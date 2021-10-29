«Бургер Кинг» пожаловался в ФАС на Дурова, который запретил рекламу фастфуда в телеграме Статьи редакции
Дуров сам отказался от фастфуда и рекомендовал это сделать «всем, кто занимается созиданием».
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зарегистрировала жалобу «Бургер Кинг Россия» из-за запрета на рекламу фастфуда в телеграме. Об этом сеть ресторанов рассказала TJ.
«Бургер Кинг» обвинил Павла Дурова и руководство мессенджера «в игнорировании прав и реальных интересов потребителей». Компания «настаивает на снятии запрета» на рекламу фастфуда.
В компании считают, что Дуров, чьё состояние Forbes оценивает в 17 миллиардов долларов, «просто забыл, что людям, которые каждый день ездят на работу или просто хотят насладиться вкусной едой в кругу семьи, тоже нужно качественное питание».
26 октября Дуров представил рекламную платформу Telegram и детали её работы. В правилах сказано, что реклама не должна в том числе пропагандировать наркотики, алкоголь, табак и фаст-фуд.
В 2017 году Дуров к своему 33-летию назвал семь пунктов с вещами, от которых отказался — алкоголь, мясо животных, таблетки, никотин и другие наркотики, кофе, чай и энергетики, фастфуд, сахар и газировка, а также телевидение и его аналоги.
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Я знаком с процессом готовки еды ввиду своей профессии, и не представляю, зачем готовить дома, если речь идёт о качественной еде, конечно же. Если я готовлю дома (что бывает пару раз в год максимум), у меня выходит дороже, чем в ресторане/доставке. Я уж молчу про время, затрачиваемое на весь процесс. ред.
Я например не всегда уверен в качестве продуктов в доставке. Откуда я знаю, может они там из обрезков и протухшего мяса готовили. Когда сам покупаешь, больше уверенности. Готовить дома вкусно и полезно можно и относительно не долго, если знаешь уже как и что делать. А по стоимости да, когда перешли на более здоровую пищу думали, что сэкономим. А нифига тратить стали на 30% больше.
просто забыл, что людям, которые каждый день ездят на работу или просто хотят насладиться вкусной едой в кругу семьи, тоже нужно качественное питание
А бургеркинг тут причём?
Лучше бы написали так: людям, которые каждый день ездят на работу и просто хотят пожрать здесь и сейчас не важно что, пусть даже дерьмовую булку с дерьмовыми овощами, намазанными дерьмовыми соусами из дешевых жиров ред.
Во, а все так переживали из-за двух миллионов евро. Вон, корпорации уже трясут баксами.
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