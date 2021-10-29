Их обвиняли в оскорблении чувств верующих.

Мировой суд Тверского района приговорил Руслана Бобиева и Анастасию Чистову к 10 месяцем колонии за фотографию на фоне храма Василия Блаженного. Об этом пишет «ОВД-Инфо».