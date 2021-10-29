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Новости
Яна Ломакина

Блогера-диггера Андрея Пыжа приговорили к пяти годам колонии за получение сведений, составляющих гостайну Статьи редакции

По версии следствия, на закрытых и заброшенных территориях он собирал сведения о режимных объектах и передавал их за границу.

75 75 комментариев
5677 просмотров
Андрей Пыж Фото со страницы блогера во «ВКонтакте»

Московский городской суд приговорил к пяти годам колонии общего режима блогера-диггера Андрея Пыжа по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Блогер снимал видео про заброшенные здания и города, подземные убежища и закрытые объекты. По версии следствия, с декабря 2018 года по август 2020 года Пыж незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в Московском регионе. По информации источников издания Baza, тогда блогер готовился к съёмкам про «Метро-2» — засекреченные стратегические подземные коммуникации в Москве.

Пыжа признали виновным в «незаконном получении, распространении и перемещении за пределы РФ сведений, составляющих государственную тайну». Блогер имеет двойное гражданство — России и Украины. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что в деле речь идёт о документах московского метрополитена и «других подземных сооружений мобилизационного характера», которые Пыж отправил на территорию Украины. По версии следствия, Пыж передавал секретные сведения за границу через интернет.

Приговор блогеру пока не вступил в силу. Вину он не признал.

Андрей Пыж вёл канал Urbanturizm на YouTube, где выкладывал видео из заброшенных и закрытых мест. В августе 2020 года блогера арестовали по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. Тогда агентство бизнес новостей связало это с проникновением на строящуюся Ленинградскую АЭС-2 в Сосновом Бору.

#новости #блогеры

75 75 комментариев
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75 комментариев
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Трансгендолёт

Короче уважаемые россияне, если нужно хобби, то лучше никуда не ходите, ничего не покупайте, просто сидите смотрите Россию1, тогда может быть на вас не заведут дело.

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87
испанский смех

и то не факт

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21
Виктор Омай

сидит тихо дома = думает о свержении действующей власти

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1
Таблетка Галоперидола

Собирает сведения

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0
Символический лолипоп

Сидишь дома и не вылазишь? Ага, значит дома винт варишь и траву выращиваешь

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8
Себастиан Перейра

поди ещё ролики ФБК пересматривает, прости господи

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2
Andrew Muralov

Тряпочки палим и смеёмся.

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0
norm

Ну чел влез на строящуюся АЭС. Хуй знает, чего он ожидал.

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5
Михаил Зеленин

Больший залёт был, когда он в радар ПРО залез. Но посадили его не за это

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7
Geni Alen

Чел готовил выпуск про метро, чел очень сильно гуглил документы (как, впрочем, и к любому своему выпуску), чел нагуглил секретку, притом что он переехал на съёмную квартиру в Киев из СПб получилось очень красиво: вывез секретку зарубеж.

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0
Ivan Boldyrev

Если секретку можно нагуглить, это уже не секретка.

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7
Geni Alen

По идее да и по идее кроме МШ должен присесть тот, кто эту секретку выложил.

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0
Символический лолипоп

Поправил:
Короче уважаемые россияне, если нужно хобби, то лучше никуда не ходите, ничего не покупайте, просто сидите смотрите Россию1, когда нужно будет завести дело, вас вызовут.

Ответить
0
Символический лолипоп

Ребят, кто знает - дышать пока ещё не запрещено? Напишите, пожалуйста, быстрее, а то я дыхание задержал.

Ответить
13
Символический лолипоп

Дышать не запрещено, все нормально.
Но вдох и выдох признаны нежелательными действиями на территории РФ

Ответить
15
Bender Rodriguez

4 минуты отвечал, я думаю он уже ВСЁ

Ответить
6
Саша

Сори , гостайн не разглашаем

Ответить
0
Павел Каташев

А налоги заплатил?

Ответить
0
Flexx U

Только пердеть разрешено
И то не сильно вонюче..

