд вынес им оправдательный приговор. В июне 2021 года суд отменил его и отправил дело на новое рассмотрение

А сколько раз так можно по кругу повторять?

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19
Символический лолипоп

А тут как с Навальным. Пока не надоест. С Навальным вот не надоело.

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4
Vladislav Donets

Пока деньги есть.

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0
Символический лолипоп

Принимала роды у чьей то суки?

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1
Дон Бужарон

Ну сколько нужно. Это же не искать в оффшорах свои счета)

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0
Deep Level

Как бы мы не относились к политической активности Рошаля, он врач и человек с большой буквы

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9
Символический лолипоп

Какая-то статистика отделения vs статистика суда получается.

Одни, якобы, убили ребёнка ради статистики, а вторые отменяют оправдательные приговоры ради статистики.

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4
Символический лолипоп

и всё потому, что дело делается не ради дела, а ради удовлетворения начальства

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11
Символический лолипоп

так и есть

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0
Дизайнер Павленко

С каких пор Бастрыкин фигурирует почти в каждой новости из России?

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4
Deep Level

Господин Преемник

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1
TJaba

Было бы весело

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0
Имя Фамилия

Что-то так всё мутно. Почему её так хотят посадить? Посты в поддержку Навального писала?

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1
Символический лолипоп

Может принимала роды у какой-то пизды из местной знати. Ребёнок не выжил - обиделись.

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7
Дмитрий Олегович

Сказал, как в воду пернул. Хоть бы почитал прежде, чей ребёнок погиб.

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1
Символический лолипоп

Рошаль красава в данной ситуации

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2
Соколов Андрей

когда прокурорам и следакам на суде присяжных положили хуй за щеку

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3
Deep Level

У кого она роды принимала? Есть информация? Она носит ключевой характер для объяснения этого пиздеца

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2
Дмитрий Олегович

мать погибшего ребенка, гражданка Узбекистана Замира Ахмедова.

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0
Евгений Мельников

"глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, а также представить обоснования ареста Сушкевич."

А среди обоснований ареста в СИЗО - проживание Сушкевич в Калининграде. Суд перенесли в Москву и теперь она прописана в другом регионе, а значит может скрыться. Такой пиздец, надеюсь, следователя, который так ловко обосновал лишение свободы теперь выгонят.

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1
Символический лолипоп

Ооо, так у неё Тимур Маршани был адвокат. Он сейчас под следствием же из-за мошенничества. Тоже могло повлиять. Гнида он.

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0
Символический лолипоп

Во.

Адвоката Тимура Маршани задержали по подозрению…
Суд, рассмотрев ходатайство следствия, отправил адвоката под домашний арест. Маршани вменяется ст…
www.rbc.ru
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0
Символический лолипоп

А на ТЖ кто готов вместо Орлова в бан?

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0
Подозрительный Кот

врачи палачи.

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0

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