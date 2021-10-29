Под Саратовом задержали депутата КПРФ Валерия Рашкина с тушей лося, МВД возбудило дело. Главное Статьи редакции
Рашкин был организатором акций против итогов голосования на выборах в Госдуму и много раз просил силовиков обратить внимание на резонансные дела.
В Лысогорском районе Саратовской области задержали депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с тушей лося в машине. Изначально об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник журналистов рассказал, что Рашкин «находился за рулем в нетрезвом состоянии». По данным СМИ, депутат Госдумы отказался проходить медицинское освидетельствование на наличие опьянения. На него составили протокол о невыполнении соответствующего требования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП). Life пишет, что машину, оформленную на Саратовское областное отделение КПРФ, остановили сотрудники охотнадзора. Вместе с Рашкиным там сидел ещё один мужчина.
По данным Baza, Рашкин заявил полицейским, что нашёл с другом тушу в лесу и решил разделать и забрать. «Политик признал, что эти действия не законные», — пишет издание. Власти Саратовской области считают, что действия политика имеют признаки незаконной охоты.
Оружия у Рашкина при себе не было, рассказали RT в региональном комитете охотничьего хозяйства. Власти уточнили, что перевозить продукцию охоты без разрешающих документов запрещено. Они объяснили, что ночью на территории охотничьих угодий областного общества охотников и рыболов была слышна стрельба. После этого и выехали на проверку.
После задержания Рашкина МВД возбудило дело о незаконной охоте (п. а., ч. 1, ст. 258 УК). Рашкин по нему пока не проходит.
Наказание по этой статье — штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. «Граждане проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного», — уточнили в полиции. Имя Рашкина в публикации МВД не указано. ТАСС уточняет, что речь идёт о Рашкине.
Телеграм-каналы опубликовали видео с человеком, похожим на Рашкина, который представляется депутатом.
Позже Рашкин подтвердил, что его задержали с тушей лося. По его словам, он нашел тушу в лесу, загрузил в багажник, а после его остановила «целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур». «Оружия не было у нас. Была чистая машина. Сейчас они всё переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося», — добавил он. На вопрос о том, откуда в багажнике взялись инструменты, Рашкин ответил, что нашел их в лесу вместе с тушей.
Рашкин отрицает, что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Отказ пройти медицинское освидетельствование он объяснил опасениями в провокации.
Валерий Рашкин — депутат Госдумы III-VIII созывов от фракции КПРФ. Он несколько раз просил правоохранительные органы обратить внимание на резонансные дела и события.
- В ноябре 2017 года Рашкин попросил ФСБ и СК проверить закупку украинского гранита для программы «Моя улица»;
- В июне 2018 года Рашкин попросил генпрокурора проверить дело «Нового величия»;
- В июне 2019 года Рашкин попросил генпрокурора проверить угрозы Ивану Голунову;
- В марте 2020 года Рашкин попросил проверить слова журналиста Владимира Соловьёва на предмет реабилитации нацизма;
- В мае 2020 года Рашкин просил Генпрокуратуру проверить на предмет нарушения закона о противодействии экстремизму высказывания журналиста Дмитрия Киселёва из-за его фразы о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову»;
- В июне 2020 года Рашкин попросил прокуратуру проверить законность розыгрыша призов между участниками голосования по Конституции;
- Рашкин, лидировавший в Бабушкинском одномандатном округе без учёта голосов электродного голосования, был одним из инициаторов двух акций протеста против итогов голосования на выборах в Госдуму 2021 года.
@Плохие шутки разрывная
После задержания Рашкина МВД возбудило дело о незаконной охоте (п. а., ч. 1, ст. 258 УК).
Рашкин как депутат Госдумы обладает неприкосновенностью. Решение о возбуждении против него уголовного дела можеть принять председатель СК РФ с согласия Совета Федерации или Госдумы на основании представления генпрокурора.
Это МВД получается превышает полномочия?
Защита выборных лиц от давления со стороны исполнительных властей и кого угодно еще - в общем то неплохой демократический институт, позволяющий проводить последовательную политику и нести ответственность только перед избирателем на следующих выборах.
В условиях, когда все остальные демократические институты сломаны, смысла не имеет.