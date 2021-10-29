Леонид Рошаль заявил, что готов сесть в СИЗО вместо задержанной Элины Сушкевич. Глава СК потребовал объяснений её ареста Статьи редакции
Детского неонатолога обвиняют в убийстве новорожденного ребёнка.
Руководитель Национальной медицинской палаты (НМП) и детский врач Леонид Рошаль заявил о невиновности неонатолога Элины Сушкевич, которую в начале октября 2021 года повторно арестовали и обвинили в гибели новорожденного ребёнка. Об этом сообщается на сайте НМП.
Рошаль написал поручительство с просьбой освободить врача из-под стражи до суда, но 27 октября суд отказал в удовлетворении этой просьбы и подтвердил законность ареста Сушкевич и исполняющей обязанности главврача роддома в Калининграде Елены Белой.
После заявления Рошаля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, а также представить обоснования ареста Сушкевич.
По версии следствия, в ноябре 2018 года детский неонатолог Элина Сушкевич по указанию бывшего главврача калининградского роддома № 4 Елены Белой ввела родившемуся с крайней степенью недоношенности ребенку смертельную дозу лекарства — магния сульфата. Белая решила, что ребёнок не выживет, поэтому ради статистики отделения предложила убить его. В историю родов внесли данные, что плод погиб в утробе матери.
В 2019 году двух врачей задержали. Сразу же после ареста Сушкевич Российское общество неонатологов опубликовало официальное заявление в поддержку коллеги, а врачи со всей страны говорили, что она ключевой специалист, который занимается лечением тяжёлых новорожденных в роддоме.
В июне 2019 года в защиту Сушкевич и Белой высказался и Леонид Рошаль. Он говорил, что результаты судмедэкспертизы необходимо тщательно проверить.
В декабре 2020 года присяжные оправдали Белую и Сушкевич, после чего суд вынес им оправдательный приговор. В июне 2021 года суд отменил его и отправил дело на новое рассмотрение. В октябре врачей вновь задержали.
"глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, а также представить обоснования ареста Сушкевич."
А среди обоснований ареста в СИЗО - проживание Сушкевич в Калининграде. Суд перенесли в Москву и теперь она прописана в другом регионе, а значит может скрыться. Такой пиздец, надеюсь, следователя, который так ловко обосновал лишение свободы теперь выгонят.
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