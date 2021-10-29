Блогера и девушку, которые сделали фото с интимным подтекстом в Москве, приговорили к 10 месяцам колонии Статьи редакции
Их обвиняли в оскорблении чувств верующих.
Мировой суд Тверского района приговорил Руслана Бобиева и Анастасию Чистову к 10 месяцем колонии за фотографию на фоне храма Василия Блаженного. Об этом пишет «ОВД-Инфо».
Суд заявил, что Бобиев и Чистова «совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».
Полицейские задержали Бобиева и Чистову в Москве 30 сентября.
@Санитар тут пациент нарисовался
Тебя захейтили не за "непопулярное мнение" (ну или не только за непопулярное мнение), а за то КАК ты его высказываешь.
Называешь сайт "куколдской соевой помойкой", людей "падалью" и "фашнёй лицемерной".
Одно дело сказать "мне нравится пицца с ананасами". Другое дело сказать "те кто не любит пиццу с ананасами - долбоёбы конечные, я им в рот срал". Во втором случае - к непопулярному мнению добавляются так же оскорбления.