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Новости
Артём Мазанов

Под Саратовом задержали депутата КПРФ Валерия Рашкина с тушей лося, МВД возбудило дело. Главное Статьи редакции

Рашкин был организатором акций против итогов голосования на выборах в Госдуму и много раз просил силовиков обратить внимание на резонансные дела.

108 108 комментариев
3890 просмотров

В Лысогорском районе Саратовской области задержали депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с тушей лося в машине. Изначально об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник журналистов рассказал, что Рашкин «находился за рулем в нетрезвом состоянии». По данным СМИ, депутат Госдумы отказался проходить медицинское освидетельствование на наличие опьянения. На него составили протокол о невыполнении соответствующего требования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП). Life пишет, что машину, оформленную на Саратовское областное отделение КПРФ, остановили сотрудники охотнадзора. Вместе с Рашкиным там сидел ещё один мужчина.

По данным Baza, Рашкин заявил полицейским, что нашёл с другом тушу в лесу и решил разделать и забрать. «Политик признал, что эти действия не законные», — пишет издание. Власти Саратовской области считают, что действия политика имеют признаки незаконной охоты.

Оружия у Рашкина при себе не было, рассказали RT в региональном комитете охотничьего хозяйства. Власти уточнили, что перевозить продукцию охоты без разрешающих документов запрещено. Они объяснили, что ночью на территории охотничьих угодий областного общества охотников и рыболов была слышна стрельба. После этого и выехали на проверку.

После задержания Рашкина МВД возбудило дело о незаконной охоте (п. а., ч. 1, ст. 258 УК). Рашкин по нему пока не проходит.

Рашкин как депутат Госдумы обладает неприкосновенностью. Решение о возбуждении против него уголовного дела можеть принять председатель СК РФ с согласия Совета Федерации или Госдумы на основании представления генпрокурора.

Наказание по этой статье — штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. «Граждане проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного», — уточнили в полиции. Имя Рашкина в публикации МВД не указано. ТАСС уточняет, что речь идёт о Рашкине.

При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови.

МВД

Телеграм-каналы опубликовали видео с человеком, похожим на Рашкина, который представляется депутатом.

Позже Рашкин подтвердил, что его задержали с тушей лося. По его словам, он нашел тушу в лесу, загрузил в багажник, а после его остановила «целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур». «Оружия не было у нас. Была чистая машина. Сейчас они всё переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося», — добавил он. На вопрос о том, откуда в багажнике взялись инструменты, Рашкин ответил, что нашел их в лесу вместе с тушей.

Учитывая, что объявлена пандемия, я выехал в места, где я хорошо себя чувствую. Приехал к своим друзьям, пошел погулять один по лесу. Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию.

Валерий Рашкин
депутат Госдумы

Рашкин отрицает, что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Отказ пройти медицинское освидетельствование он объяснил опасениями в провокации.

Валерий Рашкин — депутат Госдумы III-VIII созывов от фракции КПРФ. Он несколько раз просил правоохранительные органы обратить внимание на резонансные дела и события.

  • В ноябре 2017 года Рашкин попросил ФСБ и СК проверить закупку украинского гранита для программы «Моя улица»;
  • В июне 2018 года Рашкин попросил генпрокурора проверить дело «Нового величия»;
  • В июне 2019 года Рашкин попросил генпрокурора проверить угрозы Ивану Голунову;
  • В марте 2020 года Рашкин попросил проверить слова журналиста Владимира Соловьёва на предмет реабилитации нацизма;
  • В мае 2020 года Рашкин просил Генпрокуратуру проверить на предмет нарушения закона о противодействии экстремизму высказывания журналиста Дмитрия Киселёва из-за его фразы о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову»;
  • В июне 2020 года Рашкин попросил прокуратуру проверить законность розыгрыша призов между участниками голосования по Конституции;
  • Рашкин, лидировавший в Бабушкинском одномандатном округе без учёта голосов электродного голосования, был одним из инициаторов двух акций протеста против итогов голосования на выборах в Госдуму 2021 года.

#новости #право #происшествия #кпрф

108 108 комментариев
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108 комментариев
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некипишуй

а что делала ночью в лесу съемочная группа НТВ?

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72
Трансгендолёт

так получилось)))0

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42
некипишуй
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9
Madegghead

заблудились.
Вместе со спецсназом Альфа.
Ну это же типичная ситуация, ты что.

