Дуров сам отказался от фастфуда и рекомендовал это сделать «всем, кто занимается созиданием».

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зарегистрировала жалобу «Бургер Кинг Россия» из-за запрета на рекламу фастфуда в телеграме. Об этом сеть ресторанов рассказала TJ.

«Бургер Кинг» обвинил Павла Дурова и руководство мессенджера «в игнорировании прав и реальных интересов потребителей». Компания «настаивает на снятии запрета» на рекламу фастфуда.

Если Павел Дуров не ест мясо и не пользуется услугами предприятий быстрого питания — это его личный выбор, однако мы считаем неприемлемым навязывание своего мнения всем потребителям. Иван Шестов директор по маркетингу «Бургер Кинг Россия»

В компании считают, что Дуров, чьё состояние Forbes оценивает в 17 миллиардов долларов, «просто забыл, что людям, которые каждый день ездят на работу или просто хотят насладиться вкусной едой в кругу семьи, тоже нужно качественное питание».

26 октября Дуров представил рекламную платформу Telegram и детали её работы. В правилах сказано, что реклама не должна в том числе пропагандировать наркотики, алкоголь, табак и фаст-фуд.