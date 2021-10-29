По версии следствия, на закрытых и заброшенных территориях он собирал сведения о режимных объектах и передавал их за границу.

Московский городской суд приговорил к пяти годам колонии общего режима блогера-диггера Андрея Пыжа по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Блогер снимал видео про заброшенные здания и города, подземные убежища и закрытые объекты. По версии следствия, с декабря 2018 года по август 2020 года Пыж незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в Московском регионе. По информации источников издания Baza, тогда блогер готовился к съёмкам про «Метро-2» — засекреченные стратегические подземные коммуникации в Москве.

Пыжа признали виновным в «незаконном получении, распространении и перемещении за пределы РФ сведений, составляющих государственную тайну». Блогер имеет двойное гражданство — России и Украины. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что в деле речь идёт о документах московского метрополитена и «других подземных сооружений мобилизационного характера», которые Пыж отправил на территорию Украины. По версии следствия, Пыж передавал секретные сведения за границу через интернет.

Приговор блогеру пока не вступил в силу. Вину он не признал.