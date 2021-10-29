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Новости
Артём Мазанов

«Бургер Кинг» пожаловался в ФАС на Дурова, который запретил рекламу фастфуда в телеграме Статьи редакции

Дуров сам отказался от фастфуда и рекомендовал это сделать «всем, кто занимается созиданием».

75 75 комментариев
3089 просмотров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зарегистрировала жалобу «Бургер Кинг Россия» из-за запрета на рекламу фастфуда в телеграме. Об этом сеть ресторанов рассказала TJ.

«Бургер Кинг» обвинил Павла Дурова и руководство мессенджера «в игнорировании прав и реальных интересов потребителей». Компания «настаивает на снятии запрета» на рекламу фастфуда.

Если Павел Дуров не ест мясо и не пользуется услугами предприятий быстрого питания — это его личный выбор, однако мы считаем неприемлемым навязывание своего мнения всем потребителям.

Иван Шестов
директор по маркетингу «Бургер Кинг Россия»

В компании считают, что Дуров, чьё состояние Forbes оценивает в 17 миллиардов долларов, «просто забыл, что людям, которые каждый день ездят на работу или просто хотят насладиться вкусной едой в кругу семьи, тоже нужно качественное питание».

26 октября Дуров представил рекламную платформу Telegram и детали её работы. В правилах сказано, что реклама не должна в том числе пропагандировать наркотики, алкоголь, табак и фаст-фуд.

В 2017 году Дуров к своему 33-летию назвал семь пунктов с вещами, от которых отказался — алкоголь, мясо животных, таблетки, никотин и другие наркотики, кофе, чай и энергетики, фастфуд, сахар и газировка, а также телевидение и его аналоги.

#новости #фас #telegram

75 75 комментариев
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75 комментариев
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Символический лолипоп

Запрет рекламы фастфуда или

Полное прекращение работы Бургер Кинг в России?

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71
ziggy stardust

да.

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2
Символический лолипоп

бля, не зря бургер кинг всю жизнь считал херней

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3
Символический лолипоп

В компании считают, что Дуров, чьё состояние Forbes оценивает в 17 миллиардов долларов, «просто забыл, что людям, которые каждый день ездят на работу или просто хотят насладиться вкусной едой в кругу семьи, тоже нужно качественное питание».

а причем тут бургер кинг? качественное питание лол

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26
Иван Грозный

тебе в бургер насрали?

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15
Символический лолипоп

учитывая то, какого качества у них бургеры - можно и так сказать

Ответить
9
Символический лолипоп

А у кого нормального качества бургеры?

Ответить
0
Символический лолипоп

в бургер хироус

Ответить
0
Упоротый Голубь

Еще могу предложить Франклинс бургер, тоже вроде ок

Ответить
0
AttentiveMilk

Если нет, то это считается качественным питанием?

Ответить
3
Ростислав Шмальц

После их бургеров полдня потом в глотке говядиной несет, брух

Ответить
2
Дмитрий Блинов

А при чем тут насрали или нет.

Ответить
1
Doktor Streyndzhlav

У тебя претензии к бургерам?
В их меню есть и вполне сбалансированные по КБЖУ.
Для бургера.

Ответить
0
Виталий Чухнов

Это просто реклама.
Я думаю они не надеются выиграть

Ответить
3
Трансгендолёт

Все эстеты вкусной еды высказали свое "фи" насчет бургер кинга в комментариях?

Ответить
16
Дмитрий Григорьев

Я ел пару раз, не понравилось. Но я и не фанат бургеров. Мой идол - острый боксмастер.

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2
Символический лолипоп

кококок

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–2
Трансгендолёт

Я не понимаю этот язык...(((

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6

Комментарий удален

Имя И Фамилия

Говорит, да, высказал.

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0
Ростислав Шмальц

я за кфс

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0

Комментарий удален

Игорь Голованов

А чем ещё заниматься стоя в очереди за бургером?

Ответить
0
Имя И Фамилия

Сообщение удалено

Ответить
0
Дмитрий Блинов

Я не эстет. Я люблю порой поесть всякий фастфуд. Но я признаю что это не качественное питание и т.д.

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0

Комментарий удален

Мистер Блондин

ясно

Ответить
10
AttentiveMilk

Чё токсишь

Ответить
2
Мистер Блондин

ну мне правда ясно

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4
AttentiveMilk

Понял

Ответить
1
Марк Туллий

И нахер ты это написал

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3

Комментарий удален

Мистер Блондин

зачем ты под ним прогнулся????????????? восстанови

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1

Комментарий удален

Мистер Блондин

вот это я называю человек гора

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6
Символический лолипоп

УДОЛИ ОПЯТЬ МЕНЯ ОСКОРБЛЯЕТ ЭТО

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1

Комментарий удален

Radmir Neftski

А причем тут недобросовестная конкуренция? Вот если бы запретили бургеркингу, но разрешили макдаку, наверно это подошло бы.

Ответить
6
Anton Gostev

Любые заведения общепита между собой конкуренты, неважно, фастфуд это или нет.

Ответить
0
Виталий Лановой

ну так Дуров запретил рестораны и призвал питаться дома

Ответить
1
Anton Gostev

Очевидно, у Дурова слишком дохуя времени и денег, что может позволить себе готовить качественную еду дома.

Ответить
0
Виталий Лановой

Покупаешь крупы, молоко, курицу, рыбу, овощи, фрукты. Не покупаешь хлеб, пельмени, выпечку, газировку, конфеты. Все достаточно прозрачно как по мне.

