Ученик пришёл на школьный бал в юбке, после чего куратор заставил его переодеться и отчитал. В этот день подросток покончил с собой.

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Ученики НИШ в юбках Фото Дариги Джанабаевой

Учащиеся Назарбаевской интеллектуальной школы (НИШ) выразили протест против сексизма, надев юбки на занятия. Это случилось после самоубийства мальчика, которого отчитали за ношение юбки. Об этом сообщает informburo.kz.

Выпускница школы и подруга подростка Дарига Джанабаева в инстаграме рассказала, что он выпрыгнул из окна после диалога с психологом, хотя он пытался его поддержать, а давление оказывал только куратор школы. Однако представитель пресс-службы НИШ Жанар Адамбаева отвергла информацию о том, что мальчик пришёл в школу в юбке. Также она сообщила, что самоубийство произошло во «вне урочное время».

В школе организовывали осенний бал, тематика была Гарри Поттер. Тот мальчик надел юбку. Когда его увидели, куратор разозлился, поругал его, отвёл к психологу, заставил снять юбку, переодеться. Когда одноклассники хотели за него заступиться, куратор пригрозил им, что запишет имена каждого и напишет на них дисциплинарный акт за нарушение правил. То есть одноклассники, которые мне об этом рассказали, были очевидцами. Дарига Джанабаева выпускница НИШ

После этого одноклассники погибшего решили провести акцию под лозунгами «У одежды нет гендера» и «Ты важен. Не молчи». Они выступили против гендерных стереотипов и раздавали листовки с номерами телефонов доверия.

Мы будем носить юбки вне зависимости от пола. Будем организовывать акции протеста против травли детей. Будем отрицать гендерные стереотипы и ломать систему. Будем открыто рассказывать о факапах НИШ в социальных сетях. Будем говорить о суициде. Дарига Джанабаева выпускница НИШ

Джанабаева также сообщила, что после акции в школу вызвали родителей всех, кто пришёл в юбке. По её словам, одной из учениц сказали, что она «не имеет права репрезентовать Назарбаевскую Интеллектуальную Школу и не может разговаривать со СМИ без сопровождения администрации».