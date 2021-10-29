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Новости
Sasha Shambilova

«У одежды нет гендера»: в Алма-Ате мальчики пришли в школу в юбках в знак протеста после самоубийства одноклассника Статьи редакции

Ученик пришёл на школьный бал в юбке, после чего куратор заставил его переодеться и отчитал. В этот день подросток покончил с собой.

168 168 комментариев
8139 просмотров
Ученики НИШ в юбках Фото Дариги Джанабаевой

Учащиеся Назарбаевской интеллектуальной школы (НИШ) выразили протест против сексизма, надев юбки на занятия. Это случилось после самоубийства мальчика, которого отчитали за ношение юбки. Об этом сообщает informburo.kz.

Выпускница школы и подруга подростка Дарига Джанабаева в инстаграме рассказала, что он выпрыгнул из окна после диалога с психологом, хотя он пытался его поддержать, а давление оказывал только куратор школы. Однако представитель пресс-службы НИШ Жанар Адамбаева отвергла информацию о том, что мальчик пришёл в школу в юбке. Также она сообщила, что самоубийство произошло во «вне урочное время».

В школе организовывали осенний бал, тематика была Гарри Поттер. Тот мальчик надел юбку. Когда его увидели, куратор разозлился, поругал его, отвёл к психологу, заставил снять юбку, переодеться. Когда одноклассники хотели за него заступиться, куратор пригрозил им, что запишет имена каждого и напишет на них дисциплинарный акт за нарушение правил. То есть одноклассники, которые мне об этом рассказали, были очевидцами.

Дарига Джанабаева
выпускница НИШ

После этого одноклассники погибшего решили провести акцию под лозунгами «У одежды нет гендера» и «Ты важен. Не молчи». Они выступили против гендерных стереотипов и раздавали листовки с номерами телефонов доверия.

Мы будем носить юбки вне зависимости от пола. Будем организовывать акции протеста против травли детей. Будем отрицать гендерные стереотипы и ломать систему. Будем открыто рассказывать о факапах НИШ в социальных сетях. Будем говорить о суициде.

Дарига Джанабаева
выпускница НИШ

Джанабаева также сообщила, что после акции в школу вызвали родителей всех, кто пришёл в юбке. По её словам, одной из учениц сказали, что она «не имеет права репрезентовать Назарбаевскую Интеллектуальную Школу и не может разговаривать со СМИ без сопровождения администрации».

В полиции Алма-Аты сообщили informburo.kz, что после случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители начали досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства».

#новости #казахстан

Спасибо за наводку Владимир Климов
168 168 комментариев
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168 комментариев
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Stanley H. Tweedle

Когда одноклассники хотели за него заступиться, куратор пригрозил им, что запишет имена каждого и напишет на них дисциплинарный акт за нарушение правил.

Советская тварь

Ответить
164
Pa Chu

Бля, а причем здесь советы? Особенно с учетом того, что это, по всей видимости, религиозный какой-то кейс и собственно виновник случившегося - тоже по идеалистической волне. Че, мать вашу, за манера ни хера в теме не разбираться и вешать вообще не релевантные ярлыки? Уже не говоря о том, что всему советскому ты обязан своим существованием как таковым.

Ответить
–119
Лига порвах

Уже не говоря о том, что всему советскому ты обязан своим существованием как таковым.

Если бы не СССР, то жизнь бы не зародилась, надо понимать

Особенно с учетом того, что это, по всей видимости, религиозный какой-то кейс

А в чем противоречие?

Ответить
68
12 комментариев
Artur Abizgeldin

Советская тварь

Ответить
8
1 комментарий
Сергей Ахрем

я благодарен совку только за то ,что он развалился

Ответить
7
Аркадий Соколов

С чего ты решил, что здесь есть религиозный подтекст?

Ответить
4
14 комментариев
Stanley H. Tweedle

Здравствуйте, куратор!
Уже не говоря о том, что всему советскому ты обязан своим существованием как таковым

Ничем я террористам захватившим власть в Российской Республике не обязан. За сим катись колбаской.