Ответить
0
Anton Gostev

Я знаком с процессом готовки еды ввиду своей профессии, и не представляю, зачем готовить дома, если речь идёт о качественной еде, конечно же. Если я готовлю дома (что бывает пару раз в год максимум), у меня выходит дороже, чем в ресторане/доставке. Я уж молчу про время, затрачиваемое на весь процесс. ред.

Ответить
1
Виталий Лановой

Я например не всегда уверен в качестве продуктов в доставке. Откуда я знаю, может они там из обрезков и протухшего мяса готовили. Когда сам покупаешь, больше уверенности. Готовить дома вкусно и полезно можно и относительно не долго, если знаешь уже как и что делать. А по стоимости да, когда перешли на более здоровую пищу думали, что сэкономим. А нифига тратить стали на 30% больше.

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0
Символический лолипоп

Дуров

запретил рекламу фастфуда в телеграме

Ответить
4
Александр Добриневский

БК может и не самое качественное питание, но камон, запрет на рекламу фастфуда только потому что Дуров не любит фастфуд это неправильно
Т.е колу и живчик рекламировать можно а баскеты нет, ну збс теперь

Ответить
3
Иван Грозный

Э
не гони
живчик збс

Ответить
1
Max Kolosov

Почему он не может выбирать, что будет рекламироваться на его платформе?
Когда какой-нибудь google/fb выпиливают рекламу никто ничего не говорит.

Ответить
0
Sasha Gusejnov

Ну черт знает. Также можно сказать про порнуху. Запрещать порнуху просто потому что кому-то не нравится ну такое. А ведь вред у каждого по своему одинаковый. Это внушение покушать у подростков в 12-14 лет в фастфуде.

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Это внушение покушать у подростков в 12-14 лет в фастфуде

ЗАПРЕТИТЬ! КАК И ПОРНО!
РАЗРУШАЕТ ДЕТСКУЮ ПСИХИКУ!

Ответить
0
Anton Gostev

Запретить сиськи, потому что верующие оскорбляются.

Ответить
0
Антон Лисин

Пересоленное говно

Ответить
0
Andrew Voronin

WhatsApp лучше?

Ответить
9
Антон Лисин

Гугл

Ответить
0

Комментарий удален

Gedevan

просто забыл, что людям, которые каждый день ездят на работу или просто хотят насладиться вкусной едой в кругу семьи, тоже нужно качественное питание

А бургеркинг тут причём?

Лучше бы написали так: людям, которые каждый день ездят на работу и просто хотят пожрать здесь и сейчас не важно что, пусть даже дерьмовую булку с дерьмовыми овощами, намазанными дерьмовыми соусами из дешевых жиров ред.

Ответить
2
Символический лолипоп

макдачечная

людям нужно качественное питание

Ладно

Ответить
2
Люц Шнайдер

Во, а все так переживали из-за двух миллионов евро. Вон, корпорации уже трясут баксами.

Telegram представил собственную рекламную…
Павел Дуров сообщил о скором запуске и заверил, что большинство пользователей «едва ли заметит…
tjournal.ru
Ответить
2
Символический лолипоп

И никто еще не написал ряяяяя частная компания? Тж, куда ты катишься.

Ответить
2
Fenrir784

Ждем такой же иск от Мальборо и Джек Дэниэлса
Ой подождите..

Ответить
1

Комментарий удален

Иван Грозный

всем, кто занимается созиданием

тем кто пиздит идеи?

Ответить
1
Gedevan

А что он и у кого спиздил?

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–1
Иван Грозный

рецепт воппера у bk

Ответить
0
Danil Oputin

Моя телега, че хочу, то и делаю

Ответить
1
Символический лолипоп

Бургер кинг нашёл дешевый инфоповод - тж побежал перепечатывать

Ответить
1
Дмитрий Блинов

Бургер кинг.

Качественное питание.

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Да.
А что?

Ответить
0
Символический лолипоп

Смотри на обострись.

Ответить
0
Andrew Voronin

Ага, значит под запретом еще реклама:
- больших городов
- советов известных людей
- жаркой погоды
- моды
- недвижимости
- социальных сетей

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0

Комментарий удален

johny64 XZ

хотят насладиться вкусной едой в кругу семьи, тоже нужно качественное питание

«Бургер Кинг»

хм, ок

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0
Виталий Чухнов

качественное питание

Смешно

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0
Дмитрий Данилов

лишь бы высрать что-то бургеру и прохайпиться. Что мешаем вам продавать свою парашу в каналах напрямую? Это не запрещено (пока)

Ответить
0
Люц Шнайдер

Особенно иронично выглядит цитата директора Burger King в России

«однако мы считаем неприемлемым навязывание своего мнения всем потребителям»

Ответить
0
Александр Белов

Иван Шестов иди нахуй, это его компания, что хочет, то и делает!

Ответить
0
Виталий Лановой

Никогда не брал бургеры только курочку в кфс и кофе в маке

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0
Sergey Michko

Ту же хуйню можно про наркотики сказать

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0
Символический лолипоп

Обострились

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0
Символический лолипоп

Ну и правильно, хватит с них рекламы в Яндекс метро, Яндекс картах и прочих местах на просторах чебурнета.

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0
Ирина Китаева

запрещаю лысеть

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0
Анастасия Лукьянова

Колесо Сансары дало оборот

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0
Символический лолипоп

Бургер Кинг очень интересные ребята конечно.
Ну не хочет Дуров у себя размещать их рекламу, так с какой радости он обязан это делать?

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0
Pavel Terpelov

Смешные комментарии бургер Кинга, про качественное питание и фастфуд, на мой взгляд они не могут стоять в одном списке, фастфуд априори не может быть здоровым.
Хорошая попытка но нет.

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0
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