Ответить
0
Андрей Охапкин

По версии следствия, Пыж передавал секретные сведения за границу через интернет

Блогер имеет двойное гражданство — России и Украины

Ожидаемо

Ответить
11
Vadim Nemnasev

не удивлюсь, если "передача сведений" - это когда он сидя в киеве гуглил инфу

Ответить
1
Андрей Ковлягин

Он въехал в Белоруссию с флешкой, на которой лежали схемы метро два, которых в интернете пруд пруди

Ответить
2
Alexander Kopeikin

"Передача сведений" – это вроде то, что он ездил с флешкой вна Украину на которой была "типа секретная инфа". При этом вна Украине он эту информацию никому не показывал.

Ответить
1
Иван Белов

Передача сведений - это запостить ролик на Ютубе с вылазкой

Ответить
0
Символический лолипоп

В прекрасной России будущего в программе которая будет снабжать гулаги будет достаточно чтобы одно из этих условий выполнялось

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0
Arthur Sergeev

На Украине кстати Пыжа задерживали толи СБУ, толи Сектор не помню. Помню, что его допрашивали в застенках рейха. Я думаю они бы его сьели, если бы выяснилось, что он, например, в Крыму был.

Ответить
–1
Рыжий

По версии следствия, на закрытых и заброшенных территориях он собирал сведения о режимных объектах и передавал их за границу

Загрузка видео на ютуб = передаче данных за границу, ясно-понятно

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8
Митя Простомолотов

в телефоне подозреваемого было обнаружено несколько десятков фотографий секретной ржавчины..

Ответить
4
Товарищ Колбасный

Практика посадок людей, которые показывают зияющие дыры в системе безопасности — национальный спорт в России.

Ответить
3
Символический лолипоп

тогда блогер готовился к съёмкам про «Метро-2»

А оно таки есть, или это миф?

Ответить
1
Тимур Мансонуров

ну раз сидит - значит не миф

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6
Символический лолипоп

Не, ну вообще Вы слышали, что такое Метро-2?

Типа, еще при Сталине, когда стало строиться первое метро в СССР - в г. Москва, ниже туннелей метро для граждан было построено Метро-2 - сеть туннелей, связывающих Кремль со всякими удалёнными объектами, типа бункеров-убежищ, резиденций и прочими объектами, чтобы можно было незаметно и быстро и безопасно людьми из верхушки между всем этим объектами перемещаться.

Ответить
1
Себастиан Перейра

погуглите сами
какой нафиг миф
инфы в сети и фото предостаточно

в вашингтоне, например, тоже есть отдельная система метро, предназначенная для ЧС ситуаций, но из него секрета не делают, даже экскурсии проводят для желающих

делать из этого какой-то секрет до сих пор - просто смешно

Ответить
2
Странник Вечный

Делать секреты из любой херни - любимое занятие нашей власти. Этот тренд ещё с совка идёт.

Ответить
1
Символический лолипоп

Не знал, спасибо.

Ответить
0
Символический лолипоп

Чижык Пыжик, где ты был

Ответить
0
Символический лолипоп

на сгнившем объекте из которого чинуши весь металл и провода на цветмет вывезли водку пил

Ответить
8
Никита Алфимов-Черный

Почему это хочется прочитать голосом гоблина?

Ответить
1
Символический лолипоп

не знаю

Ответить
0
Maksim Derkach

интересно, а как это он попал на режимный объект

Ответить
1
Символический лолипоп

они тут на каждом шагу

Ответить
5
Аркадий Соколов

сколько можно это терпеть?

Ответить
2
Ilya Grigöryev

30+ лет

Ответить
0
Саша

Чел просто искал себе бункер укрыться от вакцинации

Ответить
2
Камнем вниз

Показания небось тоже Нифёдов дал, он ведь тоже ездил на Украину с МШ и никто его не трогает, дает левые показания на Хованского)

Ответить
2
Символический лолипоп

В интернете оказывается есть какие то границы

Ответить
1
Символический лолипоп

Граница тж и дтф

Ответить
3
Символический лолипоп

Выходя с .ru проходу паспортный и таможенный контроль

Ответить
1
darxx13 .

Уровень развала страны тоже гостайна, как и пытки шваброй. Что дальше?

Ответить
1
Символический лолипоп

Дальше развал и швабра.

Ответить
1
испанский смех

здоровья пыжу

Ответить
1
Alena

Имеет гражданство РФ и Украины

Разве не надо отказываться от гражданства РФ, при получении паспорта Украины?