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19
Трансгендолёт

Журналистская интуиция подсказала куда идти и во сколько.
Интуицию скоро повысят до звания майора.

Ответить
16
1 комментарий
Дизайнер Павленко

Приехали отдыхать туда, где хорошо себя чувствуют в связи с пандемией

Ответить
1
Deep Level

Получила сигнал из достоверного источника (г-н Володин не даст соврать)

Ответить
5
Символический лолипоп

Изображала лося

Ответить
3
Андрон

А что там Рашкин делал?

Ответить
1
некипишуй

А что там в Америке, а?

Ответить
–2
2 комментария
Аркадий Соколов

полицейских сливающих служебное видео в телеграм каналы арестуют как савельева или это другое?

Ответить
35
Символический лолипоп

Награждают как Волк

Ответить
4
ziggy stardust

И жалят как Пчела.

Ответить
10
2 комментария
rustyrazor

Рашкин заявил полицейским, что нашёл с другом тушу в лесу и решил разделать и забрать.

Охуенный план, надежный как швейцарские часы.

Ответить
26
norm

Запрет охоты понятен, но почему нельзя уже мёртвую тушу забирать?

В западном кино видел моменты, когда ебучий лось или олень попадает под колёса пикапа, и тушу спокойно забирают. Интересно, как обоснован запрет в РФ. Типа, это часть экосистемы и труп волки пожрали бы?

Ответить
1
Dmitry

Вероятно потому, что все начнут говорить, что просто нашли тушу в лесу и решили забрать.

Ответить
8
1 комментарий
Максим Энкель

Не, вроде нигде нельзя забирать. Всегда нужно звонить в службы что бы они утилизировали.

Ответить
0
1 комментарий
Павел Макров

Согласен, тоже удивился почему нельзя тушу забирать

Ответить
0
Странник Вечный

В нашей стране, если ебучий лось бросился тебе под колёса, тебе ещё и штраф выпишут. И похер, что тачка в утиль, а ты - в реанимации. Такие вот законы.

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0
Deep Level

Какую бы фамилию выбрал депутат Рашкин, если бы захотел получить гражданство США?

..................
Юэсейкин

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21
norm
Ответить
10
Deep Level
Ответить
2
1 комментарий
Символический лолипоп

@Плохие шутки разрывная

Ответить
3
Плохие шутки

Говно

Ответить
3
2 комментария
Валерий Федотов

Штатский

Ответить
0
Michael Konovalov

Асашаев

Ответить
0
MadRat96

АмерикOFF

Ответить
0
Никита-Никита

Вот куда Лось пропал

Ответить
23
Символический лолипоп

Ч-Ч заставил его заплатить

Ответить
0
Символический лолипоп
Ответить
0
Символический лолипоп

Очень верю , ведь именно так все и бывает.
Хотя радует что все таки не наркотики, начали креативить

Ответить
4
Символический лолипоп

ну да, подбросить лося - это нихуя себе

Ответить
45
Andrew Sychev

два ножа и топор.
все кто ездят на машине в лесу с собой берут топоры и ножи, вдруг туша лося

Ответить
3
19 комментариев
Вася Пражкин

(Находят миллиарды в недвижке за границей у чиновника)
МВД: -молчок-

(Чиновник на вертолете пострелял краснокнижных животных)
МВД: -молчок-

(Находят одну тушу лося у депутата КПРФ)
МВД: ловите негодяя! доколе это терпеть! нельзя прощать! ред.

Ответить
15
Аркадий Соколов

а вы говорите кпрф не партия. вон один собирал 20 человек на митинг, его уже слить собрались

Ответить
8
Эльдар Темирбулатов

Подкинуть лося - это же надо придумать! Горжусь своей станицей

Ответить
8
Гюндуз Гусейнли

Ебать. Чувак чёт выебывался выебывался за оппозицию. И так бездарно обосрался.

Ответить
6
Илья Гераськин

После задержания Рашкина МВД возбудило дело о незаконной охоте (п. а., ч. 1, ст. 258 УК).

Рашкин как депутат Госдумы обладает неприкосновенностью. Решение о возбуждении против него уголовного дела можеть принять председатель СК РФ с согласия Совета Федерации или Госдумы на основании представления генпрокурора.

Это МВД получается превышает полномочия?

