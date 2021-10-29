«У одежды нет гендера»: в Алма-Ате мальчики пришли в школу в юбках в знак протеста после самоубийства одноклассника Статьи редакции
Ученик пришёл на школьный бал в юбке, после чего куратор заставил его переодеться и отчитал. В этот день подросток покончил с собой.
Учащиеся Назарбаевской интеллектуальной школы (НИШ) выразили протест против сексизма, надев юбки на занятия. Это случилось после самоубийства мальчика, которого отчитали за ношение юбки. Об этом сообщает informburo.kz.
Выпускница школы и подруга подростка Дарига Джанабаева в инстаграме рассказала, что он выпрыгнул из окна после диалога с психологом, хотя он пытался его поддержать, а давление оказывал только куратор школы. Однако представитель пресс-службы НИШ Жанар Адамбаева отвергла информацию о том, что мальчик пришёл в школу в юбке. Также она сообщила, что самоубийство произошло во «вне урочное время».
После этого одноклассники погибшего решили провести акцию под лозунгами «У одежды нет гендера» и «Ты важен. Не молчи». Они выступили против гендерных стереотипов и раздавали листовки с номерами телефонов доверия.
Джанабаева также сообщила, что после акции в школу вызвали родителей всех, кто пришёл в юбке. По её словам, одной из учениц сказали, что она «не имеет права репрезентовать Назарбаевскую Интеллектуальную Школу и не может разговаривать со СМИ без сопровождения администрации».
В полиции Алма-Аты сообщили informburo.kz, что после случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители начали досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства».
Бля, а причем здесь советы? Особенно с учетом того, что это, по всей видимости, религиозный какой-то кейс и собственно виновник случившегося - тоже по идеалистической волне. Че, мать вашу, за манера ни хера в теме не разбираться и вешать вообще не релевантные ярлыки? Уже не говоря о том, что всему советскому ты обязан своим существованием как таковым.
У новых поколений новые проблемы которых не было у нас. Вот мы как раз в районе 2010х в старших классах учились. Было больше колкостей и оскорблений на словах, драки редко, особенно чтобы серьёзные. Но были например фанаты, скины и прочие, вот они целенаправленно ходили лупиться, но правда опять же это скорее в промежутке между 2005 и 2010 годами. Про старшие поколения слышал рассказы, что ходили по улицам с цепями в том же Чертаново, в 80-х и 90-х многим прилетало за то, что перешёл на чужую улицу и были драки между этими улицами, вот такого у нас не помню. Были временами конфликты, но это группы которые скорее на гопников были похожи и искали конфликта, такое тоже не везде было.
А вот чтобы приходили в одежде для другого пола и поднимали гендерные темы такого вообще не помню. Были шутки про пидоров, очень много шуток, они и сейчас живут, но опять же отношение к самим геям колебалось между нейтральным и пренебрежительным, но до драк и избиений подозреваемых не доходило.
А вот что парня до суицида довели это вообще удивительно конечно, это как же сильно надо было надавить если пришёл на праздник он весёлый, и в этот же день уже решил совершить самоубийство...
Либо настрой изначально был депрессивный и это уже добило.
Забавно, что в моё школьное время когда пытался нечто подобное организовать, услышал от одноклассников лишь: «ты чо дебил? Зачем в это лезть? Нам же пизды дадут, тебе больше других надо что ли?», будто прошивку всем накатывали одну и ту же.
В ПТУ тем временем уже было проще, особенно когда нас в 10-15 человек отправляли к психологу, а мы его просто посылали и уходили
Сексизм - это когда куратор школы не впускает мальчика на осенний бал, потому что он пришел в юбке. После чего насильно отводит его к школьному психологу. А когда за него заступаются одноклассники, поименно требует фамилии каждого и угрожает дисциплинарным актом за то, что посмели поддержать "грешника".
Это конечно не сексизм ,но как ни странно в целом одобряю
Млять, я на первом курсе универа, одевался как аниме тяночка на 14 февраля, чтобы порофлить и врывался на пары других групп. После чего на меня надавили взять Академ. Этот парень ради прикола надел юбку и его затравили, уверен и родителей убедили что с их чадом что-то не так. Иначе не дошло бы до суицида. Какая всё-таки убогая система ценностей.