Ответить
1
Decadence

Де-юре надо, де-факто всем покуй. Много знакомых с таким вторым гражданством.

Ответить
0
Bender Rodriguez

Нужно, но на деле всем пофиг если никому лишний раз говорить не будешь.

Ответить
0
Seon

Спустя год в сизо приговорили. Надеюсь выйдет поскорее.

Надеюсь он все поймет и больше таких ошибок не совершит.

https://www.youtube.com/watch?v=ALu2GBm2eXE

Ответить
1
po_leen0m

какая-то совковая гнида ведь нажаловалась. надеюсь уже откинулась от ковида

Ответить
1
Символический лолипоп

С одной стороны сейчас пойдёт мода сажать по подобным статьям, тут тебе и звёздочки и враг который не дремлет и мобилизует(кхе)электорат
С другой стороны, ну бля, он рил не думал в какой стране живёт и что может страйк прилететь?

Ответить
0
Символический лолипоп

он рил не думал в какой стране живёт и что может страйк прилететь?

Ты-то думаешь почему все вне политики? Реально я до недавнего времени не верил что такое возможно, но оказалось что действительно большинство не понимает или не хочет понимать

Ответить
1
Дизайнер Павленко

Честно говоря удивляюсь комментаторам. Хреново, что парня посадили, надеюсь выпустят по удо или амнистии очень скоро. НО

Ходить по заброшкам, режимным и засекреченным объектам, снимая все на камеру и выкладывая на Ютуб, никак не скрывая свою личность — это наивность, граничащая с идиотизмом. В любой стране мира за такое его бы уже давно закрыли.

Я когда смотрел его ролики, думал — наверно у него большие покровители, раз он до сих пор открыто занимается диггерством. Однако…

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–2
Geni Alen

Нет, им заинтересовались уже питерские следователи, поэтому он предусмотрительно съебал в Киев. Но один фиг жил на 2 страны. А так он ничего страшного не делает и ему впаять как максимум хулиганку можно.

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0
цорiк

В любой стране мира
Себе то веришь?

Ответить
0
Geni Alen

Тот же МШ по сименс бану и по заброшенной линии под Шпрее ходил очень тихо и очень сильно оглядывался. Что сильно контрастировало с его весёлым распиздяйством в других видео.

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1
Символический лолипоп

Блогера-диггера

Блигера

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0
ред.

Блогера-диггера

нужнО обеснение этова слова

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0
Подозрительный Кот

долазился.

Ответить
0
Michael Konovalov

Тут ключевое слово Украина.

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0
Символический лолипоп

Блогер имеет двойное гражданство — России и Украины.

Impossible. Нет договора между странами о двойном гражданстве.
Единственно, если получил русское гражданство в Крыму в 2014 г. - тогда у него не забрали украинский паспорт (паспорта).

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0
Федя Прозоров

То есть «метро-2» - стратегически важно, но сами россияне знают о нем только слухи

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0
Странник Вечный

Оно важно для первых лиц. Не для плебеев.

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0
chachalava

Метро-2 это то, что строилось на случай ядерного удара, чтоб пока народ подыхает наверху, чинуши под землёй как крысы свалили в безопасное место? Ну это не гостайна, все и так знают, что если что случись, первыми побегут сильные мира сего, а на рабов насрать

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0
Символический лолипоп

Его построили (по крайней мере, первые ветки) ещё при Сталине, когда стали строить первый в СССР метрополитен - в г. Москва. Туннели Метро-2 проходят ниже, чем туннели обычного метро.

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0
цорiк

Хованского на 8рочку уедет ((

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0
Жабка

На закрытых и заброшенных территориях он собирал сведения о режимных объектах - охуительное сочетание. Вот так зайдешь на заброшку и случайно узнаешь гостайну.

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0
Символический лолипоп

Если он собирался снять фильм про Метро-2, может, этот сталкер нашёл какой-то способ туда залезть?

Вот за это и закрыли.

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0
Символический лолипоп

«Последнее что сейчас нужно - общественный резонанс»

Интересно, он все еще так считает? Дебик

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0
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