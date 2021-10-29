Рашкин был организатором акций против итогов голосования на выборах в Госдуму и много раз просил силовиков обратить внимание на резонансные дела.

{"id":464516,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/464516-pod-saratovom-zaderzhali-deputata-kprf-valeriya-rashkina-s-tushey-losya-mvd-vozbudilo-delo-glavnoe","title":"\u041f\u043e\u0434 \u0421\u0430\u0440\u0430\u0442\u043e\u0432\u043e\u043c \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0442\u0430 \u041a\u041f\u0420\u0424 \u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u044f \u0420\u0430\u0448\u043a\u0438\u043d\u0430 \u0441 \u0442\u0443\u0448\u0435\u0439 \u043b\u043e\u0441\u044f, \u041c\u0412\u0414 \u0432\u043e\u0437\u0431\u0443\u0434\u0438\u043b\u043e \u0434\u0435\u043b\u043e. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/464516-pod-saratovom-zaderzhali-deputata-kprf-valeriya-rashkina-s-tushey-losya-mvd-vozbudilo-delo-glavnoe&title=\u041f\u043e\u0434 \u0421\u0430\u0440\u0430\u0442\u043e\u0432\u043e\u043c \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0442\u0430 \u041a\u041f\u0420\u0424 \u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u044f \u0420\u0430\u0448\u043a\u0438\u043d\u0430 \u0441 \u0442\u0443\u0448\u0435\u0439 \u043b\u043e\u0441\u044f, \u041c\u0412\u0414 \u0432\u043e\u0437\u0431\u0443\u0434\u0438\u043b\u043e \u0434\u0435\u043b\u043e. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/464516-pod-saratovom-zaderzhali-deputata-kprf-valeriya-rashkina-s-tushey-losya-mvd-vozbudilo-delo-glavnoe","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/464516-pod-saratovom-zaderzhali-deputata-kprf-valeriya-rashkina-s-tushey-losya-mvd-vozbudilo-delo-glavnoe&text=\u041f\u043e\u0434 \u0421\u0430\u0440\u0430\u0442\u043e\u0432\u043e\u043c \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0442\u0430 \u041a\u041f\u0420\u0424 \u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u044f \u0420\u0430\u0448\u043a\u0438\u043d\u0430 \u0441 \u0442\u0443\u0448\u0435\u0439 \u043b\u043e\u0441\u044f, \u041c\u0412\u0414 \u0432\u043e\u0437\u0431\u0443\u0434\u0438\u043b\u043e \u0434\u0435\u043b\u043e. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/464516-pod-saratovom-zaderzhali-deputata-kprf-valeriya-rashkina-s-tushey-losya-mvd-vozbudilo-delo-glavnoe&text=\u041f\u043e\u0434 \u0421\u0430\u0440\u0430\u0442\u043e\u0432\u043e\u043c \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0442\u0430 \u041a\u041f\u0420\u0424 \u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u044f \u0420\u0430\u0448\u043a\u0438\u043d\u0430 \u0441 \u0442\u0443\u0448\u0435\u0439 \u043b\u043e\u0441\u044f, \u041c\u0412\u0414 \u0432\u043e\u0437\u0431\u0443\u0434\u0438\u043b\u043e \u0434\u0435\u043b\u043e. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/464516-pod-saratovom-zaderzhali-deputata-kprf-valeriya-rashkina-s-tushey-losya-mvd-vozbudilo-delo-glavnoe","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041f\u043e\u0434 \u0421\u0430\u0440\u0430\u0442\u043e\u0432\u043e\u043c \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0442\u0430 \u041a\u041f\u0420\u0424 \u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u044f \u0420\u0430\u0448\u043a\u0438\u043d\u0430 \u0441 \u0442\u0443\u0448\u0435\u0439 \u043b\u043e\u0441\u044f, \u041c\u0412\u0414 \u0432\u043e\u0437\u0431\u0443\u0434\u0438\u043b\u043e \u0434\u0435\u043b\u043e. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/464516-pod-saratovom-zaderzhali-deputata-kprf-valeriya-rashkina-s-tushey-losya-mvd-vozbudilo-delo-glavnoe","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 3890 просмотров Слушать

В Лысогорском районе Саратовской области задержали депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с тушей лося в машине. Изначально об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник журналистов рассказал, что Рашкин «находился за рулем в нетрезвом состоянии». По данным СМИ, депутат Госдумы отказался проходить медицинское освидетельствование на наличие опьянения. На него составили протокол о невыполнении соответствующего требования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП). Life пишет, что машину, оформленную на Саратовское областное отделение КПРФ, остановили сотрудники охотнадзора. Вместе с Рашкиным там сидел ещё один мужчина.

По данным Baza, Рашкин заявил полицейским, что нашёл с другом тушу в лесу и решил разделать и забрать. «Политик признал, что эти действия не законные», — пишет издание. Власти Саратовской области считают, что действия политика имеют признаки незаконной охоты.

Оружия у Рашкина при себе не было, рассказали RT в региональном комитете охотничьего хозяйства. Власти уточнили, что перевозить продукцию охоты без разрешающих документов запрещено. Они объяснили, что ночью на территории охотничьих угодий областного общества охотников и рыболов была слышна стрельба. После этого и выехали на проверку.

После задержания Рашкина МВД возбудило дело о незаконной охоте (п. а., ч. 1, ст. 258 УК). Рашкин по нему пока не проходит.

Рашкин как депутат Госдумы обладает неприкосновенностью. Решение о возбуждении против него уголовного дела можеть принять председатель СК РФ с согласия Совета Федерации или Госдумы на основании представления генпрокурора.

Наказание по этой статье — штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. «Граждане проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного», — уточнили в полиции. Имя Рашкина в публикации МВД не указано. ТАСС уточняет, что речь идёт о Рашкине.

При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови. МВД

Телеграм-каналы опубликовали видео с человеком, похожим на Рашкина, который представляется депутатом.

Позже Рашкин подтвердил, что его задержали с тушей лося. По его словам, он нашел тушу в лесу, загрузил в багажник, а после его остановила «целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур». «Оружия не было у нас. Была чистая машина. Сейчас они всё переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося», — добавил он. На вопрос о том, откуда в багажнике взялись инструменты, Рашкин ответил, что нашел их в лесу вместе с тушей.

Учитывая, что объявлена пандемия, я выехал в места, где я хорошо себя чувствую. Приехал к своим друзьям, пошел погулять один по лесу. Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию. Валерий Рашкин депутат Госдумы

Рашкин отрицает, что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Отказ пройти медицинское освидетельствование он объяснил опасениями в провокации.

Валерий Рашкин — депутат Госдумы III-VIII созывов от фракции КПРФ. Он несколько раз просил правоохранительные органы обратить внимание на резонансные дела и события.