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Новости
Артём Мазанов

Блогера и девушку, которые сделали фото с интимным подтекстом в Москве, приговорили к 10 месяцам колонии Статьи редакции

Их обвиняли в оскорблении чувств верующих.

93 93 комментария
2915 просмотров

Мировой суд Тверского района приговорил Руслана Бобиева и Анастасию Чистову к 10 месяцем колонии за фотографию на фоне храма Василия Блаженного. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Суд заявил, что Бобиев и Чистова «совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Полицейские задержали Бобиева и Чистову в Москве 30 сентября.

Таджикский блогер с девушкой сделали фото с…
«Мужское государство» призывало писать на девушку заявления — за оскорбление чувств верующих.
tjournal.ru

#новости #право

Статья дополняется
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93 комментария
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Evil Pechenka

Кто-то рассказывал, что в России норм. Да, охренеть норм, за дурацкую фотку 10 месяцев реального срока, скажите спасибо, что не казнили.

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35
Борис Уткин

Ты на полном серьезе защищаешь безмозглую инстасосалку и мастурбека который не уважает твою страну и ее граждан?

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–63
123

Не уважаешь страну ты если считаешь что садить граждан за фотку это норма.

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34
Борис Уткин

Это не граждане, это падаль.

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–59
Символический лолипоп

поднажмём, ребята

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13
Борис Уткин

Поднажал тебе за щеку, мне фиолетово на кармадроч на этой куколдской соевой помойке

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–36
Символический лолипоп

мне фиолетово на кармадроч на этой куколдской соевой помойке

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8
Roman Trifonov

@Санитар тут пациент нарисовался

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–2
Борис Уткин

Ты о себе чтоль? Каждый раз в голос, как пользователи тж рвутся кучей минусов и призывами вахты на непопулярные тут мнение. Вам волю дай вы бы меня расстреляли, фашня лицемерная

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–17
Символический лолипоп

Тебя захейтили не за "непопулярное мнение" (ну или не только за непопулярное мнение), а за то КАК ты его высказываешь.
Называешь сайт "куколдской соевой помойкой", людей "падалью" и "фашнёй лицемерной".
Одно дело сказать "мне нравится пицца с ананасами". Другое дело сказать "те кто не любит пиццу с ананасами - долбоёбы конечные, я им в рот срал". Во втором случае - к непопулярному мнению добавляются так же оскорбления.

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3
Борис Уткин

Ну тут же радовались когда пулемёт репрессиий зацепил Позднякова. Ещё и пожёстче высказывались. А я вот радуюсь что пулемёт репрессиий зацепил персонажей, чьей отправке на зону я в целом рад.

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–4
Символический лолипоп

во первых ты конченный во вторых смотри во первых

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0
Символический лолипоп
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3
Мордовский Русский

Они типо против посадок за фотки и шутки, а не фанаты таких пчелов.

Но мб это мои додумки и некоторым правда такое по душе 🤔

В любом случае депортация для таджикороссиянина была бы хорошим наказанием в моих глазах, а для девушки штраф, но никак не уголовка

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0
Символический лолипоп

нафиг кайф ломаешь)

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1
Максим Баяндин
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0
1 2
Ответить
1
Символический лолипоп
Ответить
1
Лига порвах

Подписался

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1
Rusty Nail
Ответить
3
лала лало

Тут сажают и за меньшее

Ответить
0
Yuriy Klyahin

Он вроде как не гражданин

Ответить
0
Александр Дворовой

Страна, не способная пережить шутку, не имеет права на существование

Ответить
6
Nagibator RusPro

Где шутка-то?

Ответить
2
Директор интернета

А в чем шутка, где смеяться?

Ответить
0
Борис Уткин

Фига куколдов-минусаторов налетело. Правозащитнички)

Ответить
–29
Директор интернета

А что Вы ожидали от TJournal?
Тут же миллениалы да зумеры.

Ответить
0
Нейроорлов

Говоришь как Навальный

Ответить
3
Максим Грандов

Зачем порвался?

Ответить
2
Павел Фролов

Мы защищаем право людей быть инстососалками и мастурбеками, если они мне не нравятся, это не повод их сажать на 10 месяцев

Ответить
2
Директор интернета

Согласен, лучше экстрадировать.

Ответить
0
Максим Грандов

@Нейроорлов

Ответить
0
madkliq

Борис, вы тут уже на 20 мес. колонии накомментили

Ответить
–1
aliftin

Этих закрыли, блогера-дигера закрыли, а кавказца с наркотиками в машине под домашний арест отправили. Справедливо.

Ответить
25
Символический лолипоп

А ты что, левак-либераст-пиндос да? Покушаешься на суверенитет???

Ответить
3
Evil Pechenka

Его Кадыров лично накажет.

Ответить
0
Lich Vehemens

новым кайеном

Ответить
1
Evil Pechenka

Да вроде где-то писали, что Кадыров наркотики не любит, поэтому есть шанс, что мужик с большим удовольствием бы отсидел. Ну это я так, фантазирую.

Ответить
0
лала лало

Только не это!

Ответить
0
Фейхтвангер

Главной ошибкой в этом фото была куртка с надписью "Полиция", конечно. Если бы не она, то ничего бы не было.

Ответить
11
Александр Дворовой

Публикация с территории России была ошибкой

Ответить
3
Сергей Лещина

«Да ты чё! Ради неё все и писалось!» Кому бы вообще эта фотка была нужна без надписи «Полиция»? Про неё бы только сто подписчиков и узнали

Ответить
–1
Михаил Левит

Экспресс-суд.

