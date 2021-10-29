Детского неонатолога обвиняют в убийстве новорожденного ребёнка.

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Элина Сушкевич (посередине) в зале суда Фото ТАСС



Руководитель Национальной медицинской палаты (НМП) и детский врач Леонид Рошаль заявил о невиновности неонатолога Элины Сушкевич, которую в начале октября 2021 года повторно арестовали и обвинили в гибели новорожденного ребёнка. Об этом сообщается на сайте НМП.

Это дело неправильно оценено. Доктор не виноват. Судебно-медицинская экспертиза была проведена с большими ошибками. Заключение под стражу врача Элины Сушкевич наносит огромный ущерб жителям Калининградской области и перинатальному центру, где сейчас не хватает 30% неонатологов. Один из лучших врачей [региона] заключён под стражу.

Леонид Рошаль

руководитель Национальной медицинской палаты



Рошаль написал поручительство с просьбой освободить врача из-под стражи до суда, но 27 октября суд отказал в удовлетворении этой просьбы и подтвердил законность ареста Сушкевич и исполняющей обязанности главврача роддома в Калининграде Елены Белой.

Это дело выходит за рамки приличия. Очевидно, что поставлена задача засудить. И мы будем защищать врача дальше. А сегодня я снова предлагаю – отпустите врача из-под стражи. Я готов сидеть за неё.

Леонид Рошаль

руководитель Национальной медицинской палаты



После заявления Рошаля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, а также представить обоснования ареста Сушкевич.

По версии следствия, в ноябре 2018 года детский неонатолог Элина Сушкевич по указанию бывшего главврача калининградского роддома № 4 Елены Белой ввела родившемуся с крайней степенью недоношенности ребенку смертельную дозу лекарства — магния сульфата. Белая решила, что ребёнок не выживет, поэтому ради статистики отделения предложила убить его. В историю родов внесли данные, что плод погиб в утробе матери.

В 2019 году двух врачей задержали. Сразу же после ареста Сушкевич Российское общество неонатологов опубликовало официальное заявление в поддержку коллеги, а врачи со всей страны говорили, что она ключевой специалист, который занимается лечением тяжёлых новорожденных в роддоме.

В июне 2019 года в защиту Сушкевич и Белой высказался и Леонид Рошаль. Он говорил, что результаты судмедэкспертизы необходимо тщательно проверить.