Ответить
4
Символический лолипоп

А ну пошел отсюда вон, советский. Тебе никто ничем не обязан.

Ответить
2
1 комментарий
adw

ахахах краснопуза порвало

Ответить
2
Виталий Чухнов

Будь в России да.
Но это Казахстан. Немного по другому.

Ответить
0
Андрей Охапкин

Молодцы.

Ответить
131
alien Alina

Да, подростки нынче крутые. Но это событие еще раз подтверждает мысль, что отдавать своих детей в школы на пост-совке — плохая идея. Изнасилование советским союзом и кучу скреп в головах учителей еще будут 20-30 лет рулить образованием в наших странах и сказываться на молодых.

Ответить
11
Daniel Shnaider

Одна надежда что корона выкосит всех бумеров)

Ответить
1
Символический лолипоп

Но это событие еще раз подтверждает мысль, что отдавать своих детей в школы на пост-совке — плохая идея.

Жаль только мало у кого есть возможность отдавать своих детей в школы в нормальных странах...

Ответить
0
Символический лолипоп

Дети охуенные, лишь бы старое говно побыстрее издохло и не успело засрать им мозги.

Ответить
80
Символический лолипоп

Старое говно ещё успеет передать значимую часть своих страхов и понятий, к сожалению

Ответить
23
Задумчивой Кот

У этого старого говна есть свои дети которым уже весе передали, не переживай.

Ответить
12
Символический лолипоп

как только сдохнет старое говно, его место придется кому-то занять

Ответить
1
Charles Cross

Так уже давно засирает. Откуда по твоему все эти борцуны с повесточкой в играх и сериалах?

Ответить
0
solawind

Дети еще не знают, в какой стране растут

Ответить
20
Символический лолипоп

это и хорошо, может хоть они ещё не смирились и не будут терпеть

Ответить
44
solawind

вот эти их учителя научат

Ответить
1
6 комментариев
Символический лолипоп

можно дальше молчать, конечно.

Ответить
13
Лис Снежный

Они будущее, кто знает в какой стране они будут жить

Ответить
8
Таблетка Галоперидола

В какой?

Ответить
1
Символический лолипоп

В Казахстане

Ответить
2
Аркадий Соколов

сразу видно что это поколение терпеть не собирается

Ответить
14
andorus

Все сложнее, в 2000х тебя бы отпиздили сами ученики, в 2010х мой младший брат не знал, что такое драки. Молодое поколение пытается исправить то, что заебало предыдущее.

Ответить
24
Символический лолипоп

Молодое поколение пытается исправить то, что заебало предыдущее

Скорее они хотят сделать окружающую среду комфортной для них, на предыдущее поколение всем поебать

Ответить
21
3 комментария
Символический лолипоп
Ответить
3
1 комментарий
Символический лолипоп

Отпиздили? У нас пасаны на школьный бал в платьях приходили ради фана

Ответить
1
3 комментария
Denys Hordieiev

Вот да, в конце 1990-х и начале 2000-х шприц из-под наркоты в туалете моей киевской школы был чем-то обычным; ребят из старших классов гребли за наркоту прямо из кабинетов; получить люлей до потери сознания — да как нехуй...

Ответить
2
Сергей Ахрем

тогда им надо учителей пиздить

Ответить
1
2 комментария
Символический лолипоп

У новых поколений новые проблемы которых не было у нас. Вот мы как раз в районе 2010х в старших классах учились. Было больше колкостей и оскорблений на словах, драки редко, особенно чтобы серьёзные. Но были например фанаты, скины и прочие, вот они целенаправленно ходили лупиться, но правда опять же это скорее в промежутке между 2005 и 2010 годами. Про старшие поколения слышал рассказы, что ходили по улицам с цепями в том же Чертаново, в 80-х и 90-х многим прилетало за то, что перешёл на чужую улицу и были драки между этими улицами, вот такого у нас не помню. Были временами конфликты, но это группы которые скорее на гопников были похожи и искали конфликта, такое тоже не везде было.
А вот чтобы приходили в одежде для другого пола и поднимали гендерные темы такого вообще не помню. Были шутки про пидоров, очень много шуток, они и сейчас живут, но опять же отношение к самим геям колебалось между нейтральным и пренебрежительным, но до драк и избиений подозреваемых не доходило.
А вот что парня до суицида довели это вообще удивительно конечно, это как же сильно надо было надавить если пришёл на праздник он весёлый, и в этот же день уже решил совершить самоубийство...
Либо настрой изначально был депрессивный и это уже добило.

