Блогера-диггера Андрея Пыжа приговорили к пяти годам колонии за получение сведений, составляющих гостайну Статьи редакции
По версии следствия, на закрытых и заброшенных территориях он собирал сведения о режимных объектах и передавал их за границу.
Московский городской суд приговорил к пяти годам колонии общего режима блогера-диггера Андрея Пыжа по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Блогер снимал видео про заброшенные здания и города, подземные убежища и закрытые объекты. По версии следствия, с декабря 2018 года по август 2020 года Пыж незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в Московском регионе. По информации источников издания Baza, тогда блогер готовился к съёмкам про «Метро-2» — засекреченные стратегические подземные коммуникации в Москве.
Пыжа признали виновным в «незаконном получении, распространении и перемещении за пределы РФ сведений, составляющих государственную тайну». Блогер имеет двойное гражданство — России и Украины. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что в деле речь идёт о документах московского метрополитена и «других подземных сооружений мобилизационного характера», которые Пыж отправил на территорию Украины. По версии следствия, Пыж передавал секретные сведения за границу через интернет.
Приговор блогеру пока не вступил в силу. Вину он не признал.
Андрей Пыж вёл канал Urbanturizm на YouTube, где выкладывал видео из заброшенных и закрытых мест. В августе 2020 года блогера арестовали по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. Тогда агентство бизнес новостей связало это с проникновением на строящуюся Ленинградскую АЭС-2 в Сосновом Бору.
Не, ну вообще Вы слышали, что такое Метро-2?
Типа, еще при Сталине, когда стало строиться первое метро в СССР - в г. Москва, ниже туннелей метро для граждан было построено Метро-2 - сеть туннелей, связывающих Кремль со всякими удалёнными объектами, типа бункеров-убежищ, резиденций и прочими объектами, чтобы можно было незаметно и быстро и безопасно людьми из верхушки между всем этим объектами перемещаться.
Спустя год в сизо приговорили. Надеюсь выйдет поскорее.
Надеюсь он все поймет и больше таких ошибок не совершит.
Честно говоря удивляюсь комментаторам. Хреново, что парня посадили, надеюсь выпустят по удо или амнистии очень скоро. НО
Ходить по заброшкам, режимным и засекреченным объектам, снимая все на камеру и выкладывая на Ютуб, никак не скрывая свою личность — это наивность, граничащая с идиотизмом. В любой стране мира за такое его бы уже давно закрыли.
Я когда смотрел его ролики, думал — наверно у него большие покровители, раз он до сих пор открыто занимается диггерством. Однако…