Ответить
5
Артём Мазанов

Ну они просто дело возбудили. Он не проходит по нему.

Ответить
0
Аркадий Соколов

единогласно проголосуют за отзыв мандата

Ответить
3
3 комментария
Вася Пражкин

Так со слов Рашкина, он тушу нашел, соответственно, дело будет на неустановленных лиц, а Рашкин пойдет как свидетель. Рашкин подбухнут был, похоже, так бы мог в отказку пойти - нашел тушу, топор, везу в полицию.

Ответить
0
Andrew Sychev

нашёл с другом тушу в лесу и решил разделать и забрать

ну человеку может не на что еду купить, вот и подбирает туши в лесу по ночам

Ответить
3
Дизайнер Павленко

Захотел быть оппозиционером — привыкай к жесткому прессингу. Неужели ему не пришло в голову, что его пасут со всех сторон, когда он эту тушу убивал или загружал в машину (тут уж хз кто прав)?

Ответить
3
Stanley H. Tweedle

Так тупорыло себя слить. Не прожил бы без этого лося что ли?

Ответить
2
Ирина Китаева

если бы он вез расчлененное тело человека то была бы новость
а так у нас почти каждый престарелый депутат любитель загонной охоты (то бишь садист и живодер)

Ответить
2
Photuum

Зря не верите, я постоянно мертвых лосей в лесу нахожу. У них осенью период такой - умирают и частично разделываются.

Ответить
2
Marhal_New _Arleana

Поделом этому коммунисту и фанату Лукашенко

Ответить
–3
Аркадий Соколов

почему ты не умнеешь?

Ответить
6
Символический лолипоп

Будто он впервые на охоту поехал. Политическая заказуха очередная

Ответить
1
Андрон

А ты попробуй заказать из едра. Получится очередная политическая заказуха?

Ответить
0
Символический лолипоп

Едро не заказывается

Ответить
1
1 комментарий
некипишуй

ну они походу знали что он ездит на охоту, вот подловили наконец то

Ответить
0
lovemyonahole

А зачем нужна неприкосновенность депутатов? Ну понятно, что у нас своя атмосфера, но в принципе то зачем?

Ответить
1
England Is My City

Ты че, самый умный шель? Череп не жмет? Щя проведем куда надо, там объяснят, епт.

Ответить
0
lovemyonahole
Ответить
0
Саша Круг

Защита выборных лиц от давления со стороны исполнительных властей и кого угодно еще - в общем то неплохой демократический институт, позволяющий проводить последовательную политику и нести ответственность только перед избирателем на следующих выборах.

В условиях, когда все остальные демократические институты сломаны, смысла не имеет.

Ответить
0
Artem Tamoian

Подбросили же, твари

Ответить
1
Erzkanzler Valorum

ЕЕЕ Рашкин

Ответить
1
Aydar Khabibullin

Позорник (

Ответить
1
VCHSLV

Пока такие депутаты есть Рашка никогда Россией не станет.

Ответить
1
Саша

зайди в гугл , возьми себе мемчик с паучком.
Теперь самообслуживание в связи с пандемией.

Ответить
0
Символический лолипоп

С тушей нашего лося?

Ответить
1
Rina

Шёл депутат по лесу, видит — туша лежит. Взял ее и забрал.

Ответить
1
Михаил Октябрьский

Взял её в Думу

Ответить
0
Саша

А если он нашёл , то разве ему 25% не полагается ?

Ответить
1
Егор Владимирович

для тех кто не шарит, а тут таких много, убийство одного лося - это даже не уголовка, а просто штраф.

Ответить
1
Андрей

надо было убегать и есть лося на ходу, пока мусора не догнали

Ответить
1
Андрей Галицкий

этим лосём был...

Ответить
0
некипишуй

ща будут сравнения с Навальным

oh shit, уже началось

Ответить
0
Луиджи Вампа

Четко стелит =)
Мне вот только интересно - куда они стволы скинули и как они пьяные вообще смогли кого то завалить.

Ответить
0
Символический лолипоп

Депутаты от РЕД проходят по делу как свидетели?

Ответить
0
Danil Oputin

Вопрос времени был, когда за ним должны были прийти

Ответить
0
Yil Mudekki

квадратный ряшкин

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0
Олег Нерославский

Вот это байт на лося🙀 Моё почтение👏

Ответить
0
Frederick Barbarossa

Привет УмГ!

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0
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