Ответить
0
2 комментария
Символический лолипоп

Забавно, что в моё школьное время когда пытался нечто подобное организовать, услышал от одноклассников лишь: «ты чо дебил? Зачем в это лезть? Нам же пизды дадут, тебе больше других надо что ли?», будто прошивку всем накатывали одну и ту же.
В ПТУ тем временем уже было проще, особенно когда нас в 10-15 человек отправляли к психологу, а мы его просто посылали и уходили

Ответить
8
Рыжий

Ну такое. Какое поколение терпело в условные 14 лет? Сейчас лет 10 пройдет, женятся, возьмут ипотеку и будут терпеть как и мы все

Ответить
3
Символический лолипоп

Мне всё-таки кажется что намного меньше из них будет терпеть

Ответить
2
6 комментариев
Artem 88

Милая наивность.

Ответить
2
Аркадий Соколов

исторический процесс

Ответить
0
2 комментария
Символический лолипоп

горжусь ими. и стыдно за себя

Ответить
0
Сергей Ахрем

ага ,сразу на тот свет нахой

Ответить
0
Катюшка Фролова

Ребята - молодцы!

Ответить
18
Символический лолипоп

насильно отводит его к школьному психологу

Знакомая херня, пиздец неприятная.
Вообще красавцы что вышли, проявляют зачатки нормального гражданского общества

Ответить
17
Символический лолипоп

Знакомая херня, пиздец неприятная.

Самое печальное, что в подавляющем большинстве случаев школьный психолог совершенно индифферентен и либо не хочет помогать, либо не может

Ответить
2
1 комментарий
Символический лолипоп

санитар, очки чтоль надень.

Ответить
9
Символический лолипоп

Зачем так грубо реагировать на ошибку?

Ответить
–4
1 комментарий
Символический лолипоп

Какие же умнички

Ответить
7
Аркадий Соколов

почему россияне не могут так же с путиным?

Ответить
0
3 комментария
Жабка

Ну и нахер нужен такой психолог, который не заметил что у малого с головой беда.

Ответить
–10
Символический лолипоп

Так у него не было беды с головой, его психолог вместе с куратором затравили и довели до суицида.

Ответить
13
10 комментариев
Сталин спас Россию

В Алматы

Ответить
1
Символический лолипоп

Астана, Алма-Ата склоняются ,Алматы нет, хотя раньше склонялось. Многие заимствованные географические названия, освоенные русским языком, склоняются по типу существительных женского рода на -а, например: в Бухаре, до Анкары, в Астане, в Алма-Ате.

Ответить
1
3 комментария
Lofoten Forsake

Как алматинец нам до сих пор по душе Алма-Ата. С душой.

Ответить
1
Трансгендолёт

А если бы он в килте пришел, что бы ему учителя сказали?

Ответить
2
Символический лолипоп

что угодно — рассчитываешь на их логику?))

Ответить
7
Black Jack

Семь футов под килтом!

Ответить
1
Alexei Kuksin
Ответить
0
Виктор Омай

Уголовное дело об оправдании нацизма на каждого школьника в юбке через 3, 2, 1...

Ответить
4
Аркадий Соколов

в российских школах какую либо организованную акцию школьников в принципе представить невозможно, не говоря уже об акциях на тему суицидов и гендера

Ответить
3
Дизайнер Павленко

Неправда. Регулярно у нас случается что-то похожее. Загугли «школьники вышли на митинг» или «в школе выразили протест»

Ответить
2
1 комментарий
Selfish Ledger

Гендеры и суициды, особенно у подростков, очень связаны. 60 процентов трансов выпиливаются. Во всем виновато общество.