Ответить
12
Аркадий Соколов

А вы заметили как всем наплевать на то, что отцу жданова продлили асболютное гнусное и вероломное заключение в ГУЛАГ за то, что он отец жданова? зато как очередных молодых дурачков меньше чем на годик отправляют в обычную колонию, так все об это орать начинают.

Ответить
9
Артём Мазанов

Потому что отца Жданова обвиняют в подделке документов и выдаче хаты, а тут 10 месяцев за фотку. Очевидно, что тут будет больше резонанса.

Ответить
2
Аркадий Соколов

почему вам не похуй, в чем обвиняют отца жданова, когда абсолютно всем очевидно, что немощного старика месяцы держат в сизо за то что он воспитал хорошего человека?????????????????

Ответить
2
Аркадий Соколов

недавно какого-то пацана за участие в митинге на 10 месяцев закрыли. все порвались, высрали миллион постов. а то что мужика до конца его жизни закрыть хотят из-за сына всем сразу похуй

Ответить
0
Имя И Фамилия

Ты так решил?

Ответить
0
Артём Мазанов

Причем тут я? Посмотри как расходятся эти два события в сетках. Большинство людей не знает кто такой Жданов, не то что его отец. А присесть за фотку может любой. Это более близкая к людям ситуация

Ответить
0
Имя И Фамилия

У нас не соцсетки, у нас сайт тижорнал, на новости с отцом Жданова таки будет "больше резонанса"

Ответить
0
Символический лолипоп

кто такой жданов

Ответить
0
Имя И Фамилия

Батя мой

Ответить
1
лала лало

Заметил, лицемерные тела

Ответить
1
Символический лолипоп

Насосутся там вдоволь

Ответить
–10
norm

Не завидуй.

Ответить
7
Борис Уткин

Не жалко.

Ответить
–12
ваня ванин
Ответить
4
Символический лолипоп

Такими темпами опасных преступников в стране вообще не останется

Ответить
4
Символический лолипоп

Ну, с такой тенденцией можно предвидеть приговор Хованскому.

Ответить
4
BaybA

Россия идёт по пути Чечни или Чечня по пути России? Там бы что, заставили извиняться за такое фото, а тут прям на нары отправили

Ответить
3
Мордовский Русский

Культурный обмен

Ответить
2
Символический лолипоп

россия идет по пути россии. потому что всё, что происходит щас, мало отличается от царской россии, вплоть до опричнины ивана грозного

Ответить
0
Eugen T

Чё из миномёта не расстреляли, алло?

Ответить
2
Символический лолипоп

Из зенитки

Ответить
4
Eugen T

Царь-зенитки. Золотой

Ответить
0
Сергей Сергеич

Из спартаки или из цски, хаха вот это я придумал))))

Ответить
0
Алексей Иванов

Потому что минометов нет, ведь выделенные на них деньги распилили

Ответить
0
Eugen T

Ну, цирконами гиперзвуковыми. 7 махов против ветра. Или шо там есть

Ответить
0
Символический лолипоп

в чем оскорбление верующих то а, але, пожалуйста, расскажите

Ответить
2
Александр Дворовой

Это повод посадить когда кто-то не понравился неназванному человеку в погонах.

Ответить
3
Символический лолипоп

Жду радостного улюлюканья от TJ-шников

Ответить
0
Александр Дворовой

Боря Уткин вкалывает за всех.

Ответить
6
Символический лолипоп

Его война

Ответить
0
испанский смех

жаль что выйдет так скоро и продолжат кошмарить дорогих россиян

Ответить
1
Петр Карманов

Наказание должно быть соразмерно общественной опасности деяния? Не, не слышали

Ответить
2
Bad Mother Fucker

нет приличных слов

Ответить
1
лала лало

Чет мало дали, странно.
Раньше больше давали своим гражданам за лайки/посты/песенки/принадлежность по родству к оппозиционным деятелям. ред.

Ответить
–1
Символический лолипоп

Весело у вас в России))))

Ответить
0
Eugen T
Ответить
4
Твоего деда дед

Щас таджика депортируют, а баба отсидит

Ответить
1
испанский смех

нет границы, понаедет опять беспределить

Ответить
1
Твоего деда дед

Я к тому, что он скорее всего избежит наказания (хоть и нелепого), при том что наверняка именно он и был инициатором, а баба просто дурёха и присядет ни за что

Ответить
1
Символический лолипоп

Ну что, как пофоткались?

Ответить
1
Символический лолипоп

Эта история явно форсится, зачем?

Ответить
–6
NavaGava
Ответить
0
Символический лолипоп

10 месяцам колонии

Почти как за изнасилование, красиво

Ответить
0
Павел Бокарёв

#бездоннаястрана

Ответить
0
Vitaly Halenchyk

Судьи как-бы намекают, что шутки про скрепы им невдомек 🤔 ред.

Ответить
0
Символический лолипоп

их лучше забыть и не вспоминать

Ответить
0
Сергій Осипчук

Такими решениями создание новых носителей ауе скреп. Верной дорогой к светлому будущему

Ответить
0
Сергей Сергеич

Бля ну колонию за такое овер конечно. Дали бы 15 суток и/или хороший штраф и/или исправительные работы, если уж так надо было наказать.

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0
Цезарь Пионерский

Ещё 15 таких фоток и будет срок как у того деда который насиловал три года дув девочек в подвале под гаражом. Какой-то криндж, а не Закон -суров.

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0
Ivan Uralskiy

BASED

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–2
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