Ответить
0
Символический лолипоп

Отлично, есть надежда на то, что вся эта советская заскриптованная хуебратия сменится когда-нибудь разумными людьми!

Ответить
3
Символический лолипоп

Надеюсь, куратор теперь ни одной ночи не будет спать без кошмаров. Тварь

Ответить
2
Символический лолипоп

В Казахстане есть статья "доведение до самоубийства"? Червь должен сесть на пожизненное.

Ответить
3
Символический лолипоп

Она как раз будет спать отлично, ещё и премию дадут)

Ответить
0
6 комментариев
Странник Вечный

У этих пацанов в юбках стальные яйца!

Ответить
2
Символический лолипоп

завтра будет новость, что все выступавшие не были учениками и исключены неделю назад, а это всё провокации

Ответить
2
loock loockov

охуенные психологи у нас

Ответить
1
Символический лолипоп

Советской закалки. Если пошел против большинства, значит псих.

Ответить
3
Black Jack

Совсем запидорели.

Ответить
0
Символический лолипоп

Обратитесь к психологу.

Ответить
1
1 комментарий
Дизайнер Павленко

Подростки, на вас вся надежда ✊ не просрите свои ценности

Ответить
1
конгруэ́нтный

что там с тем куратором когда к ответственности ? ред.

Ответить
1
Daniel Shnaider
Ответить
1
Зянон

Как все вдруг возгордились поколением. Эти дети так же будут терпеть, если их заставить. Как терпят россияне и беларусы. Достаточно посидеть на сутках, вылететь с учебы, особенно из престижной школы Назарбаева. И точка зрения может поменяться.

Ответить
1
Polina Malahova

Респект таким пацанам.

Ответить
1
Сергей Ахрем

Сексизм - это когда куратор школы не впускает мальчика на осенний бал, потому что он пришел в юбке. После чего насильно отводит его к школьному психологу. А когда за него заступаются одноклассники, поименно требует фамилии каждого и угрожает дисциплинарным актом за то, что посмели поддержать "грешника".

Это конечно не сексизм ,но как ни странно в целом одобряю

Ответить
0
Selfish Ledger

А если бы он его не повёл к психологу ты бы сказал где были психологи, просмотрели первые признаки суицидальных мыслей?

Ответить
0
Bad Mother Fucker

Гендер - социальный конструкт!

Ответить
–3
Жак Фреско

Почему у казахов форма синяя?

Ответить
0
Странник Вечный

У нас тоже выбор есть: синяя или серая. Решает родительский комитет. Ну по крайней мере в школе моей дочери.

Ответить
0
Дмитрий Иванов

Проблема не в сексизме, а в авторитаризме

Ответить
0
Символический лолипоп

Как же жаль ребёнка. Твари, довели. Похоже что и родители помогли(((

Ответить
0
Странник Вечный

Многие родители боятся, что их дети пойдут против системы. Отсюда вытекает много бредовых методов воспитания.

Ответить
0
Сознательный франт

Будем отрицать гендерные стереотипы и ломать систему.

Хорошие гои.

Ответить
0
Лмао

Приятно за подрастающее поколение. В такие моменты надежда на лучшее ещё остается

Ответить
0
Ерк Саликов

Млять, я на первом курсе универа, одевался как аниме тяночка на 14 февраля, чтобы порофлить и врывался на пары других групп. После чего на меня надавили взять Академ. Этот парень ради прикола надел юбку и его затравили, уверен и родителей убедили что с их чадом что-то не так. Иначе не дошло бы до суицида. Какая всё-таки убогая система ценностей.

Ответить
0
Даниил Шинкаренко

Очевидно, что проблема не в кураторе и в юбке. Щас бы нахуй самоубиваться из-за того, что в юбочке не дали погулять.

Ответить
0
Not Found

Да уж, позор системе образования. Как можно за такое травить ребёнка? Просто дикость.

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0
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